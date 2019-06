DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇEKİCİ ÇAĞIRIP, 3 OTOMOBİL ÇALDI

ADANA'da park halindeki 3 otomobili kendisinin olduğunu söyleyerek, özel şirketlere ait çekicilere yükletip çaldığı iddia edilen Erol Y. (41) gözaltına alındı. Olay, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki 75496 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 2 otomobili çalınan Cenk B., polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmada, otomobillerin özel şirketlere ait çekicilerle götürüldüğünü belirledi. Polis, çekici şirketleriyle irtibata geçip, bilgi aldı. Otomobillerin, kendisinin olduğunu iddia eden Erol Y. tarafından yükletilerek Yeşiloba Mahallesi'ne götürdüğünü saptadı. Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Erol Y.'yi gözaltına aldı, çalınan araçları da buldu. Erol Y.'nin aynı yöntemle çaldığı iddia edilen yabancı ülke plakalı otomobil de Pınar Mahallesi'nde ele geçirildi. Emniyette sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Erol Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan 2 otomobil Cenk B.'ye, yabancı plakalı otomobil de İl Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

Otomobilin görüntüsü

SÜRE: 00'51" BOYUT: 91,6 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

=================================================

2)UÇAK KAZASINDA YARALANAN DEVRİM GÜN'ÜN TEDAVİSİ AÜ HASTANESİ'NDE SÜRECEK

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün tek motorlu uçağın düştüğü kazada ağır yaralanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Manavgat'ın Ulualan mevkiinde bulunan toprak pistten, dün saat 15.00 sıralarında eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra bilinmeyen nedenle düştü. Emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in bulunduğu uçak, karpuz tarlasına çakıldı. Kazada Pilot Levent Arslan olay yerinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

Özel hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan Devrim Gün, dün akşam Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'in cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden kaza kırım ekibinin, inceleme yapmak için bugün Manavgat'a geleceği belirtildi.

MERAL AKŞENER'DEN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uçak kazası nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Akşener mesajında, "Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'e Allah'tan rahmet, kazadan yaralı olarak kurtulan Devrim Gün'e acil şifalar diliyorum" dedi.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) de yayımladığı taziye mesajında, "Antalya Manavgat'ta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden meslektaşımız Pilot Levent Arslan'a ve uçakta bulunan Ataberk Gökmen'e Allah'tan rahmet, yaralanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Devrim Gün'e acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

===============================================

3)TURİZMİ YILIN GENELİNE YAYMAK İÇİN MEVSİMSELLİĞİ KIRMAK LAZIM'

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sahil bölgelerinde 6 aya sıkışan turizm sezonunu yıla yayabilmek için tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımının önemli olduğunu söyledi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmin yılın geneline yayılabilmesi için mevsimselliğin kırılması gerektiğini ve bunun için de kültürel ve doğal güzelliklerin ön plana çıkartılması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda Antalya'da çalışmalar yapan Vali Münir Karaloğlu'nu örnek gösteren Osman Ayık, valilerden ve belediye başkanlarından çalışmalara destek vermelerini istedi. Osman Ayık, "Türkiye varları çok olan bir ülke. Özellikle de kültür ve doğal kaynak zenginlikleri açısından bakıldığında Türkiye, dünyanın belki en nadir ülkelerinden biri" dedi.

'SON DERECE ÖNEMLİ'

Ürün çeşitliliğini arttıracak, onu zenginleştirecek her türlü çabayı ve hamleyi göstermek gerektiğini aktaran Osman Ayık, bunun turizmcilerin geleceğe daha güvenli bakması ve mevsimselliği yok etmenin en önemli araçlarından biri olduğuna işaret etti. Osman Ayık, "Bunu yaptığımız takdirde şöyle bir başarıyı elde etmiş olacağız. İnsanların ülkemizi ziyaret etme nedenlerini arttıracağız. Bu da bizim için son derece önemli. Elimizdeki kalifiye yetişmiş personellerimizi tutabileceğiz. Tesislerimizi daha verimli, elimizdeki mevcut kapasiteyi, yatak kapasitesini daha verimli ve daha uzun aralıklı kullanma şansımız olacak. Bunun için de tüm valilerimizin bu konuda duyarlılık göstermesi aslında bizim geleceğimizi bir anlamda garanti altına alacaktır" diye konuştu.

