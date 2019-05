DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇAYDA KAYBOLAN LİSE BİRİNCİSİ MURAT'IN MEZUNİYET TÖRENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bu arada Gündüç'ün bir ay önce okulda düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okul birinciliği ödülü alan Gündüç'ün, yaptığı konuşmada öğretmenlerinden helallik istediği görüldü. Olay, dün öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları Gündüç'ü kurtaramayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri suda arama yaparken, polis ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında arama yaptı. Dün akşam saatlerine kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin, günün ilk ışıklarıyla yeniden arama çalışması başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de çayda arama çalışması yaptı.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Okul birincisi Murat Gündüç'ün yaklaşık 1 ay önce okulda düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okul birinciliği ödülünü edebiyat öğretmeni Gamze Atan ve matematik öğretmeni Tuğçe Topal'dan alan Gündüç'ün, yaptığı konuşmanın sonunda öğretmenlerinden hellallik istediği görüldü. Arkadaşları tarafında alkışlanan Gündüç'ün bu görüntüleri yürekleri dağladı.

Çayda kaybolan Murat Gündüç'e okul birinciliği ödülünü veren Edebiyat öğretmeni Gamza Atan

Gündüç'e ödül veren Matematik öğretmeni Tuğçe Topal

Topal'ın konuşması

Çayda kaybolan Lise birincisi Murat Gündüç'ün konuşması

Alkışlar ve mezuniyet törenine katılanlar

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van)

2)İSPİYONCULUĞUN SONU BUDUR' DİYEREK ARKADAŞININ KULAĞINI KESTİ



ANTALYA'da, bir suçtan aranan Murat G., kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağını maket bıçağıyla kesti. Muhittin Y.'nin kulağı, 50 dikiş atılarak dikilirken, Murat G. ise kaçtı. Muratpaşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat G.'yi Konuksever Mahallesi'ndeki adresinde bulamayınca, telefonla aynı adreste oturan Muhittin Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat G.'nin eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek, adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat G.'ye ulaşan Muhitten Y., polisin kendisini aradığı belirterek, "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA KULAĞINI KESTİ

Duruma sinirlenen Murat G., bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhitten Y. ile buluştu. Murat G., otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. İşyerine girdiklerinde Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan Murat G., daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek Muhittin Y.'yi başından tutan Murat G., iddiaya göre "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla keserek kaçtı.

50 DİKİŞ ATILDI

Kan içinde dışarı çıkan Muhittin Y.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ambulansla hastaneye götürülen Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağı ameliyatla yerine dikildi. Kulağına 50 dikiş atılan Muhittin Y., hastanede polise ifade verip eski ev arkadaşından şikayetçi oldu.

Polisin Murat G.'yi aradığını, ulaşamayınca kendisini aynı adreste oturduğu için ifadeye çağırdıklarını belirten Muhittin Y., "Polis merkezindeki ifademde artık birlikte oturmadığımız söyledim. İşlemlerin ardından kendisine telefon açık bilgi verdim. Ancak kendisi beni dövdü, bıçakla tehdit etti ve sonra kulağımı kesip kaçtı" dedi.

Polis, Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kulağı kesilen Muhittin Y. ile röportaj

Detaylar

Şüpheli Murat G'nin fotoğrafı

121 MB/// 01.08

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA

3)BABADAN, ESKİ EŞİNE 'KIZINA ŞİDDET' SUÇLAMASI

KONYA'da Murat Köse (35), boşandığı eşi G.Y.'nin (26) velayeti altında olan kızı E.K.'ye (9), şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bir ay önce evine gelen kızının vücudunda morluklar görmesi üzerine suç duyurusunda bulunduğunu belirten Köse, eski eşinin 3 yıl öncede kızına şiddet uyguladığını, açılan dava sonucu berat ettiğini söyledi.

