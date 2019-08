DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MÜDÜRLE KAVGADA ZARAR GÖREN MÜDÜR YARDIMCISI CEZA ALDI

ANTALYA'da okulun WhatsApp grubunda tartıştıktan sonra çorbacının önünde buluşup yumruk yumruğa kavga eden, aynı okulun müdürü E.K. ve müdür yardımcısı Y.Ç. hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verilen Müdür Yardımcısı Y.Ç., bulunduğu okuldan alınarak Kepez ilçesindeki bir okula öğretmen olarak görevlendirildi. Kendi isteğiyle başka bir okula tayin olan E.K.'ye ise kınama cezası verildi.

Konyaaltı ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü E.K. ile yardımcısı Y.Ç. arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, okulun diğer yöneticileri ve öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda da devam etti. 3 Ocak gecesi grupta tartışmaya devam eden E.K. ile Y.Ç., iddiaya göre, 'Polise haber vermemek koşulu' ile çorbacının önünde buluştu. Okul müdürü ve yardımcısı, burada tartışmanın ardından yumruklaşarak kavga etti.

İki eğitimcinin yumruklu kavgasını çevredekiler ve WhatsApp grubundaki yazışmayı okuyarak gelen diğer öğretmenler sonlandırmaya çalıştı. Kavga anı ise çorbacının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Y.Ç. lokantanın önünde beklerken, kısa süre sonra okul müdürü E.K.'nin geldiği görülüyor. Kayıtlarda, Y.Ç. ve E.K.'nin birbirine vurması, diğer öğretmenlerin ise kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor. Kamera açısından çıktıktan bir süre sonra yeniden açıya giren E.K. ve Y.Ç.'nin kavgasını bu kez lokanta çalışanlarının sona erdirmeye çalıştığı görülüyor.

Birbirleri hakkında şikayetçi olan E.K. ve Y.Ç., kavganın ardından geceyi polis merkezinde geçirdi. Adli olay raporunda müdür E.K.'nin 1.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık kuruluşundan çıkan raporda ise müdür yardımcısı Y.Ç.'nin darp nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. İkili birbiri hakkında davacı olduktan sonra Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olay nedeniyle Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü de idari yönden soruşturma başlattı. İki eğitimci, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için farklı okullarda görevlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü E.K. ve yardımcısı Y.Ç. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Soruşturmada, E.K.'nin yanında olay yerine gelen iki kişinin şahitliği sonrası müdür yardımcısı Y.Ç.'nin küfür ettiği ve yazışmalarda 'Dışarıdayım hocam ya gelip adam gibi konuşacaksın ya da susacak, işine bakacaksın' ifadelerinin kesinlik kazandığını belirterek, müdür yardımcısına 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısını öğretmen olarak Kepez ilçesindeki bir okulda görevlendirdi.

Kendi isteğiyle aynı ilçede başka bir okula müdür olarak tayin olan E.K'ye ise kınama cezası verildi.

Müdür yardımcısı Y.Ç.'nin ceza aldığını duyan ve o gün yaşananları gören çorbacıda çalışan garson M.Y., polise giderek ifade verdi. İfadesinde, Y.Ç.'nin çorba içtikten sonra başka birisinin çağırmasıyla dışarıya çıkıp beklediğini kaydeden M.Y., "Sonradan müdür olduğunu öğrendiğim E.K., otomobilden hızlıca inerek dışarıda bekleyen Y.Ç.'ye küfür edip yumruk attı. Y.Ç., kesinlikle kimseye vurmadı ve küfür etmedi. E.K.'nin yanında gelenler kendisini tutarak aracına bindirdi" dedi.

2)İZMİR'DE, 12 KİŞİYE FETÖ GÖZALTISI

İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının ve üsteğmenin de olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 12 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bu sabah saatlerinde yaptığı operasyonlarda, örgütün mahrem imamları tarafından büfelerden ardışık olarak arandıkları belirlenen 12 kişi, gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü bildirildi.

3)KAHVEDE OTURANLARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILMASIYLA İLGİLİ 1 TUTUKLAMA

ADANA'da, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kahvede oturanların üzerine ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 25 Temmuz'da, Yüreğir ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Kahvede oturan Yahya P., Mustafa U., Nuri K. ve Mustafa B.'nin üzerine, iddiaya göre, seyir halindeki otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Yahya P., Mustafa U. ile Nuri K. yaralandı. Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ateş açılan aracın kiralık olduğunu saptayan ekipler, yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, kimlik tespitinde bulundu. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Selahattin Ç. (21), Kazım Can G. (19), Ömer Faruk Ö. (22) ve Abdullah B. (23) gözaltına alındı. Selahattin Ç., sorgusunda, silahı kendisinin kullandığını, kahvede oturan Mustafa B.'yi 4- 5 ay önce halk otobüsünde tartıştığı kişiye benzettiğini ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazım Can G., Ömer Faruk Ö. ve Abdullah B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4)AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLERDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

AFYONKARAHİSAR'daki termal otellerde Kurban Bayramı dolayısıyla rezervasyon oranı yüzde 90'a ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, "Zannediyorum ki arife gününe kadar otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacaktır" dedi. Termal, mermer ve lezzetin yanı sıra tarihi dokusu ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Afyonkarahisar'daki termal otellerde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı'nı tatile çeviren vatandaşlar termal otellerde yer ayırtmaya devam ediyor. Kentteki termal otellerde rezervasyon oranı bayrama birkaç gün kala yüzde 90'a ulaştı. Bayram öncesinde termal otellere yerleşen tatilciler ise havuzlarda şifalı sudan faydalanırken, bir yanda da dinlenme fırsatı buldu. Özellikle çocuklar termal havuzlara atlayarak tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı.

'ARİFE GÜNÜNE KADAR DOLULUKLARIMIZ YÜZDE 100'E ULAŞACAK'

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerde Kurban Bayramı öncesi rezervasyon çalışmalarının oldukça verimli devam ettiğini söyledi. Özellikle rezervasyonlarla Kurban Bayramı öncesi otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'ı bulduğunu söyleyen Gümüşhan, rezervasyon yaptırmak isteyenleri de uyararak, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını ve şifalı sulardan faydalanmalarını istedi. Dernek Başkanı Gümüşhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla tüm otellerimizde rezervasyon oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda. Bu hafta başından itibaren rezervasyonlar için çok telefon alınmaya başladı. Zannediyorum ki arife gününe kadar otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacaktır. Bu da bizim için sevindirici ve mutluluk verici bir durumdur. Çünkü biliyorsunuz; Afyonkarahisar termalin, mermerin ve lezzetin başkenti durumunda. Termal tatil 12 ay boyunca devam ediyor. Bayram sonrası Dünya motokros şampiyonası olacak. Orada da büyük bir doluluk bekleniyor. Şampiyona ile ilgili de rezervasyonlar alınmaya başlandı. İnşallah iyi bir kurban bayramı dönemi, iyi bir yaz sezonu geçirmiş olacağız Afyonkarahisar'da tüm oteller olarak" dedi.

'TERMAL DENİLİNCE İLK AKLA AFYONKARAHİSAR GELİYOR'

Sahil kesimlerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını aktaran Gümüşhan, "Çünkü onlarda tur operatörlerinin getirmiş olduğu yabancı turistler de var. Onlar dolu olunca bizim termal oteller daha dolu oluyor. Çünkü biz de bu hafta bundan dolayı doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz. Çünkü sahil bölgelerinde sadece deniz var. Afyonkarahisar'da ise termal var, sağlık var, doğa var ve tarih var. Tüm yerli misafirler yani gurbetçilerimiz Afyonkarahisar'ı tercih etmekte. Termal denildiğinde ilk akla gelen şehir de Afyonkarahisar" diye konuştu.

5)ŞANLIURFA, SANAT SOKAĞIYLA ŞENLENİYOR

ŞANLIURFA'da tarihi taş evlerin restore edilerek atölyelere dönüştürdüğü Sanat Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı Sanat Sokağında mozaik, ahşap oyma ve gümüş işleme atölyeleri kurslar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu'daki taş yapı ustalığının en güzel örneklerinin bulunduğu kentteki 'Nahit Taşı' (Urfa taşı) ile yapılan tarihi Beykapısı Bedendibi surlarındaki eski evlerin restore edilerek oluşturulan Sanat Sokağındaki atölyeler yerli ve yabacı turistlerin ilgisini çekiyor. Faaliyete geçtiğinden bu yana bağlama, keman, resim, çocuk korosu, tiyatro, fotoğrafçılık, kaligrafi, gitar, ney, mozaik, ahşap oyma ve gümüş işleme gibi birçok sanat alanında tüm sanatseverlere yönelik kurslar düzenlenen atölyeler, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Renkli görüntülerin yaşandığı tarihi sokakları ve atölyeleri gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor. Sanat Sokağındaki atölyelere gelen kursiyerler ise hem meslek sahibi oluyor, hem de unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutmaya çalışıyor.

