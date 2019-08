DHA YURT BÜLTENİ - 5

Çevrecileri sevindiren karar

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce Köyceğiz'in kırsal Ağla Mahallesi Altınsivri Tepesi'ndeki ovilin madeni ocağı için faaliyet alanının 2,5 hektardan 25 hektara çıkarılması talebi uygun bulunmadı.

Köyceğiz'in kırsal Ağla Mahallesi'nin 1750 rakımlı Altınsivri Tepesi eteklerindeki 2,5 hektarlık alanda, 4 yıl önce şirket tarafından demir- çelik sanayisi, inatçı malzemeler (refrakter) sanayisi ile döküm sanayisinde aşındırıcı olarak faydalanılan ve elektrikli ısıtıcılarda da yararlanılan olivin madeni çıkarılmaya başlandı. Madenin çıkarılması ve taşınması sırasında çevreye, doğaya zarar verildiğini, buradaki göletin bu yüzden kuruduğunu öne süren çevreciler, o dönemde eylemler yaparak, tepkilerini dile getirdi; ancak sonuç alınamadı. Şirketin açık maden ocağının sahasına 22,5 hektarlık alanı daha eklemek istemesi ve bunun için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurması, yöre halkı ve çevrecilerin tepkisini daha da artırdı. Karaçam ve sığla ormanları, alpin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliği ile 80 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri olan bölgedeki maden ocağının genişletilmek istenmesine; Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) öncülüğünde, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Tema Vakfı Köyceğiz temsilcileri, köylüleler ve çevrecilerin de aralarında bulunduğu 60 kişi, tepkilerini dile getirmek için eylem yaptı. Göl kenarında düzenlenen forumun ardından kalabalık, ellerinde 'Sandras madene kurban edilemez', 'Sandras'ta madene izin verme, Çiçek Baba'yı incitme', 'Muğla cennet kalsın' yazılı pankart, afiş ve dövizlerle madene kadar yürüyüş yaptı.

MESİRE YERİ OLACAK

Çevrecilerin tepkisini çeken talep, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da uygun bulunmadı. Konuyla ilgili bilgi veren Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, "İlgili şirketin alan genişletme isteği, Gökçeova göletinin olduğu alanı kapsıyor. Bu bölge, yöre halkı tarafından piknik yeri olarak kullanılıyor. Bölgenin mesire yeri olması için Bakanlığımızın bir çalışması söz konusu. Halka açık bir mesire yeri olmasını düşündüğümüz bu alanda maden ocağı yapılması, Bölge Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmemiştir" diye konuştu.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

MUÇEP Dönem Sözcüsü Serdar Denktaş ise "Olivin madeninin işletme sahasını genişletme talebinin, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından reddedilmesini büyük sevinçle karşıladık. Doğal ve kültürel değerleri yok ederek bir maden işletmeciliği anlayışına izin vermek, zaten katliama izin vermek olurdu. Muğla Çevre Platformu olarak biz bu kararı sağduyunun, aklın galip gelmesi olarak görüyoruz. Bundan sonrasında da Sandras'ın biyolojik zenginliğine, doğal güzelliğine, bölge halkının yüzyıllardır sürdürdükleri Eren Dede kültüne zarar verecek benzer girişimlerin bir daha akıllardan dahi geçirilmemesi gerekiyor. Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri Sandras'ın bir bütün olarak koruma altına alınması için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.

10 yavru doğuran "Nazlı"ya ziyaretçi ilgisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde bulunan Kedi Villası'nda koruma altında bulunan "Nazlı" isimli Van Kedisi tek seferde 10 yavru doğurdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, şimdiye kadar 10 yavru doğuran bir kedi olmadığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Birbirinden farklı göz rengine sahip olması ve beyaz tüyleriyle ünlenen Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları da etkiliyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan merkezdeki Van Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kedilerin sayısı, yürütülen çalışmalar sayesinde sürekli artıyor. Oyun alanları, havuz, dinlenme odaları gibi imkanların bulunduğu merkezde koruma altında olan kedilerden Nazlı da 10 yavru dünyaya getirdi. Bugüne kadar en fazla yavru dünyaya getiren kedi olarak kayıtlara geçen "Nazlı" yavrularıyla merkezde oluşturulan odaya alınarak özel bakım uygulanıp, sütünün yavrularına yetmesi için gıda takviyesi uygulanıyor.

Batman'dan Van'daki Kedi Villası'nı ziyarete gelen Sevde Aslan, "Burada 1 kedinin 10 yavru doğurduğunu duyduk. Yeğenlerimle onları görmeye geldik. Çok ilginç geldi bize. İlk defa böyle bir şey duyduk" dedi.

'KEDİLER NORMALDE 4 YAVRU DOĞURUYOR'

Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 1992 yılında Van kedilerini korumak amacıyla kurulan bir merkez olduğunu belirterek, "Bu merkezde Van kedilerinin rahat edebileceği her türlü çalışma yürütülüyor. Dolayısıyla biz bir anadan en fazla yavru almanın çabası içindeyiz. Kediler normalde ortalama 4 yavru doğuruyor. Şimdiye kadar hiç 10 yavru doğuran olmamış. Daha doğrusu yaşayan 10 yavrulu bir anne hiç olmamıştı. "Nazlı" adında bir annemiz 10 yavru doğurdu. Bu bizim için bir rekor ve bizi çok da mutlu eden bir olay oldu. Çünkü 3 anneden alabileceğimiz yavruları, bir anneden almış olduk. Keşke bütün annelerimiz 10'ar yavru doğursa biz de bunun neslini bir koruma altında, tehlike altında çıkartabilsek" dedi.

