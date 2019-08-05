DHA YURT BÜLTENİ - 5

Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor (2)

EŞİ: SAĞ KURTULACAK DİYE UMUDUM YOK

Rize'de sele kapılarak kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma Çap, olay yerinde bekleyişini sürdürüyor. Acılı eş Fatma Çap, "Akşam eşimle görüştüm. 'Köye çıkma gel merkezde kalalım' dedim. O arkadaşları ile köyde kalacağını söyledi. Sonra 'çok yağmur yağıyor, gel çıkma' dedim ama o yoldaydı. Sonra aradım ama ulaşamadım, yanındaki arkadaşını aradım. Onun telefonu çalınca eve çıktılar sandım. Sonra 'kayboldu' diye sosyal medyada baktık ismini yazdılar. 'Sağ kurtarılacak' diye umudum yok. Dere çok yüksek. Cenazesine ulaşmak istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ailenin acılı bekleyişi

Fatma Çap, konuşma

HABER KAMERA: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE-RİZE/DHA

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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 5'inci kilometresindeki merkez Salar beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Ak'ın (54) kullandığı 03 AAN 384 plakalı otomobille Üzeyir Çepni'nin (46) kullandığı 03 VZ 701 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Hasan Ak ve Üzeyir Çepni ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice Ak (45), Beytullah Ak (10), Ali Gülgör (57) ve Sabire Gülgör (57) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürdü. Polis ekipleri de başka bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

-Kaza yapan araçlardan detay

-Polis ekiplerinden detay

-İtfaiye ekiplerinde detay

-Olay yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Adıyaman'da fosseptik çukuruna düşen koyunları itfaiye kurtardı

Adıyaman'da, tarlada otlarken fosseptik çukuruna düşen 20 koyunu itfaiye ekipleri çıkardı, koyunlardan 1'i öldü.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Hasankendir köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çoban'a ait 20 koyun tarlada otladığı esnada köyün kullandığı fosseptik çukuruna düştü. Çukura düştüğünü gören Çoban, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından fosseptik çukuruna düşen koyunları çıkartılırken 1 koyun ise öldü.

Koyunların sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Koyunlar çukurdan çıkartılması

Telef olan koyun

Mehmet Çoban ile röp.

İtfaiye Vardiya Şefi Necmettin Çalım ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 540 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Lüks yaşam süren çete, 4 yılda 20 milyon lira dolandırmış

ADANA'da, emekli, dul ve yetimleri dolandırdığı iddiasıyla yakalanan çetenin 4 yıllık hesap hareketinin 20 milyon lirayı ulaştığı ortaya çıktı. Şubat ayının sonunda emekli H.Ü., Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1'i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip, delil topladı. Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine ekipler, 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı olarak Adana ve İstanbul'da 15 adrese operasyon yaptı.

Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki villaya baskın düzenleyen polis, evin kapısında bulunan 5 pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan villada sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Polisin operasyonunda hedefteki 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şebekenin çökertildiğini öğrenen vatandaşlar kendilerinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek polise başvuru yaptı. Bu nedenle dolandırılan sayısı 71'den 77'ye çıkarken, imzalatılan senet sayısı 135'e çıkıp dolandırılan para miktarı ise yaklaşık 9 milyon liraya kadar ulaştı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin çekirdek aile olduğu, şüpheli Mustafa Yavuz M.'nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.'nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.'nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları ayrıca dolandırılan paraların bu şahısların hesaplarına yatırıldığı ileri sürüldü. Mustafa Yavuz M. ise sorgusunda emeklileri, dul ve yetimleri dolandırarak, maaşlarına el koyduklarını anlattığı öne sürüldü. Şebekenin diğer lideri Aydoğan Ş.'nin ise hiçbir suçlamayı kabul etmediği, ancak oturduğu 1,5 milyon lira değerindeki villayı nasıl aldığını açıklayamadığı belirtildi.

ORGANİZE İŞLER

Çetenin faaliyetleri, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve oynadığı 'Organize İşler' filmini akla getirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Aydoğan Ş. ve yardımcısı Mustafa Yavuz M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaprak A.'nın aralarında bulunduğu 4 kadın serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli de ev hapsine çarptırıldı.