Geleneksel el sanatları, müzik, resim, hüsnü hat, ebru sanatı, tezhip, ahşap oymacılığı ile bunun yanında bölgenin çocuklarına hitap edebilecek Hekimdede Çocuk Kütüphanesi ile şenlenen sanat sokağının her gün ziyaretçilerle dolup taştığını anlatan Ebru sanatçısı Ömer Sabuncu, "Ben 20 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Benim hocam Türkiye'nin ilk icazetli Ebru ustası Timurcin Tanaslandı. Bu sanatı Şanlıurfa'da hayatta geçirmemizin ardından çok büyük bir ilgi gördük. Kurulan bu Sanat Sokağına ciddi anlamda kursiyer aldık. Burada geleneksel tür Ebrularını işliyoruz. Sanattaki amacımız insanlarımızın boş vakitlerini güzel değerlendirmek ve bu sanatı gelecek nesillere aktarmaktır. Yine Sanat Sokağı sayesinde Şanlıurfa'da çevrede sosyo- kültürel değişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Burada açılan kurslarla bu mahallede büyük değişikliklerin yaşandığını görmemiz bizleri mutlu ediyor" dedi.

Şanlıurfa'da 7 yıldır Tezhip sanatıyla uğraştığını anlatan Nuray Savaşlı da Sanat Sokağına ziyaretçilerin ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti anlatarak şunları söyledi:

"Tezhip bir süsleme sanatıdır. Daha önceden el yazması Kuran-ı Kerimler bu sanatla süslenirdi. Ancak günümüzde el yazması olayı kalktığı için günümüzde yazı kenarı süsleniyor. Bu süslemelerin çoğu 22 ayar altınlarla yapılmaktadır. Burada her şey el emeği göz nuruyla yapılıyor. Günümüzde yok olmaya tutmuş meslekler arasında yer alan bu sanatı yaşatmak adına burada açtığımız kurslara yoğun ilgi var. Ancak sabır isteyen bu sanatı öğrenmek çok zor olduğu için düşüşler oluyor. Ancak yine bizlerin yaptığı bu eslerle buraya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmesi bizim bütün yorgunluğumuzu unutturuyor."

Sanat Sokağındaki atölyelerde en büyük ilginin gördüğü İcazetli Hüsnü Hat Ustası Mustafa Kaçar ise "Bu atölyelerimizin ziyaretçiler ve kursiyerler tarafından büyük ilgi görmesi bizlere güç veriyor. En azından sanata verilen değer ortaya çıkmış oluyor. Hüsnü Hat sanatı çok zor olan bir sanattır. Sabır ve süreklilik gerektiren bir sanattır. Hüsnü hat sabırla ilerleyen bir sanattır. Bu kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerlerimiz maalesef büyük heveslerle geldikleri bu atölyelerde çok kısa südre pes ediyorlar. Hocayla diyalogu kesilmesi durumunda bu sanattı öğrenmek çok zor oluyor. Bize gönül verenler, bu sanatla hem rahatlıyorlar hem de ek bir gelir elde ediyorlar" diye konuştu.

6)KUYUYA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Bahçebaşı kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Abdülaziz Adıgüzel'e ait inek, köyün etrafında otlanırken boş su kuyusuna düşerek mahsur kaldı. İneğini kuyuya düştüğünü fark eden Adıgüzel, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, 6 metre derinliğindeki kuyuya inerek, mahsur kalan ineği kurtarıp, sahibine teslim etti.

7)AİLELER VE BEBEKLERİ PLAJ PARTİSİNDE EĞLENDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen bebek plaj partisinde bebekler aileleriyle yüzdü, ardından babalar bez değiştirmek için yarıştı. Günün kazananı ise tüm eğlenceleri tadan bebekler oldu.

Kemer merkezinde bulunan ünlü Ayışığı Koyu'ndaki sahilde, doğuma hazırlık eğitmeni ve doula Fatma Gül Korkusuz tarafından sponsor firmaların da destekleriyle düzenlenen 'Baby Beach Party- Bebek Plaj Partisi'ne 35 aile bebekleriyle katıldı. Organizasyon ilk olarak denizde ayrılan alanda anne ya da babanın bebeğini alarak özel şişme boyunlukla denize girmeleriyle başladı. Suda eğlenceli dakikalar geçiren aileler bebeklerini ve kendilerini bol bol fotoğrafladı.

