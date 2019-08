DHA YURT BÜLTENİ-5

1)UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EŞİNİN EVİNE GİDİP, ATEŞE VERDİ

ADIYAMAN'da, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet Göçer, eşi Fidan Göçer'in oturduğu eve zorla girip, evdeki eşyaları ateşe verdi. Dumandan etkilenen Fidan Göçer, hastanede tedaviye alınırken, Ahmet Göçer olay yerinden kaçtı. Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Fidan Göçer, eşi Ahmet Göçer'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından Ahmet Göçer hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Karara rağmen Ahmet Göçer, sabah saatlerinde eşinin oturduğu eve geldi. Göçer, eşinden kapıyı açmasını istedi. Fidan Göçer ise mahkeme kararı olduğunu ve kapıyı açmayacağını söyledi. Bunun üzerine Ahmet Göçer, iddiaya göre eve zorla girdi ve evdeki eşyaları ateşe verdi. Ahmet Göçer olay yerinden kaçarken, Fidan Göçer ise kendisini dışarı atıp, komşularından yardım istedi. Fidan Göçer'in ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Fidan Göçer ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fidan Göçer'in sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Polis, olay sonrası kaçan Ahmet Göçer'in yakalanması için çalışma başlattı.

2)ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA: 5 YARALI

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Mestan köyünde sabah saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Eren Nevruz ve Hüseyin Durmuş yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Hüseyin Durmuş'un yakınları Baki ve Kemal Durmuş ile Ali Taymaz'ın da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eren Nevruz, yanında taşıdığı bıçakla Hüseyin, Baki ve Kemal Durmuş ile Ali Taymaz'ı bıçakladı, kendisi de bıçakla yaralandı.

Yaralılar, köylülerin çağırdığı ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı.

3)1 TONLUK 'MİNİK' VE TOSUNCUK' ALICILARINI BULDU

GAZİANTEP'te, Kurban Bayramı'na günler kala, 1'er ton ağırlığındaki 'Minik' ve 'Tosuncuk' adlı kurbanlıklar her biri 20 bin TL'den satıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sinan Mahallesi'nde kurulan kentin en büyük hayvan pazarında hareketlilik arttı. Pazarda en büyük ilgiyi ise 2,5 ve 3 yaşındaki simental cinsi boğalar gördü. 'Minik' ve 'Tosuncuk' adı verilen 1'er ton ağırlığındaki kurbanlıkların her biri 20 bin TL'den satıldı. Hayvanların sahibi Şehabettin Çiçek, yaklaşık 300 büyükbaşı veteriner kontrolünde yetiştirdiklerini söyledi.

Yetiştirdiği Minik ve Tosuncuk'un elindeki en büyük hayvanlar olduğunu ifade eden Çiçek, "Biz kurbanlıkları kendi çiftliğimizde organik besinler ile yetiştiriyoruz. Ayrıca düzenli olarak veteriner kontrolünden geçiriyoruz. Bu sene kurbanlıklara talep güzel. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız var. 450 kilodan 1 tona kadar kurbanlıklarımız mevcut. Bu nedenle alıcılarımız bizden memnun kalıyor. İki tanede 1'er tonluk kurbanlıklarımız vardı. Kurbanlıklarımızın birine 'Tosuncuk', diğerine ise 'Minik' isimlerini verdik. Bunların her biri yaklaşık 20 bin TL değerindeki boğalarımız . Her ikisi de çok şükür satıldı. Bu yıl için fiyatları zaten belediye belirlemişti. Kilosu 20 TL'den satılıyor" dedi.

4)4 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ İHALEYLE SATIŞA ÇIKIYOR

BATI Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Antalya'da bir yabancının terk ettiği piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls Royce marka lüks otomobili, 3 milyon liradan ihaleyle satışa çıkarıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-ihale üzerinden yapılıyor. http://www.eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulama ve e-devletten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında, özellikle lüks araçlar dikkat çekiyor. Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü otoparkında kaçak ve 'M' plakalı olarak tabir edilen terk edilmiş çok sayıda araç, 3 aylık zaman aşımı sürelerinin ardından ihaleyle satışa çıkartılıyor.

