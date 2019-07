DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kirazlık Adası turizme kazandırılacak

Samsun 'un Ayvacık ilçesinde 1981 yılında yapılan Suat Uğurlu Barajı sularının bölgeyi kaplaması sonucu oluşan Kirazlık Adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 1975 yılında yapımına başlanan ve 1981 tamamlanarak su tutmaya başlayan Suat Uğurlu Barajı sularının bölgeyi kaplaması sonucu oluşan Kirazlık Adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen turistlerin ilgisini çeken ada, baraj gölü içinde doğal güzelliği ile büyülüyor.

Adanın çok önemli bir konuma sahip olduğunu ve ilçe için yeni bir turizm çekim noktası olabileceğini söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, "Kirazlık Adası ilçemiz çok önem taşıyor. Bizim amacımız adanın doğal yapısını bozmadan turizme kazandırabilmek. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Saklı cennet unvanı olan ilçemize böyle bir turizm mekanı kazandırabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burası ile ilgili çok güzel hayallerim var" dedi.

En önemli amaçlarının buradaki doğal güzelliği bozmamak olduğunu dile getiren Kalaycı, "Doğal güzelliği bozmadan, doğa içerisinde görülemeyecek yapılar yamak istiyoruz. Eğer biz turizmde istediğimiz yatırımları ilçemize yapabilirsek biz vatandaşlarımızın buradan göç etmeden karınlarının doymasını sağlamış olacağız. Burası ile ilgili çok güzel hayalleri olan insanlar var. Biz burada Ayvacık'ın kazanacağı işler yapacağız. Biz ada ile ilgili orada yabani hayvanların dolaştığı, insanların burada rahatlıkla barınabilecekleri veya özel günleri için burada organizasyonlar yapabilecekleri etkinlik alanları yapmak istiyoruz. Tabi bunlar zamanla yapılabilecek projeler. Hiç acele etmeden doğru insanlarla çalışarak buraları turizm kazandırmak istiyoruz. Ada bizim için vazgeçilmez bir değerimiz. Burayı kazanabilmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, Suat Uğurlu Barajı yapılırken, meydana gelen Kirazlık Adası'nın hacim olarak büyük bir alana sahip ve hala bakir kalmış bir alan durumda olduğunu söyledi. Toktaş, "Biliyorsunuz Uzungöl'e en büyük alternatif Ayvacık ilçemiz. Buradaki baraj gölü ve Kirazlık Adası da bu alanlardan bazıları. İki cazibe alanı böyle çekim merkezi olabilicek yerin aynı lokasyonda bulunuyor olması çok büyük bir avantaj. Bizim de arzumuz biran evvel adacığın turizme katkı sağlayacak hala getirilmesi. Buranın ciddi bir anlamda bir cazibe çekim merkezi olucağını tahmin ediyoruz. Bu emsaldede Karadeniz Bölgesinde başka bir yerin olmayışı da Samsun içinde Ayvacık ilçemiz için de büyük bir avantaj. Biz gelenleri sadece burda yaylayı sunmak istemiyoruz. Onunla birlikte çeşitli doğal güzelliklerimizde sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde bulunan Dağtekke Mahallesi'ndeki kaynak suyunun şifalı olduğu ve böbrek taşlarını düşürdüğü iddiası suya olan ilgiyi arttırdı. Mahalle Muhtarı Halil Bardak Türkiye'nin dört bir yanından su için gelenlerin olduğunu, ancak yaz aylarında suyun çekildiğini söyledi.

Torbalı'ya 26 kilometre uzaklıkta, dağların arasında bulunan ve çevresi çam ağaçları ile kaplı Dağtekke Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyunun, böbrek taşı ve kumları erittiğine ve kireçlenmelere iyi geldiğine inanılıyor. Mahalleye 4 kilometre uzaklıkta bulunan dağlardan getirilen ve şifa dağıttığına inanılan suyun ünü ise İzmir sınırlarını aştı. Mahalle meydanında bulunan çeşmeden su almak için kilometrelerce uzaklıktan gelen vatandaşlar, bidonlarca su alarak, buradan ayrılıyor. Mahalle Muhtarı Halit Bardak, suyun, 1969 yılında o dönem köy olan mahalleye, içme suyu olarak getirildiğini ve ilk önce burada yaşayanların böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği gibi bir inanışa sahip olduğunu söyledi. Suyu kullanmaya başlayan mahalle sakinlerinin 15-20 gün sonra, böbreklerinde bulunan taşları attığını kaydeden Halil Bardak, "O yıllarda suyu kullanmaya başlayan ve böbreklerin kum veya taş olduğunu bilmeyenler, taşın erimeye başlaması üzerine rahatsızlıklarının farkına varıyorlar. Şifalı suyun ünü bu şekilde ülke geneline yayıldı. Şimdi Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. Birkaç gün önce Elazığ'dan su için gelenler oldu. 1500 kilometrelik yoldan geldiğini söyledi" dedi.

