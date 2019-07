DHA YURT BÜLTENİ - 5

Beytüşşebap'ta üs bölgesi yolunda patlama: 1 işçi şehit, 2 işçi yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.

Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında, teröristlerce daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sevk edilen askeri helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Güvenlik güçleri, yola patlayıcı tuzaklayan teröristlerin etsiz hale getirilmeleri için operasyon başlattı.

İŞÇİLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şehit işçinin cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Gaziantep'te trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. Nizip yönüne giden A.Ş. yönetimindeki 01 AAR 46 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan C.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan E.Ş. (39), S.Ş. (26), H.Ş. (57) ve 6 aylık olan B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ekiplerce Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Isparta'dan Bursa'ya tahin helvanın öyküsü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde asırlık damak tatları dededen toruna, tam 4 kuşaktır yaşatılıyor. 1916 yılında büyük dedesi Ali Usta'nın başlattığı helva imalatını, torunu Figen Erbaş sürdürüyor.

100 yıllık mazisi olan helvacı dükkanının işletmesini babasından devraldığını belirten Figen Erbaş, imalatın 1 asırdır aynı lezzet ve kalitede sürdürdüklerini anlattı. Çevresindekilerin ilk günlerde, başarılı olacağına ilişkin kuşkular taşıdığını söyleyen Erbaş, "Fiziki güçlüklere rağmen, bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kısa sürede epey yol aldım ve kendime güvenim arttı" diye konuştu.

"YAPAMAZSIN" DEDİLER, ALDIRMADIM

Helva yapımının aşamalarına çocuk yaşlardan itibaren tanıklık ettiğini ve bu sayede yabancılık çekmediğini vurgulayan Erbaş, üretimin içinde olmanın, kendisini iyi hissettirdiğine dikkat çekti. Erbaş, "Babam Cengiz Usta, 80 yaşına ulaştı. İşi çekip çevirmek de bana kaldı. İlk günlerde 'yapamazsın, edemezsin' demelerine aldırmadım. Başta babam olmak üzere, annem, ablam ve eniştemin destekleriyle kendimi kanıtlamasını bildim." dedi.

Tahin helvasının, susamdan elde edilen sıvı tahin, çöven suyu ve şekerin karılarak yapıldığını dile getiren Erbaş, "Bu şekilde hazırlanan helva yüzde 100 doğaldır, gönül rahatlığıyla yiyebilir, ikram edebilirler. Çağımızın pastane kültürüne alternatif olarak geleneksel helvanın yeni nesillere aktarılması, tanıtılması ve bu kültürümüzün devam ettirilmesini istiyoruz." Dedi.

4. KUŞAĞA DEVRETTİ

Çocukluğundan beri helva imalatçılığı yaptığını vurgulayan Cengiz Erbaş ise, kızı Figen Erbaş'ın helva imalatçılığındaki üstün gayretinin onu başarıya taşıdığını belirtti. 1916 yılında dedesi Ali Usta tarafından ilçede başlatılan tahin helva imalatçılığının 4. kuşak aile üyeleri tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Erbaş, "Yenişehir'de helva imalatını başlatan 1874 doğumlu dedeme Ali Usta derlerdi. Yörükmüşüz. Isparta Şarkikaraağaç'ta dedelerimiz, yaylaya çıkarlar, kışın da Yenişehir'e koyun satmaya gelirlermiş. Dedem burada, iyi bildiği helvacılık işine girmeye karar vermiş. 1916 yılında başlamış imalata ve 1918 yılında bu dükkanı açmış. Helvacılık, dedem Ali Usta'dan babam Tahsin Usta'ya, ondan bana, benden de kızım Figen'e geçmiş oldu" diye konuştu.

Eskiden helvaların düğün derneklerde konuklara ikram edildiğini anlatan Erbaş, "Köpük helvasının üstüne sıvı tahin döküp, ceviz serpiyorduk. Üstüne evlenecek damat ve gelinin adlarını yazıp kız evine gönderiyorduk. Bu gelenekler oldukça azaldı. Ancak tahin helvalar, Yenişehirliler tarafından günümüzde de Bursa, İstanbul ve Ankara gibi illere hediye olarak gönderiliyor" dedi.

Yenişehir Muhtelif Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Bilgit ise, imal edilen helvaların ayrıca ilçe dışından gelenler tarafından beraberlerinde götürüldüğünü belirterek, "Cengiz Usta ilçemizin bir markasıdır. Hem çırak hem kalfa olarak kızı Figen'i yetiştirmektedir. Figen'e, büyük dedesinden miras kalan bu mesleği en iyi biçimde yapacağı konusunda güveniyoruz" diye konuştu.

Dağlarda 8 ay ekmek parası için ter döküyorlar

Niğde'nin Altunhisar ilçesine orman kesim işi için Mardin ve Diyarbakır illerinden gelen işçiler, arazide zorlu şartlar altında ekmek parası kazanmak için mücadele veriyor. Ormanlık alanda kurdukları tek göz naylon çadır ve ahşap barakalarda kalan işçiler, göçebe bir yaşam sürüyor. Hasan Dağı eteklerine kurdukları çadırlarda yaşayan aile fertleri, küçük çocuklarının da yardımıyla topladıkları odun parçalarını, günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 15 gün boyunca yanan odunlar, mangal kömürü haline geliyor. Zor şartlarda ailesiyle birlikte çalıştığını belirten Abdullah Gül(18), Mardin'de yaşadıklarını ancak yılın belli bir döneminde Niğde'ye gelerek çalıştıklarını söyledi. Gül, "8 ay boyunca ormanlardan meşe odunu kesiyoruz. Onları budayıp kule şekline getirip yakıyoruz. Belli bir süre yandıktan sonra toprak altından çıkartıp torbalıyoruz. 8 ay boyunca burada dağlarda ormanlık alanlarda çalışıyoruz. İşimiz zor ama ne yapalım oda bizim ekmek paramız" dedi.

Apartman boşluğunda 10 gündür mahsur köpek kurtarıldı

Karaman'da düştüğü apartman boşluğunda yaklaşık 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen köpeğe mahalleli yemek ve su verdi. Köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Ali Şahane Mahallesi 180 Sokak'taki bir apartmanda oturan Ayşe Can, ekmek yapmak için girdiği apartmanın zemin katındaki boş alanda köpek sesi duydu. Köpek sesinin apartman boşluğundan geldiğini fark eden Can, itfaiyeden yardım istedi. Yaklaşık 10 gündür köpek seslerini duyduğunu belirten Ayşe Can, köpeğin yerini bir türlü tespit edemediklerini söyledi. İhbar üzerine köpeğin mahsur kaldığı apartmana gelen ekipler apartman boşluğunun kapısını kırarak köpeğe ulaştı. Açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen köpeğe mahalleliler tarafından su ve yemek verildi. Köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Burdur'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet Parkındaki fotoğraf sergisinin açılışına Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik ile 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay katıldı.

Sergide, Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 5 Temmuz'u anlatan resimleri ile darbe girişimi gecesi Ankara ve İstanbul'da çekilen fotoğraflar yer alıyor. Eşinin fotoğrafı başında konuşan Gülsüm Altay, "Eşim şehit olmadan beş gün önce 'Rabbim seni, çocuklarım için beni vatanım için yaratmış. Yeniden dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerdim' dedi" diye konuştu.

Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Akif Altay'ın, Çeltikçi ilçesi Güvenli Köyü'ndeki mezarını ziyaret etti.