YABANCI İŞADAMI LÜKS ARACINI TERK ETTİ

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ve Türkiye'deki işini sonlandırdıktan sonra ülkeden ayrılan yabancı işadamının terk ettiği Rolls Royce marka otomobili, zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle 3 milyon TL'den 26 Ağustos günü ihaleyle satışa çıkaracak. Terk konumundaki lüks otomobilin plakasında 'Moskov' ibaresi olması nedeniyle, kimliği açıklanmayan işadamının Rusya'dan olduğu düşünülüyor.

870 MİLYON TL'LİK SATIŞ YAPILDI

E-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satışından 870 milyon TL'nin üzerinde hasılat elde edildiğini belirten Antalya Tasfiye İyletme Müdürü Altay Karabulut, daha önce kapalı teklif yöntemiyle yapılan ihalelerin sistemdeki güncellemelerle Ekim 2018'den itibaren açık teklifle yapılmaya başladığını, yeni yöntemle 7 bin 144 araç ve eşya ihalesinden 220 milyon TL hasılat sağlandığını söyledi.

4 MİLYONLUK ARAÇ 3 MİLYONA İHALEDE

İhaleye çıkarılan araçlar içerisinde çok lüks otomobiller olduğuna da dikkat çeken Altay Karabulut, 26 Ağustos günü terk konumdaki ve piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan Rolls Royce marka otomobilin de 3 milyon TL üzerinden ihaleye çıkarılacağını kaydetti. Karabulut, ihale süreçlerinde 26 Ağustos'tan itibaren üç gün boyunca e-ihale sisteminde ilgili araçla ilgili tüm fotoğraf, görüntü ve bilgilere yer verildiğini, isteyenlerin gelip otoparkta aracı inceleyebildiğini aktardı.

ÖTV VE KDV YOK

Birinci ihalede alıcı çıkmadığı takdirde ikinci ihalede yüzde 25 indirime gidildiğini belirten Karabulut, eskiden satın alınan araç için KDV ve ÖTV vergileri haricen ödenirken, yeni dönemde artık KDV, ÖTV gibi vergilerin de dahil olduğunu, ihaleyle aracı satın alan kişinin ayrıca bir ödeme yapmadığını dile getirdi. Karabulut, e-ihale sisteminin kullanıcı sayısının 600 bini aştığını da belirterek, sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri ayakkabı, çanta ve aksesuarların satışa çıkarıldığını anlattı.

5)İSLAHİYE'DE 'ÖNCE YAYA' UYGULAMASI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye ilçesinde,uygulamayı hayata geçirdi. Yeni Hükümet Konağı önüne 'Önce Yaya' görseli çizildi.

İçişleri Bakanlığınca,2019'un 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesi nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler,İslahiye ilçe merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Atatürk ve Hatay Bulvarında yaya geçidi çizgilerini ve 'Önce Yaya' görsellerini çizdi.

Ekipler, yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'Önce Yaya' görselleri ile birlikte çizgi çalışması yaptı. Böylece sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanıyor. Yetkililer, proje kapsamında uygulamanın önce kentin ana arterlerinde sonra da ilçede ihtiyaç duyulan alanlarda devam edeceğini belirtti.

