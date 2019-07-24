DHA YURT BÜLTENİ-5

1)FINDIK İÇİN 20 BİN TARIM İŞÇİSİ GELECEK

TÜRKİYE'nin bu yıl tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton olarak belirlenirken, Ağustos ayının ilk haftasında başlanacak fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu ve Giresun'a yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi gelecek. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bölgenin son yıllarda yoğun göç vermesiyle, fındık hasadında yerli fındık işçilerinin yetersiz kaldığını bu nedenle mevsimlik tarım işçilerinin rağbet gördüğünü belirtti.

Karadeniz'de fındık hasadına kısa bir süre kala, mevsimlik tarım işçileri de göç hazırlıklarına başladı. Geçen yıl rekoltenin düşük olmasıyla mevsimlik tarım işçileri hasattan bekledikleri verimi alamadı. Türkiye'nin bu yıl tahini fındık rekoltesi 650 bin ton olarak belirlendi. Ağustos ayının ilk haftasında başlaması beklenen fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu ve Giresun'a yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi gelerek, yerli işçilerle birlikte fındık hasadı yapacak. Ordu Valiliği Fındık Komisyonu tarafından alınan kararla, fındık hasadında çalışacak işçilere, bahçe sahipleri tarafından günlük net 86 TL ödeme yapılacağı belirlendi. 16 yaş altında çocukların bahçede çalıştırılması yasaklanırken, yasağa uymayanlara da 'Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince, çalıştırılan her çocuk için 320 TL idari para cezası uygulanacak. İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin kimliklerini de kimlik bildirme kanunu esaslarına göre muhtarlıklar aracılığı ile Tarım Müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile en yakın güvenlik birimlerine de bildirmeleri gerektiği belirtildi.

'CİDDİ EKONOMİK HAREKETLİLİK OLUYOR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bölgenin son yıllarda yoğun göç vermesiyle, fındık hasadında yerli fındık işçilerinin yetersiz kaldığını bu nedenle mevsimlik tarım işçilerinin rağbet gördüğünü belirtti. Mevsimlik işçilerin hasat boyunca bölgede çalışacağını vurgulayan Akça, "Fındık işçilerinin çalışma koşulları ve alacakları ücretler valilik tarafından oluşturulan komisyonda alınan kararla belirlendi. Geçen yıla göre bu yıl bölgemizde rekolte biraz daha fazla. Fındık hasat döneminin bu sene bereketli geçmesini bekliyoruz. Özellikle Ordu ve Giresun başta olmak üzere fındık hasadına mevsimlik tarım işçileri geliyor. Bu yıl Türkiye'nin tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton civarında. Ordu'da ise 217 bin ton rekolte bekleniyor. Yerli işçiler ve mevsimlik işçiler bu fındığı toplayacaklar. Mevsimlik fındık işçilerinin gelmesi ve bölgede hasadın başlamasıyla esnaflarda da ciddi ekonomik hareketlilik oluyor" dedi.

HASADI BELİRLENEN TARİHLERDE YAPALIM

Tarım Müdürlükleri tarafından fındık hasat tarihlerinin yakın zamanda açıklanacağını, mutlaka üreticilerin fındığı olgunlaştıktan sonra toplamaları gerektiği uyarısında da bulunan Akça, "İşçilerimiz yavaş yavaş Ordu'ya gelmeye başladılar. Buraya gelecek işçilerimizin büyük bir kısmı yatılı olarak köylerimizde ikamet edecekler. Dışarıdan gelen işçilerimizin kimlik bildirimlerini muhakkak emniyet güçlerimize ulaştırılmasını rica ediyoruz. Fındık hasadı yapacak üreticilerimizde var. Mümkünse fındıklarını hasat ettikten sonra hemen acele olarak pazara indirmemelerini tavsiye ediyorum. Arz talep dengesi bozulacağından fiyat düşebilir. Fındığı erken toplamayalım, erken toplanan fındığın hem kilosunda, hem de randımanında kayıplar oluyor. Fındık hasadını belirlenen tarihlerde yapalım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Fındık bahçesinden görüntü (drone)

-Fındık görüntüsü

-Atakan Akça ile röportaj

-Fındık hasadı ve detay görüntü

Süre: 3: 57 DK Boyut: 588 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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2)60 DERECE SICAKLIKTA 50 YILDIR BAKIR KALAYLIYOR

