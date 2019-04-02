Dha Yurt Bülteni-5

Kaynak: DHA

1)FRANSA MAYIN AVLAMA GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen mayın avlama gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Görüntü Dökümü--------------------:-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Fransa mayhın avlama gemisinden genel ve detay görüntü.-Sahil Güvenlik botundan görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=====================================================2)TURGUTLU'DA EŞEĞE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDIMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşeği traktör römorkuna iple bağlayarak koşturup eziyet ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Haklarında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen 2 şüpheli, jandarma tarafından serbest bırakıldı. Geçen 28 Mart'ta, İzzettin Mahallesi, Kısmalıyolu Mevki'nde, seyir halindeki traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulan eşeği gören hayvanseverler, bu duruma tepki gösterdi. Bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüledi. Hayvana yapılan eziyet yerel basında da yer aldı. Olayın duyulmasının ardından Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma, eşeği traktörünün römorkuna bağlayıp, koşturan şüphelilerin R.K. (24) ve M.A. (24) olduğu belirlendi. 2 şüpheli geçen 31 Mart'ta evlerinde yakalandı. Haklarında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Tutanaklar Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne gönderilirken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Kötü muamele yapılan eşek de bulunup, Turgutlu Belediyesi veterineri tarafından muayene edildikten sonra hayvan baınağına teslim edildi. Turgutlu Kaymakamlığı da yaşanan bu gelişmeleri yazılı bir açıklamayla duyurdu.Görüntü Dökümü--------------------:-Kötü muameleye yaılan eşeğe Turgutlu Belediyesi veterinerlerinin gereken muayene ve bakımları yapmasından görüntü(Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),===================================================3)ADIYAMAN'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALIADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Hacı Türk (32) yönetimindeki 44 AP 153 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü Alpaydın'ın (77) kullandığı 02 KT 976 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Alpaydın ve Türk ile otomobillerde bulunan Ayten (53), Ayşe (73), Özlem (21) ve Ahmet Günaydın (56) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü--------------------:-Çarpışan otomobiller-İtfaiye araçları kaza yerinde-Ambulansların gelişi-Yoldaki trafik akışıGenel görüntülerHaber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB==================================================4)2 KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA YAŞLI ÇİFT ÖLDÜAMASYA'nın Taşova ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülhanım (75) ve Gülahmet Yüksel (83) çifti yaşamını yitirdi.Dün gece Taşova'ya bağlı Belevi köyünde Gülahmet Yüksel'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile 2 saatte söndürülen yangında, Gülhanım ve Gülahmet Yüksel çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahşap evin küle döndüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü--------------------:Yangına müdahale cep tel. görüntülerHABER: Sinan HARMANCI KAMERA: TAŞOVA (Amasya), -====================================================5)ULUKIŞLA'NIN HÜSNİYE İLKOKULU'NA KÜTÜPHANE AÇILDINİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyünde bulunan ilkokul ve ortaokulun kullanacağı kütüphane açıldı. Öğrencilerin faydalanabileceği kütüphanenin açılışına Kaymakam Arif Oltulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Oltulu, çocuklar için kütüphane açılmasına katkı koyan öğretmenleri kutladı, kütüphanesi eksik bulunan okullar için de çalışma yapılacağını söyledi. Kütüphane açılışının ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Arif Oltulu, kitap okumanın önemine değinerek öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Oltulu, "Açılışını yaptığımız bu kütüphane ile amacımız, çocuklarımızı cep telefonlarından, kötü yazılımlı sosyal medyadan uzaklaştırıp kitapla buluşturmak. Öğrencilerimize kitapları sevdirmek adına bazı projelerimizi başlattık. Kitap okuma seferberliği adı altında, hem elimizde eksik olan kitapları temin etme, hem onu öğrencilerle buluşturma adına bazı projeler ve yarışmalar düzenliyoruz. Ben tüm Ulukışlalıları, tüm öğrencilerimizi kütüphanelerimize, kitap okumaya bekliyorum" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Kitaplardan genel ve detayKütüphanenin açılışının yapılmasıKütüphaneden genel ve detayKaymakam Arif Oltulu'nun kütüphaneyi gezmesiKaymakam Arif Oltulu'nun konuşmasıSÜRE: 02'44" BOYUT: 303 mbHaber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde),