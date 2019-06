DHA YURT BÜLTENİ - 5

Antalya'da araçlar çarpıştı: 3'ü turist 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3'ü Rus turist 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sanayi kavşağında meydana geldi. Havalimanına turist taşıyan Çetin Oğul'un kullandığı 58 BF 040 plakalı tur minibüsü, Ziya Öztürk'ün kullandığı 07 DS 810 plakalı otomobil ve Faruk Arı'nın kullandığı 07 C 82056 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada Rus 3 turistle servis şoförü Faruk Arı çeşitli yerlerinde yaralandı. Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Diğer iki aracın sürücüsü ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Bayram için komşuya gittiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın başta Rodos Adası olmak üzere turistik adalarında bayram tatilini geçirmek isteyenler, bu sabah gümrükte yoğunluk yarattı.

Marmaris Günnücek Mevkisi'ndeki Deniz Gümrük Kapısı'nda bu sabah, komşuda bayram tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Rezervasyonla ya da kapıda biletlerini alanlar, güvenlik ve bagaj kontrolünün ardından pasaport işlemlerini yaptırdı. Yabancı uyruklu turistler ve tatilciler, kontrol noktalarındaki işlemleri kısa sürede bitirilerek limanda bekleyen feribota bindirildi. Rodos'a giden Ahmet Melih ve Tülay Artun çifti, "Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için ilk defa Rodos Adası'na gidiyoruz. Birçok arkadaşımız oraya gitmişti. Çok merak ettik. Güzel bir tatil için Yunanistan'da olacağız. Herkesin bayramını kutluyoruz" dedi. Ozan Korkut ise, "Eşimle beraber Yunanistan'ın bütün adalarını tatillerde ziyaret ettik. Bugün Rodos Adası'nda olacağız. 4 gün bayram tatili ardından moralli bir şekilde işe döneceğiz" dedi.

Rusya'da İstanbul, Antalya ve Kapadokya şovu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bu yıl 14-16 Haziran'da Türk Festivali düzenlenecek. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan festivale 100'ün üzerinde sanatçı katılacak. Festival kapsamında Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Aspendos gibi tarihi yerlerin minyatürleri sergilenecek. 150 binin üzerinde Rus vatandaşına tanıtım yapılması hedeflenirken, 100 Rus aileye de ücretsiz tatil armağan edilecek.

Moskova'nın en büyük parklarından 165 dönümlük Krasyana Presnya Parkı'nda 14- 16 Haziran tarihleri arasında Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) işbirliğiyle Türk Festivali düzenlenecek. Antalya, İstanbul ve Kapadokya'nın her yönüyle yer alacağı festivalde, 150-200 bin dolayında Rus ziyaretçi hedefleniyor. Stant ziyaretleriyle yapılacak çekilişle de günde 33 olmak üzere 3 günde 100 Rus aileye Türkiye'de tatil armağan edilecek.

İSTANBUL, ANTALYA VE KAPADOKYA

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, önceki iki festivalde 100 binin üzerinde Rus ziyaretçinin ağırlandığını, bu yıl hem Moskova hem de Rusya'nın diğer bölgelerinden çok daha fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi. Antalya, İstanbul, Kapadokya başta olmak üzere Alanya, Kemer, Kaş, Kalkan, Side gibi 10'un üzerinde bölgenin tanıtımının Moskova'da yapılacağını belirten Ayık, "Öncülüğü Antalya ve İstanbul yapacak. Çünkü bu iki nokta bizim açımızdan Rusya Federasyonu vatandaşlarının iki önemli giriş kapısı. Son derece önemli marka otel ve işletmelerin hepsinin ve Rusya'da faaliyet gösteren bütün tur operatörlerinin yer alacağı en büyük organizasyonlardan biri olacak" diye konuştu.

TÜKETİCİYE DOĞRUDAN DOKUNUŞ

Festivalin ortaya çıkış fikrini anlatan Ayık, uzun zamandır klasik tanıtım mecraları dışında bir düzenleme yapmak istediklerini belirtti ve "Fuarlar eski önemini kaybetmeye başlıyor. Doğrudan tüketiciye ulaşmak ve dokunmak amacıyla yapılmış bir organizasyon. En önemli özelliklerinden biri de Türkiye'yi tüm unsurlarıyla oraya taşımak istedik. Bölgelerin kültürel değerleri ve zenginliklerini götürerek, üç boyutlu düzenlemeyle 165 dönümlük bir park alanını düzenleyerek bugüne kadar yapılmamış çok farklı bir şekilde Türkiye'yi tanıtmak ve tüketiciyle buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

BU YILKİ RUS TURİST HEDEFİ 6 MİLYON

Antalya'nın Rusların en çok tercih ettiği bölge olduğunu belirten Ayık, Alanya-Gazipaşa'dan Kaş-Kalkan'a kadar tüm bölgeleriyle Antalya'nın festivalde olacağını söyledi. Ayık, bu yıl turizmde 'Aspendos Yılı' olması nedeniyle başta Aspendos, Perge gibi tarihi yerler ile Side'den Kemer'e, Kaş'tan Kalkan'a Antalya'nın her yönüyle festivalde tanıtılacağını söyledi. Geçen yıl Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 4.8 milyon, Türkiye'ye ise 5.8 milyon olduğunu hatırlatan Ayık, bu yıl Antalya olarak hedefin 6 milyon olduğunu, ilk 4 aylık verilere bakıldığında da 6 milyonun erişilebilir rakam olarak göründüğünü söyledi. Ayık, "Şu anki eğilimde bir değişiklik olmaz, trend bozulmazsa 2019 yılında da sanıyorum 6 milyon ve üzeri rakamı Rusya'dan çok rahat görebileceğiz" dedi.

100'E YAKIN SANATÇI

Türk Festivali'ni TÜROFED, TÜRSAB VE TTYD adına organize eden Yedi İletişim Ajans Başkanı ve Festival Koordinatörü Haluk Özsevim, önceki iki festivalde büyük başarı gösterdiklerini belirterek, "Yüz binlerin üstünde ziyaretçi aldık. Bu sebeple Moskova Belediyesi de festivali sosyal proje kapsamına aldı. Bu sene yine Türkiye olarak bir çıkartma yapacağız, 100'ün üzerinde sanatçı gidecek. Opera bale, halk dansları, ebru, mehteran, Türk sazları gibi Türkiye'nin farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerini orada yansıtacağız. İstanbul, Antalya, Alanya, Kemer gibi çok önemli turizm destinasyonlarımız orada kendilerini tanıtacak ve anlatacak" diye konuştu.

KIZ KULESİ'NDEN ASPENDOS'A MİNYATÜRLER

Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Aspendos gibi tarihi birçok değerin minyatürünün de 165 dönümlük Krasyana Presnya Parkı'nda sergileneceğini dile getiren Özsevim, "Üç gün boyunca farklı etkinlikler yapacağız. 12.00 ile 21.00 saatleri arasında ana sahne ve diğer alanlarda Rus halkına Türkiye'nin farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerini tanıtma imkanı sunacağız. Türkiye'den 40 turizm markası otel, 5 de büyük tur operatörü, 10'a yakın önemli destinasyon, Moskova'dan da Türk firmaları destek veriyor. Bakanlığımızın desteği de var. Özellikle Antalya ve İstanbul valiliklerine çok teşekkür etmek lazım, çok sağlıklı bir katılım sağlanacak" dedi.

100 RUS AİLEYE TATİL ARMAĞANI

Bu yıl 150-200 bin dolayında Rus misafiri festivalde ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Özsevim, üç günde 100 Rus aileye Türkiye'de ücretsiz tatil armağan edileceğini belirtti ve "Dolayısıyla 20 binin üstünde aile stantları birebir gezmiş oluyor. Geçen sene inanılmaz bir PR eşdeğeri yakaladık. Bütün ana haber bültenleri, yazılı, sözlü ve dijital medyanın hepsinde yer aldık. Yapılan araştırmada 6.7 milyon euroluk reklam eşdeğeri çıktı. Ülkemizi iyi temsil ettiğimiz kanaatindeyim. Her şeyden daha önemlisi de el birliği, imece usulüyle çok güzel bir tanıtım organizasyonu oldu" diye konuştu.

Jennifer Lopez konserini locadan izlemek 20 bin euro

Antalya'da Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i locada dinlemek isteyen 20 bin euro, ayakta dinlemek isteyen ise 4 bin TL ödeyecek. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlara kaplı 3 katlı villada kalacak.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahnede olması beklenen Lopez'in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ile ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. 7 yıl önce İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, ikinci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti.

Jennifer Lopez konserinin bilet fiyatları ise dikkati çekti. Konseri ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek. Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı.

