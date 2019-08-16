DHA YURT BÜLTENİ - 5

Sinop'ta, karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

Sinop'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan gezi teknesi gece boyu sürdürülen çalışmalarla kurtarıldı.

Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı.

BALON TAKTİĞİ KULLANILDI

Yan yatan gezi teknesinin, hasar alan bölgesi dışarıdan getirilen tahtalar yardımıyla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek getirilen ve balon diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek hava yardımıyla düzleştirildi. Daha sonra içindeki su tahliye edilen tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak Demirci Köyü balıkçı barınağına çekildi.

Görüntü Dökümü

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Kurtarma çalışması detayı

Detaylar

Tekneden detay

Boyut: 590 mb.

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN SİNOP-DHA

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Bursa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Bursa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 8 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şehir merkezi, İnegöl, Gürsu, Gemlik ve Yenişehir'deki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda M.K., E.A., M.A., B.G., M.Ş.N., H.U., S.A., ve C.Z. gözaltına alınırken, yapılan aramada örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Adliye binasından detaylar

Süre: 00.50 Boyut: 94 MB

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor

Van'da, Urartu Kralı II. Rusa tarafından 2 bin 700 yıl önce inşa edilen ve Urartu medeniyetinin son görkemli kalesi olarak bilinen Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi'nin özellikle de içinde barındırdığı yapıların turizme açılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz" dedi.

Van Gölü'nün doğu kıyısında yer alan Ayanis Kalesi, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgiler sunuyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan Ayanis Kalesi'nde 30 yıldır kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında devam eden kazılarda 22 kişilik ekip görev alıyor.

URARTU KRALLIĞI'NIN SON BÜYÜK KALESİ

Ayanis Kalesi'nin önemine değinen Kazı Başkanı Prof. Dr. Işıklı, "Urartu bu yörenin, Doğu Anadolu'nun Van merkezli en büyük ve en güçlü krallıklarından biri. ve yaklaşık 300 yıl bu coğrafyada hüküm sürmüş bir uygarlık. Bu uygarlık günümüze başta kale olmak üzere çok sayıda anıtsal yapı bırakmış. Bunların arasında Ayanis Kalesi bu kalelerden bir tanesi. Ayanis Kalesi'nin şöyle bir özelliği var. Urartu krallarının yapabildiği son büyük kaledir. Urartu Kralı 2. Rusa bu da aynı zamanda yönetimde güçlü olduğunu bildiğimiz son kral. Ondan sonra Urartu tarihi karanlık bir sürece giriyor. Biz arkeologların cevaplayamadığı birçok soru var. Şuan ki bilgilerimize göre Ayanis'in son büyük kralının kurduğu son büyük kale olarak tanımlıyoruz. Urartu bütün ihtişamını biriktirdiği bütün kültürel birikimini sanki bu kalede yansıtmış gibi. Taşlarda olağanüstü bir işçilik görüyorsunuz. Mimari çok büyük ve anıtsal, çok görkemli" diye konuştu.

KAZI ÇALIŞMALARI 30 YILDIR DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Işıklı, aralıksız 30 yıldır devam eden kazı çalışmalarında Urartu kültürü adına anıtsal birçok mimarinin günışığına çıkarıldığını söyledi. Bunların içinde dini tapınak yapısı ve onunla bağlantılı olarak podyumlu salonun çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Işıklı, bu iki alanın korunmasına dönük çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Bölge turizminin hızla ilerleyen potansiyelinin yüksek olduğunu da belirten Prof. Dr. Işıklı, şöyle konuştu:

"Ayanis Kalesi kazıları özellikle de içinde barındırdığı yapılar bir an önce bölge turizmine ve insanlık hizmetine sunulmalı teşhire açılmalı diye düşünüyorum. Biz ön çalışmalara başladık. Fakat daha çok işimiz var. Profesyonel ekiple teşhir tanzim ve sergi açılması konusunda bir proje hayata geçirilmeli. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Eğer Ayanis Kalesi'ndeki bu Haldi tapınağı bir şekilde sergiye açılırsa ben eminim ki bölgedeki Urartu arkeolojisi büyük bir ivme kazanacaktır. Bu sene bu projeye dönük ön çalışma yürüttük. Bölge turizmi hızla ilerleyen potansiyeli yüksek olan bir alan."