'KAS GRUPLARINI HAREKET ETTİRİYORLAR'

Denize bebeğiyle giren Zeynep Koçer, "Bebeğim 3 aylık. Şu anda Antalya'da, belki de Türkiye'de ilk defa yapılan bir organizasyona bebeğimle birlikte katıldım. Bütün bebekler birlikte denize girdik. Şimdi deniz keyfi yapıyor çocuklarımız. Kas gelişimleri için en önemli hareketlerden biri denizde yüzmek. Çünkü bu aylarda bebekler ya kucakta ya da yataktalar. Yatakta ve kucakta farklı bir hareket yapamazlar. Suyun içinde anne karnı hissini yaşayıp, kas gruplarını hareket ettiriyorlar. Bizim için de keyifli bir etkinlik" dedi.

BABALAR BEBEK BEZİ DEĞİŞTİRDİ

Denizden çıkarılan bebekler duş ve ardından masaja alındı. Masaj sonrası ise babaların zorlu sınavı başladı. İki ayrı etapta düzenlenen yarışmayı 10 saniyenin altında 1.5 yaşındaki Ela bebeğin bezini değiştirmeyi başaran Cafer Yüce (29) kazandı. Cafer Yüce'nin sevince ortak olan ise eşi Fulya Yüce oldu. Çevreden geçenler de yarışmayı ilgiyle izledi.

'EŞLERE ÇOK BÜYÜK BİR GÖREV DÜŞÜYOR'

Yarışmayı kazanarak 'En Baba Adam' plaketinin de sahibi olan Cafer Yüce, "Antalyalıyım. Bebek bezi değiştirme yarışmasına katıldık. Bunu daha önce evde birkaç kez yaptım, eşim evde zor durumda kaldığında. Genel olarak yapmadığım bir şeydi. Ama şu anda birinci oldum. Aslında çok zor bir şey ve eşlere burada çok büyük bir görev düşüyor. Allah onların yardımcısı olsun" diye konuştu.

'BEKLEMİYORDUM BU KADAR HIZLI DEĞİŞTİRECEĞİNİ'

Yarışmanın birincisi Cafer Yüce'nin eşi Fulya Yüce (28) de şöyle dedi:

"Açıkçası öyle her gün yardımcı olmuyor. Ama ben zor durumda kalırsam ya da o sırada olmazsam yanında hiç beni aramadan değiştiriyor. Bu ödülü aldığı için mutlu oldum açıkçası beklemiyordum bu kadar hızlı değiştireceğini. Hem de kızımıza bir anı olarak kaldı, o beni daha çok mutlu etti."

'ANNELERİN VE BABALARIN TEPKİLERİ ÇOK GÜZEL'

Organizasyon ile ilgili konuşan doğuma hazırlık eğitmeni ve doula Fatma Gül Korkusuz, "Burada çok fazla soru oluyordu. 'Anneler ve bebeklerle ilgili bir etkinlik yapılmıyor Gül Hanım, haberiniz var mı?' diyorlardı. Çocuk doğduktan sonra da ben onlara desteğe devam ediyorum. Ama benim bildiğim ve araştırdığım kadarıyla hiçbir etkinlik yoktu. Bugün burada birkaç etkinliği bir araya getirip, güzel bir plaj partisi organize ettik. Yaklaşık 35 bebek katılımcımız ve bunların anneleriyle babaları var. Baba yoksa yanında bir arkadaşları var. Bu organizasyonda kalabalık bir ekibiz aslında. Şöyle ki sağlık çalışanlarımız var. Doktor, hemşire, bebek hemşiresi, ebesi yani tamamen güvenli ellerde olacakları, kendilerini güvenli olarak hissederek denize girecekleri, masaj yaptıracakları, eğlenecekleri ve aynı zamanda zumba yapabilecekleri bir alan olsun istedik. O yüzden böyle bir çalışmaya başladım. Çok da güzel karşılık aldık buradan. Annelerin ve babaların tepkileri çok güzel. Bebekler de mutlu, yani onlar mutlu olduğu zaman bizler de mutluyuz" dedi.

8)İŞ BULAMAYINCA KARPUZ YETİŞTİRDİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Ferdi Ertuğrul (33), iş bulamayınca arazisine 3 bin kök karpuz fidesi dikti. Hasat zamanını bekleyen Ertuğrul, tarlasından 250 ton ürün almayı beklediğini söyledi.

