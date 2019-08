DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kız arkadaşını sahilde bayıltana kadar demir çubukla dövdü

Antalya'da, 2 çocuk babası Ali Y. (30), sahilde tartıştığı kız arkadaşı Serpil Ü'yü demir çubukla bayıltana kadar dövdü. Gözaltına alınan Ali Y., önce Serpil Ü'nün demir çubukla kendisine vurduğunu iddia etti.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Sahil Parkı'ndaki Yelken Kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Y., iki çocuğu ve birlikte yaşadığı Serpil Ü. yüzmek için sabah saatlerinde Konyaaltı sahiline geldi. Ali Y. ve Serpil Ü., burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Ü., eline geçirdiği demir çubukla Ali Y.'nin başına vurup yaraladı. Duruma sinirlenen Ali Y., aynı demir çubukla Serpil Ü'ye vurmaya başladı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Ali Y., çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde dakikalarca Serpil Ü'ye vurdu. Serpil Ü., arka arkaya vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Kadının yerde hareketsiz kaldığını gören Ali Y., çocuklarını da alıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil Ü., ilk müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, Ali Y.'yi kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için polis merkezine götürülen Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi.

Tedavi olmaya gittiği sağlık ocağında hırsızlık yaptı

Adana'da sağlık ocağına tedavi olmaya giden Eyüp E. (29) burada çalışan sağlık memurunun cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tedavi olmak için sağlık ocağına giden Eyüp E. sıra numarası alıp beklemeye başladı. Daha sonra acil müdahale odasına giren şüpheli, burada çalışan sağlık memurunun sedye üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. İğne vurulduktan sonra sağlık ocağından ayrılan şüpheli kayıplara karıştı. Bir süre sonra cep telefonunun çalındığı fark eden görevli, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan, Eyüp E. yakalandı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Başkasına ait kredi kartıyla alışveriş yaparken yakalandı

ADANA'da başkasına ait kredi kartıyla, teknoloji mağazından cep telefonu almaya çalışan Yalçın İ. (30) suç üstü yakalandı.

Olay, Yüreğir İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi içinde bulunan teknoloji mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın I. mağazaya gelerek 10 bin lira değerinde bir cep telefonu almak istedi. Şüpheli görevlilere Volkan Y. 'ye ait kredi kartı ve kimlik gösterdi. Durumdan şüphelenen kasa görevlisi Yalçın İ.'ye cep telefonunun mağazada olmadığını başka bir şubeden getirileceğini söyleyerek birkaç saat sonra gelmesini söyledi. Daha sonra görevliler polisi arayarak durumu anlattı. İhbar üzerine mağazaya gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin mağazaya gelmesi bekledi. Bir süre sonra mağazaya gelen Yalçın İ. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yalçın İ.'nın, Ankara'da bulunan Volkan Y.'ye ait kredi kartından başka hesaplara 48 bin lira havale yaptıktan sonra 32 bin liralıkta alışveriş yaptığı öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Türkiye'de üretim durdu, Erzurum'da göletler balık kaynıyor

Kavurucu sıcakların etkili olduğu ülke genelinde havuz balıkçılığı durma noktasına gelinirken, Erzurum'da 1800 ile 2400 rakımda bulunan gölet ve havuzlar balıkçılık devam ediyor. Kuzgun ve Demirdöven Baraj Gölleri'nde 7, değişik ilçelerde 21 kara havuzunda su sıcaklığı 18 derecenin üzerine çıkmadığı için balık üretimi devam ediyor. Yıllık üretimin bin 570 tona yakın olduğu Erzurum'da yapımları devam eden baraj göllerinde de balıkçılık yapılması planlanıyor. Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar, yeni ilave edilecek tesislerde yıllık üretimin 10 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Rakımı ve bulunduğu konum sebebiyle Türkiye'nin en serin kentlerinden biri olan Erzurum, balık üretimi için en verimli kentlerin başında geliyor. Su sıcaklığının 18 dereceyi geçmediği Erzurum'da 7'si Kuzgun ve Demirdöven baraj gölünde, 21 ise değişik ilçelerde kurulan kara havuzlarında alabalık üretimi durmadı. Ülke genelinde sıcak havanın etkili olması sebebiyle şu an sadece Erzurum'da alabalık üretimi devam ediyor. Su sıcaklığının 18-19 derecenin üzerine çıkmadığı için Erzurum'un su ürünleri yetiştiriciliği için uygun olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, 2200 ile 2400 rakımdaki çiftliklerde üretimin devam ettiğini kaydetti. Akar, "Erzurum'un en büyük özelliği su sıcaklığının 18-19 dereceye geçmemesi. Bu sıcaklık üretim için oldukça iyi. Şu anda su yetiştiriciliğinin devam ettiği tek il Erzurum. Diğer illerde su sıcaklığı arttığı için üretim yaz aylarında duruyor. Erzurum'un yüksek rakımı sebebiyle üretim hiç bir zaman durmuyor" dedi.

