Dha yurt bülteni - 5

Deniz suyu ısınan Karadeniz'de balık avı azaldı

Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ortalamasının 19 derece civarında olduğu deniz suyu sıcaklığının, bu yıl aniden 26 dereceye yükselmesi balık avcılığını da etkiledi. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle hedeflenen miktarlarda balık avı yapılamayınca, fiyatlar da düşmedi.

Karadeniz'de balık avı sezonunun açılmasının ardından tezgahlardaki balık çeşitliliğinde artış sürüyor. Ancak Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ortalamasının 19 derece civarında oduğu deniz suyu sıcaklığının, bu yıl aniden 26 dereceye yükselmesi balık avcılığını da etkiledi. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle hedeflenen miktarlarda balık avı yapılamayınca, fiyatlar da düşmedi. Balık sürülerinin deniz suyu sıcaklığının daha soğuk olduğu kuzeye yönelmesiyle sınırlı avlanan balıkların fiyatları arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda sezonun ilk günlerinde 5-10 lira arasında satılan istavrit, 18-20 liraya çıktı. Tezgahlarda bulunan mezgit balığı 30-35 lira, barbun 40 lira, 1,5 kilogramlık kalkan balıkları 90 lira, deniz levreği 35 lira, somon balığı ise 30 liradan satılıyor. Balıkçılar havaların soğuyup deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte balık miktarının artacağını, fiyatların ise düşeceğini belirtti.

Balıkçı Mustafa Çabuk, 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyerek avcılığa başladıklarını belirterek, "İlk başta balığın çok olacağını düşündük, ancak beklediğimiz gibi olmadı. Palamut balığı sezon başından beri çok az çıktı ve sezonun geri kalanında da olacağını düşünmüyoruz. Bunun haricinde mezgit, barbun, istavrit, çinokop balığı tezgahlarımızda bulunuyor. Ancak fiyatlarımız balığın az olmasından dolayı biraz yüksek. Sezonun ilk günlerinde istavrit 5-10 lira arasında değişiyordu, bugünlerde ise 18-20 lira arasında satılıyor. Mezgit balığında bir değişiklik olmadı, başladığı fiyatlarda devam ediyor. 30-35 lira civarında satıyoruz. Barbun balığı da çok az bu sene, 40 lira civarında satıyoruz. Sezonun geri kalanında fiyatların çok düşeceğini düşünmüyorum ama havalar biraz daha soğursa balığın bol olacağını düşünüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Röportaj

-Balık tezgahlarından detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Otomobil, şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Güzel Aydın ile aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kahta- Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Güzel Aydın'ın kullandığı 34 YP 6603 otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Güzel Aydın ile otomobilde bulunan Mehmet, Rabia, Songül ve Sudenaz Aydın yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Ambulansın gelişi

Yaralılardan görüntü

-Yaralıların acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 115MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Çıralı'dan 3 bin 640 yavru caretta caretta denizle buluştu

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı Plajı'nda bu yıl 3 bin 640 yavru caretta caretta, denizle buluştu. Yuvadan çıkan son yavru da turistlerin meraklı bakışları arasında Akdeniz'in mavi sularına girip, uzaklaştı.

Kemer'in dünyaca ünlü Çıralı Plajı, her yıl olduğu gibi bu yıl da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan caretta caretta yuvalarına ev sahipliği yaptı. Geçen yıl 151 yuva ile kendi rekorunu kıran Çıralı'da bu yıl yuva sayısında düşüş yaşandı. 2019 yılında 86 yuvanın bulunduğu Çıralı'ya, deniz kaplumbağaları 7 bin 389 yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan çıkan 3 bin 640 yavru, zorlu yolculukları için denizle buluştu.

SON YAVRU DENİZE UĞURLANDI

Çıralı'da bu yıl açılan son yuvada ise toplam 66 yumurta bulundu. Bunlardan çıkan 20 caretta caretta denizle buluşurken, 31 dölsüz, 8 erken embriyo, 7 geç embriyo yumurta bulundu. Son yuvada kalan tek yavru ise yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği yuva açılışının ardından denize kadar uğurlandı. Turistler her anı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi ve caretta caretta koruyucularından yavrular hakkında bilgi aldı.

'3 BİN 640'I DENİZE ULAŞTI'

Ulupınar Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "Bu yıl Çıralı'daki kaplumbağa yuvamız 86'ya ulaştı. Bugün de son yuvamızı açtık. Son yuvamızda 66 yumurtamız vardı. 20'si denize gitmiş, 31'i dölsüz, 8 erken emriyo, 7 de geç embriyo olarak bulundu. Bu yıl toplam yumurta sayısı 7 bin 389. Bunun 3 bin 640'ı denize ulaştı. Dölsüz sayısı bu yıl arttı. 1967 dölsüz yumurtamız var. Erken embriyo 1390 ve ölü yavru kaplumbağamız 392 oldu. Bu şekilde sezonu kapatıyoruz" dedi.