2018 yılında kurulan Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği'nin başkanlığını yürüten Murat Köse, 2010 yılında G.Y. ile evlendi. Murat Köse, 5 yıl evli kaldıktan sonra boşanma davası açtı ve eşinden boşandı. Evliliklerinden dünyaya gelen kızları E.K.'nin de boşanma süreci ve sonrasında velayeti anneye verildi. Eşinin kızlarına şiddet uyguladığını öne süren Köse, şunları söyledi:

"2010 yılında bir evlilik yaptım 5 yıl sürdü. 2015 yılında ayrı yaşamaya başladık. Çünkü evi terk etti. Çocuğun velayeti de geçici olarak anneye verildi. 2017 yılında da boşanmamız kesinleşmiş oldu. Bu süre içinde de, evliliğimiz devam ederken de, eşim terbiye adı altında çocuğumuza şiddet uygulamaya devam ediyordu. Ben ara ara çocuğumdan öğreniyordum. Kendim bizzat karşılaştığımda çok tepki gösteriyordum.ö

BİR ANNE BUNU YAPAMAZ

Geçici velayetin ardından kızının 4 kez daha şiddete maruz kaldığını öne süren baba Murat Köse, "Annesi olarak bunu yapmasını çok garipsiyordum. Gerçek bir anne bunu yapamaz. Geçici velayet verildikten sonra çocuğum 4 kez şiddete maruz kaldı. Benim ayda iki kez çocuğumu görme hakkım var. İcra yoluyla gösteriliyor. Velayet sürekli kötüye kullanılıyor. Çocuğumu aldığım zaman bacağında ve çeşitle yerlerinde morluklar gördüm ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Soruşturma tamamlandı dava açıldı. Davada çocuğun 'Annem beni dövüyor demesine rağmen' boşandığım eşim hakkında beraat kararı verildi. Ben tabi ki bunu kabul edemedim. Darp raporları mevcut olması, çocuğun mahkemede beyanı olmasına karşın anne beraat aldı. Ben bir üst mahkemeye itiraz ettim; ancak o da aynı şekilde beraatı onadı.ödiye konuştu.

ÇOCUĞUNUN YENİDEN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI İDDİASI

Kızının 1 ay önce evine geldiğinde vücudunda yine morluklara rastladığını öne süren Köse, kızının dövüldüğüne dair rapor alıp eski eşi hakkında yeniden şikayetçi olduğu belirtti. Köse, "Ben o dönemde kızımın, anne şefkatine ihtiyacı var diye, velayet davası açmadım. Ama şiddetler devam ediyormuş. 1 ay önce çocuğum geldi, yine aynı morluklar vardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve bacağında yoğun haldeydi. 2016 yılında açtığımız davada da karşı taraf, çocuğumun bisikletten düştüğünü iddia etmişlerdi, bu kez de bisikletten düştü diyorlar. Bisikletten düşen bir çocuğun morluklarına benzemiyor bunlar. Ben hemen darp raporlarını aldım savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu anda dava açıldı. Artık ben çocuğumun hakkını istiyorum."dedi.

Murat Köse'nin kızının odasında iken detay

Kızının fotoğraflarını göstermesi

Murat Köse röp.

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

4)BOLU, RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE DOLACAK

BOLU'nun, doğa harikası Abant ile kaplıcaların ve Gölcük Tabiat Parkı'nın bulunduğu Karacasu Beldesi'nde bulunan otellerin bayram tatili rezervasyonları dolmaya başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bolu'daki otellerin doluluk oranlarının yüzde yüz olması bekleniyor. Zengin doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dört mevsim ilgi çeken Bolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de doğa tutkunu turistlerin uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve kirli havasından kaçarak dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant ve Gölcük tabiat parkları, kaplıcaları ve yüksek rakımlı yaylaları ile Bolu, her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor.

REZERVASYONLAR YÜZDE 80-90 ARASI, YÜZDE 100 OLMASI BEKLENİYOR

Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Bolu'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için kentteki oteller rezervasyonları almaya başladı. Abant Tabiat Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki oteller, turistlere bayram tatiline özel paketler hazırladı. Otel yöneticileri şu an itibariyle Ramazan Bayramı tatili için rezervasyon oranlarının yüzde 80-90 civarında olduğunu belirtti. Sayının ileriki günlerde yüzde 100 olması bekleniyor.

