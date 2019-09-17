Dha yurt bülteni - 5

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdüre ceza

Rize'de, anneleri ölen, yaralı ya da bitkin haldeki kedileri makam odasında tedavi edip, bakımlarını sağlayan ve iyileşenleri sahiplendiren Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz hakkında, hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yılmaz"ın görev yeri değiştirildi, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Rukiye Yılmaz, "Böyle masumane bir sebepten ceza almaktan ancak gurur duyarım" dedi.

Rize'de, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, anneleri ölen 3 yavru kedi ile trafik kazasında bacağı kırılan ve oluşan mantar nedeniyle kulakları kesilmek zorunda kalan başka bir kediye makam odasını açtı. Hayvansever müdür yardımcısı Yılmaz, makam odasında çalışırken diğer yandan tedavisini üstelendiği yaralı hayvanlarla ilgilendi. Makamını küçük bir hayvan barınağına dönüştüren Yılmaz, tedavisini tamamladığı hayvanları sahiplendirdi. Papağan da besleyen Rukiye Yılmaz hakkında odasındaki hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ, MAAŞI KESİLDİ

Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin Rukiye Yılmaz hakkında hazırladığı raporda, "Makam odasında hayvan beslediği ve oluşan kötü kokudan dolayı yapılan şikayetler ile ilgili kurum müdürünün sorunu çözme amaçlı yazılı ve sözlü uyarılara rağmen uygulamasına ısrarcı davranarak, kendisi ile kurumdan hizmet alanların düşünce ve taleplerini hiçe saydığı ve önemsemediği düşüncesine neden olduğu, karşılıklı güven ve dayanışma ile olumlu iletişim kanallarını tıkadığı, amiri tarafından yapılan bütün iyi niyetli sözlü ve yazılı ikazlara rağmen bu emirlere kasıtlı olarak uymadığı, direnç gösterdiği, bu yaklaşımı ile kurum iradesini zaafa uğrattığı" ifadelerine yer verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yılmaz'a, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Görev yeri değiştirilen Yılmaz, merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atandı. Yılmaz'ın üst disiplin kuruluna yaptığı itiraz da reddedilerek cezası onandı.

'FEDAKARLIK GEREKTİREN ÇALIŞMAM CEZALANDIRILDI'

8 yıldır eğitim kurumlarında müdür yardımcısı olarak görev yapatığını anlatan Rukiye Yılmaz, görev yaptığı kurumlarda sokak hayvanları adına farkındalık oluşturmak ve çocukların sevgi, hoşgörü, paylaşım, merhamet duygularını canlı tutmak adına projeler yaptığını söyledi. Yılmaz, "Ancak Halk Eğitimi Merkezinde görev yapmakta iken ilgi ve beğeni gören ayrıca olumlu sonuçlar doğuran bu projemden rahatsız olan diğer kurum müdür yardımcısının şikayeti üzerine, bakanımızın sosyal medyada da duyurarak bütün okullarda uygulanmasını istediği bu tamamen gönüllülük ve fedakarlık gerektiren çalışmamdan dolayı cezalandırıldım. 15 yıllık memuriyet hayatım boyunca olumlu sicillerim, ödüllerim bulunmasına ve hiçbir soruşturma geçirmiş olmamama rağmen ceza indirimine dahi gidilmedi. Benim yıllardır okullarımda yaptığım bu çalışma keyfi bir durum değil, sosyal sorumluluk projesidir. Ben hayvanlarla teması, paylaşımı hep eğitimin bir parçası olarak gördüm. Görev yaptığım okullarda çalışan öğretmenlerin birçoğu, öğrencilerini hayvanların yanına ziyarete getirmiş hatta zaman zaman sağlıklı ve aşılı hayvanları sınıflarına götürerek farkındalık oluşturmuşlardır. Bu ulusal proje niteliğinde bir çalışmadır" dedi.