REZERVASYONLARDA 'LOPEZ' DEĞİŞİKLİĞİ

Regnum Carya Oteli Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, konserin sadece otellerinin markasına değil, Türkiye'ye yapılmış bir yatırım olduğunu söyledi. Geçen yıl konser serisine başladıklarını ve dünyaca ünlü yıldızların otellerinde konser verdiğini belirten Üstertuna, Tom Jones, Dua Lipa'nın verdikleri konserlerin çok ses getirdiğini söyledi. Üstertuna, "Konserler, Türkiye ve Antalya'nın tanıtımına olumlu katkı yapıyor. Bu sene dört büyük konserimiz olacak. James Artur, Jason Derulo, Anne Marie ve Jennifer Lopez konser verecek sanatçılar. Lopez'le anlaşmayı 6 aylık çalışmanın sonunda yapabildik. Bunu duyurduğumuzda da çok ciddi talepler gelmeye başladı. Tatilini özellikle konser dönemine göre ayarlayan ya da tatil rezervasyonlarını o tarihle değiştirmek isteyenler var" dedi.

ABARTILI DEĞİL MÜTEVAZI TALEPLER

Jennifer Lopez konserinin basında da yer bulmaya başladığını dile getiren Üstertuna, Lopez'in talepleri konusundaki haberin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üstertuna, "Bazı haberler bizde olmayan bilgiler içeriyor. Bazı talepleri var ama haberlerde yer alan talepleri olmadı. Abartılı değil, mütevazı talepleri var. Kendi ismine yakışan talepler. Havalimanından özel arazi aracıyla alınmak istedi. Otelimize ait helikopter de var, onunla da alabileceğimizi söyledik" diye konuştu.

28 LOCADAN BİRİNİ KENDİSİ İÇİN İSTEDİ

Lopez'in konser alanındaki bir locanın kendisine ayrılmasını istediğini aktaran Deniz Üstertuna, "Özel misafirlerini burada ağırlamak istemiş olabilir. 35 kişilik ekip gelecek. Bu sene doğum günü ve evlenmeyi düşünüyor. Locayı kimin için istediğini biz de o zaman göreceğiz" dedi.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLI VİLLADA KALACAK

Lopez'e otelin en önemli villalarından biri olan Crown villayı tavsiye ettiklerini dile getiren Üstertuna, şöyle konuştu:

"O villada kalacağını düşünüyoruz. Bu villa kendi örneğinin en iyisi. Genelde, politikacıların ve sanatçıların kaldığı 3 katlı bir villa. 5 yatak odası var. 10 kişi kalabiliyor. Helikopter transferi veriyor. Bu villaya özel bir şoför ve araba veriyoruz. 3500 metrekarelik alandaki villanın ayrı bir havuzu var. Dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmezdir."

HELİKOPTERLE ŞEHİR TURU

Lopez'e helikopterle şehir turu ve Aspendos'u havadan gösterme teklifi yaptıklarını belirten Üstertuna, "Jennifer Lopez'in burada yapacağı her paylaşım dünyanın her yerine ulaşacak. İsmini açıkladığımız anda bile çok ciddi talepler geldi. Sadece birkaç loca kaldı. Kıramayacağımız misafirimiz olacağı için birkaçını satmayacağız. Satışlar çok iyi. Konser otel müşterisine ücretsiz ama minimum 7 gece konaklama şartımız var" diye konuştu.

BALAYINI ANTALYA'DA GEÇİRMESİ İÇİN TEKLİF

Lopez'in 3 gece Antalya'da kalacağını belirten Deniz Üstertuna, "Burada dinlenecek. Evliliği söz konusu, balayını otelimizde geçirmesi için teklif yaptık. Yanıtını bekliyoruz" dedi.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesi'ndeki Kartopu Sokak'ta meydana geldi. Hamit T. (47) yönetimindeki 38 ND 307 plakalı otomobil ile Sefa K. (35) yönetimindeki 23 LV 459 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamit T. ve aynı otomobilde bulunan Sema A.(46) ile Cennet Eda A. (12), Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmiş (YENİDEN)

KALDIĞI OTELİN SAHİBİ KONUŞTU

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18'inci dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

İspanya'nın Madrid şehrinde önceki gece gece oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde, YouTube'da farklı videolar paylaşan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı. Birçok videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı, kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaştı.

