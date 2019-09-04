Dha yurt bülteni - 5

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

İzmir'de, şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürüldüğü anlaşılan Eymen Sadık Durak'ın (5) otopsi işlemleri tamamlanırken, DNA eşleşmesi de sonuçlandı. Eymen'in cenazesi, Eskişehir'den gelen yakınlarına teslim edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen hafta harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen anne Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Erçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Erçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne Mine Durak'tan alınan DNA ile küçük Eymen'in DNA'sının eşleşmesinin ardından bu sabah küçük çocuğun Eskişehir'de yaşayan yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, cenazeyi teslim aldı. Küçük Eymen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarının yaşadığı Eskişehir'e götürüldü.

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Adli tıptan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Diyarbakır'da 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği ele geçirilen kenevirin son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğunu açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice'nin dağlık ve kırsal alanlarında, 2 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de başlatılan 'Bayrak-133 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç-02 Operasyonu', 3 Eylül 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katımıyla gerçekleştirilen operasyonda arama yapılan arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 530 kilogram esrar ile 41 ayrı noktada toplam 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 4 bin 750 metre uzunluğunda hortum, su motoru ile regülatör ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edilirken, esrara el koyuldu.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

Görüntü Dökümü

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Kenevir tarlaları

Kenevirlerin imha edilmesi

Güvenlik güçlerinin kenevirleri yakmaları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kayseri'de, bir özel okulun servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Serkent kavşağında meydana geldi. Yalçın Ateş (42) yönetimindeki 38 S 0763 plakalı öğrenci servisi, Tayfun Taştan (33) yönetimindeki 38 UV 199 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi. Kazada 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Genel detay

Süre: 1.55-233 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Bitlis'te domates üretiminden yıllık 200 milyon lira gelir elde ediliyor

Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde domates hasadına başlandı. Yıllık 240 bin ton üretilen domateslerden yaklaşık 200 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Van Gölü kıyısında bulunduğu için mikro kilima özelliği taşıyan bölgede yapılan domates üretimi, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Rekolteden bu yıl memnun olan çiftçiler, üretimini yaptıkları domateslerin kilisonu 60 kuruştan satıyor. Domates hasadını yerinde incelemek üzere Tatvan ve Ahlat ilçelerine gelen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yılın ilk hasadı olan domates tarlalarında hem hasat yaptı hem de incelemelerde bulundu. Yetiştirilen domatesin bu yıl verimli olduğunu ve bu yıl yaklaşık 240 bin ton verim beklediklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki domates hasadı birkaç gün önce başladı. Çok hızlı bir şekilde de devam ediyor. Tarım Müdürlüğü ve teknik personel olarak sahadayız. Çiftçilerimizin üretimlerini gözlemliyoruz. Bu sene çok şükür gördüğümüz kadarı ile domates verimi çok iyi. Bitlis genelinde 2019 yılı itibari ile toplamda 20 bin dekarlık alanda domates üretimi mevcut. Sahada gözlemlediğimiz kadarı ile dönüm başına 8-10 ton düşmekte. Bu da ilimizin genel rekoltesinin 240 bin ton olması demek" dedi.

SULU TARIM ÜRETİM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sulu tarıma geçmeden önce domates yerine yem bitkileri üretildiğini belirten Çelik, "2006 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında basınçlı sulama sistemleriyle birlikte bölgemizde sulu tarıma geçilmiş oldu. Suyun gelmesi ile birlikte çiftçinin ekim ve üretim alışkanlıklarında bir değişiklik oldu. Daha az maliyetle birim alanında daha fazla verim elde edebileceği alanlara yöneldiler. Bizler de onların destekçileri olduk. Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi kentlerden de talepleri karşılamak üzere çok yoğun bir şekilde domates üretimi yapılıyor. Şu anda gayri safi hasıla anlamında, ilimizin yıllık geliri 200 milyon lira civarındadır" diye konuştu.

DOMATES FİDELERİNİ BİTLİS'TE ÜRETECEĞİZ

Domates fidelerinin il dışından geldiğini, ancak önümüzdeki yıldan itibaren fide üretiminine geçeceklerini ifade eden Çelik, Bitlis'in Türkiye'nin diğer coğrafi bölgelerine göre de son turfanda yeri olduğunu söyledi. Çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini anlatan Çelik şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde fideleri de kendi ilimizde üretmek üzere Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında fide yetiştirilecek seraları teşvik edeceğiz ve yüzde 50 hibe desteği sağlayacağız. 2020 üretim sezonundan itibaren biz kendi fidemizi kendimiz üretmiş olacağız. Bölgede daha önce benim projemle kurulmuş olan bir salça fabrikası vardı. Yaptığımız araştırmada sermaye yetersizliğinden dolayı iki yıldır atıl durumda. Yatırımcılarımızla konuşup bu fabrikamızı tekrar faaliyete geçireceğiz. Bitlis Türkiye'nin diğer coğrafi bölgelerine göre iklim ve coğrafi etkileri bakımından son turfanda yeridir. Türkiye'de üretilen özellikle açıkta sebze yetiştiriciliği son turfanda durumundayız. Biz buradan Türkiye'nin batı illerine de pazara mal arz etmekteyiz. Bölgemizin domates ihtiyacının yüzde 30'unu Bitlis karşılamaktadır. Ülkemizin de yaklaşık olarak yüzde 4'ünü karşılıyoruz. Domates üretimi Nisan ve Mayıs ayından itibaren başlar. Takriben bir beş aylık çalışma süreci var. Komşu illerden bize mevsimlik işçi göçü de mevcuttur. Aynı zamanda ilimizdeki işsizlerin istihdamı da burada sağlanmaktadır. Tarlalarımızda sadece domates alanlarında Mayıs ayından Ekim ayına kadar yaklaşık olarak 10 bin işsizimiz iş bulmaktadır."