"Nazlı'nın doğurduğu yavru kedilere büyük özen gösterdiklerini ve zaman zaman başka annelerden de destek aldıklarını anlatan Prof. Dr. Kaya, "10 yavrusu olan annenin, 6 memesi var. Dolayısıyla 4 tanesi açıkta kalıyor. Bunlar aç kalabilir. Şu an Kedi Villamızda 250 civarında kedimiz var" diye konuştu.

KEDİLERE YÜZME EĞİTİMİ VERECEĞİZ

Van Kedileriyle ilgili her türlü araştırmanın yapıldığına dikkat çeken Kaya, "Sağlığı, ıslahı ve geliştirilmesi ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü araştırmayı yapıyoruz. Dolayısıyla bizim Van ekibi olarak, Van kedisinin turistik bir durumu olması söz konusudur. O görevimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz. Ziyaretçi sayımız, günlük ortalama 500'ün altına düşmüyor. Bu rakam hafta sonları binin üzerine çıkıyor. Düzgün bir mekan tutma gibi bir zorunluluğumuz oldu. Onu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü hem araştırma, hem geliştirme, hem uygulama, hem de gelen insanların bu konuda duyarlılığını arttırmak için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Kediler henüz havuzda yüzmüyorlar. Bizim onlara yüzmeyi öğretmemiz lazım. Havuzlarımızın aparatları eksik, onları gidermeye çalışıyoruz. Ondan sonra gençlerden yüzmeyi öğretmeye başlatacağız. Onlar yaşlanınca yüzmeyi öğrenmiş olacaklar. 10 yavru dünyaya getiren "Nazlı"nın sağlığı da gayet iyi" dedi.

Ayder'de salıncaklar kaldırılıyor

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan salıncakların kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verildi.

Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası; 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi.

'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTU'

Ayder'in turizm merkezi ilan edilmesiyle yoğun talep gördüğünü anlatan Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, son yıllarda bu ilginin daha da arttığını söyledi. Ayder'e gelen turistlere alternatif eğlence olması amacıyla salıncakların hizmete alındığını belirten Sarı, "Vatandaşın kendi tapulu arazisinde yaptığı salıncaklar da ilgi görünce sayısı hızla artmaya başladı. Artan talebe karşılık vermek için Ayder'in merkezinde herkes, kendi tapulu arazisinde turistlere salıncak hizmeti veriyor. Bir yanda istekler karşılanmaya çalışılırken bir yandan da çirkin görüntü ortaya çıktı. Bakan Murat Kurum'un Ayder'imizi ziyareti ile gündeme gelen bu konu ile ilgili ciddi adımlar atıldı. Eylülün başı itibarıyla burada çalışma yapılarak salıncaklar kaldırılacak" diye konuştu.

SALINCAKLAR 'MACERA PARKI'NA TAŞINACAK

Turistlerin salıncak beklentisinin, yapılacak 'macera parkı' ile karşılanacağını kaydeden Sarı, "İlerleyen zamanlarda daha güzel çalışmalarla daha güzel bir pozisyona gelecektir. Yine turistlerimizi en güzel şekilde ağılayacağız. Turistlerin salıncak beklentisi ise yapılacak 'macera parkı' ile karşılanacak. Henüz yer tespiti yapılmadı; ancak her türlü aktivitelerle turistlere eğlenebilecekleri çok güzel alternatif sunulacaktır. Salıncakların doldurduğu bu alan ise yeniden turistlere bırakılacak. Kamulaştırma ile hak sahiplerine hakları teslim edilip kamulaştırılacak. Bu alanda yine horonlar oynanacak, yayla sakinliği sağlanacaktır" dedi.

Salıncakların sosyal medyada çok ilgi gördüğünü, salıncak fotoğrafı çektirmek için gelen talebin hazırlanacak yeni alanda karşılanacağını da aktaran Sarı, "Salıncakların bulunduğu nokta Ayder'in gözbebeği, ciğeri. Bu noktayı yeniden eski günlerdeki haline kavuşturacağız" diye konuştu.

İçki içen komşusunu öldürdü

Adana'da içki içen Suriyeli komşuları Ramanda Silo'yu (23) gürültü yaptığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Ferdi B. (24) tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos'ta Seyhan İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Ferdi B. üst katta oturan komşusu Ramanda Silo'yu içki içip gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Komşuların sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada Ferdi B.'nin kardeşleri İzzettin B. ve İbrahim B.'de olay yerine geldi. Yaşanan arbedede Ferdi B., Silo'yu bıçakladı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Silo, hayatını kaybetti. Şüphelilerde olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ferdi B. ve kavgaya karışan kardeşleri gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bıçağı kullandığı öne sürülen Ferdi B. tutuklandı, İzzettin B. ve İbrahim B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Düzce'de, TEM Otoyolunda otomobilin önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Gişeleri kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Ersoy idaresindeki 54 AB 915 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan İsmail Tekin idaresindeki 78 BK 432 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu

Zonguldak'ın su ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı, doğal güzelliğiyle yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri oldu. Çiftler, mutlu günlerini baraj etrafında çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Kente 7 kilometre uzaklıktaki 24 milyon metreküp kapasiteli Ulutan Barajı, Zonguldak merkez ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde yaşayan yaklaşık 210 bin nüfusun su ihtiyacını karşılıyor. 5 belediyeden oluşan Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği'nin yönetiminde bulunan barajın özellikle yaz aylarında yeşiller arasındaki manzarası görenleri büyülüyor. Ormanlık alan içerisindeki akarsulardan baraja dökülen suyun manzarasını görmek isteyenler baraja gelip fotoğraf çektiriyor. Drone ile havadan görüntülenen baraj, yeni evlenen çiftlerin dış mekan çekimleri için de en çok tercih ettiği mekanların başında yer alıyor. Genç çiftler, mutluluklarını baraj çevresinde verdikleri pozlarla ölümsüzleştiriyor.

