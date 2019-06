DHA YURT BÜLTENİ-5

BODRUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI (ek)

1)8'İNİN CESEDİ ÇIKARTILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan fiber teknedeki arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken 1'i kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Batan 30 metre derinlikteki tekneye yapılan dalışlarla 3 kişinin cesedinin daha çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Sahil Güevinlik'ten yapılan ikinci açıklamada. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 06.51'deTurgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde bir fiber teknenin battığı ihbarı yapıldığı belirtilip, "2 Sahil Güvenlik botu 06.59'da bölgeye ulaştı. Batan fiber tekneden denize atalyan kaçak göçmenlerden 31'i kurtarıldı. Kaçak gömenlerin ifadelerine göre teknedeki 7 ile 12 arasında kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil Güvenlik helikopkeri takviye olarak gönderildi. Şu an bölgede 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi

ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

2)FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen aralarında mahrem imamın da bulunduğu 3 muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

3)YAYAYA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Dursun Dikişsiz'e (42), savrulduğu sırada bir otomobil daha çarptı. 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dikişsiz'e araçların çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara yolunda 4 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İşten çıkıp eve giden Dursun Dikişsi'e, yolun karşısına geçerken bir otomobil çarptı. Metrelerce savrulan Dikişsiz'e arkadan gelen bir otomobil daha çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dursun Dikişsiz'i Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, ilk kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü ararken, diğer otomobil sürücüsü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA KAMERADA

Yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Dikişsiz'in iki aracın çarpmasıyla ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Dursun Dikişsiz yolun karşısına geçtiği sırada iki otomobilin çarpma anları yer aldı.

4)TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ISIRILINCA KUDUZ AŞISI YAPILDI

ANTALYA'da tartıştığı kişi tarafından ısırılan Sinan Baş'a (24) götürüldüğü hastanede 4 doz kuduz aşısı reçete edildi. İlk dozu yaptırılan aşı, başka bir hekimin muayenesinin ardından iptal edildi.

Antalya'da bir otelde barmen olarak çalışan Sinan Baş, 9 Haziran günü Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen festivale katıldı. Burada arkadaşıyla bir süre eğlenen Baş, alandan ayrılmak istediği sırada kendisine küfreden festivalde görevli A.B.E. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.B.E., Baş'ı sağ göğsünden ve sol omzundan ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, Sinan Baş ve A.B.E.'yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. Baş'ın şikayetçi olduğu A.B.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sinan Baş ise ifadesinin ardından hastaneye götürüldü. Baş'ı muayene eden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ö.A., ısırık yaralarından dolayı kuduz aşısı reçetesi yazdı.

'ANTİBİYOTİK VERİLMESİ YETERLİ'

4 dozun ilkini aynı gün hastanede yaptıran Sinan Baş, ikinci doz için 12 Haziran tarihinde tekrar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Isırıkların insan kaynaklı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, durumu Acil Tıp Kliniği'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Akçimen'e bildirdi. Baş'ı muayene eden Dr. Akçimen, kuduz aşısına devam edilmesine gerek olmadığını, antibiyotik tedavisinin yeterli olacağını söyledi. Dr. Ö.A.'nın muayene sırasında durumu çok algılayamadığını belirten Dr. Akçimen, "İnsan ısırıkları kötü ısırıklardır. Yaraların enfekte olma ihtimali yüksektir. Sinan Baş'ın göğüs kısmında hafif bir enfeksiyon başlamış. Tetanos ve antibiyotik tedavisinin başlaması gerekir. Bu aşılamanın durdurulmasını isteyip antibiyotik devam edeceğiz. Yapılan o tek doz kuduz aşısının da zararı yok" dedi.

Darp raporu alırken kuduz aşısı olması gerektiğini söyleyen doktorla aralarında bir tartışma geçtiğini de Sinan Baş ise "Bugün ikinci dozu olmak için geldim. Aşıyı iptal ettiler" dedi.

