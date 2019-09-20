Dha yurt bülteni-5

Özgecan ve çocuklarını rehin alan eski koca, polis gözetimindeyken hastaneden kaçmış



Samsun'da, eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu tabancayla rehin aldığı evde, kapıyı kırıp, içeri giren polislerce bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Özdemir'in (46), polis kontrolünde tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı, paraya ihtiyacı olduğu için evindeki eşyalarını sattığı sırada polisin yakaladığı ortaya çıktı.

Olay, 10 Eylül'de, İlkadım ilçesine bağlı Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi Özgecan Y.'nin evine giden Şahin Özdemir, dışarıda bulunan 7 yaşındaki oğlunun başına tabanca dayayıp, kapıyı çaldı. Paniğe kapılan Özgecan Y., kapıyı açmak zorunda kaldı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Özdemir, 2 çocuğu ve Özgecan Y.'yi tabancayla evde rehin aldı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

Polisler, çevre güvenliğini sağlarken, daireden tek el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, kilitli kapıyı kırarak, içeri girdi. Elindeki silahı bırakıp, teslim olması istenilen Şahin Özdemir, ikna olmadı ve polislere, "Sizi de öldürürüm. Sakın yaklaşmayın, öldürürüm" dedi. Bu sırada Özdemir, sağ bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Anne ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklar, evden çıkarılırken, tabancası elinden alınan yaralı Özdemir'in üzerinde bir kutu mermi ele geçirildi. Şahin Özdemir, olay yerinde hazır tutulan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDEN KAÇMIŞ

Adliyeye sevk edilen Şahin Özdemir, çıkarıldığı mahkemece 'ateşli silahla rehin alma' suçlamasıyla tutuklandı. Özdemir'in, polis nezaretindeki tedavisi sırasında hastaneden kaçtığı, paraya ihtiyacı olduğu için eşyalarını satmak amacıyla rehin alma olayının yaşandığı evine tekrar gidince yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan Şahin Özdemir'in, mahkemedeki ifadesinde, "Öldürme veya kimseye zarar verme niyetim yoktu. Silah yanlışlıkla ateş aldı" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

Şüphelinin cezaevine götürülüşü

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Polisten kaçmaya çalışırken bahçe duvarına çarptı

Bartın'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken otomobille çay bahçesinin bahçe duvarına çarptı. 1.66 promil alkollü olan kadın sürücü ile erkek arkadaşı hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında B.A idaresindeki 74 DE 754 plakalı otomobilin sürücüsünün tehlikeli araç kullandığını görenler polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan B.A. süratle girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, çay bahçesinin duvarına çaptı.

Kazanın ardından yaralanan kadın sürücü B.A ile araçta bulunan erkek arkadaşı A.K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.A. ile A.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan alkol muayenesinde B.A.'nın 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Olay yeri detay

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de yaz tatilini geçiren gurbetçiler, sucuk ve pastırma satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, kente gelen gurbetçilerin, pastırma ve sucuk alarak yaşadıkları ülkelere dönmelerinin esnafı memnun ettiğini söyledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilini geçirmek için Kayseri'ye geldi. Yüzlerce gurbetçi, Kayseri denilince akla gelen ve şehirle özdeşleşen pastırma ve sucuğa yoğun ilgi gösterdi. Kentte pastırma ve sucuk piyasasını canlandıran gurbetçiler, kapalı çarşı girişi ile tarihi Kayseri Kalesi'nin yanında pastırma ve sucuk satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gurbetçilerin Türkiye ekonomisine büyük katkıları olduğunu, piyasaya hareket verdiklerini söyledi. Gülsoy, "Buradaki en küçük esnafımızdan en büyük şirketlerimize kadar Türkiye'ye gelen bütün gurbetçilerimizin faydası var. Geldikleri zaman ekonomide bir canlanma oluyor. Pastırma ve sucuk dahil gurbetçilerimizin ekonomi ve ticaretimize faydaları var" dedi.

'AĞUSTOS ALTIN AYIMIZ'

Kentte 30 yıldır pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan Mustafa Tokluman, bu yılın gurbetçilerin gelmesiyle hareketli geçtiğini vurgulayarak, "Gurbetçiler yılda belirli bir zaman geldiği için kaldıkları ülkeye pastırma ve sucuk götürmektedir. Elbette bizim işimize de yansıması çok iyi oldu. Bu sürecimiz Ağustos ayında başlar, Eylül ayının başına kadar hareketli bir şekilde devam eder. Biz esnaflar olarak Ağustos ayı altın ayımızdır. Biz, gurbetçilerin gelmesinden dolayı bu aya 'mübarek ay' deriz. Bütün esnafın yüzü gülüyor. Onlar gittikten sonra hüzün kaplasa da 8'inci ayda en yüksek rakamları görürüz. Gayet verimli bir sezon geçirdik. Gurbetçilerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

'FİYATI YÜKSELDİ'

Kayseri'nin pastırma ve sucuğunun diğer illerde yapıldığını, ancak aynı tadı vermediğini kaydeden Tokluman,"Etin kilosuna bağlı olmak kaydıyla pastırma ve sucuğun fiyatları yükseldi. Yüzde 100 dana eti sucuk 65 ile 75 TL arasındadır. Sırt ve bel eti dediğimiz pastırma da 140 ile 160 TL arasında satış gördü. En çok talep edilen ise sırt pastırmadır" şeklinde konuştu.

'GURBETÇİLERİMİZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'

Pastırmacı Fatih Şimşek ise gurbetçilerin pastırmaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Kayseri'de Ağustos ayı bizlerin gurbetçileri beklediği dönemdir. Bu dönem yüksek ve başarılı geçti. İç piyasanın durumu onlarda olduğu için bu sene bizim yüzümüzü gerçekten güldürdüler. Bir gurbetçimiz uçakla gideceği zaman 3 kilo alacaksa, arabayla giden gurbetçimiz 8 kilo kadar pastırma ve sucuğu rahatlıkla alabiliyor. Bu da bizler için çok iyi oluyor. Onların tercihi genelde yağsız ve sırttan yapılan pastırma oldu."

Görüntü Dökümü:

-Gurbetçilerden detaylar

-Kapalı Çarşı'dan detaylar

-Esnaf Mustafa Tokluman ve Fatih Şimşek ile röportaj

-Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile röportaj

-Pastırma kesiminden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Oyuncu Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü

İzmir'de, oyuncular Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun gittikleri restoranda köpeğe eziyet ettikleri gerekçesiyle uyardıkları grup tarafından darp edildikleri saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şevket Çoruh'un tekme ve tokatla darp edildiği ve Çoruh'un kalabalık grubu görünce koşarak kaçmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, geçen cumartesi akşamı İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için Alsancak'ta bir restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde, köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Ancak grup, Çoruh'a ve organizatöre saldırıp, darp etti. Çoruh'un darbedildiği noktadaki güvenlik kameralarının tadilat nedeniyle kayıt yapmadığı belirlenirken, olayla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, Çoruh'un, arkasına kalabalık grubu almış bir kişi tarafından tekme ve tokat atılarak darp edildiği, grupla başa çıkamayacağını anlayan Çoruh'un koşarak kaçmaya çalıştığı, saldırgan grubun da onun peşinden koştuğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokaktaki villadan 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Adana'da hırsızlık suçundan 4 kez tutuklanıp serbest bırakılan Uğur E. (31) bu kez kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokakta girdiği villadan 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyası çalınca tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şebnem A. villasına giren hırsızın 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyasının çalındığını söyleyip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin hırsızlık suçundan 4 kez tutuklanan Uğur E. olduğu ortaya çıktı.

Kağıt toplayıcı gibi mahallede gezerken villaya girdiği belirlenen Uğur E. kısa sürede yakalandı. Uğur E., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Emniyet müdürlüğü tabelası

Zanlının çöpçü kılığındaki fotoğrafı

Haber-Kamera: ADANA,

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Flamingoların bir gölü daha kurudu

Türkiye'de başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Göller Bölgesi, bu yıl aşırı sıcak ve yağış azlığı nedeniyle Bayındır Gölü'nden sonra 16 kilometrekarelik Yarışlı Gölü'nü de kaybetti. Etrafında 50'nin üzerinde mermer ocağı bulunan Yarışlı Gölü de tamamen kurudu.

Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Bayındır Gölü'nün (Akgöl) ardından bu kez Yarışlı Gölü kurudu. Harmanlı, Yarışlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında genişliği 16 kilometrekare, derinliği bir dönem 4 metreye kadar çıkan karstik Yarışlı Gölü'nde, küçük bir ada da bulunuyor. Sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acı olan göl tamamen kuruduktan sonra çöle dönüştü.

EN BÜYÜK NEDEN KÜRESEL ISINMA

Göller Bölgesi'nde başta lavanta olmak üzere, kekik, adaçayı, melisa üretimiyle bölgede su kaynaklarının korunması için susuz tarımı teşvik etmeye çalışan Lisinia Doğa Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, çocukluğunda derinliği neredeyse 4 metreye ulaşan Yarışlı Gölü'nün, son yıllardaki küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı ve aşırı sıcak havalar nedeniyle tamamen kuruduğunu söyledi.

