DHA YURT BÜLTENİ - 5

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Antalya'da oturan Sevgi Çetinkaya (23), yeniden birlikte olma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı İrfan Kansu tarafından 22 kez bıçaklandı. Kansu'nun 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini, itiraz üzerine yeniden tutuklandığını söyleyen Çetinkaya, "Karar duruşmasında beraat edeceğinden korkuyorum. Cezadan kurtulursa ilk bulacağı kişi benim. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

2017 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü'nde öğrenim gören Sevgi Çetinkaya, aynı üniversitenin Mühendislik Bölümü öğrencisi İrfan Kansu ile kısa süreli birliktelik yaşadı. İrfan Kansu'dan ayrılan Çetinkaya, K.Y. ile görüşmeye başladı. Ayrılığı kabul etmeyen İrfan Kansu, Çetinkaya'yı defalarca arayarak yeniden görüşmek istediğini söyledi. Ancak Çetinkaya bunu reddetti.

13 BIÇAK DARBESİNİ DE ÇANTASI ENGELLEDİ

Çetinkaya, 19 Ağustos 2017 tarihinde çalıştığı alışveriş merkezinden saat 22.30'da erkek arkadaşı K.Y. ve kız arkadaşı E.Ş. ile birlikte evine gitmek için ayrıldı. Yolda yürüyen Çetinkaya ve arkadaşları Atatürk Bulvarı üzerinde İrfan Kansu'nun saldırısına uğradı. Çetinkaya, K.Y. ve E.Ş. çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Saldırgan, Çetinkaya'ya 35 bıçak darbesi savurdu. Darbelerden 22'si sırtına ve göğsüne isabet eden Çetinkaya, can havliyle kendini korumak için kol çantasını bıçağa siper etti. Çantadaki izlerden, 13 bıçak darbesinden de kurtulduğu ortaya çıkan Çetinkaya, ağır yaralı hastaneye götürüldü.

İrfan Kansu ise bir hafta sonra Hatay il sınırında yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İrfan Kansu cezaevine gönderildi.

AĞIR CEZADA YARGILANIRKEN TEHDİT MEKTUPLARI GÖNDERDİ

İç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edilen ve bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, sağlığına kavuşunca taburcu edildi. İrfan Kansu ise aynı yıl içerisinde Kütahya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yargılandı. İrfan Kansu yargılama sürecinde, iddiaya göre cezaevinden Sevgi Çetinkaya'nın evine tehdit mektupları gönderdi.

CEZA BEKLERKEN TAHLİYE GELDİ

Üniversite eğitimini tamamlayan Sevgi Çetinkaya, vücudundaki izlerle hayata tutunmaya çalıştı. Yaşadığı acıları unutmaya çalışan Sevgi Çetinkaya, geçen 18 Temmuz'da görülen duruşmada İrfan Kansu'ya verilen tahliye kararıyla büyük şok yaşadı. 2 yıllık yargılamada ceza beklerken saldırganın tahliyesiyle korkulu günleri yeniden yaşamaya başlayan Sevgi Çetinkaya, sesini duyurmak için çare aradı.

HALUK LEVENT VE AVUKATI DESTEK ÇIKTI

Sosyal medya hesabından sanatçı Haluk Levent'e yaşadıklarını anlatıp destek isteyen Çetinkaya'ya, Levent kayıtsız kalmadı ve avukatı Tugay Özcan'a yönlendirdi. Dosyayı incelemeye alan Avukat Özcan, tahliyeye itiraz ederek saldırganın yeniden tutuklanmasını ve davanın bu şekilde görülmesini talep etti. İtiraz sonrasında saldırgan İrfan Kansu bir hafta içerisinde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANTADAKİ DEODORANT ŞİŞESİ DAHİ PARÇALANMIŞ

Yerinde bir karar beklerken tahliyeyle umudunu yitirdiğini belirten Sevgi Çetinkaya, olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve ağır tedavi gördüğünü söyledi. Hala uyku sorunları yaşadığını anlatan Çetinkaya, "Tam hayatım düzene girecekken tahliye edilince beni öldürecekmiş korkusunu yeniden yaşamaya başladım. İşlerin bu noktaya gelmesi beni çok yıprattı. Ben bunları yaşamak zorunda mıydım? Karar duruşmasında beraat edeceğinden korkuyorum. Cezadan kurtulursa ilk bulacağı kişi benim. Toplamda 35 bıçak darbesi vurdu. Deri çantamla kendimi korumaya çalıştım. 13 bıçak darbesi çantamda kaldı. Çantamın içindeki deodorant şişem bile parçalandı. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kadar kolay dışarı çıkmamalı bu kişiler" diye konuştu.