GAZİANTEP'te 50 yıldır bakır kalaylayan Hacı Ateş (58), yaz aylarında 60 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen işini severek yapıyor. Ancak Ateş, mesleği devam ettirecek çırak bulamamaktan dertli. Geleneksel meslek kollarından kalaycılığı kentte sürdüren 6 ustadan biri olan Ateş, mesleğe 8 yaşında çıraklıkla başladı. Ateş, ustalık aşamasına geçince kendi iş yerini açtı. Kalaycılığa, 50 yıl emek veren Hacı Ateş, kalaylanacak bakır ürünleri önce ateşin üstüne bir maşa yardımı ile tutarak ısıtıyor sonra da kalay tozunu ısıttığı kabın içine serpiyor ve elindeki bir bezle bakır ürünleri kalaylıyor.

'ÖMRÜM YETTİĞİ KADAR BU İŞE DEVAM EDECEĞİM'

İnsanlar bakır eşya kullanmaya devam ettiği sürece kalaycılığın da süreceğini belirten Ateş, "50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaz aylarında 60 dereceyi bulan sıcaklıklarda çalışıyoruz. Bu meslekte çekirdekten yetişmeyiz. 8 yaşındayken çırak olarak başladım. Ustalarımızdan öğrendik bu mesleği. Ömrümüzün yettiği kadar da yapmaya devam edeceğimö dedi.

'BU MESLEK ALTIN BİLEZİKTİR'

Eğitimin verdiği çok sayıda kişinin mesleğin devamını getiremediğini ifade eden Ateş, "Bu meslekte mutlaka gençler de olmalı. Çünkü zamanında ustalarımız bu meslek için altın bilezik derlerdi. Hala da öyle bu meslek, altın bileziktir. Zor iş olmazsa, emek olmazsa para kazanılmaz. Bu mesleğe emek vermek lazımö diye konuştu.

EN SAĞLIKLISI KALAYLI BAKIR

Porselen, çelik gibi tabak ve tencerelerden ziyade kalaylı kapların daha sağlıklı olduğunu ifade eden Hacı Ateş, kalaylanmış bakırı kullanmanın insan sağlığı için faydalı olduğunun altını çizdi.

Ateş, "Bizim yaptığımız işler sağlıklı. Evde kalaylı kaplarda yapılan yemekle diğer ürünler ile yapılan yemekler arasında çok fark var. Bizim kalayladığımız bakır tencereler ile 1 yıl sağlıklı bir şekilde yemek yapabilirler. İşlerimiz yaz aylarında açılıyor. Günde ortalama 8-9 saat çalışıyoruz. Sıcaklık bu havalarda ortalama 55-60 dereceyi buluyor. Kalaycılık, bakırcılık işi ile bağlantılıdır. Bakır olmazsa kalaycılık olmaz kalaycılık olmazsa bakırcılık olmazö dedi.

Görüntü Dökümü

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Kalay'ın yapıldığı işyeri

Hacı Ateş ile röp.

Bakırın Kalaylanması

Kalaylanan bakır ürünler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 672 MB

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3)VAN'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE KAZAK İHRACI

VAN'da geçen yıl açılan tekstil firması, bu yıl Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başladı. Bir yılda 25 olan çalışan sayısını 125'e çıkaran firma; Almanya, Danimarka, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine kazak gönderiyor. Firma Müdürü Zozan Adıyan, kendilerine lojistik destek sunulması halinde daha çok ihraç yapacaklarını söyledi.

Merkezi İzmir'de bulunan Ege Örgü Triko Tekstil Firması, geçen yıl Haziran ayında Van'ın Kurubaş mevkiinde bulunan Tekstil Kent'te kuruldu. Firmanın Van Şubesi Müdürlüğü'nü ise Muşlu İşadamı Memduh Demirer'in 8 çocuğundan biri olan Girne Amerika Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu Zozan Adıyan (31) üstlendi.

Açıldığında 25 olan çalışan sayısını yoğun siparişler üzerine 125'e çıkaran firma, yurt içinde ayda 35 bin kazan satıyor. Firma, bu yıl Van üzerinden kazak ihracatı yapmaya da başladı.

Bir yıllık firmalarının Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başladığını belirten 1 çocuk annesi Zozan Adıyan, "Van'da ilk ihracatı biz yapıyoruz. Yurt dışı için aylık ortalama 11 bin kazak ihraç etmeyi hedefliyoruz. İstanbul, İzmir'den sonra Van, ihracat yapacak büyükşehirlerden biri. Biz ilk adımı attık inşallah devamı gelecek" dedi.