AŞI KARTININ ARKASINDAKİ YAZI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'nın resmi sitesinde kuduza ayrılan bölümde, kuduz mikrobunun hayvanlardan insana geçebildiği ifadeleri dikkati çekti. Ölümcül olduğu vurgusu yapılan kuduz mikrobunun ağırlıklı olarak kuduz hayvanın ısırması ile olabildiği uyarısı görüldü. Sinan Baş'a verilen aşı kartının arkasında da 'Kuduz, insanlara hayvanlardan bulaşan ve kesinlikle ölümle sonuçlanan bir hastalıktır' ifadesinin yer aldığı görüldü.

5)EDİRNE'DE VERİMİ YÜZDE 30 ARTAN ARPA ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

EDİRNE'de arpa hasadı dekar başına yüzde 30 artması üreticinin yüzünü güldürüyor. Arpada verim artışını buğdayda da beklediklerini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu yıl yağışların iyi olması arpa hasadın verimi artırdı, çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu yıl buğdayda iyi gözüküyor, buğdayda da geçen yıla nazaran verim artışı bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin buğday ambarı Edirne'de arpa hasadı geçtiğimiz yıllara göre yüzde 30 verim artışıyla üreticinin yüzünü güldürüyor. Edirne'de 26 bin dekar alana ekili arpa bu yıl istediği yağışı almasıyla verimi artırması, mazot ilaç gibi girdi maliyetlerini artıran üretimde çiftçinin rahat nefes almasını sağladı. Kentin tamamında sararan arpa hasadı başlarken üretici bu artışı buğdayda da beklediklerini söyledi.

Arpada verim artışını buğdayda da yüksek verim beklediklerini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bölgemizde arpa hasattı başladı, dekarda 650 kilo ortalama biçiyoruz. Geçen yıla göre hasatta yüzde 30 artış var. Geçen yıl hava iklimleri bazı bölgelerde kurak geçti oralarda verim çok düşüktü. Bu yıl yağışların iyi olması arpa hasadın verimi artırıp çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu yıl buğdayda iyi gözüküyor, buğdayda da geçen yıla nazaran verim artışı bekliyoruz. Buğday fiyatı tonunu 1350 lira açıkladı Toprak Mahsulleri Ofisi, bu fiyat girdi maliyetlerine gör çok düşük. Mazot, ilaç gibi girdi maliyetlerimiz göz önüne alındığında bu fiyatlar düşük kalıyor. Geçen yıla göre buğday alım fiyatlarında yüzde 60 olarak bekliyorduk. Şu an açıklanan fiyat düşük, çiftçiyi tatmin etmiyor."dedi. Edirne'nin Yolüstü köyünde çiftçilik yapan Ergin Geniş, "Mayıs ayında bölgemizde güzel yağış aldık. Buğday ve arpada yüzde 30 artış bekliyoruz. Geçen yıl başak zamanı kurak geçti ve bu yüzden verim düşük olmuştu. Bu yıl verim artışıyla bu zararımızı karşılayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

6)AKDAĞ'DAN FIŞKIRAN GÜZELLİK: UÇARSU ŞELALESİ

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nın hemen üzerindeki batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın bağrından fışkıran Uçarsu Şelalesi güzelliğiyle büyülüyor.

Gömbe Yaylası'nda 3027 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 1800 metre yüksekliğinden sular fışkırmaya başlıyor. Dağın eteklerinden fışkıran sular, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki altında bir mağara olan kayalardan aşağı doğru beyaz bir bulut gibi uçuyor. Suyun uçması nedeniyle oluşan şelale de Uçarsu olarak adlandırılıyor. Suyun sıcaklığı 12 derece. Şelalenin suyu yaklaşık 4.5 kilometrelik bir vadiden kıvrıla kıvrıla akarak doğaya bir güzellik oluşturuyor. Ardından Gömbe Ovası'ndaki, Çayboğazı Barajı'na akıyor. Burada toplanan sular yaz boyunca Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Akdağ'ın doruklarında karların erimeye başlamasıyla Uçarsu bugünlerde çok coşkulu akıyor.