FLAMİNGOLARIN GÖLLERİ BİR BİR KURUYOR

Göller Bölgesi'nde sulak alanların son yıllarda hızla yok olduğunu, 10'a yakın alanın kaybedildiğini belirten Öztürk Sarıca, "Özellikle flamingoların son dönemde kullanmaya başladığı alanlardan birisiydi. Akgöl'ün kuruması, Yarışlı Gölü'nün de kurumasıyla birlikte flamingoları artık sadece Burdur Gölü kenarında ve Acıgöl'de görmekteyiz. Özellikle küresel ısınma kaynaklı ve bu yıl anormal derecede yükselen hava sıcaklıkları ve yağış rejiminin çok düzensiz ve bölgenin ciddi anlamda yağış almıyor olması, sulak alanlarımızın hızla kurumasına sebep oluyor" diye konuştu.

ÇEVRE BASKISI

Çevre baskısının da önemli bir etken olduğuna işaret eden Sarıca, "Göller Bölgesi'ndeki büyükbaş hayvancılığın yoğunlaşarak devam etmesi, alternatif ürün modellerinin yaygınlaşmaması, küçükbaş hayvan ve susuz yetişen aromatik bitki üretiminin azlığı, ayrıca sulak alanlarımızın büyük kısmının etrafında yoğunlaşan mermer ocakları, tabi ki etrafa beyaz ışınların saçılmasıyla daha fazla ısıya sebep olmakta. Dolayısıyla bu da çevresel anlamda yağış rejimlerini olumsuz etkilemekte ve Göller Yöresi'nin özellikle önümüzdeki yıllarda çok daha az yağış alacağını ve çok daha ciddi kuraklık tehlikesi beklediğini gösteriyor" dedi.

GÖL ETRAFINDA 50'NİN ÜZERİNDE MERMER OCAĞI

Yarışlı Gölü etrafında 50'nin üzerinde mermer ocağı bulunduğuna da dikkat çeken Sarıca, mermer ocaklarının kesim sırasında su tüketimleri olmasının yanında daha ziyade çevresel ısının artışındaki etkilerinin çok fazla olduğunu söyledi. Sarıca, "Doğanın tahrip olması buradaki su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Tüm dünyada sulak alanlarda ve insanların etkileneceği alanlarda mermer ocakları açılmaması tercih edilir. Türkiye'de maalesef mermer ocakları özellikle sulak alanlar ve insanların çok ciddi etkileşimde bulunacağı alanlarda fazla miktarda açılıyor. Göl etrafındaki 50'nin üzerinde mermer ocağının, derelerin yönlerini değiştirmesi, çevresel ısının artması ve yeşilin tüketilmesi noktalarında olumsuz etkileri var" diye konuştu.

'BÖYLE GİDERSE BURDUR GÖLÜ DE KAYBEDİLECEK'

Mermer ocaklarının oluşturduğu toz kümelerinin tarımı da ciddi anlamda etkilediğini anlatan Sarıca, "Bu da ister istemez insanları burada büyükbaş hayvancılığa mecbur bırakıyor ki, büyükbaş hayvancılıkta üretilen mısır ve yonca suların hızla tüketilmesine sebep oluyor. Önümüzdeki yıllarda küresel ısınmanın da bu şekilde devam edeceğini düşünürsek Göller Yöresi pek çok sulak alanını ve Burdur Gölü'nü kaybedecek. Sanayileşmiş ülkeler karbon salınımını azaltma noktasında verdikleri hiçbir sözü yerine getirmiyor. Dolayısıyla yerküremiz biraz daha ısınıyor ve Türkiye ve Göller Yöresi bundan nasibini fazlasıyla alıyor" dedi.

KARBON SALINIMI MİNİMUMA ÇEKİLMELİ

Sanayileşmiş ülkelerin karbon salınımlarını azaltmaları ve üzerine düşen görevleri yerine getirmiş olmaları durumunda hiç değilse bu durumun stabilize olabileceğini belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Doğanın birtakım kazanımları tekrar yerine konulabilir. Maalesef her geçen gün artan karbon salınımı, daha fazla küresel ısınma, bundan daha fazla nasibini almış bir Türkiye ve Göller Yöresi görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda içmesuları konusunda ciddi anlamda ülkemizi ve Göller Bölgesi'ni tehlikeler bekliyor. Dünyanın bu hale gelmesinin en büyük sebebinin küresel ısınma, küresel ısınmada da en büyük problemin karbon salınımları, karbon salınımlarındaki en büyük pay sahibinin de sanayileşmiş ülkeler olduğunu biliyoruz. Karbon salınımlarını bir an evvel minimum noktaya çekmeleri gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuruyan gölün yakın plan görüntüleri

-Kuruyan gölün Drone görüntüleri

-Öztürk Sarıca ile röp

-Mermer ocaklarının Drone görüntüsü

-Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

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Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi

Bartın'da karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Bartın-Amasra eski yolu Karaçay Mahallesi'nde ilerleyen sürücüler domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 15 domuzu gören vatandaşlar şaşırdı. Korna çalınmasına aldırış etmeyen domuzlar yiyecek aramaya devam etti. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında ormanlık alana girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Domuz sürüsü görüntüleri

Haber-Kamera: BARTIN,