Görüntü Dökümü

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-Domates tarlasından genel

-Toplanan domatesler

-Kadın işçilerin domates toplamaları

-Tarım müdürünün domates toplaması

-Kasadaki domateslerden genel

-Kamyonetteki domatesler

-Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ile röportaj

-Genel ve detaylar

-Domateslerin kamyonete yüklenmesinden detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Kükürtlü suya girerek serinleyip, şifa arıyorlar

Antalya'nın Demre ilçesinde oturanlar ve buraya tatile gelenler, yaz-kış buz gibi suda serinlemek için Çayağzı Limanı üzerindeki kükürtlü su kaynaklarını tercih ediyor. Çeşitli hastalıklara da iyi geldiği söylenen suya girenler şifa arıyor.

Demre'ye gelenler, Çayağzı Limanı yolunun sağından ve solundan fışkıran buz gibi kükürtlü suyla karşılaşıyor. Yolundan sağında ve solunda akan iki derenin de suyu buz gibi, yaz kış 12-13 derece civarında. Dışarıda ise sıcaklık nemle birleşince 40 derece dolayında hissediliyor. Demreliler ve Demre'ye tatile gelenler sıcaktan bunalınca soluğu burada alıyor. Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alan soğuk suya girenlerin vücudu dinleniyor.

Girenlerin kas ağrılarını giderdiğine inanılan sudan çıkıldığında duş alınmadığı takdirde, vücut 4-5 saat serin ve rahat kalabiliyor. Su ayrıca birçok hastalığa iyi geliyor. Güneş yanıklarını, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ediyor ve mantar hastalıklarını iyileştiriyor. Suyun yakınındaki çamurun da birçok cilt hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Soğuk suya gelenler burada çamur banyosu da yapıyor. Buradaki su kaynağında bin yıllık, Bizanslılardan kalan dar ve derin bir havuz bulunuyor. Özellikle çocuklar ve gençler buradaki havuza atlıyor. Buradaki havuzlar ve sular, Demre Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) ortak projesiyle 3 yıl önce yeniden düzenlendi. Bölgede bu sezon öncesi Demre Belediyesi tarafından dinlenme tesisleri yenilendi.

Aynı bölgede yolun solunda ise 'Burguç' adı verilen bir kayadan fışkıran şifalı sular bulunuyor. Burada da aynı şekilde düzenleme yapıldı. Bu suyun aç karna içildiği zaman bağırsakları temizlediği, mide hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Demre'de sıcaktan bunalanların şifa bulduğu, girdiği zaman sıcaklığı hissetmediği sular gün boyu akına uğruyor.

'ÇIKMAK İSTEMİYORSUNUZ'

Ali Keskin, "Ankara'dan ilk defa Demre'ye soğuk suya geldim. Harika bir yer. Soğuk suya girdiğiniz zaman vücut dinleniyor. Artı bu çamurun da cilt hastalıklarına, ağrılara, sızılara iyi geldiği söyleniyor. Soğuk suya girdiğiniz zaman çıkmak istemiyorsunuz. Harika bir yer" dedi.

'BURASI ÇOK GÜZEL'

İstanbul'dan gelen Nuray Malcanlı Alparslan, "Demre'ye ilk defa geliyorum. Bu soğuk suya da ilk defa giriyorum. Burası çok güzel. Ben bu suya bayıldım. İnsanı çok mutlu ve huzurlu hissettiren bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Mükemmel bir yer" diye konuştu.

'KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR GÜZELLİK'

Yasin Avcı, "Suyumuz kükürtlü ve soğuktur, rahatlatıcıdır. Güneş yanıklarına, sinek ısırmalarına çok iyi gelir. Bu yaz sıcağında gelip serinlemenizi bekleriz. Keşfedilmeyi bekleyen bir güzellik suyumuz" dedi.

'SICAKLIĞI HİSSETMEZSİNİZ'

İsmail Can Uyar da "Suyumuz çok güzel ve şifalıdır. Suya girdiğinizde sıcaklığı hissetmezsiniz. Vücudunuzu dinlendirir. Sudan çıktıktan sonra duş almazsanız vücudunuz 4-5 saat serin kalır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Suyun tanıtım levhası

Suyun dört noktasından farklı akışı

Suya girenler

Çamur banyosu yapanlar

Suya atlayanlar

Yüzenler

Taş havuza girenler

Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Çanakkale'de 92'si çocuk, 225 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişlere karşı son 3 gün içinde düzenlenen operasyonlarda 92'si çocuk olmak üzere toplam 225 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, 1-3 Eylül tarihleri arasında düzenledikleri 5 ayrı operasyonda, 92'si çocuk olmak üzere toplam 225 kaçak göçmen yakaladı.

Ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi ve Sivrice Burnu açıkları ile Babakale Çakmak mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bot içinde 6 Orta Afrika, 5 Yemen, 5 Kongo, 4 Senegal, 3 Somali ve 1 Angola uyruklu 24 kaçak göçmen ile 201'i Afganistan uyruklu olmak üzere 92'si çocuk, 51'i kadın ve 82'si erkek toplam 225 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

HABER: ÇANAKKALE,

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