Uçarsu Şelalesi, efsaneye göre Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa tarafından kutsanmış. Abdal Musa'nın yolu Muğla'nın Seydişehir ilçesine düşmüş. Burada kendisine yiyecek verilmemesi üzerine geriye dönerek Uçarsu bölgesine gelmiş. Buradaki çoban kızı tek ekmeğini Abdal Musa ile paylaşmış. Bu nedenle Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu Alevi yurttaşlarca kutsal sayılıyor.

Bölgeye bağlamasıyla gezmeye gelen ve kendisini halk ozanı olarak tanıtan Niyazi Güngör, yöreyle ilgili kendi bestelerini çalıp, söylüyor, Yörük giysileriyle ilgi çekiyor.

Uçarsu'ya gezmeye gelen Yavuz Kabak, "Akdağ'dan eriyen karlar, görüyorsunuz baraja gidiyor. Muhteşem bir güzellik. Herkesin buraya gelip, burayı görmesini isterim. İnsan burada huzur buluyor" dedi.

Uçarsu'ya gezmeye gelen Serdar Kılıç, "27 yıl önce gelmiştim. Tekrar gelmek nasip oldu. Aynı güzellikler, aynı şekilde devam ediyor. Yukarıdaki Yeşil Gölü de görmenizi isterim. Oradan süzülen kar suları, buradan Uçarsu olarak akmakta. Güzel bir manzara oluşturmakta. Önünüzde muhteşem bir Gömbe Ovası var. Herkesin gelip görmesi gerek bir yer" diye konuştu.

Uçarsu'ya ilk kez gelen Recep Arıcı da "Bu bölgede yaşamama rağmen çok geç kalmışım görmekte. Muhteşem bir görsel güzelliği var. Doğa harikası bir yer. Suyu buz gibi. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

7)RİZE'DE AĞAÇ EVE 500 METRELİK TELEFERİKLE ULAŞILIYOR

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva Köyü Soğuksu Mahallesi'nde oturan turizmci Metin Akıncı, gürgen ağacına yerden 4 metre yükseklikte 15 metre kare ev inşa etti. Araç yolu olmayan eve iki tepe arasına kurulan 500 metre uzunluğunda ve 400 metre yükseklikten geçen kabinli teleferikle ulaşılıyor. Cesaret gösterenlerin binebildiği teleferikle ulaşılan eve adrenalin tutkunlarının ilgi odağı olmaya başladı.

İzmir'den 6 yıl önce memleketi Rize'ye dönüş yapan Metin Akıncı, Soğuksu Mahallesi'nde, ormanlık alandaki ahşap evinde yaşamaya başladı. Yaklaşık 1000 metre rakımdaki evine 2 kilometrelik dik patika yoldan inip çıkan Akıncı, ağaçların kesilerek doğanın bozulacağı endişesiyle araç yolu için başvuruda bulunmadı. Bölgede yük taşımada kullanılan ilkel teleferiklerden esinlenen Akıncı, bir arkadaşının yardımıyla iki dağın yamaçları arasına 500 metre uzunluğunda ve yerden 400 metre yükseklikte teleferik sistemi kurdu. Çelik tele takılı 2 kişilik makaralı kabini bulunan ve elektrikle çalışan teleferik, uzaktan kumanda ile de kullanılabiliyor. Akıncı, yaklaşık 2 dakika süren yolculukla karşıdan karşıya geçen kabinle evine ya da yola ulaşabiliyor. Akıncı, ayrıca yörede yaşadığı evinin yanındaki girgen ağacına yerden 4 metre yükseklikte 15 metrekarelik bir ev inşa etti. Otel olarak işletilen ağaç eve ulaşmak isteyenler, 400 metre yükseklikten geçen teleferiğe binerek karşıya geçiyor. Rize'nin sıra dışı yapılarını görmek isteyenler, Akıncı'nın tesisine akın ediyor. Herkesin cesaret edemediği teleferiğe binenler ise büyük heyecan yaşıyor.