'GEÇEN YIL TARİHİ REKOR KIRMIŞTIK'

Güzel bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Habip Altınkaya, "Buradan Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze, Antalya Şube Müdürlüğümüze hepsine teşekkür ediyoruz. İyi bir iş birliği içerisinde güzel bir çalışma yürüttük. Onlar bize destek oldu. Biz de onlara destek olduk. Örnek bir alan oluşturmaya devam ediyoruz. Kemer Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz, başkanımıza. Bu yıl da yine bize hem çalışanlar bazında hem de alet ve edevat bazında destek oldular. Çıralı artık bu alanda kendini ispatlamaya devam edecek. Geçen yıl 151 yuvayla tarihi rekor kırmıştık, bu yıl yuva sayımız düştü. Hava şartlarının etkili olduğunu veya bir yıl arayla yumurta yaptıklarını tahmin ediyoruz. Bu yıl deniz kaplumbağaları yumurtlamak için bir ay geç geldi. Bu sanırım deniz suyu sıcaklığıyla ilgili. Elbette hocalarımız daha iyi değerlendirecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Gün doğumu detay

Yuva açılması

Yuva açılması sırasında ellerden yakın detay

Yavrunun bulunması

Yavrudan yakın detay

Yavruyu fotoğraflayanlardan detay

Yavrudan yakın detay

Habip Altınkaya röportaj

Yavrunun ilerlemesi ve turistlerin bunu çekmeleri

Genel detay

Habip Altınkaya röportaj

Fotoğraf çeken turistler

Gün doğumuna doğru giden yavru caretta detay

Habip Altınkaya röportaj

Deniz giden yavru caretta ve turistler detay

Habip Altınkaya röportaj

Denize giden caretta yavrusu

Denizle buluşan caretta yavrusu detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Yol verme kavgasında bıçaklanan 2 kardeş yaralandı

Samsun'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Batuhan K. (20) ve Alper K. (17) adlı kardeşler bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Batuhan K. ve Alper K. adlı kardeşler ile henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan K. boynundan, Alper K. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden detaylar

Hastaneden detay

Emniyetten detay

Cinayet bürosundan detay

Olay sonrası amatör kamera çekimi

(SURE: 01.17 DK) (BOYUT: 144 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Ateş edilince kaza yaptığını söyledi, otomobili bulunamadı

Konya'da motosikletli 2 kişinin pompalı tükefle ateş etmesi nedeniyle otomobiliyle takla attığını öne süren Sinan S., hastaneye kaldırıldı. Polis, Sinan S.'nin kaza yaptığını söylediği bölgede aracını bulamadı.

Büsan Organize Sanayi'de bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Sinan S., saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki Şehir Parkı'nda gelerek polis ekiplerinden 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığını, o panikle otomobiliyle kaza yaptığını belirtip, yardım istedi. Başından hafif yaralı Sinan S. için ambulans çağrıldı. Polise olayı anlatan Sinan S. "Ben otomobilimde Aslım Caddesi'nde evime gidiyordum. Motosikletli 2 kişi pompalı tüfekle ateş etti. Ben de panikledim ve otomobille takla attım. Araçtan kendi imkanlarımla çıkıp, koşarak parka geldim" dedi. Sinan S., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise Sinan S.'nin kaza yaptığını söylediği bölgede aracını bulamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan detay

-Olay yerinden detay

-Polisin otomobili araması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Zift birikintisine giren kedi tedaviye alındı

Karabük'te, Berna Özer,boyanıp yakılarak işkence edildiğini sandığı yavru kediyi veterinere götürdü. Zift birikintisine yapıştığı ve uzun süre ziftle yaşadığı belirlenen kedi tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oğluyla sokakta yürüyen Berna Özer, vücudunun bir bölümünde derisi görünen ve bir bölümünde tüylerine yapışmış siyah madde olan yavru kediyi fark etti. Berna Özer, boyanıp yakılarak işkence edildiğini zannettiği kediyi sokak hayvanlarından korumak için evine götürerek beslemeye aldı. Berna Özer, ertesi gün kediyi veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde kedinin zift birikintisine girdiği için tüylerinin derisinden kalktığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu tespit edildi.

'UZUN ZAMANDIR BÖYLE YAŞAMIŞ'

Veteriner İlker Başdağ kedinin ziftini içerisine girdiğini belirterek, "Kedinin üzerinde zift kalıntıları var. Ziftin içerisine girmiş. Fazla miktarda yapışmış. Uzun zamandır da böyle yaşamış, ziftle mücadele etmiş. Bazı noktalarındaki tüylerini kaldırmak suretiyle ziftten kurtulmuş. Genel durumu iyi. Gerekli tedavisini yaptıktan sonra sahiplendirebilirsek sahiplendireceğiz. Sahiplendiremezsek bulunduğu noktaya tekrar geri salacağız." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Berna Özer, kediyi veteriner kliniğine getirmesi

-İlker Başdağ'ın kediyi muayene etmesi ve tedavi uygulaması

-Berna Özer'in açıklaması

-İlker Başdağ'ın açıklaması

Süre: (03.17) Boyutu: (367 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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