İlçeye bağlı Demirkonak köyünde yaşayan, daha önce bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferdi Ertuğrul, işsiz kalınca köydeki 10 dönümlük arazisine 3 bin kök karpuz fidesi dikti. Bütün gününü tarlada geçiren, şimdilerde hasat zamanını bekleyen Ferdi Ertuğrul,"Bu sene 3 bin kök karpuz fidesi diktik. 250 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Yöre halkının batıya göç ettiğini belirten Ertuğrul, "Buradaki tarımı daha üst seviyelere taşıyarak hem gençlerimize hem de halkımıza destek amaçlı karpuz ekimine başladık. Karpuzun yanında kavun, mısır, nohut, buğday ve yonca ekimi de yaptım. Bu sene karpuzda 200-250 ton hasat kaldırmayı düşünüyoruz. Bulunduğumuz coğrafyanın toprağı çok verimli, yağışlardan sonra eriyen karlarla da toprağın doğal olarak su alması, ekimi daha kolay ve verimli hale getiriyor. Topraklar verimli olduğu için, gereken emek sarf edilince ne ekilirse ekilsin, istenilen verime ulaşılıyor" diye konuştu.

Yüksekova'nın, toprağı ve coğrafi yapısıyla tarıma uygun olduğunu kaydeden Ertuğrul, "Bu bölgeye birçok şey ekilebilir. Destek olmayınca, kendi imkanlarımızla alabileceğimiz verimin çok altında hasat kaldırıyoruz. Yüksekova ve çevre köylerle beraber Şemdinli'ye de satış yapıyoruz. Bu yüzden herkesin toprağa dokunup, tarıma yönelmesini istiyoruzö dedi.

9)'KAÇAK KURBAN KESİM YERLERİNDEN UZAK DURUN' UYARISI

ANTALYA Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurban bayramında kaçak kesim yapılan yerlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Kurban etindeki bir bakteri veya ciğerindeki bir leke, insan vücuduna farklı mikropların girmesine neden olabilir. Bu nedenle kesimler uzmanlar eşliğinde yapılmalı" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET Organize Sanayi Et Entegre Tesisi işletmesini yapan Antalya Kasaplar Odası, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, 4 veteriner gözetiminde 45 personelin görev yapacağı kurban bayramında, 1000'in üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kurban kesiminin kurallara uygun, uzmanlar gözetiminde yapılmasını tavsiye eden Yardımcı, hijyenik kesim, düzgün paketleme ve muhafaza konusundaki uyarılarını yineleyerek, kaçak kurban kesilen yerlerden uzak durulması gerektiğini kaydetti. Yardımcı, vatandaşların belediyeler tarafından kurulan kesim merkezlerinin yanı sıra, ANET Organize Sanayi Et Entegre Tesisi'ne gelerek kurbanlarını kestirebileceğini aktardı.

Bu yıl da kurban bayramında vatandaşlara ücretsiz kesim imkanı sunacaklarını hatırlatan Yardımcı, "Burası Türkiye'de örnek bir işletme. ANET Organize Sanayi Et Entegre Tesisi'nin sahibi büyükşehir belediyesi. Biz kasaplar odası olarak işletiyoruz. Burada oluşturduğumuz iş şeması kapsamında 4 veterinerimiz kesilecek hayvanı girişte, kesim aşamasında ve soğutma sonrası sağlık kontrollerini yapıyor. Bu insan sağlığı için çok önemli bir ayrıntı. Bir hayvan etinde 100'ün üzerinde hastalığın mikrobu olabilir" dedi.

Kaçak kesim yapılan yerlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Osman Yardımcı, şöyle konuştu:

"Kurban bayramı dini vecibelerimizden birisi. Fakat kurbanı kesmekle iş bitmiyor. Kesilen kurban etlerini vatandaşlarımız yiyor. Etin içindeki bir bakteri veya ciğerindeki bir leke, insan vücuduna farklı mikropların girmesine neden olabilir. Bu nedenle kontrollü kesimler uzmanlar eşliğinde yapılmalı. Aynı zamanda acemi ve işin ehli olmayanlar tarafından yapılan kesimlerde çok zayiat oluyor. Vatandaşlarımız illaki ilk gün kurbanını kesmek için çaba harcamasın, 4 gün var. Gelsinler biz en hijyenik şartta, en uygun şekilde kurbanlarını keselim ve kendilerine verelim. Gönül rahatlığıyla hem ihtiyaç sahiplerine dağıtsın, hem de kendileri yesinler."