'MASUMANE BİR BİR SEBEPTEN CEZA ALMAKTAN GURUR DUYARIM'

Onurlandırılmayı beklerken acı bir şekilde cezalandırıldığını söyleyen Yılmaz, "Böyle olsa da sokak hayvanları için mücadelem devam edecek. Ben sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak ve bu vesileyle çocuklarımızda ve yetişkinlerde sevgi, hoşgörü, merhamet, empati, paylaşım duygularını canlı tutma çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Ben öğretmen vakarına yakışmayacak bir davranışta bulunmadım, hiçbir öğrencimin hakkına girmedim, hırsızlık yapmadım. Böyle masumane bir sebepten ceza almaktan ancak gurur duyarım. Güzellikleri paylaşmanın bir bedeli olacaksa, bundan sonra da ödemeye hazırım. Canlı, somut örneklerimiz olmadan, görerek, yaşayarak öğretmeden yeterince faydalı bilgiler aktaramayız. Öğretmenlik fedakarlık gerektiren bir meslektir. Bugüne kadar yaptığım projeleri her zaman bir adım daha ileri taşımayı planlıyorum. Bu uğurda eğitimin yararı için alışılmışın dışına çıkmaya, beklenenin çok ötesinde projeler üretmeye devam edeceğim. Her eğitimci meslektaşımın aynı cesarette olduğunu biliyorum" diye konuştu.

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-Müdür yardımcısı kadının detayları

-Müdür yardımcısı kadının hayvanlarla ilgilenmesi

-Röportaj.

RİZE,

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Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında



Antalya'da trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın (20), ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Olay, 13 Mayıs günü sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtında çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Daha sonra yakalanan şüpheli Şahin Yalçın, tutuklandı.

Hakkında, 'Kasten insan öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Şahin Yalçın, hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şahin Yalçın, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapmak istemediğini belirten Şahin Yalçın, "İfade vermek istemiyorum. Savunmamı yazılı yapacağım. Bunun için mahkemenizden süre talep ederim" dedi

'BİRİNİ ÖLDÜRDÜK' DEDİLER

Sanığın arkadaşı olduğunu söyleyen H.C., olay günü Şahin Yalçın'ın sabah saatlerinde kendisini aradığını söyledi. H.C., "Şahin beni arayıp, 'acil gel' dedi. Gelmeyeceğimi söyleyince, 'ben geleceğim, aşağıya in' dedi. Aşağıda Şahin ve Ş.K. beraberlerdi. Ş.K.'nın morali çok bozuk duruyordu. Şahin ise iyiydi. Babamın arabasıyla hareket ettiğimizde, 'birini öldürdük' dediler. Ben ciddiye almadım ama sonradan Şahin'in ağabeyini aradım" dedi.

Sanığın ağabeyi İ.Y. de duruşmada tanık olarak dinlendi. İ.Y., "Olay günü kardeşime kapıyı eşim açtı. Zaten kardeşimin arkadaşı Ş.K. da bir süredir bizim yanımızda kalıyordu. İkisi beni dışarıya çağırdı. Bana, 'birini öldürdük' dediler. Ben de polise durumu bildireceğimi söyledim. H.C. de yanımdaydı" diye konuştu.

'DALGA GEÇTİĞİNİ SANDIM'

Duruşmada sanığın arkadaşı M.A., olay günü Şahin'in kendisini aradığını ifade ederek şunları söyledi:

"Şahin Yalçın ve Ş.K. saat 08.30 sıralarında babamın dükkanına geldi. Şahin yanıma geldi, 'birini öldürdüm' dedi. Ben de dalga geçtiğini düşündüm. Çünkü yüzünde hafif güler gibi bir ifade vardı. Benden 50 TL istedi. 'Ne yapacaksın?' diye sordum. O da bana, 'akşam bırakırım' dedi ve yanımdan ayrıldı. Ş.K'nın yüzü bembeyazdı, sürekli hareket ediyordu."

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüe

-Emliyet çıkışından fotoğraflar

HABER: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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'Çalmadan duramıyorum'

İzmit'te bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilden tablet ve bilgisayar çalan B.V. (43) yakalandı. B.V. polise kleptomani hastası olduğunu belirterek, "Çalmadan duramıyorum" dedi.

8 Eylül günü Sanayi Mahallesi'nde N.Ç. isimli kadın, otomobilini alışveriş merkezinin otoparkına park ettikten sonra alışveriş yapmaya başladı. Otomobiline geri dönen N.Ç., aracında bulunan tablet ve dizüstü bilgisayarının çalındığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, tablet ve bilgisayarları daha önce benzer suçlardan 8 adet sabıka kaydı bulunan B.V.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis, Yeni Mahalle'deki evine baskın düzenlediği B.V.'yi yakaladı. B.V. gözaltına alınırken, çaldığı tablet ve bilgisayar aynı mahallede bulunan bir ağacın altında gömülü bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen B.V.'nin buradaki ilk ifadesinde, "Kleptomani hastasıyım, çalmadan duramıyorumö dediği öğrenildi. B.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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-B.V.'nin adliyeye götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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30 metreden düşen kedinin mucize kurtuluşu

Zonguldak'ta 7 katlı binanın terasından düşen kedinin kırılan arka iki ayağına ameliyatla platin takıldı.

İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta, 7 katlı bir binanın terasından beton zemine düşen 'Ares' adlı kedi, çevredekiler tarafından bulundu. Yaklaşık 30 metreden düşen kediyi yerde hareketsiz halde bulan bina sakinleri sahibine haber verdi. Yaralı kedisini alan üniversite öğrencisi Kamuran Mammadli, veteriner kliniğine götürdü. Zonguldak Veteriner Kliniği hekimi Önder Alkan, kedinin arka iki ayağında kırık tespit etti. Ameliyata alınan kedinin kırık iki ayağına platin takıldı. Bir sürede yoğun bakımda kalan kedi hayati tehlikeyi atlattı.

Tedavisi devam eden kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Önder Alkan, "Bize geldiğinde sıkıntılı olan kırıklardan daha çok akciğerlerindeydi. Göğüs boşluğunda bir hava girişi olmuş. Önce akciğerlerini tedavi ettik. Daha sonra arka ayaklarında kırıklar oluşmuş. Zor bir kırık ve sıkıntılı bir iyileşme süreci var. Hastamız ilk aşamayı atlattı. Tahminen 15 gün sonra koşabilecek duruma gelecektir. Şu an yoğun bakımda gözetim altında ısısını ve nemimi ayarlamak için oksijen veriyoruz. İki gün gözlem altında kaldıktan sonra kediyi sahibine teslim edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kediden detaylar

-Veteriner Önder Alkan'ın kediyle görüntüsü

-Önder Alkan'ın röp.

-Yoğun bakımdaki kedi

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Yaban domuzları şehir merkezine indi

Muğla'nın Marmaris ilçe merkezine inen 2 yetişkin yaban domuzu, yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Birçok otelin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece aç kalan 2 yetişkin domuz, yiyecek ararken görüntülendi. Domuzları fark eden vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Çöplerin çevresinde yiyecek arayan domuzlar, vatandaşı fark edince ürkerek geldikleri ormanlık bölgeye doğru kaçtı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan şehir merkezine inen domuz görüntüsünün altına vatandaşlar, "Yiyecek bulamadıkları için ilçe merkezine iniyor. Ormanlık alanlara yem serpin, yiyecek bırakın. İnsanlara saldırmıyorlar. Kışın çok görürüz" yorumları yaptı.

Görüntü Dökümü

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Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği iki yaban domuzunun görüntüsü

(Toplam: 1 dakika 4 saniye-64,3 MB görüntü)

Haber: Ali GÜNDOĞAN- Kamera: MARMARİS (Muğla),