6)SİVAS'TA KGYS'LERDEN EMNİYET KEMERİ VE CEP TELEFONU DENETİMİ

SİVAS Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen trafikte cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemeri takılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden sabit kameralar aracılığıyla denetimler yapıldığını belirterek, sürücüleri uyardı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 78' ve yönetmeliğin 150'nci maddelerinde trafikteki sürücülerin ve yolcuların karayolunda araçla seyir halindeyken emniyet kemeri kullanımına ilişkin zorunluluklarında düzenleme yapıldı. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, kaza sonrasında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların önlenmesi, emniyet kemeri kullanımının artırılması ve trafikte yol kullanıcılarının "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Sivas'ta bulunan KGYS üzerinden sabit kameralar aracılığıyla trafik denetimleri yapılmaya başlandı. Denetimlerde özellikle emniyet kemeri ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı hakkında ihlali görülen sürücülere idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde Temmuz ayı itibariyle 4 bin araç kontrol edildi ve kemer ve cep telefonu ihlali yapan 350 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin arttığını belirterek, "Normalde bu kamera sistemleri kente giriş çıkış yapan yakalama kaydı ya da çalıntı olan araçların tespiti için kullanılıyor. Ama biz bunu artık trafiğe uyarladık. Sürücünün kemer takıp takmadığı, cep telefonu kullanıp kullanmadığı resimli olarak tarafımızdan denetlenmiyor. Trafikte cep telefonu kullananlara 235, emniyet kemeri takmayanlara da 108 lira para cezası uygulanıyor. Biz bu olayın devlet olarak parasal boyutunda değiliz. Emniyet kemeri kullanımını tüm ülkede yaygınlaştırmakta kararlıyız" dedi.

7)TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SİVAS'ın Gölova ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gölova ilçesi yakınlarında D-100 karayolu üzerindeki Boğazköy yakınlarında yaşandı. Kazım Ayhan (37) yönetimindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Altınöz yönetimindeki 31 K 4155 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içinde sıkışan Dursun Kumru olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Kazım Ayhan ise sıkıştığı araç içinden Suşehri Belediyesi İtfaiyesi bünyesindeki arama ve kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Altınöz ise olayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8)İTFAİYE ERLERİ MESAİYE SPORLA BAŞLIYOR

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiye erleri, her sabah 1 saat spor yaparak mesaiye başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda toplam 16 istasyonda 263 personel görev yapıyor. İtfaiye erleri, her sabah 1 saat spor yaparak mesaiye başlıyor. Isınma hareketleri ile sabah sporuna başlayan itfaiyeciler ardından koşu, ağırlık kaldırma, iplere tırmanma gibi çalışmalar gerçekleştiriyor. Daha sonra her ekip kendi aracının eksikliklerini kontrol ederek, bakımlarını yapıyor.

'PERSONEL DAİMA DİNÇ OLMALIDIR'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, itfaiye erlerinin fiziksel olarak dirençli olması gerektiğini söyledi. Kızılkan, "Operasyonların yönlendirilmesi ve yönetilmesi anlamında vatandaşa hizmet kalitemizi sunmamızda, en çok önemsediğimiz kısım kişilerin fiziksel olarak dirençli olması gerektiğidir. Biz personelimizi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkanlarla dinç tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunların bir parçası da spordur. Her ekip, sabah karargaha geldiğinde zorunlu olarak spora katılıyor. Daha sonra rutin olaylar ve ilgili malzemelerin nasıl kullanılacağı konusunda personeli dinç tutmaya, bilgilerini tazelemeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'BU YIL TOPLAM 3 BİN 517 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kızılkan, geniş bir ekibe sahip olduklarını belirterek, "53 itfaiye aracı, 16 istasyonda aktif olarak görev yaparken bunları 263 personelle destekliyoruz. Türkiye genelinde bütün itfaiyelerin yaptığı iş gibi, yaşama dair her şey bizim işimizdir. O olayı en az zararla ekonomik olarak çözmeye çalışırken, can kaybını da önlemek, ana ilkemiz olarak öne çıkmaktadır. 1 Ocak'tan bu yana kentteki 3 bin 517 olaya müdahale edildi. Ekiplerin ihbarı aldıktan sonra 30 saniye içerisinde gündüz karargahı, 1 dakika içerisinde de gece karargahı terk etmesi temel ilkemizdir" dedi.