25 KİŞİYLE BAŞLADILAR 125 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Babasının kendisini okutup, Van'daki firmanın başında görevlendirdiğini anlatan Adıyan, İzmir'deki merkez şubede ise kız kardeşlerinin çalıştığını söyledi. 2'si erkek 8 kardeş olduklarını kaydeden Adıyan, önceden ailelerin kızları okutmadığını ancak babasının kız çocuklarını okutup, şirkette yetkili yaptığını ifade etti.

Çalışanlarının çoğunluğunun kadın olduğunu vurgulayan Adıyan, "25 kişiyle çıktığımız bu yola babamın ve devletin desteğiyle 125 kişi istihdamla devam ediyoruz. Çalışanlarımızın çoğu kadın ve bu bizi oldukça mutlu ediyor. Kadınların aile bütçelerine katkı sunması ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaları çok önemli. Burada çalışan kadınlar bir yandan da işi öğreniyorlar" dedi.

DİĞER FİRMALARI DA BEKLİYORUZ

Müşteri Temsilcisi Erdal Dursun ise Van Ferit Melen Havalimanı'nın uluslararası olmaması nedeniyle ürünlerini önce İstanbul'a gönderdiklerini, buradaki gümrük işlemlerinin ardından yurt dışına çıkardıklarını belirterek, "Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir an önce çözüm talep ediyoruz. Van yaşanılacak çok güzel bir şehir. Diğer firmaları da buraya yatırım yatmaya davet ediyoruz. Bizim yıllık ciro hedefimiz 3-3,5 milyon. Bunun için de devletimizden bazı teşvikler ve ilave katkılar bekliyoruz" diye konuştu.

Üretim Müdürü Turan Özer de, çalışanlarının gördükleri kurslarla bir yandan meslek öğrendiklerini bir yandan da para kazandıklarını söyledi. Özer, lojistik anlamda destek verilmesi halinde daha çok istihdam sağlayıp daha çok ihracat yapacaklarını belirtti.

Firmada çalışan kadınlar, böyle imkanların kentte fazla olması gerektiğini, söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Tekstil Kentten genel görüntü

-Ege Örgü Triko

-Firmada çalışanlardan genel görüntü

-Firdma Müdürü zozan Adıyan, çalışanların çalaşmalarını denetlerken

-Kazak üretimi yapan çalışanlardan genel ve detaylar

-Yakın plan

-Üretilen kazaklar

-Firma çalışanları ile röportajlar

-Firma Müdürü Zozan Adıyan ile röportaj

-detaylar

-Üretim Müdürü Turan Özer ile röportaj

-Detaylar

-Turan, kazak üreten makineleri anrlatırken

-Makinelerden genel ve detaylar

-Müşteri Temsilcisi Erdal Dursun ile röportaj

-Kazak üreten çalışanlardang enel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN,

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4)ANNENİN YÜREK BURKAN DRAMI

ADANA'da 15 yaşından beri uyuşturucu kullanan Fazıl Sayılır (34) motosikletini köprü üzerine bırakıp nehre atladı. Uyuşturucu bağımlısı Fazıl Sayılır suyun içinde kaybolurken, olay yerine gelen anne Aysel Sayılır (61), "Bugün benim bayramım. Davul çalacağım, oğlum uyuşturucudan kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan yorulmuştum" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, köprü üzerinde terk edilmiş vaziyette bir motosiklek ve elbiseler olduğunu görüp polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, motosikletin Fazıl Sayılır'a ait olduğu tespit ederek ailesine ulaştı. Olay yerine gelen Fazıl Sayılır'ın annesi Aysel ile babası Ramazan çocuklarının 15 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olouğunu söyleyerek intihar etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine, bölgeye su altı ekipleri sevk edildi.

DRAMI YÜREK BURKTU

Ekiplerin çalışmasını izleyerek gözyaşı döken anne, "Annesi kurtuldu deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadale ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son kendisi, 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor onun sonu oldu. Oğlum mezarının başına bu motoru getirip koyacağım" dedi. 4 çocuğu olduğunu ve Fazıl Sayılır'da bekar olduğunu belirten anne Aysel Sayılır, "Hergün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem, dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabahta bu olay yaşandı. İçime doğmuş" dedi. Polis, Fazıl Sayılır'ın cesedine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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İntihar eden adamın annesinin açıklaması

İntihar eden admın motoru ve eşyaları

Su altı polis kiplernin aram yapması

Süre: 05' 56 " Boyut: 657 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