Görüntü Dökümü

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-Ayanis Kalesi'nden drone görüntüleri

-Kazı ve koruma çalışmaları

-Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ile röportaj

-Detaylar

SÜRE: 3 DAKİKA 48 SANİYE

BOYUT: 734 MB

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN -

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Yüksek lisanlı terzi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 15 yıl önce Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun ardından da yüksek lisansını tamamlayan Zübeyde Akbul Oyma (44), arkadaşı Şerife Çetinel (42) ile birlikte aldığı mikro kredi ile terzi açarak aile ekonomisine katkı veriyor.

Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Zübeyde Akbul Oyma, üniversiteyi bitirmesinin ardından girdiği KPSS sınavları sonucunda atanamayınca, arkadaşı Şerife Çetinel ile birlikte mikro kredi kullanarak terzi dükkanı açtı. İş yerleri açılışına ise Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu katıldı.

'KAYMAKAM TEBRİK ETTİ'

Kaymakam Kula, mikro kredi kullanarak örnek bir girişimcilik gösteren Oyma ve Çetinel'li tebrik ederek, "Üretim yapmak ve çalışmak çok güzel bir şey. Bayanlarımız ev ekonomisine katkıda bulunmak ve çalışmak için terzi dükkanını açtılar. Bizler de onların sevincine ortak olduk. Kendilerini kutluyor, bol kazançlı işler dilerim" dedi.

'ATANAMAYINCA MECBUR KALDIM'

Mezun olmasının ardından 3 yılda yüksek lisansını tamamlayan Zübeyde Akbul Oyma, "2004 yılında Marmara Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldum. Ardından yüksek lisansı tamamladım. Daha sonra 15 yıl boyunca KPSS sınavlarına girdim, bir türlü atanamadım. Ben de bu arada 4 yıl süreyle Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu dikiş nakış kurslarına katıldım. Atanamayınca sonunda pes ettim ve kendi iş yerimi açmaya karar verdim. Arkadaşım Şerife Çetinel ile birlikte terzi dükkanı açmaya karar verdik. Mikro kredi desteği ile iş yerimizi açtık. Açılışımıza katılan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Mikro Kredi desteği Erdemli sorumlusu arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

ERDEMLİ'DE BİR İLK

Mikro Kredi Erdemli Sorumlusu Zübeyde Sezer ise, Erdemli'de kadınları mikro kredi hakkında bilgilendirerek, iş yeri açmaları konusunda teşvik ettiklerini belirterek, "Bize gelen müracaatların çoğunluğu önce iş yeri açıp daha sonra mikro kredi kullanmak isteyenlerden oluşuyordu. Bu sefer Zübeyde hanım Erdemli'de bir ilki başardı, iş yeri açmadan önce bize müracaat etti. Bizde müracaatını inceledik ve iş yeri açması için 2 bin TL kredi desteği vererek Erdemli'de bir ilki gerçekleştirdik. Erdemli'de şimdiye kadar 170 iş yerine mikro kredi desteği verdik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Terzi dükkanının açılışının yapılması

-Kaymakam ve Belediye Başkanının açılış kurdelesini kesmesi

-Terzi dükkanının içerisinin görüntüsü

-Terzi Zübeyde Akbul Oyma, dikiş yaparken

-Kumaş keserken

-Terzi Zübeyde Akbul Oyma ile röportaj

-Mikro Kredi Erdemli Sorumlusu Rümeysa Sezer ile röportaj



Süre: 4'20" Boyut: 340 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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Süryaniler, Meryem Ana'yı andı

Mardin'deki Meryem Ana Kilisesi'nde, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Süryanilerin katılımıyla, Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü için anma ayini düzenlendi.