KUZGUN'DAN JAPONYA'YA İHRACAT

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Kuzgun Baraj gölündeki 6 tesiste Vali Okay Memiş'le birlikte incelemelerde bulunan Akar, burada üretilen alabalıkların iç pazarın yanısıra Japonya'ya da ihraç edildiğini kaydetti. Üretilen alabalıkların Trabzon'a gönderildiğini burada fileto haline getirildikten sonra Japonya'ya gönderildiğini kaydeden Akar, üretimi artırmak için çalıştıklarını kaydetti. Erzurum'da halen Kuzgun Baraj gölünde 6, Demirdöven Baraj gölünde ise bir tesiste su ürünleri yetiştiriciliği yapıldığını, 10 ilçede ise karada kurulan havuzlarda üretimin devam ettiğini belirten Akar, yeni tesis kurmak isteyenlerin müracaatta bulunduklarını söyledi. Yapımı devam eden İspir Arkon Baraj gölünde su ürünleri yetiştiriciliği için 14 müracaat aldıklarını ifade eden Akar, Ayvalı ve Güllübağ baraj göllerinde ne kadarlık alanda üretime izin verileceği konusunda DSİ'nin kararını beklediklerini kaydetti. Akar, yeni kurulacak çiftliklerle birlikte Erzurum'da su ürünleri yetiştiriciliği kapasitesini 10 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

ERZURUM BALIK ÜRETİMİNDE SÖZ SAHİBİ

Ağustos ayıyla birlikte Türkiye'nin bir çok kentinde üretimin durduğunu belirten Vali Okay Memiş, Erzurum'un rakımı ve bulunduğu topağrafya sebebiyle balıkçılığın devam ettiğini kaydetti. Sadece Kuzgun Barajı'nda yıllık bin 500 tona yakın alabalık üretildiği bilgisini veren Vali Memiş, "Erzurum'un yılda yaklaşık 2 bintonluk bir üretimi var. Biz Erzurum'da balıkçılık yapıyoruz. Üretilen balıklar ülke genelinde tüketiliyor. Bu konuda söz sahibi konumundayız" diye konuştu.

Atatürk maskı profesyonel dağcılar tarafından temizlendi

İzmir'in Buca Belediyesi, dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlattı. Profesyonel dağcılar, dev maskta oluşan kirlenmeleri temizledi.

Buca Belediyesi, Atatürk Maskı'nın temizliği için kolları sıvadı. Buca'nın Çaldıran Mahallesi sırtlarından tüm İzmir'i kucaklayan 42 metre yüksekliğindeki Atatürk Maskı'nda, yağmur ve güneşin etkisiyle yaşanan yıpranmalara karşın gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, doğal yollarla yaşanan kirlenmelere karşı temizlik işlemi yapıldı. Heykelin bakımı için görevlendirilen profesyonel dağcılık ekibi, bir hafta boyunca maskın her noktasında detaylı bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, Atatürk Maskı'nın kaş bölgesine kuşlar tarafından yuva yapıldığı tespit edildi. Kuşlardan kalan pislikleri heykele zarar vermeden temizlemek için özveriyle çalışmalarını yürüten ekip, maskın kaş, kulak ve yanak bölgelerine ulaşmak için özel dağcılık malzemelerini kullanarak maska iniş yaptı. Ekip, heykelin zarar gören yerlerini özel ekipmanlar aracılığıyla temizledi. Profesyonel dağcılar daha sonra, kuşların yuva yapılabileceği noktalarda benzer sorunların yaşanmaması için heykelin görüntüsünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirerek önlem aldı.

Süleyman Demirel karikatürleri sergisi ziyarete açıldı

Antalya'da, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 34 karikatürünün yer aldığı sergi açıldı.

Siyasi hayatı boyunca bazen icraatları bazen de yaptığı konuşmalarıyla karikatüristlere konu olan merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 34 karikatürünün yer aldığı sergi, Kepez ilçesindeki Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Kepez Belediyesi ve Ispartalılar Derneği tarafından çok sayıda dergi ve gazetede yayımlanan karikatürlerden derlenen serginin açılışına Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ağabeyi Şevket Demirel'in kızı Nihan Demirel Atasagun, Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün ve çok sayıda davetli katıldı. Karikatürler davetlilerden büyük ilgi gördü.

EN ESKİSİ 1976 TARİHLİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, merhum Süleyman Demirel'in bir siyasi değer olduğunu söyledi. En eskisi 1976, en yenisi ise 1991 tarihli olan birçok karikatürü sanatseverlerin ilgisine sunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Tütüncü, "Demokratik toplumlarda iktidarların hicvedilmesi, eleştirilmesi ve iktidarların farklı yönleriyle mizaha konu edilmesi bir olağan gelenektir. Eskiler çok naifti, onlar birbirlerini eleştirirken zeka ürünü malzemeleri ön plana çıkarırlardı. O dönemde karikatüristler sevgi dilini merkeze almayı anlattı. O karikatürler çizilirken kişilik haklarına saldırı, özel hayatlarına ilişkin rencide edici unsurlar yoktu" dedi.

Nihan Demirel Atasagun da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e her zaman 'Cumhurbaşkanı amca' diye hitap ettiklerini ve Demirel'in siyasi hayatta az rastlanır bir hoşgörüye sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Tütüncü ve Demirel, davetliler ile birlikte karikatürleri inceledi.

Sokakta bulunan ayağı kırık yavru kedi tedavi edildi

Osmaniye'de bir hayvansever tarafından sokakta yürüyemez şekilde bulunan ve ayağında kırık tespit edilen yavru kedi, tedavisinin ardından yeniden eski sağlığına kavuştu.

Kentte yerel bir gazetesi olan Ali İmat, sokakta bulduğu ayağı aksayan yavru kediyi alıp veteriner hekime götürdü. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında, Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evinde ki Karakız Görüntüleme Merkezinde röntgen filmi çekilen dört aylık yavru kedinin sol arka bacağında kırık tespit edildi. Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTA) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, birlikte kedinin kırık olan ayağını ameliyat etti. Yavru kedi, operasyondan kısa süre sonra kırık olan ve platin atılan ayağının üstüne basarak yürümeye başladı.

Veteriner Hekim ali Nuri Yiğit, yavru kedinin kendilerine getirildikten sonra yapılan muayenede bacak kısmında tek parçalı kırık tespit ettiklerini belirterek, "İntra medullar pin uygulaması ile kemik yapının bütünlüğünü sağladık. Eklem hareketliliğini kontrol ettikten sonra sırasıyla kas ve deri katmanlarını dikerek yarayı kapattık. 50 gün sonra kontrollerimizi yapmak üzere Ali İmat beye teslim ettik" dedi.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala ise kendilerine getirilen yavru kedinin ayağındaki kırığın tahmin ettiklerinin çok ötesinde kalça ekleminde olmasının operasyonu biraz zorlaştırdığını söyledi. Laçinbala, "Bu da radyolojik görüntülemenin ne kadar önemli olduğunu ve röntgen sistemi olmasaydı kör adımlar atacağımızı anlamamızı sağladı. Şehrimizde sahipli ve sahipsiz sokak ve yaban hayvanlarında kullanılan ücretsiz başka bir görüntüleme sistemi yok. Yaralı canlar için ölümcül olabilen teşhisleri sağlamamız için bizlere hibe edilen röntgen sistemi için, HAYTAP yönetim kuruluna tekrar teşekkür ederim. " dedi. Hayvan sahiplerine küçük bir uyarıda bulunan Laçinbala şunları söyledi: "Lütfen pencere ve balkonlarınıza kediler için yapılan güvenlik ağlarınızdan taktırın. Mevsim olarak yavru kedi ve köpeklerin yoğun olduğu bor ortamdayız. Bu yavrular trafik kurallarını bilemedikleri için yollarda kazalara sebep olabilirler. Sürücülerimizin bu mevsimde biraz daha dikkatli ve yavaş gitmelerini istirham ediyorum."