Wolanski'nin, 20 gün önce Nevşehir'in Göreme beldesine sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy ile gelerek tatil yaptığı ortaya çıktı. 2 gün boyunca Kapadokya'da kalan Wolanski'nin, sevgilisiyle at bindiği ve Göreme'de 'Aysel'in mutfağı' adlı restoranda yemek yediği öğrenildi. Restoran sahibi Aysel Yazgan (53), çiftin kendi mutfaklarını ziyaret ettiklerini ve olaydan sonra şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti. Yazgan, "Dün gece maçta sahaya çıktığını görünce şaşırdım. Hiç öyle birine benzemiyordu. Benim özel yemeklerimi tattılar. Şebit yağlamasını çok beğendiler ve ikinci porsiyonu da istediler. Daha sonra bostan kebabı ve kayısı tatlısı yediler. Çok memnun kaldılar ve tekrar geleceklerini söylediler. Sıcak kanlı, samimi bir kızdı, ben hiç düşünemedim bu şekilde bir şey yapacağını, çok şaşırdım" dedi.

WOLANSKİ KAPADOKYA'DA HAYRAN KALDI

Wolanski'nin, Kapadokya manzarası eşliğinde sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaştığı görüldü. Göreme de erkek arkadaşı Vitaly ile tatil yapan İngiliz turist kadının çevresindekilere bölgeye hayran kaldığını ve tekrar gelmek istediğini söylerken, restoranda ise yöresel yemekleri tercih ettiği öğrenildi.

BALONDAN PARAŞÜTLE ATLAYACAKLARDI

Kinsey Wolanski'nin Göreme'de konakladığı işletmenin sahibi Samed Dural ise "3 gece burada konakladılar, ATV Turu yaptılar. Ata bindik. Youtube kanalı için bir çekim yaptı. Davet üzerine geldi. Bölgeyi, yemekleri çok sevdiler. Kapadokya'ya tekrar gelecekler. Paraşütle balondan atlamayı çok istiyordu. Ancak balondan atlayışı için lisansı yetişmedi. Kensey ise ata binmeyi çok seviyor. Zaten çiftlikte büyüdüğünü söylüyordu" dedi.

Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye ekipleri, Atatürk Anıtı ve çevresini temizledi.

İslahiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ve Ramazan Bayramı öncesi Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı ve çevresinde temizlik yaptı. Ekipler tazyikli su ile yıkadıkları alandaki Atatürk anıtın çevresini de temizledi.

Park halindeki kamyoneti yakmak istediler

Antalya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki bir kamyoneti kağıt ve mazotla tutuşturup yakmak istedi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında işe gelen Ramazan Bozkurt, 07 CIN 12 plakalı kamyonetinin kundaklanmaya çalışıldığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü tanıklarından şüphelilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Ramazan Bozkurt, "Sabah işe geldiğimde kamyonetimin yakılmaya çalışıldığını fak ettim. Komşularımdan sorunca mazot ve kağıt ile motor kısmının altına ateş yakarak, kamyoneti yakmaya çalıştıklarını öğrendim. Kamyonetten duman çıkmaya başlayınca komşularım hemen gelip söndürmüş. Değilse komple yanacakmış" dedi.

Jandarmadan ceza yerine şeker

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 günlük bayram tatilinde güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı. Kontrollerde sürücülere ceza yerine şeker ikramında bulunuldu ve uyarılar yapıldı.

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde giriş noktalarında iki jandarma trafik timi, kontroller yapmaya başladı. Ekipler İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat sizden notlar bizden' projesi kapsamında sürücülere uyarılar yapıtı ve broşürler dağıttı. Jandarma ekipleri, birer trafik karnesi verdikleri sürücülere, bayram şekeri ve gül ikram etti.

Sürücüleri bayram tatili süresince dikkatli olmaları konusunda da uyaran jandarma trafik ekipleri, bayram tatili boyunca kontroller ve uyarıların devam edeceği belirtti.

Öykü Arin'e, bu kez babasından ilik nakledildi

Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin (4) için annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik tutmayınca baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmadığı 10 gün ile bir ay arasında görülecek. Bu süreçte yüzde 100 uyumlu ilik için arayış devam edecek.

Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise anne Eylem Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Doktorları, 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde, Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.

BABADAN NAKİL YAPILDI

Öykü Arin'e yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadığı için baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Çağdaş Yazıcı'dan son iki günde yapılan hücre toplama işleminin ardından toplanan hücreler, dün akşam Öykü Arin'e nakledildi. Naklin ardından 10 gün boyunca süreç takip edilecek.

Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Nakil tamamlandı. Artık bekleyeceğiz. Şiddetli bir ilik savaşı yaşanmamasını ve iliğin tutmasını umacağız. Öykü Arin şimdi dinleniyor. Sonuçların 10 ile 28 gün içerisinde belli olacağı söyleniyor" dedi.

Haber: Aslı DURAN/ANTALYA, -

Kaynak: DHA