'TURİZM EN STRATEJİK SEKTÖRLERDEN BİRİ'

Türkiye'nin elindeki en verimli döviz girdisi ve katma değeri en yüksek olan sektörlerden birinin turizm olduğuna işaret eden Osman Ayık, şöyle dedi:

"Bu şu demek; elimizdeki en stratejik sektörlerden biri. Biz burada ne kadar başarı elde edersek, biz burada ne kadar hedeflerimizi kısa süre içerisinde ayağa kaldırır, gerçekleştirirsek bu ülke ekonomisine en önemli katkıdır diye görüyorum. Çünkü Türkiye'nin dövize ihtiyacı vardır. Bizim en büyük döviz girdimiz de turizm sektöründen olur. Dolayısıyla bu sektör adına yapılan, bu sektörü büyütmek, geliştirmek adına ve bu sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlayacak her türlü hamleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda duyarlı olacak tüm kamu görevlilerine valiler, belediye başkanları ve diğer birim amirlerinin hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum."

Görüntü Dökümü

-------------------------

TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

249 MB/// 02.15"

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -

=================================================

4)DÜNYACA ÜNLÜ RESSAM AYDIN'DA GELECEĞİN RESSAMLARINI YETİŞTİRECEK

AYDIN'da Efeler Belediyesi, uzun yıllar Norveç'te yaşayan dünyaca ünlü Türk ressam Eser Afacan (66) ve ortak çalışma yaptığı Hakan Yaşar (43) için Aydın'da sanat atölyesi açtı. Norveç'te sanat okulu olan ve sayısız öğrenci yetiştiren Afacan, birlikte çalıştığı Yaşar ile Aydın'da her yaş grubundan öğrencilere ücretsiz kurs verecek.

Adana'da dünyaya gelen Eser Afacan, daha sonra Norveç'e yerleşerek eğitimine Bergen Üniversitesi'nde Matematik ve Fen üzerine devam ettiği sırada 1983 yılında tanıştığı Norveçli sanatçı Odd Nerdrum'un yanında asistan olarak çalışmaya başladı. nsan dramını anlatan birçok resmi ile 7 defa dünya birincisi oldu ve altın madalya kazandı. Norveç'te kendisine ait sanat okulu da bulunan Afacan, burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Burada tanıştığı ressam Hakan Yaşar ile ortak resim yapmaya başladı. Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih'in katkılarıyla Adnan Menderes Yaşam Merkezi'nde atölye açtı. Bir yıl boyunca Aydın'da ücretsiz olarak öğrenci yetiştirecek olan Eser Afacan bir de sergi açacak. Kendi ürettiği kimyasal karışımlı boyalarla resim yapan Afacan, 'Modern simyacı' olarak anılıyor.

'MANASTIRDA RESİM YAPMAYA BAŞLADIM'

Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Eser Afacan, "Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Yaz aylarında İzmir'deki teyzelerime giderdim. Orada İtalyan Manastırı vardı. Manastırda resim yapmaya başladım. Ailem de Almanya'dan boyalar falan getirtiyordu. Daha sonraki yıllarda eğitimimi Norveç'te devam ederken üniversiteye bir resim asıldı. O resmi görünce yapmak istediğim böyle bir meslek varmış diyerek bu bölüme geçtim ve hayatım boyunca resim yaptım. 2 binden fazla eserim var. Daha sonraki yıllarda Hakan ile tanıştık. Od a resim bölümünü seçti. 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir yıldır da ortak atölyemiz ve ortak okulumuz var. Norveç'te 32 yıldan beri öğrencilerime hiçbir karşılık beklemeden ders veriyorum. Buraya da karşılıksız ders vermeye geldim. Bir yıllığına anlaşmamız var. Sonrasında burada mı kalırım Norveç'e mi dönerim şu an için bilemiyorum" dedi.