Çetinkaya, ailesiyle birlikte Antalya'da yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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Sevgi Çetinkaya'dan detay görüntüler

Göğsündeki bıçak izinden detay

Boynundaki bıçak izinden detay

Röp: Sevgi Çetinkaya

318MB/// 2.55"

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (2)

SON ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra bir anda gözden kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içerisinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol'un son anlarının, güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Minik Yunus Emre'nin, olaydan birkaç saat önce arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynadığı ve bisiklet sürdüğü, görüntülere yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasında Yunus Emre'nin bisiklete binme görüntüleri

-Arama kurtarma ekiplerinden detaylar

-Mahalle sakinlerinden detaylar

-Yunus Emre'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Rumen askeri okul gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı, yelkenli askeri okul gemisi 'Mircea', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 'Mircea', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait, 82 metrelik yelkenli askeri okul gemisi 'Mircea', saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen eğitim gemisi, boğazın manevra yapılası en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı yelkenli askeri okul gemisinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Pitbullarla korunan villada yaşayan çete 5 ay boyunca izlenmiş

Adana'da emekli, dul ve yetimleri 7 milyon 680 bin lira dolandırdığı iddiasıyla pitbull cinsi köpeklerle korudukları evlerine operasyon düzenlenen çetenin 5 ay boyunca adım adım izlendiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikle 71 mağdurdan 7 milyon 680 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın çetenin liderleri olduğu ileri sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartması üzerine, şüphelilerin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Çete lideri olduğu iddia edilen Aydoğan Ş.'nin merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki üç katlı villasına baskına giden ekipler, avlu duvarının dört köşesine bağlanan pitbull cinsi köpeklerle karşılaştı. Hayvanların saldırması ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin dışında ve içindeki 5 pitbull cinsi köpeği, özel aletlerle yakalayarak kafese kaldırdı. 5 köpek, hayvan barınağına götürüldü. Evde yapılan aramada hakkında yakalama kararı bulunan Aydoğan Ş. ve birlikte yaşadığı Yaprak A., gözaltına alındı. Operasyonda çete liderleri olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun ardından polislerin çeteyi yaklaşık 5 ay boyunca adım adım izlediği öğrenildi. Villada yapılan aramada alacak defteri, senetler, çekler, cep telefonları, bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin borçlu olup bankadan kredi çekemeyen emekli, dul ve yetimlere yüksek faizle kredi verdikleri, daha sonra maaşlarına el koydukları öğrenildi. Ayrıca çetenin bu kişilere en az 40 bin liralık senetler imzalattıkları da öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor

Görüntü Dökümü: (Arşiv görüntülerle)

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Eve baskın yapılması

Polislerin önlem alması

Pitbullardan genel detaylar

Pitbulların alınması

Polislerin eve girmesi

Şüphelilerin adli tıb birimine götürülmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Çocuğunu AVM'de terk eden anne, duruşmaya polis zoruyla getirilecek

Bursa'da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı alışveriş merkezinin oyun parkında cebine not bırakıp, terk eden 31 yaşındaki Gamze Nur E.'nin, 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, ilk duruşmaya katılmayan annenin, ikinci duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar verdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Gamze Nur E., 4 Ocak günü, oğlu Hamza'yı bir alışveriş merkezinin oyun parkına getirdi. Bir süre sonra da cebine 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı not bırakıp, oyun alanında terk etti. Yalnız çocuğu fark eden güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine gelen polisler, çocuğun cebindeki notu buldu. Polis ekipleri, el yazısıyla yazılan notu incelemeye alırken, küçük Hamza Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi.

OTEL ODASINDA YAKALANDI

Kısa süre sonra kimliği tespit edilen anne Gamze Nur E., bir otel odasında gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde çok zor durumda olduğunu ve geçinemediği için oğlunu terk ettiğini anlatan anne, sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan annenin yargılanmasına Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

DURUŞMAYA POLİS ZORUYLA GETİRİLECEK

Tutuksuz sanık anne Gamze Nur E., duruşmaya gelmedi. Mahkeme annenin, ikinci duruşmaya polis zoru ile getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.



Görüntü Dökümü

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**ARŞİV**

-3 yaşındaki hamzadan görüntüler

-Polis ve güvenliklerin Hamza ile oynaması

-Hamza'nın polislerin kucağında ekip aracına götürülmesi

Süre: 2.05 Boyut: 233 MB

BURSA,

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Çamura saplanan inek kurtarıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, suyla dolan kanalda çamura saplanan inek itfaiye ekibince kurtarıldı.

Körfez Belen ile Erikli mahallesi arasındaki ağaçlandırma çalışmaları sırasında açılan kanal, yağmur suları ile doldu. Kanala su içmeye inen inek, çamura saplandı. İneği çamurdan çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineğin boynuna halatı bağlayarak ve iş makinesi ile çekerek hayvanı kanaldan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan inek, sahibi tarafından götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Çamura saplanan inekten görüntü

-Kurtarma çalışmaları

-Boynuzlarına halat bağlanan ineğin iş makinesiyle çekilmesi

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Van'da 2 bin 750 yıllık nekropol alanda 'hoşgörü' çıktı