Hz. İsa'nın doğumunun ardından inşa edilen ve dünyanın en eski kiliselerden biri olduğuna inanılan Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü ayini düzenlendi. Ayine Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya, Hollanda'nın yanı sıra Midyat ilçesi ile bağlı köylerinde yaşayan yüzlerce Süryani katıldı.

Miladi takvime göre, Meryem Ana'nın ölüm günü olan 15 Ağustos, Süryaniler arasında manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı gün olarak biliniyor. Akşamdan sabaha ibadet bayramı anlamına gelen 'Şahro Günü' olarak bilinen Meryem Ana'yı anma günü ayini, Metropolit Samuel Aktaş tarafından yönetildi. İncil okunmasıyla başlayan anma töreni, okunan ilahiler ve yapılan dualarla devam etti.

2 BİN YILDIR DEVAM EDEN GELENEK

Metropolit Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş, Süryaniler olarak bu geleneği 2 bin yıldır sürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu kilisemizde 2 bin yıldan bu yana Şahro'yu kutluyoruz. Her sene hem yurt içinden hem de yurt dışından Süryaniler bu kilisemize gelerek bu günü bayram gibi kutluyoruz. Bu kilisemiz Turabdin'de Meryem Ana adına yapılan ilk kilisedir. Bu sebeple her sene burada toplanıyoruz, topluca ibadet ediyoruz."

Sabah ayininde tekrar bir araya gelen Süryaniler 'Kıddas' ismini verdikleri bu son ayinle Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü anma törenini bitirdi.

Anma töreninden önce 5 gün boyunca oruç tutan Süryaniler, bu süre zarfında hayvansal hiçbir gıdayı yemeyerek oruç tutarak geçirdi. Anma töreninin sona ermesiyle, oruçluyken yenilmeyen hayvansal gıdaların da öğle yemeğinde verilen etli ikramla bu yasak sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Ayine katılanlar

Ayinden görüntü

İlahiler okunması

Yemek ikramı

Kilisede dua edenler

Metropolitin ayini yönetmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283 MB

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin),

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Oyuncak satarak, sokak hayvanlarını besliyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sokakta oyuncak satarak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi Songül Ünal (50) kendini sokak hayvanlarına adadı. Kazancıyla mama alan Ünal, sokak hayvanlarını besliyor, bakımlarını yapıyor.

Vezirköprü ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Songül Ünal, Köprülü Mehmet Paşa Parkı yanındaki tezgahında oyuncak satarak geçimini sağlıyor. Hayvan sevgisi ile tanınan Ünal, sokak hayvanlarının da bakımını bakıyor. Mehmet Paşa mahallesinde evinin önüne topladığı kedileri hergün aldığı mama ile besleyen Ünal, hasta ve yaralı sokak hayvanlarını tedavi için veterinere götürüyor.

Hayvanları sevdiğini anlatan Songül Ünal, öVezirköprü'de ne kadar aç ve açıkta sokak hayvanı varsa hepsini ben beslemeye çalışıyorum. Bulduğum hasta ve bakımsız hayvanları hastalık saçmasınlar diye alıp veterinere götürüyor, tedavilerini yaptırıyorum. Bu yüzden Vezirköprü'deki veterinerlerin hepsi beni tanır. Bana 'Sen önce aç karnını doyur' diyorlar. Oyuncak ve hurda satarak kazandığım paranın büyük kısmını 70 civarında sokak hayvanın bakımına ayırıyorum. Bzen öyle oluyor ki elektrik ve su faturalarını ödeyemediğim anlar oluyor. Bu yüzden elektrik ve suyum kesiliyor. Sokak hayvanlarına herkes ilgi göstermeli" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kadının tezgahından detay

Sokak hayvanlarını beslemesi

Songül Ünal ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Suat PALA SAMSUN-DHA