Gölcük Tabiat Parkı yakınındaki Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort isimli otelin sahibi Halit Ergül, otellerdeki doluluğun yüzde yüzlere yaklaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Bolu'da şu anda rezervasyonlarımız yüzde 80 civarında ama bu yüzde yüzlere yaklaşacaktır. Bu uzun tatiller bizim bölgemiz için pek iyi olmuyor. İnsanlar genellikle güney tatillerini tercih ediyor. Uzun süreli doluluklar orada olacak. Bizdeki doluluklar daha kısa olacak. Daha kısa gelip gitmeler için olacak. Bolu'nun eşsiz bir doğal güzelliği var. Bolu'ya tabiatın kalbi Bolu diyoruz. Gölcük ile Yedigöller ile Abant ile muhteşem bir yer. Son zamanlarda hep yüksek kaliteli oteller yapıldı. 5 yıldızlı 3 otelimiz var. 4 yıldızlı oteller, 3 yıldızlı oteller hepsi de oldukça kaliteli. Bundan sonra Bolu'ya daha kaliteli oteller yapılacak." dedi.

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Palace Oteli Müdürü Murat Acar da rezervasyonları doldurmak üzere olduklarını belirterek, "Bayram rezervasyonlarımız şu aşamada çok hızlandı. Bayram tatilinin 10 gün olması sebebiyle, bizim bölgemizin tercih edilebilir bir yer olması nedeniyle Abant daha çok rezervasyonlarını doldurmak üzere. Yani yüzde 90'lardayız. Çok az odamız kaldı. Misafirlerimiz çok tercih ediyor. Abant bölgesinde 2 tane oteliz. Bölgemizi en iyi şekilde misafirlere sunarak onların en mutlu şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük metropolün tam ortasında olmasından dolayı bütün misafirlerimiz bu bölgeye çok talep gösteriyorlar. Bir de geçiş güzergahındayız. Bu nedenle bir, iki, üç günlük konaklamaları çok rahat alıyoruz. Aynı zamanda doğa harikası bir yer olduğundan dolayı bölgemiz tüm misafirler tarafından tercih ediliyor." diye konuştu.

Gölcük ve Abant manzaraları

Drone görüntüleri

-Halit Ergül röp.

-Murat Acar röp.

Süre: 04.52-Boyut: 546 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU

5)BURSA'DA RAMAZAN BAYRAMI TELAŞI BAŞLADI

Bursa'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'da yoğunluk gözlenirken, esnaf döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle satışların geçtiğimiz seneye oranla düştüğünü belirtti. Vatandaşlar ise bayramlıkların kendilerini cezbettiğini söylerken pahalılıktan şikayet ediyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Bursalılar Kapalıçarşı'ya akın etti. Vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğundan yakınırken, Esnaf, geçmiş bayramlara göre alışverişin hareketli olmadığını ileriye sürdü. Döviz kurundaki dalgalanmanın satışları çok etkilediğini belirten Koza Han yöneticilerinden Nihat Karaca, "Ramazan şu an sakin geçiyor. İşlerimiz biraz durdu. Ama, yabancı ve yerli guruplar gelince daha iyi oluyor. Bayram üzeri dahada hareketleneceğini düşünüyorum. İşlerimiz ve ekonomimiz rahatlayacak inşallah. Geçen ramazan ayına göre, bu ramazan işlerimizde şimdilik düşüş oldu. Halen ürünlerimizdeki fiyatlar geçen yılın aynısı. Biz yine işlerin açılacağından ümitliyiz" dedi.

Kapalı çarşıdan detaylar

Uzun çarşıdan detaylar

İnsanların alışverişinden detaylar

-Röportaj

Süre: 2.09 dakika, Boyut: 285 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA

6)NUSAYBİN'DE BÜYÜKBAŞ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde büyükbaş taşıyan TIR devrildi. Kazada, TIR'ın şoförü Ahmet Arenoğlu yaralandı.