Van'ın Çavuştepe Kalesi'nde devam eden arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Urartuların yönetici sınıfının gömüldüğü 2 bin 750 yıllık nekropol alanında, ilk defa 4 ayrı şekilde gömülme teknikleri ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bununla hiçbir Urartu netropolünde karşılaşmadıklarını belirterek, "Urartu arkolojisi açısından en önemli noktası bir alan içerisinde dördünün bir arada bulunması. Bu da çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde burada gömüldüğünü göstermiş oluyor" diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerlerden oluşan 22 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve nekropolde yapılan kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıkarılıyor. Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği alanda Urartuların ölü gömme teknikleriyle ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu yapmış oldukları çalışmalarda Urartu arkeolojisinde yeni verilerin ortaya çıkması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kalede yaptıkları çalışmaların daha çok yeniden ayağa kaldırma olduğunu belirten Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Burada 4 çeşit gömülme şeklini tespit ettik. Biri yakılan cesetlerin 'Urne'nin içine küllerin koyularak gömülmesi, ikincisi sanduka dediğimiz bir gömü şekli, üçüncüsü örme oda mezar, dördüncü ise direk toprağa gömülme şekli ile karşımıza çıkıyor. Urartu arkeolojisi açısından en önemlisi ise bir alan içerisinde dördünün bir arada bulunması. Bu da çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde burada gömüldüğünü göstermiş oluyor. Burada şu ana kadar hiçbir Urartu netropolünde karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Buradaki alan çok ilginç kazılarımız devam ediyor. Urartu arkeolojisi bizi hep şaşırtıyor."

TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTIP İLİMİZE KAZANDIRACAĞIZ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da kazı alanını ziyaret edip devam eden kazılarla ilgili bilgi aldı. Kazı alanında açıklama yapan Vali Bilmez, burada ciddi bir tarihi dokunun söz konusu olduğunu belirterek, "Bunu inşallah hocalarımızla birlikte gün yüzüne çıkartıp hem turizme hem ilimize kazandıracağız. Tarihi mekanların korunması, bundan sonraki nesillere ulaştırılması önemli. Aynı zamanda burası öğrencilerimizin çalışmalarını yürütmesi için güzel bir laboratuvar, güzel bir okul ve çalışma alanı. Daha yapılacak çok işin olduğunu gördük. Yıllarca devam edebilecek kazılar. Bakanlığımızdan da buradaki kazı çalışmalarının süresinin uzatılması için talepte bulunduk. Olumlu bakıyorlar. İnşallah bu kazılar daha hızla bir şekilde devam edecek. Yerel yönetimlerle birlikte burada çıkan güzellikleri kentimizin ekonomisine kazandırılması için turizmle bütünleşmesi de gerekmektedir" dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Van'ın tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla muhteşem bir şehir olduğunu belirterek, "Hem görsel olarak birçok şey görebilirsiniz hem de kazdıkça da adeta tarih fışkırıyor. Burası Urartuların en muhteşem dönemlerini yaşadığı II. Sarduri döneminde bundan 2 bin 750 yıl önce yapılmış kale. Bulunduğumuz yerde nekropol, yani bizim deyimimizle kabristan alanı. Hocalarımız yeni bulgular buldular burada. Biz üniversite olarak bu tür çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çavuştepe Kalesi'nden genel görüntü

-Kalede yapılan kazılar

-Nekropol alanında görüntüler

-Mezarların bulunması ve açılması

-Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve protokolün kazı alanınna gelişi

-Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in kazı alanında yaptığı açıklama

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun açıklaması

-Detaylar

HABER: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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Tokatlı kuaförden müşterilerine takım amblemi tıraşı

Tokat'ta kuaförlük yapan Murat Daşkın, müşterilerinin isteği üzerine tuttukları takımın amblemini kafalarına çiziyor.

Kent merkezinde 25 yıldır kuaförlük yapan Murat Daşkın, fanatik taraftarların istekleri doğrultusunda kafalarına futbol takımlarının amblemini yapıyor. Kendisi de futbolsever olan Daşkın, müşterilerinin talebi üzerine tuttukları takımın amblemini yapıyor. Yakın illerde oynanan müsabakalara gidecek olan fanatik taraftarlar, maçtan önce Daşkın'ın dükkanının yolunu tutuyor.

Yoğun talep üzerine bu işi yaptığını ifade eden Murat Daşkın, "Portre işine müşterilerin çizimleri ve biraz da futbola ilgim olduğu için böyle çizimlere başladım. Elimden geldiği kadar çizim yapıyorum. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Çocuklarına yaptırıyorlar. Maçlara giden arkadaşlar buraya gelip yaptırıyorlar" dedi.

Tuttuğu takımın amblemini kafasına çizdiren Erkan Özçelik ise, "Böyle bir şey yaptırmak istiyordum. Arkadaşlarım da yapıyordu. Murat ağabeyin bu tür tıraşları yaptığını sosyal medyada gördüm. Birçok berbere gittim hiçbiri yapmadı. Buraya geldim. Fanatik bir Galatasaraylı olduğum için amblemini kafama çizdirdim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kuafördeng örüntü

-Galatasaray amblemi çizimi

-Konuşması

-Taraftarın konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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