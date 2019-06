DHA YURT BÜLTENİ-5

ARAKLI'DA SELDEN KURTULANLAR ANLATTI: SANKİ TSUNAMİ OLDU

1)BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 7 kişiden birinin daha cenazesine ulaşıldı. Felakette ölen kişi sayısı 4'e yükseldi. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi.

KAYIPLARI 281 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara, AFAD, Jandarma, Rize ve Artvin Deniz Polisi, UMKE, İtfaiye ve AKUT'dan 281 kişilik ekip katılıyor. Ankara'dan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de arama çalışmalarına eşlik ediyor. JAK timleri drone ile havadan dere yatağını taradı, arama çalışması yapacağı alanları belirledi. Samsun'dan gelen 7 kişilik AFAD ekibi de kadavra köpeği 'Abrek' ile kayıpları arıyor.

SEL ÖNLEME ÇALIŞMASI YAPARKEN SEL GELDİ

Kayıp 3 belediye çalışanı ile 1 DSİ görevlisinin meydana gelebilecek olası sel felaketi için hazırlanan proje kapsamında iş makineleri ile çalışma yaptıkları sırada sel sularına kapıldığı belirtildi.

SELDEN KURTULANLAR O ANLARI ANLATTI

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde, helikopterle kurtarılanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Mahallede daha önce de sel ve heyelan yaşandığını anlatan Halim Köse, "Mahallede bu 6'ıncı yıkım. Daha önce gelindi, ama bir önlem alınamadı. Böyle can mı verilmesi gerekiyordu? Bakkalcı arkadaşımız yok, diğer arkadaşlarımız yok, herkes gitti. Olay anında ben evdeydim. Buraya sanki bir bomba düştü. O ara bakkaldaki amcamın oğluna telefon ettim ve 'çocuklar okulu temizliyorlar, okuldan onları alıp kaçın. Çok büyük bir gürültü var, dere geliyor' dedim. Bana sadece 'tamam, çıkıyoruz' dedi o an telefon gitti. Sonra binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. AFAD'ı, Jandarmayı aradık, 'geliyorlar' diyorlar, ama kimse o an gelemedi. Çocuklar okuldan kaçmışlar. Birinin kolu kesik. Arkadaşı onu sırtında 1 kilometre yukarı çıkarıyor. Vatandaş perişan ama derdini kimseye anlatamıyorsun. Önlem alınmalı. Burada hiç tedbir alınmadı" dedi.

'EVDEN ÇIKAMADIK'

Havva Cevahir ise, "Teyzemin eşi Mehmet Cevahir kayboldu. Oğlum kurtuldu. Oğlum Hasan Cevahir 17 yaşında. Okulda gitti, muhtarın ailesini aldı. Sonra yol bilmeyenlere yol gösterdi. Cesaret etti, daha sonra bir daha okula girip okuldan iki çocuk çıkarmış. Bize 'helikopter gelsin alsın sizi, çıkın' dediler ama çıkmadık. Dedik ki burada kalalım, ne olur ne olmaz. İki evin ailesi bir evde kaldık. Uyumadık, evde kalanları yedik ve sabahladık" diye konuştu.

Sele tanık olan İdris Köse de (64) "Dere çevreyi tahrip etti. Böyle bir afet görmedik. Heyelanlar oldu, o anlara tanık oldum. Çok korktuk. Binalar yıkıldı, yollar çöktü. Belediye ve DSİ görevlilerini su aldı götürdü. Tanıdıklarımız sele kapıldı, gittiö şeklinde konuştu.

KAYIP YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Selde yakınlarını kaybeden ve haber alamayan ailelerin Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde bekleyişleri de sürüyor. Ölen 3 kişinin cenazesinin konulduğu hastanenin morgu önünde bekleyen aileler, gözyaşı döküyor. Kayıpların yakınları ise gelebilecek iyi bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

KIZILAY YEMEK DAĞITIYOR

Kızılay ekipleri de Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde çadırlar kurdu. Ekipler, 300 kişilik kumanya ile vatandaşlara ve görevlilere yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekiplerinin vatandaşlara yemek yardımını sürdüreceği belirtildi. Ekipler ayrıca Araklı Devlet Hastanesi önünde kurulan çadırlarda ise hastanede tedavi gören yaralıların yakınlarına çorba ve çay ikramında bulunuyor.

2)SURİYELİ CİNAYETİNDE İKİ SANIĞA TOPLAM 50 YIL HAPİS

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli Muaz Elsmudi'nin (28) öldürülmesi davasında tutuklu yargılanan sanıklar Yakup Kemal Külte'ye 25 yıl 10 ay, Zafer Arslan'a 25 yıl, Hamza Arslan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar duruşmasında Yakup Kemal Külte ve Zafer Arslan suçu birbirlerine attı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde geçen yıl 9 Şubat'ta Suriyeli Muaz Elsmudi, sokakta tabancayla öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede 14 boş kovan bulan jandarma, Suriyeli Elsmudi'nin cep telefonunda yaptığı incelemede cinayetle ilgili Yakup Kemal Külte, rent a car işletmecisi Zafer Arslan ve amcasının oğlu Hamza Arslan'ı gözaltına aldı. Soruşturma safhasında şüpheliler verdikleri ifadelerde, Muaz Elsmudi'nin torbacılık yaptığını, aralarında uyuşturucu satışı konusunda alacak borç anlaşmazlığı olduğunu, olayın olduğu gece de bu durumu görüşmek için bir araya geldiklerini söyledi. Muaz Elsmudi'nin olay gecesi uyuşturucu kullandığını, uyuşturucunun etkisiyle kendilerine küfretmeye başladığını ve para ödemeye yanaşmadığını öne süren şüphelilerden Zafer Arslan ve Yakup Kemal Külte verdikleri ifadede, bir anlık öfkeyle Muaz Elsmudi'yi öldürdüklerini anlattı. Manavgat sulh ceza hakimliği tarafından Zafer Aslan ve Yakup Kemal Külte, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Hamza Arslan ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza verme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Manavgat cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüpheliler Zafer Aslan ve Yakup Kemal Külte'nin 'kasten öldürme', Hamza Arslan'ın ise 'suç delillerini gizleme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

'CİNAYETİ ZAFER VE HAMZA İŞLEDİ'

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Zafer Aslan ve Yakup Kemal Külte ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz sanık Hamza Arslan duruşmada yer almadı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Yakup Kemal Külte, cinayeti kendisinin değil Zafer Arslan'ın işlediğini öne sürerek, "Ölen Muaz Elsmudi ile yakın arkadaştım. Onunla beraber gezerdik. Olay günü, cinayetten 2 saat önce Muaz, Zafer Arslan'la dövüştü. Sonra biz Muaz'la çıktık, alkol aldık. Zafer bizi iş yerine çağırdı. Zafer'in yanına gittik. Zafer ve Hamza, Muaz'ı öldürdü" dedi. Sanık Yakup Kemal Külte, cezaevindeyken Zafer Arslan'ın kendisine suçu üstlenirse para vereceğini söylediğini de iddia etti.

'MUAZ'A ATEŞ ETTİ'

Sanık Zafer Arslan da savunmasında rent a car işletmeciliği yaptığını söyleyerek, "Yakup Kemal Külte'ye zaman zaman evine gitmesi için boşta olan otomobillerden verirdim. Olaydan önce de otomobil verdim. Otomobili GPS cihazından kontrol ettiğimde eve gitmediğini görünce, Yakup Kemal Külte'den geri getirmesini istedim. Otomobilde Muaz'la geldiler. Önce Muaz indi, ardından Yakup Kemal Külte otomobilden inerek Muaz'a ateş etti" diye konuştu.

'BU OLAYDA BEN ATEŞ ETMEDİM'

İşlemediği bir suç yüzünden 17 aydır tutuklu olduğunu iddia eden Zafer Arslan, şöyle dedi:

"Benim tek suçum olay yerinde olmam ve Yakup Kemal Külte'yi ağabey gibi sevmemdir. Ben bu kadar ceza yatacağımı bilsem olayın ardından koşa koşa karakola giderdim. Yakup Kemal Külte, cinayetin ardından, ağlayarak bana, 'Benim 4 çocuğum var. Gidip onları son kez göreyim. Yarın teslim olurum' dedi. Ben elime silahı ateş etmek için sadece askerde aldım. G3 tüfeğiyle 25 metre atışı yaptık. Bu olayda ben ateş etmedim."

Sanıkların avukatları da yaptıkları savunmada, müvekkillerinin cinayeti işlemediklerini savundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Yakup Kemal Külte'ye 'kasten öldürme' suçundan önce ömürboyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti Yakup Kemal Külte'nin cezasını 25 yıl hapse indirdi. Heyet ayrıca sanığa Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdi. Mahkeme ömürboyu hapis cezası verdiği sanık Zafer Arslan'ın cezasını da duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 25 yıla indirdi. Tutuksuz sanık Hamza Arslan ise 'suç delillerini gizleme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti, verdikleri karara karşı Yargıtay ve bölge adliye mahkemesinde itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

3)TRAKTÖR TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta, takla atan traktörün sürücüsü Mehmet Fidan (69) ile yanındaki eşi Ayşe Fidan (63) hayatlarını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yedikuyular Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kılağlı Mahallesi'ne giden Mehmet Fidan'ın kullandığı 46 DL 959 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Fidan ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Fidan olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ekiplerin incelemesinin ardından Fidan çiftinin cansız bedenleri, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Aksaray'da polis tarafından yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün Topakkaya Beldesi, Macarlı ve Altınkaya köyü ile Kayseri'de daha önce belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B. (41) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 2000 tabanca mermisi, yüzlerce av tüfeği fişeği ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

5)DALYAN KANALI TEMİZLENDİ, 20 TRAKTÖR RÖMORKU ATIK ÇIKTI

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, 25 dalgıcın katılımıyla dip temizliği yapıldı.

Köyceğiz Gölü'nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren 12 kilometre uzunluktaki Dalyan Kanalı'nda, dip temizliği için çalışma gerçekleştirildi. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKON) öncülüğünde başlatılan etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su altı Grup Amirliği, Ankara ve Dalyan dalış okulu dalgıçlarından oluşan 25 dalgıç katıldı. Çalışmada araba lastiği, yüzlerce şişe, sandalye, halı, kilim, su bidonları, battaniye, lavabo gibi atıklar su yüzeyine çıkarılarak, sandallara yüklendi. Temizlikte, 20 traktör römorku atık toplandı. Etkinliğe katılan dalgıçlar, atıklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. DALKO Başkanı Arif Yalılı, "Bu çalışmayı ileriye dönük program ve projelerin başlangıcı kabul ediyoruz. Yıllardır su üzerinde ve dipteki kirliliklerle mücadele ediyoruz. Burası akıntılı bir bölge. Her zaman temiz, yılların birikimi dipteki malzemeleri topluyoruz" dedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Yıldırım, "Üniversitemizin öğretim elemanları ile burada bulunuyoruz. Bu yıl da plastik atıkların yoğun olduğu bir kirlilik söz konusu" dedi.

6)NİĞDE'DE YÜKSEK VERİMLİ 2 PATATES ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nde, yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı patates çeşidi ıslah çalışmaları kapsamında yerli 2 çeşit daha geliştirildi. 2005 yılından beri yerli patates çeşidi geliştirme çalışmaları yürüttüklerini belirten Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, üreticilerin verim ve kalite yönüyle benimsedikleri patates çeşitlerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Yüksek verimliliğin göz önüne alındığı ıslah çalışmalarında daha önce, 'Onaran 2015', 'Nam', 'Nahita', 'Ünlenen', 'Leventbey', 'Muratbey', 'Çağrı', 'Fatih', 'Niğde Sarısı' ve 'Saruhan' çeşitleri geliştirilip, tescillendiğini belirten Pırlak, şöyle konuştu:

"Enstitümüzün yaptığı çalışmalar sayesinde 2 adet yerli ve milli patates çeşidini geliştirmiş bulunuyoruz. 5 yıllık deneme sonucunda her iki çeşidimizin de bu hastalığa karşı oldukça dayanıklı olduğunu tespit ettik ve yeterli tohumluk seviyesine ulaştığımızda bu çeşitlerimizle tescile gideceğiz. Tescil sonucunda da bu çeşitlerimizi üreticilerimizle buluşturacağız. Bu çeşitlerle karantina nedeniyle güvenlik kuşağında üretim yapılamayan alanlarda patates üretiminin yapılması sağlanacak. Bu sayede bu alanların tekrar patates üretimine açılması sağlanacak."

7)ORDU'DA TERS EV ZİYARETE AÇILDI



Ordu'da yapımı tamamlanan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev ziyarete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde 150 merekarelik ters ev inşa edildi. Radyal temele ankraj yönetimi uygulanarak farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen 2 katlı ev ilgi görüyor. Ters evin içerisinde yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile klozet ve lavabolarda tavana monte edildi. Sıra dışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Ters evin kent turizmine katkı sağlayacağı belirtildi.

8)DÜZCE EMNİYETİNDEN ŞOK UYGULAMALAR

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü asayiş olaylarının yoğun yaşandığı mahallelerin girişlerine şok uygulamalar yaptı. Uygulamalarda 388 kişinin sorgusu yapıldı, 329 araç kontrol edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş, TEM, Kom ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde şok uygulamalar yaptı. Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacı ile halkın yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren abart egzoz, modifiyeli araç, motosiklet ve pat pat araçlarına yönelik olarak yapılan uygulamalarda 388 şahıs GBT yönünden sorgulandı. Tehdit suçundan aranması olan 1 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Trafik yönünden 329 araç kontrol edildi. 71 araca 59 bin 22 lira para cezası uygulandı. 12 motosiklet, 11 otomobil ve 1 motorlu araç olmak üzere toplam 24 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 kişiye alkollü olarak araç kullanmaktan 3. kez işlem yapılarak ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu.

Ayrıca uygulamalar sırasında İnsansız Hava Araçları Şubesi Müdürlüğü ekipleri de dronelerle uygulamalara destek verdiler. Uygulamadan kaçmaya çalışan şahısların droneler yardımı ile yönleri tespit edilerek yakalandılar.

9)BOYNUZLAR USTA ELLERDE KEMİK TARAĞINA DÖNÜŞÜYOR

ŞANLIURFA'da çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi olan kemik taraklar turistik hediyelik eşya oldu. Yıllardır koç, manda, keçi gibi hayvanların boynuzlarını işleyen Mahmut Çaycı (40), tarakları en çok yabancı turistlerin tercih ettiğini söyledi.

Bu yılın turizmde 'Göbetlitepe Yılı' ilan edilmesi ile kente gelen binlerce turist hem kenti geziyor hem de yanlarına götürmek için hediyelik eşyalardan satın alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin satın aldığı eşyaların başında ise kemik taraklar geliyor. Oldukça zahmetli bir süreçten geçerek ortaya çıkan kemik tarakları üreten kentteki tek usta olarak bilinen Mahmut Çaycı (40), turistlerin ilgisinden memnun oldukların söyledi. Bir kemik tarak ustasının yanına 27 yıl önce çırak olarak yerleşen daha sonra ise kendi atölyesini kuran Çaycı, devenin bacak kemiğini, koç, manda, keçi gibi hayvanların boynuzlarını emek, sabır ve sanat gereken uzun işlemlerin ardından rengarenk taraklara dönüştürüyor.

'HER TARAK KENDİNE HAS VE BENZERSİZ OLUYOR'

Valilik bünyesindeki ŞURKAV Vakfı Rızvaniye Külliyesi'nde yok olmaya yüz tutan mesleği sürdüren Çaycı, "Bu işi sevince mesleğe devam ettim. 27 yıldır Şanlıurfa'da tek başına bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Deve bacak kemiği, koç, manda, keçi gibi hayvanların boynuzlarından kemik tarak yapıyorum. Bir zamanlar bu taraklar çeyiz sandıklarını süslüyordu. Şimdi ise bunlar hediyelik eşya olarak yerli ve yabancı turistler alıyor. Yaptığımız bu taraklar baş ve saça oldukça iyi geliyor. Bu taraklar, boynuzların yapısındaki keratinle saçı besliyor, kepek yapmıyor ve plastik taraklar gibi saçta elektriklenme de yapmıyor. Üretilen her tarak üretildiği malzemeden dolayı kendine has ve benzersiz oluyor. Parmak izi gibi her kemik kendine has bir renge ve yapıya sahip olduğu için ortaya çıkan taraklar da tek oluyor. Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'ü gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler fiyatları 20 ile 50 lira arasında değişen taraklarımızdan muhakkak satın alıyor" dedi.