Kaza, geç saatlerde İpekyolu'nun Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Irak'a büyükbaş taşıyan Ahmet Arenoğlu, önüne çıkan traktöre çarpmamak yönetimindeki 63 L 1479 plakalı TIR'ın direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan TIR, devrildi. Kazada TIR şoförü Ahmet Arenoğlu yaralandı. Dorsedeki 25 ineğin de yaralandığı tespit edildi.

Arenoğlu, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İnekler ise başka bir TIR'a yüklenerek, tedavileri için veterinere götürüldü.

Devrilen TIR

Yaralanan inekler

TIR'ın kaldırılması

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

7)BAKKAL İHSAN AMCA GENÇLERİ KİTAPLA BULUŞTURUYOR

İZMİT'te bakkal işleten İhsan Kaya (66) gençlerin faydalanması için dükkanının önündeki dolaba kitaplar koydu. Vatandaşlar da destek verince herkes dolaptan istediği kitabı aldı. Kendisinin imkansızlıklar nedeniyle ortaokula kadar okuyabildiğini söyleyen İhsan Kaya, "Biz okuyamadık bari gençler okusun. İhtiyacı olan gençler buradan istediği kitabı alıyorö dedi.

İzmit Akçakoca Mahallesi'nde bakkal işleten İhsan Kaya, gençleri okumaya teşvik etmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce dükkanının önündeki dolabı kitaplarla doldurmaya başladı. İhsan Kaya'nın girişiminin ardından mahalle sakinleri de destek vererek dolabı kitaplarla doldurdu. Dolaptaki kitaplara bakanlar, istedikleri roman ve ders kitaplarını ücretsiz alıyor.

Bakkala gelen birçok insanın kitap alıp, dolaba kitap bıraktığını söyleyen İhsan Kaya, "Yaklaşık 50 senedir esnaflık yapıyorum. Yaklaşık 2 sene önce çocuklarımın evde kullanmadıkları ders kitaplarını dükkana getirdim. Boşu boşuna evde dursun istemedim. Kitapları bakkal önündeki dolaba koydum, yoldan gelip geçenler ve müşteriler de gördü, ücretsiz olduğunu söyledim. Gelen gidene verdim kitapları, daha sonra başkaları da buraya kitaplar getirmeye başladı. O kitapları da dağıtmaya başladık. Gelen giden vatandaşlar buradan kitap alıp kitap bırakabiliyor. Herkes çok memnun bu uygulamadan.ö dedi.

5 çocuk babası İhsan Kaya kendisinin maddi imkansızlıklar nedeniyle ortaokula kadar okuyabildiğini ifade ederek, "Keşke daha fazla okuyabilseydim, benim oğlum üniversiteye gidiyor şükürler olsun onu okutabildim. Keşke bende okuyabilseydim. Şimdi bu kitapları buraya koydum, inşallah buraya gelip kitap alanların yararına olur. Mahalle halkımızdan da evde boş duran ve ihtiyaçları olmayan kitapları buraya getirmelerini rica ediyorum. Mümkünse buraya getirsinler, ihtiyacı olanların faydasına olur." diye konuştu.

Mahallenin gençleri ise İhsan amcalarına teşekkür ederek, "Bir kitap kurdu olarak buraya gelip bol bol kitap alıyoruz. Okuduğumuz bazı kitapları da buraya getirip bağış yapabiliyoruz. İhsan amcanın bu uygulaması biz mahallenin gençleri için çok faydalı oldu kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Bakkalın dükkanın önünde oturan İhsan Kaya

Kitap dolabı

Gençler kitap dolabından kitap seçerken, kitap alırken

-Gençlerle röp.