20 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Olayın ardından soruşturmayı genişleten savcılık, çetenin bu zamana kadar olan tüm hesap hareketlerinin incelenmesini istedi. 15 şüphelinin 4 yılda hesaplarına giren paranın yaklaşık 20 milyon liraya ulaştığı ortaya çıktı. Çete üyesi olan bir şüphelinin ev hanımı olan annesinin hesabına 4 yılda 2 milyon lira aktarıldığı öğrenildi. Yine işsiz olan Mustafa Ç.'nin de 4 yılda hesabına 4 milyon lira para transfer edildiği anlaşıldı. Çetenin liderleri olan Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M.'nin hesap hareketlerinin normal olduğunu, şüphelilerin dikkat çekmemek için başkalarının hesaplarını kullandıkları saptandı.

Görüntü Dökümü

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**GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ**

Zanlıların Adli Tıp Kurumu'ndan girişi ve çıkışı

Adana Adli Tıp Kurumu tabelası

Polis operasyonundan detaylar

Pitbull köpeklerinin belediye görevlileri tarafından teslim alınması

SÜRE 04'12 BOYUT 466 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞIADANA,

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Yalvaç'ta Kelek Festivali

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kelek Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Yalvaç'a bağlı Özbayat köyünde üretilen keleklerin tanıtılması amacıyla muhtarlığın desteğiyle Kelek Festivali gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinliğin ilk gününe AK Parti YSK Temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İSUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Nurhan Yıldırım, siyaset ve iş dünyasından bazı isimlerle vatandaşlar katıldı.

Özbayat Muhtarı Emrullah Uçar, katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür ederken, köylerinde bu yıl ilk kez düzenledikleri Kelek Festivali'nde amaçlarının köyde üretilen keleği dünyaya tanıtmak, konserve ve turşu sektöründe fabrika kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Muhtar Uçar katılımcılara katkılarından dolayı plaket takdim etti.

ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Nuran Yıldırım, Türkiye'de 700 bin dekar alanda 1 milyon 770 bin ton kavun üretimi yapıldığını belirterek, "Isparta'ya baktığımızda yaklaşık 3 bin dekar alanda 6 bin ton kavun üretimimiz var. Üretmek önemli değil artık günümüzde ürünleri pazarlamak daha önemli. Dolayısıyla üretilen kavunun ve daha önce olgunlaşmadan toplanan keleğin konserve sanayisinde yani yan sanayisinin kazandırıp, katma değer yaratması daha uygun olur, önünüzü açar diye düşünüyorum. Muhtarımız da bilgi verdi, şimdilik 100 dekarlık bir alanda üretim söz konusu. İnşallah bu tür organizasyonlar üretimin artmasına da katkı sağlar" dedi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, üniversite olarak Özbayat köyüne bilimsel anlamda her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

YSK AK Parti Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, gayretlerinden ötürü Muhtar Emrullah Uçar'ı tebrik ederek, "Bu tür organizasyonlar bir ürünün tanıtılması, marka haline getirilmesi bakımından çok önemli. Bakın bu festival yarın televizyonlarda, gazetelerde yer alacak, sosyal medya vasıtası ile tüm dünyaya duyurulacak ve bunu gören 'Özbayat'ın keleği meşhurmuş' diyecek. O zaman bu bir marka değeri kazanacak. Üretim artırılıp burada yan sanayisi oluşturulursa bu köyün sosyo-ekonomik yapısı da büyüyecek. O nedenle ben muhtarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

ŞARKICI GÜLLÜ SAHNEYE ÇIKMADI

Festivalin ilk gecesinde sahneye çıkması için muhtarlıkla anlaşan şarkıcı Güllü'nün kızının rahatsızlandığı gerekçesiyle konsere gelmekten vazgeçtiği duyuruldu. Parasını peşin alan şarkıcının sahneye çıkmaması üzerine noter çağırarak, tutanak düzenletileceğini belirten muhtar Emrullah Uçar, "Ödediğimiz parayı geri almak için yasal yollara başvuracağız" dedi.

Festivalin ilk gecesinde mahalli sanatçılar sahneye çıkarken, ikinci gece ise arabesk sanatçısı Hakkı Bulut konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Keleklerden görüntü

Mehteran gösterisi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Konuşmalar

Mahalli sanatçıların konseri

202 MB/// 06.21"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ,