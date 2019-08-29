Dha yurt bülteni-5

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu sürüyor



İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla başlatılan 'Kıran-2' operasyonu kapsamında belirlenen terör hedefleri ateş altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunu sürerken 27 Ağustos saat 20.00'de Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayacak şekilde 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Irak'ın yanı sıra Suriye sınırını da kapsayan ve PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından sevk ve idare ediliyor.

Jandarma özel hareket ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının yer aldığı 1750 personelden oluşan 117 timin yer aldığı operasyona ATAK helikopterleri ateş desteği veriyor. Karadan mayın arama köpekleri eşliğinde arazi araması yapan timler, Bogak Dağı kırsalında insansız hava araçlarıyla (İHA) belirlenen terör hedeflerini silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alıyor.

Görüntü Dökümü

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Operasyonun yapıldığı alan

Güvenlik güçleri

ATAK helikopterleri

Mücahit Yolcu anons

Arazi araması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Selim KAYA/ MARDİN,

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Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan'la görüşmek için Antalya'da



Kahramanmaraş'ta, 1,5 yaşındayken başındaki eşarbın tutuşması sonucu yüzü ve baş derisi yanan Leyla Demirci (20), yüz nakli yapılması için Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek için Antalya'ya geldi. Demirci, "Daha önce de gelmiştim. Şansımı denemek istiyorum. Ömer Özkan beni çağırdı. Muayene olacağım. Çok heyecanlı ve sevinçliyim. Umarım her şey düzelir" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan Leyla Demirci'yi, annesi 1,5 yaşındayken banyo yaptırıp, beşiğine koydu. Annesinin yüzüne örttüğü eşarp, Leyla Demirci'nin bu sırada odada bulunan amcasının küçük çocukları ateşle oynadığı sırada tutuştu. Yanan eşarp nedeniyle Demirci'nin yüzü ve baş derisi yandı. O günden beri yaşamını yanıklarla sürdüren Leyla Demirci, yüz nakli yapılması için yardım beklediğini açıklamıştı.

Basında çıkan haberlerden sonra Leyla Demirci'yi arayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakanlık yetkilileri, Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, muayene için randevu aldı. Bunun üzerine Leyla Demirci ve iplik fabrikasında çalışan babası Sait Demirci, bugün sabah saatlerinde Antalya'ya geldi.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Leyle Demirci, yaptığı açıklamada, "Daha önce de gelmiştim. Şansımı denemek istiyorum. Prof. Dr. Ömer Özkan beni çağırdı. Muayene olacağım. Dün yola çıktık. Bugün de buradayız. Çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Umarım her şey düzelir" dedi.

Sait Demirci ise kızına yüz nakli yapılması için donör beklediklerini vurgularken, "Umut ışığı yanıyor kızımız için. Mutluyuz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Leyla Demirci

- Siat Demirci

Erol AKKIR/ANTALYA,

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Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurduktan sonra ambulans çağırmadım

Erzurum'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Polat'ı (29), 3,5 yaşındaki kızının gözleri önünde tabancayla vurarak öldüren Özgür Polat'ın (33) yargılanmasına başlandı. Hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istenen Özgür Polat, "Sürekli üzerimde silah vardır. Silahı hobi olarak taşıyordum. Hakaret etmesi nedeniyle vurduktan sonra ambulans çağırmadım" dedi.

Olay, 26 Mart 2019'da merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Seher Polat, olaydan 10 ay önce çocuklarını da alıp, ailesinin evine yerleşti. Açılan boşanma davası süren çift, olay günü Erzurum 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki mal paylaşımı davasının duruşmasına katıldı.

Duruşma bitiminde Özgür Polat, eşinin ailesiyle yaşadığı evin önüne gidip, beklemeye başladı. Seher Polat, geldiğinde de konuşmak istedi. Çift arasında tartışma çıktı. Özgür Polat, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, Seher Polat'a 3 el ateş açtı. Yaklaşık 20 metre mesafedeki parkta oynayan kızları İ.'nin gözü önünde eşini vuran Özgür Polat, otomobiline binerek, kaçtı. Küçük kız ise eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Ağır yaralı olarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seher Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özgür Polat ise Aziziye ilçesinde Dadaşkent semtinde yakalandı. Tutuklanan Özgür Polat hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SİLAHI HOBİ OLARAK TAŞIYORDUM'

Yargılanmasına başlanan Özgür Polat, savunmasında olay günü çocuklarını görmek için eşinin evine gittiğini iddia ederek, "Çocuklarımı görüş günü değildi ancak onları çok özlediğim için oraya gittim. Seher'i başkasının aracından inerken gördüm. Binanın önünde çocuklar vardı. 'Konuşalım' diye kendisini araya çektim. 'Onun bunun arabasından niye iniyorsun? Hala nikahımız düşmemiş. Ben senin yüzünden intihar ettim' dedim. O, 'Seni ilgilendirmez, alakadar etmez, istediğimle görüşürüm. Senin kalemini kırdım' şeklinde konuşunca sıktım. İlk ateş ettiğim de aramızda 3- 3,5 metre vardı. Sol koluna doğru ateş ettim. O dönünce galiba göğsüne geldi. İlk atıştan sonra yere düştü, yaralama amacıyla ikinci ve üçüncü kez bacaklarına sıktım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" dedi.

Polat, savunmasının devamında da şunları kaydetti:

"Cezaevine gireceğimi biliyordum. Zaten teslim olacaktım. Pişmanım keşke olmasaydı. Bu duruma gelmesini istemezdim. Bizimde ufak tefek hatalarımız olmuştur. Sürekli üzerimde silah vardır. Silahı hobi olarak taşıyordum. Geniş aileyiz aynı zamanda. Çocuklarımla görüşmeye gittiğim zaman silahı arabaya bırakıyordum. Olay günü arabaya bırakmadım. Hakaret etmesi üzerine vurduktan sonra ambulans çağırmadım. Böyle olmasını istemedim, pişmanım."

'3,5 YAŞINDAKİ TORUNUMUM GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ'

Seher Polat'ın annesi Mukaddes Aydın ise sanığa en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Kızım benden beş dakika önce evin önüne geldi. Konuştuklarını gördüm. 'Konuşun anlaşın' gibi şeyler söylemedim. Boynunu bükerek, kendini acındırdı. Kızım çantasını bana vererek 'sen git, ben geliyorum' dedi. Ben yukarıya kahvaltı hazırlamaya çıktım. Çayı koyarken üç el peş peşe silah sesi duydum. Evimizin yakınında özel harekat şubesi var. Oradan geliyor sandım. Kızımın vurulduğu hiç aklıma gelmedi. Torunumun sesini duydum, 'Babam annemi öldürdü' dedi. Kızın gözünün önünde oldu olay. Olay sonrası 3,5 yaşındaki torunum, kapı çaldığında 'babam mı geldi?' diye kaçıyordu" diye konuştu.

'OLAY EMİNE BULUT GİBİ'

Sanığın savunmasının senaryo olduğunu söyleyen Seher Polat'ın ailesinin avukatı Onurcan İçtaş, genç kadının da aynı Emine Bulut gibi kızının gözleri önünde öldürüldüğünü vurguladı. Avukat İçtaş şunları söyledi:

"Maktulün boşanma davasının da avukatıydım. 'Ufak tefek hata' diye bahsettikleri şeylerden biri hamileyken eşini dövmüştür. Son celse kendisi mahkemede, eşini gayet ılımlı bir şekilde, soğukkanlı süzdükten sonra, boşanmak istediğini söyledi. Bunun akabinde çocuklarını görmek istemesi, oraya gitmesi senaryodur. Korkutmak için yere ve havaya sıkma olabilirdi. Tanık olan çocuk, sanığın gülerek olay yerinden kaçtığını söylemiştir. Kendisi ölen eşi için halen namusa, manevi değerlere iftira atma çabasında. Seher Polat'ın otobüsle evine geldiği akıllı karttan da bellidir. Seher Polat'ı küçük çocuğunun önünde öldürüldü. O da Emine Bulut gibi aynı şeyleri yaşadı. Bu kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için şahsım adına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Mahkeme, Özgür Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri

-Çiftin çocukları

-Çiftin oğullarının olayı anlatması

-Özgür Polat'ın yakalanması

-Güvenlik kamerasına takılan anlar

-Öldürmek için beyaz aracıyla bölgeye gelmesi

-Etrafta yürümesi

-Olay yerine gidişi

-Koşarak aracına binişi

-Kuzeninin yanına gelişi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Eski eşinin başına çaydanlıkla vurdu, oğlunu dövdü



Diyarbakır'da, ikinci evliliğini yapan Emine Yaray (33), ilk eşinin saldırısına uğradı. Eski eş, Emine Yaray'ı başına çaydanlıkla vurararak, yaraladı, ikinci eşinden olan 11 yaşındaki oğlunu da dövdü.

Olay, bu sabah Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk eşinden 2, ikinci eşinden de 1 oğlu olan Emine Yaray, çocuklarıyla kahvaltı masasına oturdu. Ancak bu sırada eve boşandığı ilk eşi geldi. Adı öğrenilemeyen eski eş ile genç kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski eş, çaydanlığı alıp Emine Yaray'ın başına vurdu. Kadının ikinci eşinden 11 yaşındaki B.Y.'yi de dövdü.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, eski eşi gözaltına aldı. Emine Yaray ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan anne ve oğlunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden görüntü

Ambulans

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Köfteci Nezahat Usta, Sivas'ta bir ilk oldu



Sivas'ta yaşayan Nezahat Mazman (38), 7 yıl önce katıldığı girişimcilik kursunda, kentin meşhur köftesi için proje hazırladı. Köfteye kadın elinin değmesini amaçlayan Mazman'ın projesi kabul görünce aldığı destekle kendi iş yerini açtı. 'Köfteci Nezahat Usta' olarak tanınan Mazman, bu alanda kadın olarak kentte bir ilki gerçekleştirdi.

Sivas'ta yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nezahat Mazman, 7 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEP) Kadın Girişimci Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Hibe Desteği Programına başvurdu. Girişimcilik kursunda iş fikri olarak önce lokanta ve ev yemekleri üzerine bir iş yeri açmayı planlayan Mazman, daha sonra kentin yöresel lezzetlerinden olan Sivas Köftesi yaparak para kazanmak istedi. Kurstan mezun olan Mazman aldığı hibe desteği ile Eskikale Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta açtığı iş yerinde başta Sivas Köftesi olmak üzere ızgara çeşitleri satarak evinin geçimini sağlıyor. Nezahat Usta'ya eşi Alparslan Mazman da yardım ediyor.

'ERKEK İŞİNİ KADININ YAPMASI ÇOK ZOR'

Maddi sıkıntılar nedeniyle girişimcilik kursuna başvurduğunu söyleyen Mazman, "Bu iş yerini destekli açmamın sebebi budur. İşsizliktir. Çok şükür rabbim rızkımızı veriyor. 7 yıldır da buranın ekmeğini yiyoruz. Kadınlar girişimcilik kurslarından her şey yapabilirler ama bir erkek işini kadının yapması çok zor. Ben de çok zorlanıyorum. Kursa gittiğimde bana iş fikri sundular. Bende iş fikri olarak önce lokanta ve ev yemekleri olarak düşündüm. Daha sonra düşündüm ve 'Sivas'ta bir kadın köfteci yoktur' dedim. Bu fikir sonrası 'neden ben olmayayım' dedim ve karar verip işyerimi açtım. Destek aldım ve işime başladım" dedi.

'KADIN ELİNDEN KÖFTE YEMEKTEN ÇOK MEMNUNLAR'

Müşterilerinin kadın elinden Sivas Köftesi yemekten memnun olduklarını belirten Mazman, "Sivas Köftesi'nin özelliği sadece et ve tuz olmasıdır. Başka hiçbir katkı maddesi olmadan yapılır. Benim müşterilerimin hepsi memnun. Bir kadın elinden köfte yemekten çok memnunlar. Temiz olmasını istiyorlar. Kadın eli değdiği için temiz ve titiz olunduğunu düşünüyorlar. Onun için yoğun bir istek var. Dükkanda da ailecek çalışıyoruz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eti ben pişiriyorum. Ayrıca kızım garsonluk yapıyor. Aile lokantası gibi oldu, hep beraber çalışıyoruz. Ama usta benim" diye konuştu.

Nezahat Usta'nın daimi müşterileri ise ilk defa Sivas'ta bir kadın köfteci gördüklerini ve ızgara çeşitlerine kadın eli değdiğinde daha lezzetli olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

-Nezahat ustadan görüntüler

-Nezahat ustanın köfte pişirmesi

-Nezahat Usta röportaj

-Müşteriler röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Düğünlerine engelsiz taksi ile gittiler

Tokat'ın Turhal ilçesinde 5 yıl önce kaldıkları engelli rehabilitasyon merkezinde tanışıp evlenmeye karar veren Halime Öndüç (46), ile Yaşar Büyüktepe (57), düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Turhal Belediyesi'ne ait engelsiz taksi, çiftin gelin arabası oldu.

Turhal Belediyesi'ne ait engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan doğuştan bedensel engelli Halime Ödünç ile 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Yaşar Büyüktepe, 5 yıl önce kent merkezinde özel bir yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezinde tanıştılar. 2016 yılında Turhal Belediyesi'ne ait engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezinde arkadaşlıklarını sürdüren engelli çift, 6 ay önce de evlilik kararı aldı. Ailelerinin desteğiyle evlilik hazırlığı yapan Halime Öndüç ve Yaşar Büyüktepe ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Törenin yapıldığı salona 'Aşk engel tanımaz' yazılı Turhal Belediyesi'ne ait engelsiz taksi ile gelen çiftin nikahını Belediye Başkanı İlker Bekler kıydı. Nikahın ardından Halime Öndüç ve Yaşar Büyüktepe çifti tekerlekli sandalyeleriyle oynadılar. Çifti aileleri ve engelli arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Halime Öndüç, "Şu an çok mutluyum. Çok büyük badireler atlattık. Sabrın sonu mutlu olmakmış. Mutluyuz çok şükür. Tek idik iki olduk. Eşimin bundan sonra iki ayağı, iki kolu, iki gözü, iki kulağı olacağım. Bir ömür boyu, darısı bütün bekarlara aşk engel tanımıyor" dedi. Yaşar Büyüktepe ise çok mutlu olduğunu söyledi.

'ONLAR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Engelli çiftin nikahlarını kıyan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ise, "Engelli kardeşlerimizin bize olan müracaatlarından sonra kendileri için elimizden geleni yaptık. Güzel bir organizasyon oldu. Engelli aracımızı onlara gelin arabası olarak tahsis ettik. Burada şehrimizin ileri gelenleri halkımız ile beraber güzel bir nikah töreni gerçekleştirdik. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Düğünden görüntüler

-Gelin ve damatın oynaması

-Gelin röportaj

-Damat röportaj

-Başkan Bekler konuşması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL,(Tokat) -

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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede



Eskişehir merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezinin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da 18 adrese özel harekat ekibi ve drone destekli operasyon düzenledi. Yaklaşık 160 polisin katıldığı operasyonda 14 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 37 sentetik hap, 1,85 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, 30 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan aralarında kadınların da bulunduğu 14 şüpheli, elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Yakın zamanda ameliyat olduğu öne sürülen 1 şüpheli ise tekerlekli sandalyede adliyeye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye girişleri

-Eskişehir adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,