Kendine doğada bir yaşam kurduğunu anlatan Metin Akıncı, "Burada bir ulaşım ihtiyacımız vardı. Onun için teleferiği düşündük. Doğaya ve ağaçlara zarar vermeden ağaçları kesmeden böyle bir model geliştirdik. Devamında küçük bir kafe restoran ve konaklama fikri düşündüm. Önce bungalovlar ve sonrasında uygun bir ağaç ev inşa ettim. Teleferiğin mesafesi 500 metre. Dere tabanından 400 metre yükseklikte. Bu teleferiği iki amaçla yaptım. İlk amacım ulaşımı sağlamaktı. İkinci amacım ise bu dağlara ve yaylalara yapılan, yaylacılık ve ormancılığı yok eden araba yollarına bir karşı duruş sergilemek için böyle bir sistem kurdum. Buraya gelen misafirlere çay kahve ve mıhlama ikram etme ihtiyacı ortaya çıktı. Konaklama fikri de bu ihtiyaçların takibinde ortaya çıktı. Kapasiteyi fazla artırmadan kendi faaliyetimizin içindeyiz. İlk etapta teleferiğe binerken biraz tereddüt yaşıyorlar ama bindikten sonra keyif alıyorlar' dedi.

'DOĞAYA DEĞER VERENLERİ BEKLERİM'

Yaptığı ağaç evin ilgi çektiğini anlatan Akıncı, "Ağaç ev bu yörede fazla yok. İnsanlar görmedikleri şeyleri şaşırıyor. Rahmetli dedem bu gürgen ağacını fidanken ormandan alıp buraya dikti. Bir meyve ağacı gibi onu beslemiş, büyütmüş. Dallarını şekillendirmiş. Ağacın üzerine arı koymak için bir tane çardak yapmış. Daha sonra biz bu turizm işine girince 'arının yeri ormandır' dedim arıları ormana taşıdım. Üzerine bir ev inşa etme fikri gelişti. Ağacın dalları üzerime bir ev yap gibi duruyordu. Şu an yatak kapasitemiz maksimum 10 kişi. Buraya ziyaretçi olarak herkesi kabul etmiyoruz. Özellikle doğa dostu, doğayı seven, sözde değil de gerçekten fiili olarak doğayı koruyan insanları burada görmek istiyorum. Bu yüzden biraz seçiciyim. Her şey para değildir. Benim öncelikli tercihim parası olan insan değil de gerçekten burayı seven burada ne olup bittiğini anlayan doğaya değer veren insan burada görmek isterim. Çok insan gelsin çok para kazanalım bunun peşinde değiliz" diye konuştu.

8)UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, OĞLUNU GÖREN ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K.'nın annesi S.K. adliye kapısında baygınlık geçirirken, oğlunun suçsuz olduğunu öne sürerek kandırıldığını söyledi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, kapılarını açmayanların evlerine koçbaşıyla kırılarak girildi. Operasyonda A.B., G.Y., B.K., S.S., C.D. ve R.D. gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 140 sentetik hap, 22.24 gram skunk, 35.84 gram bonzai, 3.94 gram esrar, 7 ecstasy, 6 kök hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek, hançer, ruhsatsız 3 tabanca, şarjör ve çeşitli boyutlarda dolu 72 fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri elleri arkadan kelepçeli olarak getirilen şüphelilerin savcılık sorguna başlandı.

OĞLUNU GÖRÜNCE BAYILDI

Şüpheliler arasında yer alan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen B.K.'nın annesi S.K. ve babası C.K. da adliye girişine geldi. Oğlunun polis ekipleri arasında adliyeye götürüldüğünü gören baba C.K., kandırıldığını belirterek, "Aralarında benim oğlum vardı. Oğluma bu işi bulaştırdılar. Kendileri kenara çekildiler. Benim oğlum 3 gündür gözetim altında. Bu yapanlar inşallah cezasını bulur. Benim oğlum suçsuz. Ayrıca psikolojik tedavi görmesi gerek. Hastaneye yatırabilmek için elimden geleni yapacağımö dedi. Annesi S.K. ise şüphelilerin adliyeye girişleri sırasında "Allah belasını versin bunların. Kökü kurusun bunlarınö diye bağırdıktan sonra baygınlık geçirdi. Oğlunun kandırıldığını ve uyuşturucu satmadığını ifade eden S.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen başka bir operasyonda ise uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 112.11 gram skunk maddesi, hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Operasyonda 3 kişi hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

