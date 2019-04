Dha Yurt Bülteni -5

Kaynak: DHA

İzmir'de terör örgütü propagandasına 8 gözaltıİzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, Konak'taki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Görüntü Dökümü-----------------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülüşlerinden görüntüHaber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,========================NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü kutlandıİzmir'in Buca ilçesi, Şirinyer semtinde bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda, NATO'nun 70'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle tören yapıldı. Askeri erkanın katıldığı tören, NATO ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutanı Korgeneral John C. Thomson, tören birliklerini selamdı. NATO'nun kendini bağımsızlığa, ortak değerlere ve kolektif savunmaya adadığını belirten Thomson, "Türkiye'nin 1952'de NATO'ya girişiyle NATO'nun İzmir'deki varlığı başladı. O zamandan beri bu güzel şehir, bir sürü karargaha ev sahipliği yaptı. En sonuncusu 2012 yılından bu yana NATO Müttefik Kara Komutanlığı'dır. Karargahlara ev sahipliği yapan ülkelerden sadece Türkiye ve İtalya, kesintisiz ev sahipliğini yürüten iki ülkedir. Bize sağladığı büyük destek ve olağanüstü ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Soğuk savaşın bitiminden sonra 13 ülkenin NATO'ya katılımıyla toplam üye sayısının 29 çıkmasıyla, barışa katkı sağlayan 44 partner ülkenin de destek verdiği ittifaka ulaştık" dedi.Rusya'nın siber ve hibrit tehditlerle Ortadoğu ve Afrika'da istikrarsızlık yarattığını öne süren Thomson, "NATO, birlikteliğe ve ortak değerlere sağladığı katkıyla dünyadaki bu belirsizliği ortadan kaldırmada bir mihenk taşı görevini üstlenmiştir" diye konuştu.NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutanı Korgeneral John C. Thomson, 70'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında karargahın en yaşlı, en genç ve en tecrübeli emekli NATO personeliyle, NATO ambleminin bulunduğu pastayı kesti. Pasta kesiminin ardından yıldönümü anısına fotoğraf çekimi yapıldı.Kutlama, karargahta yapılacak yarış ve müsabakalarla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Törenden görüntüThomson'un konuşmasıPasta kesimiGenel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,========================Beytüşşebap AK Partili Aşan göreve başladı, halı sahada halaylı kutlama yapıldıŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Belediye Başkanı seçilen AK Partili Habip Aşan mazbatasını alarak göreve başladı. Vatandaşlar, Aşan'ın başkan seçilmesini Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı.30 Mart 2014 seçimlerinde BDP'den Nurettin Ataman'ın başkan seçilip görevden alındığı Beytüşşebap'ta, bu seçimi yüzde 58 oy oranıyla AK Partili Habip Aşan kazandı. Aşan, sonuçların kesinleşmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Başkan Aşan, daha sonra ilçedeki halı sahada tebrikleri kabul etti. Vatandaşlar, Aşan'ın başkan seçilmesini Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı. Kendisini tebrik edenlere teşekkürlerini ileten Aşan, büyük bir heyecanla, coşkulu bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 3 aylık bir seçim sürecinde gece gündüz durmadan çalıştık. Evine gitmediğimiz, elini sıkmadığımız tek bir kardeşimiz kalmadı. Beytüşşebaplılar bizlere güvendi. Oylarını bizlere verdiler. İnşallah bu kutlu yolda partimizin ve hükümetin önderliğinde hizmetlerimiz olacak. Beytüşşebap halkının yıllardır alamadığı hizmeti getireceğiz" dedi.Görüntü Dükümü-----------Başkan Aşan, tebrik kabülüHalay çekilimesiMazbatanın alınmasıKonuşmalarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 285 MBHaber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),==================Madde bağımlısı, anne ve babasını bıçakla rehin aldıBursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burhan Y. (27), anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Gelen polisleri görünce ebeveynlerini serbest bırakıp kendisini eve kilitleyen Burhan Y., 2 saatlik çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alındı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burhan Y., sabah saatlerinde geldiği evde, annesi Dürdane Y. ve babası Şeref Y. ile tartıştı. Yaklaşık bir haftadır eve uğramadığı belirtilen Burhan Y., kapıyı kilitleyip, anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Aldığı maddenin etkisinde olduğu ifade edilen Burhan Y., evin pencerelerini kırıp, bağırıp çağırmaya başladı.Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Burhan Y., gelen polis ekiplerini görünce anne ve babasını serbest bıraktı. Kapıyı üzerine kilitleyen Burhan Y., polis ekiplerine evdeki eşyaları fırlattı. Polisler, yaptıklarının hem suç, hem de günah olduğunu belirttikleri Burhan Y.'yi, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından ikna etti. Kapıyı açan Burhan Y., polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü-----------Şüphelinin camları kırmasıPolisin ikna çabalarıŞüphelinin annesi, babasından görüntüŞüphelinin gözaltına alınmasından görüntüŞüphelinin emniyete götürülmesiSüre: 04.20 Boyut: 485 MBHaber: Serkan AKKUŞ/ Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,==================Patencilerin tehlikeli yolculuğuBursa'da 2 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan Bursa - İzmir Karayolu'na patenle çıkarak 50 kilometre hızla tehlikeli bir yolculuk yaptı. DHA kameralarına yansıyan tehlikeli yolculukta, akrobatik hareketler yapan gençlerden biri kameraya gülerek," Biraz tehlikeli fakat eğlenceli, arabanın çarpmasından korkmuyorum, çarparsa da ben suçluyum" dedi.Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi Bursa- İzmir Karayolunda meydana geldi. şehir trafiğinin ana akslarından biri olan Bursa-İzmir karayoluna patenleriyle çıkan 2 genç, saatte 50 kilometre hızla hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye attı. Karayolunda yaptıkları yolculuk sırasında zaman zaman şerit bile değiştiren 2 genç, akrobatik hareketler yaparak gitmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Yolda ilerlerken DHA kameralarına yakalanan gençler, 2 yıldır paten kullandıklarını belirtti. DHA Muhabirin "Tehlikeli değil mi? Araba çarpar diye korkmuyor musunuz?" sorusuna gençlerden biri gülerek, " Biraz tehlikeli ama eğlenceli,arabaların çarpmasından korkmuyorum, çarparsa da ben suçluyum" diyerek yanıtladı.Yaklaşık 1 saat boyunca karayolunda tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler, bir süre sonra gözden kayboldu.Görüntü Dökümü---------Patenli çocukların arabalara makas atmalarından görüntüAnayolda, trafikte akrobatik hareketler yapmalarından görüntüÇocukların kamerları fark edip konuşmasıDetaylarSüre: 01.41 Boyut: 192 MBHaber: Serkan AKKUŞ- Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,======================Anadolu'nun ilk medresesi tarihe meydan okuyorTokat'ın Niksar ilçesindeki bulunan ve Anadolu'da ilk olma özelliği taşıyan Yağıbasan Medresesi tarihe meydan okuyor.Niksar ilçesinde, Niksar Kalesi içerisinde bulunan ve kitabesindeki bilgilere göre Danişmendli Emiri Nizamettin Yağıbasan tarafından 1157-1158 yıllarında yaptırılan Yağıbasan Medresesi yüz yıllardır ayakta duruyor. Moloz taştan yapılan, kapalı avlulu, revaksız ve iki eyvanlı plana sahip Yağıbasan Medresesi, Niksar Kalesinin duvarları ile bütünleşiyor. Çeşitli dönemlerde restorasyonu yapılan ve farklı mimari özellikleri bulunan medrese dikkat çekiyor.Yağıbasan Medresesi'nin Türklerin Anadolu topraklarındaki ilk örneği olduğunu söyleyen Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Bu medrese sistemi daha sonra oluşan medreselerin hem mimari geleneğini hem de ilmi geleneğini oluşturulması açıdan çok önemlidir. Özellikle astronomi ve matematik ağırlıklı ilk telif edilen eserlerde yine buradadır. Bu medreselerin önemli bir özelliği de Müslüman Türklerin Anadolu'ya hakimiyeti sürecinde ilk ilmi geleneğin başlaması anlamına gelir. Medrese sistemi nizamiye olarak geçer. Bağdat'ta kurulan Selçuklu dönemindeki büyük nizamiye medrese sisteminin buraya taşındığını görüyoruz. Ancak hocaların Horasan bölgesinden geldiğini görüyoruz. Burada ilk çalışmalar astronomi ve matematik alanında yapılmış" dedi.Osmanlı medrese sisteminin kurucu olarak kabul edilen Davüd-i Kayseri'linin Niksar Yağıbasan medresesinde 8 yıl eğitim ve hocalık yaptığını kaydeden Çakır, "Osmanlı medrese sisteminin başlangıcında da Yağıbasan Medreseleri ile bağlantı kurmak mümkün. Yağıbasan medrese sistemi aynı zamanda Osmanlı medrese sisteminin de başlangıcını oluşturur. Bağdat'taki medrese sisteminin, Horasan'daki ilim geleneğinin de Osmanlı'ya taşımasında bir köprü görevi yaptığını görüyoruz" diye konuştu.Ziyarete açık olan Yağıbasan Medresesi, tarih tutkunlarını misafir etmeyi bekliyor.Görüntü Dökümü------------Medreseden görüntüler-İç ve dışından görüntü-Kültür ve Turzim Müdürünün konuşması(458 MB)Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR, (Tokat),======================'Keşanlı kaftan'a gelin adaylarından ilgiRize'de, gelin adaylarının kına geceleri için giydiği kaftan, yöreye özgü 'keşan' adı verilen bezle işlenerek tasarlandı. 'Keşanlı kaftan' gelin adaylarının en çok tercih ettiği kıyafet haline geldi.Rizeli girişimci Zeynep Mutlu (32), gelin adaylarının kına gecelerinde giydiği kaftanı, yöreye özgü 'keşan' adı verilen bezle işleyerek tasarlandı. Etek ve kol kısımları keşanla süslenen kaftanlar ilgi görüyor. Karadeniz Bölgesi'nde gelin adaylarının en çok tercih ettiiği kına gecesi kıyafeti olan 'keşanlı kaftan'ı sosyal medyadan görenlerde sipariş veriyor. Aynı zamanda saç tasarımcısı da olan Zeynep Mutlu, 'keşanlı kaftan'ı türbanlı gelin adayları için de özel olarak hazırlıyor.'HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR'Son dönemlerde kına gecelerinde rağbet görmeye başlayan kaftan için alternatif oluşturmak istediğini anlatan Zeynep Mutlu, "Kına gecelerinde gelin adayları kaftan giymeyi tercih ediyor. Bizlerde satışını yaptığımız kaftanları yöreyle bütünleştirmek adına çalışma yaptık. Keşanlı kaftanları tasarladık. Tasarımcılarımız etekleri ve kollarını keşanla bütünleştirerek ortaya herkesin dikkatini çeken kaftan çıkardı" dedi.Keşanlı kaftanların ilgi gördüğünü söyleyen Mutlu, "Keşanlı kaftanlarımızı Karadeniz gelinleri için tasarlandık. Ancak daha sonraları sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla kaftanlarımızı gören bölge dışındaki gelin adayları da yoğun ilgi gösterdi. Böylece aslında Karadeniz kültüründe yer almayan kaftan geleneği keşanlı kaftanla yöre dışına taşınmış olduö diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Kaftanın hazırlanmasıKaftan detaylarıKaftanı giyen mankenlerZeynep Mutlu ile röp.DetaylarHaber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA====================Yaya geçidinde otomobil çarptıKaraman'da Musa Aşık (90) yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Aşık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Musa Aşık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Bozkır (58) yönetimindeki 07 HLL 98 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Aşık, yaralandı. Aşık, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü---------------Musa Aşık'ın ambulansa alınması-Araç ve yaya geçidinden detayHaber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))======================================