MUHTARDAN UYARI

Özellikle hafta sonları su almaya gelenler nedeniyle mahallede araç park etmek için yer kalmadığını belirten Bardak, "Her gün neredeyse 50 araç geliyor. Hafta sonları daha yoğun oluyor. Suyu içip 'Şifa görmedim' diyen yok gibi" dedi. Bardak, yaz aylarında suyun azaldığını ve bir bidonunun dolmasının neredeyse bir saati bulduğunu da ifade etti. Suyun ticaretinin yapılmadığını vurgulayan Muhtar Halil Bardak, bazı kişilerin 'Dağtekke'nin şifalı suyu' diye, normal suyu vatandaşlara sattıklarını söyleyerek, herkesin bu konuda dikkatli olmasını istedi.

'GERÇEKTEN ŞİFA BULDUM'

Su almak için İzmir'in Karşıyaka ilçesinden gelen Aysel Pehlivan (66), böbreklerinde taş bulunduğunu, bir yıl önce suyu içtikten sonra doktora gittiğini belirterek, "Doktorum bana daha önce nohut büyüklüğünde olan taşların kalmadığını, böbreklerimin pırıl pırıl olduğunu söyledi. Gerçekten şifa buldum. Bu aralar yine ağrılar başladı. Suyun vasıtası ile bunu yine dışarı atacağım inşallah" dedi. Güner Öztürk (56) de suyun böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiğini duyduklarını ve geçen yıllarda gelip alarak kullandıklarını belirtti. Öztürk, "Bu su böbrek taşı oluşmasını engelliyor. Ben de ara sıra gelip sudan götürüyorum" diye konuştu. Halil İbrahim Çetin (34) ise "Benim böbreklerimde taş var. Buraya da tavsiye üzerine geldim. Suyun yararını daha önce eniştem gördü. Umarım şimdi ben de şifa bulurum. İlk kez suyu içeceğim" dedi.

Su almak için mahalleye gelenler, meydanda kurulan pazarda satılan bal, reçel, salça gibi ürünleri de alıyor.

Öğrencilerin sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya alıcı bekliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, lise öğrencileri tarafından yapılan sürat teknesi, 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarıldı.

Taşucu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Durmuş Tezcan Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte bir sürat teknesi yapmak için kolları sıvadı. Uzunluğu 5.10, genişliği ise 1.78 metre olarak imal edilen teknenin yapım aşamasında 1'i kız 19 öğrenci görev aldı. Tüm hesaplama ve planlamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirilen, 9 aylık çalışma sonucunda da tamamlanan 5 kişi kapasiteli tekne, ilçe merkezinde açılan stantta sergilendi.

Harici motor ile hareket edebilen 'First Craft 17' isimli tekne 7 bin 500 Euro'ya satışa çıkarılırken, öğrenci Sezgin Özkan, zımparasından koltuklarına kadar her teknenin her aşamasında yer aldıklarını söyledi.

Drift yapan sürücü kemarada

Konya'nın Karatay ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntüler geçtiğimiz hafta Karatay ilçesine bağlı Başak Caddesi üzerinde kaydedildi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü kavşak içerisinde bir süre drift yaptı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Polis otosuna otomobilin çarptığı kaza anı kamerada

Samsun'un Terme ilçesinde geri manevra yapan polis aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Terme ilçesinde dün meydana gelen kazada, Samsun-Ordu karayolu kenarında geri manvra yapan 55 A 9257 plakalı polis aracına İsa Kuru'nun kullandığı 16 DC 244 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsa Kuru yaralandı. Polislerin çağırdığı sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yaralı sürücü ifadesinde Bursa'dan Ordu'ya gittiğini kaza esnasında ise bacağının uyuştuğunu, orta şeritten emniyet şeridine geçerken geri gelen polis aracını fark etmediğini ve kazanın olduğunu belirtti.

Haber: Hakan AKGÜN/TERME(Samsun),