-İhsan Kaya ile röp

-Anons

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

8)BU MAHALLENİN DAVULCUSU 5 ÇOCUKLU 'SEVGİ ABLA'

Balıkesir'in Manyas İlçesi Dereköy Mahallesi'ni davuluyla sahura, 53 yaşındaki 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt uyandırıyor. 6 yıldır davulu ile sokak sokak gezerek sahur vaktinde mahalle sakinlerini kaldıran Sevgi Cankurt'u görenler ile şaşırıyor

Baıkesir'in Manyas İlçesi Dereköy Mahallesi'nde 6 yıldır Ramazan aylarında mahalleliyi sahura 53 yaşındaki Sevgi Cankurt uyandırıyor. Mahalleli tarafından 'Sevgi abla ' olarak bilinen Cankurt, sahurdan yaklaşık 2 saat önce davuluyla sokak sokak gezerek mahalleliyi sahura uyandırıyor. Ayrıca Sevgi Cankurt, mahallede tek olan kırathaninde işletmeciliğini yapıyor. Davulcuğa ilk başladığı zaman bir çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Cankurt, önceleri sokak köpeklerinden korktuğunu ama zamanla alıştığını söyledi.

"MAHALLELİ İLK BAŞTA YADIRGADI"

6 yıl önce, mahalleye davulcu olmak için hiçbir erkek adayın çıkmadığını bu yüzden kendisinin bu görevi üstlendiğini söyleyen 5 çocuk annesi Cankurt, "Mahalle halkı, davul çalmamı ilk zamanlar yadırgadı. En başlarda özellikle köpeklerden korkuyordum. Ama zamanla bunada alıştım. Şimdi sahur vakti rahatça sokak sokak gezerek, davulumu çalıp komşularımızı uyandırıyorum. Beni görenler dönüp bir daha bakıyor ve şaşırıyor. Ben aynı zamanda mahallemizde bulunan kırathaneyi işletiyorum. Kadının yapamaycağı iş yoktur." dedi.

Davul çalarken detaylar

-Röportaj

Süre: 3.44 dakika, Boyut: 414 MB

Haber-Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir)

9)KAMERAYA YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 11 iş yerinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına takılan şüpheli U.K. (19), tutuklandı.

Olay, geçen cuma saat 02.00 sıralarında, Gazipaşa ilçe merkezindeki Manavlar Çarşısı'nda meydana geldi. Sabah iş yerlerini açanlar, kasalarının açık olduğunu görünce hırsızlık olayını anlayıp, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 11 iş yerinden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Hırsızın, daha önce işlediği 'hırsızlık' suçundan tutuklu bulunan ve bir gün önce cezaevinden çıkan U.K. olduğu tespit edildi. Polis, U.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis U.K.'yı ilçe merkezinde gözaltına aldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklunun adliyeden çıkarılması

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA

10)SURİYELİ ÖĞRENCİLER DUVARLARI SÜSLEDİ

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Karem eli Derneği üyesi gönüllü Suriyeli öğrenciler, ilçenin duvarlarına resim yaparak farklı bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

Reyhanlı'daki Karem Derneği üyeleri gelişigüzel yazılarla çevre kirliliği oluşturan okul, bina, çevre duvarları gibi duvarların daha farklı görünmesini sağlamak, güzel bir görüntü oluşmasına destek amacıyla ilçedeki duvarlara çeşitli resimler yapıyorlar. Eğitim gördükleri dernekte yaratıcılık dersi kapsamında kolları sıvayan kızlı erkekli 30 öğrenci ellerinde yağlı boya, fırça ile duvarlara çeşitli resimler yapıyorlar. Projeden sorumlu Nur Razzaz, "Yaratıcılık eğitim alıyoruz. Daha önce ilçede farklı yerlerde resimler çizerek boyadık, bu defa daha farklı olması için merkezde gördüğümüz ve izin aldığımız duvarlara resim çizip boyuyoruzö dedi. Amaçlarının yaratıcılığı göstermek, resim konusunda farkındalık yaratmak ve duvarların daha temiz güzel görünmesini sağlamak olduğunu söyleyen öğrencilerden Kifa Abdulselam ise, duvarları boyayarak hoş görünmelerini sağlamak amacıyla aldıkları eğitim kapsamında resim yaptıklarını belirtti.

Resim çizen öğrenciler

Çalışma yapılırken

Öğrenciler konuşması

Genel ve detaylar

SÜRE: 03'07" BOYUT: 348 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay)