'7 DÜNYA BİRİNCİLİĞİM VAR'

Yaptığı değer biçilmez resimleri ile 7 kez dünya birincisi olan Eser Afacan, şöyle dedi:

"Biri hariç hiçbir yarışmaya kendim katılmadım. Kanada'dan Türkiye'ye taşınırken, ısrar üzerine Türkiye için bir yarışmaya katılmıştım. 56 ülkenin katıldığı yarışmaydı bu. Kanada'da bir birinciliğim, İtalya'da 2 birinciliğim var. Amerika'da ve Fransa'da da birinciliğim var. Ama bunların biri hariç diğerlerine ben katılmadım benim adıma resimlerimle katıldılar ve toplamda 7 birincilik elde ettim. Yarışmaya katılmayı da yanlış buluyorum bu meslekte kimse kimseden üstün değildir. 15 yıl önce yapmış olduğum bir resmim 100 bin dolara satıldı. Gözlerimdeki rahatsızlık nedeniyle 15 yıldan bu yana fazla sergi açmadım."

'AŞÇILIĞI BIRAKIP RESSAM OLDUM'

Eser Afacan ile çalışmayı sürdüren evli, 3 çocuk babası Hakan Yaşar ise, aşçılığı bırakarak resim yapmaya başlamasını şöyle anlattı:

"1990 yılında Konya'dan Norveç'e taşındım. Eğitimimin bir kısmını Norveç'te aldım. Resim sanatı ile ilkokul yıllarımda bu yana ilgileniyordum. Ancak çok fazla zaman bulamıyordum. Norveç'te resim yapmaya ilgim daha çok arttı. O sırada bir resim galerisine gittim. Oradaki bir resim çok hoşuma gitti. Kimin yaptığını merak ederek baktığımda 'Afacan' yazıyordu. Araştırdığımda bir Türk olduğunu öğrendim, gurur duydum. Sonra sosyal medya üzerinden haberleşerek başkent Oslo'da bir araya geldik ve birlikte resim yapmaya karar verdik. Norveç'te aşçılık yapıyordum o işi bırakarak resim yapma işine başladım. Her şeyi bir tarafa bırakarak kendimi sanata adadım. Eser Hoca'yla çalışmaya başladıktan sonra resmin göz ve elle yapılmadığını gördüm. Bana her türlü desteği sağladı son 5 yıldan beride birlikte çalışıyoruz. Şimdi de Aydın'dayız."

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Ressamlar Eser Afacan ve Hakan Yaşar'ın taboları üzerinde çalışırken görüntüsü

-Atölyedeki resimlerden görüntü

-Eser Afacan ve Hakan Yaşar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

===================================================

5)ÖLMEDEN KENDİ MEZARINI DA YAPTI

ANTALYA'da kabir yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin'in iş yerinin önüne teşhir için koyduğu, adı ve soyadı yazılı mezar yoğun ilgi gördü.

Antalya'da 12 yıldır mezar yapımı işiyle uğraşan Mehmet Çetin, iş yerinin önüne mezarını yaptı. Andızlı Mezarlığı'nın karşısındaki dükkanına Çetin'in teşhir amaçlı adı, soyadı ve telefon numarası yazılı mezarı, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Reklam amacıyla mezarını yaptıran Çetin, kabrin yanına da sanatçı Tarkan'ın fotoğrafının yer aldığı mezar taşı hazırladı.

'ÖLÜRSEM MEZARIM HAZIR'

Çetin, Tarkan'a sevgisini ölümsüzleştirmek için sanatçının fotoğrafının yer aldığı mezar taşını, kendi kabrinin yanına astığını söyledi. İş yerine gelen müşterileri için hazırladığı örnek kabirlerin beğenilmesi üzerine kendi mezarını yapmaya karar verdiğini anlatan Çetin, "Mezar başı taşına adımı, telefon numaramı yazdım. İnsanlar şaşırıyor, 'öldü mü' diye soruyorlar. Numaramı görenler, neden yazıldığını merak ediyor. Mezarı merak eden çok oluyor. İnsanların dikkatini çekiyor. Ben de arkadaşlarıma 'Ölürsem mezarım hazır, beni merak eden için numaram da yazıyor' diyorum. Mezar taşlarına resim de yapıyoruz. Ben de severek dinlediğim için Tarkan'ın fotoğrafının bulunduğu mezar taşı hazırladım. Bazen vatandaşlar 'Tarkan öldü mü? diye şakalaşıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Mehmet Çetin bürosunda çalışırken görüntü

Mehmet Çetin mezarının taşlarını silerken görüntüsü

Diğer mezar taşlarını temizlerken görüntüsü

RÖP: Mehmet ÇETİN

291 MB -- 02.38// HD

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA