Dha yurt bülteni - 5

İncirlik Hava Üssü'nde 'ByLock' gözaltısı

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen işçi Abdulcabbar G. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. İncirlik Hava Üssü'nde, pist ve bina onarım işi yapan taşeron firmada çalışan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Abdulcabbar G., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdulcabbar G., nöbetçi mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 41" BOYUT: 76 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

=====================

Çorum Kalesi, 'kalekondu'lara teslim

Çorum'da, Selçuklu mimari özelliği taşıyan tarihi Çorum Kalesi, içerisine yıllar önce yapılan konutların işgaline teslim oldu. Halk arasında 'kale kondu' olarak bilinen ve kamulaştırılan yapılar, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan kale için restorasyon onayı çıkmayınca yıkılamadı. Surlardan koparak yola düşen kayalara tel örgü çekilerek önlem alınan kalenin restore edilerek turizme açılması isteniyor.

Çorum'da, 1571 tarihinde 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak yaptırıldığı bilinen Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi yapı işgaline teslim oldu. Kale içerisinde yıllar önce birer ikişer yapılan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan evlerin sayısı 42'ye ulaştı. Çorum Belediyesi tarihi kaleyi yapı işgalinden kurtarmak için harekete geçti, kamulaştırma çalışması başlattı. Proje ile 42 yapı kamulaştırıldı ancak yapı sahiplerinin itirazı üzerine konu yargıya taşındı. Mahkeme, yapıların yıkımı için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan restorasyon onayı alınması gerektiğini karar verdi. Ancak kurul, restorasyon için henüz bir karar vermeyince yapıların yıkımı gerçekleştirilemedi. Halk arasında 'kale kondu' olarak adlandırılan yapıların işgalinden bir türlü kurtulamayan kalede restorasyon çalışması da yapılamayınca surlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başladı. Belediye ekipleri kale surlarından koparak yola düşen kaya parçaları nedeniyle kale çevresini tel örgüyle çevirip önlem aldı. Kalenin, restorasyon yapılarak turizme açılması isteniyor.

MUHTAR: TARİHİMİZİ YOK ETMEYELİM

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, kale içerisindeki yapıların kamulaştırıldığını ancak yıkılamadığını belirterek bir an önce kalede restorasyon çalışması başlatılmasını istedi. Şahin, "Kaleye çivi dahi çakılamıyor. Koruma bölge kurulu izin vermiyor. Kale bu şekilde harabe kaldı. Sur taşları artık yıkılmak üzere. Sürekli üzerindeki taşlar dökülüyor. Kale çevresi trafiğe açık olduğu için belediye mecbur olarak çevresine tel örgü çekerek önlem aldı. Kalenin durumu nedir bilinmiyor. Ben tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Tarihimizi yok etmeyelim" dedi.

'BİR AN ÖNCE RESTORE EDİLMELİ'

Kale çevresinde işyeri bulunan Erdal Türkmen, kale için hiç bir görevlinin gelip gitmediğini ifade ederek, "Belediye önlem için bir tel çekti ama onun yeterli geleceğini zannetmiyorum. Bir an tadilat ve restore edilmelidir. Ardından da bu kale turizme kazanılmalı. Şu an kapalı durumda. Hiç kimse gelip gitmiyor. Böylece kaldı" diye konuştu.

'KORUMAYA ALIP, ZİYARETE AÇILMALI'

Kalenin koruma altına alınıp, halkın ziyaretine açılması gerektiğini savunan yöre sakini Şahin Tuna da, "Tel örgüler sadece kimse yanaşmaması için. Surlar yıkılıyor. Boşalttılar ama içini ve dışını restore etmediler. Bu bulunmayacak bir nimettir. Ama hiç oralı olan yok. Koruma altına alsınlar ve halka açsınlar" şeklinde konuştu.

'KALEYE ZARAR VERİYORLAR'

Önlem alınan kaleye bazı vatandaşların zarar verdiğini söyleyen Haydar Şahatoğlu ise, "Gereken neyse devlet büyüklerimiz bir an önce yapsın. Taş düşmesi için tel örgü ile önlem aldılar ama insanlar araçlarını yine bir şekilde telleri atlatıp park ediyor. Kaleye zarar veriyorlar" ifadelerinde bulundu.

ÇORUM KALESİ

Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.

Görüntü dökümü

-------------

-Drone detaylar

-Detaylar

-Kale Mahallesi muhtarı olan Ali Şahin'in açıklamaları

-Erdal Türkmen ile röportaj

-Şahin Tuna ile röportaj

-Haydar Şahatoğlu ile röportaj

(Süre: 04.33 dk) - (Boyut: 510 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR-Hüseyin KALAY/ÇORUM,

==================

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, yolcu treninin yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Duran'a(87) çarparak ölümüne neden olduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde Bakacakkadı Beldesi Satibeyler Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Fatime Duran, yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Karabük-Zonguldak seferini yapan 22626 sefer sayılı yolcu treninin makinisti Zeki B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bariyerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçit önünde bir süre bekleyen Fatime Duran'ın ardından rayların üzerine çıktığı, kısa süre sonra gelen yolcu treninin çarptığı görüldü. Kazayla soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Kaza yerinden detaylar

(266 mb)

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

====================

Freni boşalan kamyon evin içine girdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, freni boşalan kamyon evin duvarına çarparak durabildi. Duvarı yıkılan Erkan Çakmakçı (32), deprem olduğunu sanarak kendini evden dışarı attı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. G.K. yönetimindeki 14 GA 258 plakalı kamyon, bir mağazaya yük bıraktığı sırada freni boşaldı. Yokuş aşağıya giden kamyonun sürücüsü G.K., panikle kendini dışarı attı. Kamyon, yolun altında bulunan 3 katlı bir binanın alt katındaki evin salon duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kaza sırasında uyuyan ev sahibi Erkan Çakmakçı, deprem olduğunu sanarak panikle dışarı çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Evin duvarına çarpan kamyon

-Polisin inceleme yapması

-Ev sahibinin polisle konuşması

Süre: (1: 21) Boyut: (152 MB)

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

===============

İlik nakli bekleyen baba- kız için kampanya

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilik nakli bekleyen Yılmaz Çelen (42) ve kızı Ebru Çelen (18) için Kızılay ile birlikte kampanya başlattı.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Çelen, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ebru Çelen'e, burada kan kanseri teşhisi koyulup, tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi. Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığına kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis koyulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı. Baba- kız, şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde iyileşebilmek için ilik nakli olmayı bekliyor.

ATATÜRK KENT MEYDANI'NDA KIZILAY TIRI BEKLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ziyaret ettiği Yılmaz Çelen ve kızı Ebru Çelen için Kızılay'la birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda kampanya başlattı. Meydanda 30 Eylül Pazartesi gününe kadar bekleyecek Kızılay'a ait tır, ilik donörü olmak ve kan vermek isteyenlere hizmet vermeye başladı. Herkesi desteğe çağıran Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi olarak ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerimizle beraber kampanyamızı başlattık. Tüm Aydın halkına, Türkiye ve dünyaya sesleniyorum. Lütfen hayat verin, kampanyaya destek verin. Ben inanıyorum, Ebru'muza mutlaka bir donör bulunacak. Kampanyaya büyük bir ilgi var, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Özlem Çerçioğlu'nun hastanede baba- kızı ziyareti

-Atatürk Kent Meydanı'nda başlatılan kampanyadan görüntü

-Özlem Çerçioğlu konuşma

Haber- Kamera; Burhan CEYHAN/ AYDIN,

===================

3 yıl önce kaybolan postacı için yeniden arama çalışması başladı; ancak izine rastlanılmadı

Karaman'da 3 yıl önce babasına ait otomobille evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan postacı ve o dönem 27 yaşında olan Ahmet Uysal için yeniden arama çalışması başlatıldı. Fisandun Barajı'nda polis dalgıçlar tarafından 2 gün süren çalışma sonucu Uysal'ın izine rastlanılmadı. Gözü yaşlı baba Ramazan Uysal, "Oğlumuz halen her saat, her dakika aklımızda. Biz hale onunla yatıp, onunla kalkıyoruz." dedi.

PTT'de posta dağıtıcısı olarak görev yapan Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 tarihinde babası Ramazan Uysal'a ait 70 FZ 843 plakalı otomobille evden ayrıldı. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Oğlunun akıbetini merak eden ve biran önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraja atıldığını duyduğunu söyledi. Polis yaptığı araştırmada Ahmet Uysal'ın cep telefonu sinyaline en son baraj bölgesinden geldiğini saptadı. Yapılan tespitlerin ardından 24 Şubat 2017'de Fisandun ve Yeşildere Barajı'nda AFAD ekiplerince su altı kameralarıyla arama yapıldı. Herhangi bir ize rastlamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp postası Uysal'ın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Bu kapsamda Mersin'den 2 dalgıç polis çağrıldı. Polis, Fisandun Barajı'nda 25 Eylül günü yeniden arama çalışması başlattı. 40 metre derinlikten 10 kilometrelik alanda 2 gün süren arama çalışmalarında Uysal'ın izine rastlanılmadı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda oğlunun izine rastlamadıklarını ifade eden Ramazan Uysal, "Devletimizin eli uzun, her şeye gücü yeter. İnşallah kurban olduğum Allah'ımın izniyle hayırlı bir yerden, hayırlı bir haber alırız. Yıllardır çok uğraştık, çok çaba gösterdik. Ama bugüne kadar bir neticeye varamadık. Oğlumuz halen her saat, her dakika aklımızda. Biz hale onunla yatıp, onunla kalkıyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Dalgıç polislerin suya girmesi

- Baraj gölünde arama yapılması

- Dalgıçlardan ve hazır bekletilen ambulans ve ekiplerden detay

- Anons

- Baba Ramazan Uysal ile röp

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

========================

Gürcü Nina, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da, Cumhuriyet Meydanı'nda yerde uyuyan, Gürcistan uyruklu alkollü olduğu değerlendirilen kadın, ekiplere zor anlar yaşattı. Polise tüküren, ambulansa binmemek için direnen Nina adlı kadın, güçlükle hastaneye götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Atatürk Anıtı altında kadının yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin alkollü olduğunu anlayan polisin isteği üzerine, kadın polis meydana geldi. Gürcistan uyruklu ve adının 'Nina' olduğu öğrenilen kadını yattığı yerden kaldırmak isteyen polis ve sağlık görevlileri, uzun süre uğraştı. Yerden kaldırılamayan kadın, uyumak istediğini söyleyip, bağırdı. Görevlilere tüküren ve sedyeye alınmak istemeyen kadın, 45 dakikalık uğraşın ardından güçlükle ambulansa bindirilip, hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Sağlık ekiplerinin kadını sedyeye yatırmaya çabası

-Kadının tepki göstermesi

-Zorluk çıkarması

-Sedyeye yatırılıp ambulansa taşınması

-Kadının sedyeden kendini atması

-Sağlık görevlilerinin kadının yatırması

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA)

=================

Beyin tümörü ve KKKA hastalığını aynı anda yendi

İSTANBUL'dan yaz tatili için geldiği Tokat'ta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Ali Savaş'ın (60) beyninde tümör olduğu belirlendi. Tedavi sürecinde aynı zamanda kene ısırmasıyla bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı da ortaya çıkan Savaş, tedaviyle her iki rahatsızlığı da atlatarak hayata yeniden tutundu.

İstanbul'da bir hastanede işçi olarak çalışan Ali Savaş, 2017 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra eşi ve 2 çocuğu ile İstanbul'da yaşamaya başlayan Savaş, yaz aylarında tatil için memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Oğulbey köyüne geldi. Her yıl yaptığı ziyaretlerini bu yılda gerçekleştirmek için köyüne gelen Savaş, 10 gün sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve görme kaybı şikayeti ile Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitti. Savaş'a, hastanede yapılan kontroller sonrasında hipofiz bezi tümörü teşhisi konuldu. Tahliller sırasında Savaş'ıh kene ısırmasıyla bulaşan KKKA hastalığına da yakalandığı da ortaya çıktı. Doktorlar, beyin tümörünün ilerlememesi için Savaş'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Savaş, burundan endoskopik yöntemle ameliyat edildikten sonra ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 20 gün süresince KKKA hastalığına karşı tedavi gördü. 2 hastalığı aynı andan yenen Savaş, hayata yeniden tutundu.

'HASTA NORMAL YAŞANTISINA DÖNDÜ'

Ali Savaş'ın şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu ile kliniğe geldiğini ifade eden Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Doktor Erol Öksüz, "Yapılan tetkiklerinde hipofiz bezi tümörü tespit edilmesi üzerine hızlıca yatışı yapıldı. Planlanan operasyon endoskopik olarak burundan girip beyindeki tümörü boşaltmaktı. Ancak tetkiklerinde beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olduğu tespit edildi. Bu hastalık kan yolu ve solunum yolu ile bulaşabilen bir hastalık ve kanamaya neden olabiliyor. Bu nedenle literatüre baktık ve benzer bir ameliyatın KKKA hastalığı olan bir hastada yapılmadığını gördük. Hastada ameliyat esnasında şiddetli kanama riski olabileceği mevcuttu. Onun için tıbbi tedavi, ilaçla düzeltebilir miyiz, mevcut sıkıntılı durumunu geçirebilir miyiz diye düşündük. Fakat hastada tekrar kanama olması üzerine, hayati riski çok yükseldiği için mevcut riskleri göze alarak hastayı ameliyata aldık. Burundan endoskopik sistemle girerek hastanın tümörünü boşalttık. Hastamız sağlığına kavuştu. Ekibime her hangi bir hastalık bulaşması olmadı. Bir buçuk aylık bir tedavi sürecinden sonra hastamız burada. Hormonlarının büyük bir kısmı normale geldi. Hasta normal yaşantısına döndü" diye konuştu.

Bu tip ameliyatın dünyada bir ilk olduğunu ileri süren Öksüz, "Biz bu tip ameliyatlarda burundan endoskopik olarak giriş yapıyoruz. Ama Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı kanamaya yol açan bir hastalık. KKKA hastalığı da var olan bir hastaya dünyada daha önce bu tip bir ameliyat yapılmamıştır. Dünyada ilk olan bir ameliyat" dedi.

'İKİNCİ BİR HAYATA KAVUŞTUM'

Sağlığına tekrar kavuşan Ali Savaş ise, "Beni iki hastalıktan kurtardılar ve tekrar sağlığıma kavuşturdular. Şu anda sağlığıma kavuştum. Beyin tümörümün olduğunu bilmiyordum. Biz ateşli bir hastalık olarak geldik. Burada yapılan tetkiklerde beyin tümörünün olduğunu ve kanamalı olduğunu söylediler. Acilen ameliyata alındım. İki hastalığımı birden tedavi ile sağlığıma kavuşturdular. İkinci bir hayata kavuştum" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

-Hasta ve doktorunun görüntüleri

-Doktorun muayenesi

-Doktor ve hastanın konuşmaları

-Detaylar

(534 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

======================

Yangın tatbikatı heyecan yarattı

İzmir'de toplumu yangın ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Telekom binasında büyük çaplı bir tatbikat düzenlendi.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir İtfaiyesi ve Türk Telekom İzmir Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yangın tatbikatı heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Birçok kişi itfaiyenin tatbikatını ve yangın söndürme çalışmalarını izledi. Tatbikat gereği Alsancak'taki Türk Telekom hizmet binasında çıkan temsili yangına müdahale edildi. Binadan dumanlar yükselmesi üzerine içerdeki çalışanlar tahliye edilerek itfaiyeye haber verildi. Birkaç dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler merdivenli itfaiye aracıyla binada mahsur kalan çalışanları kurtardı. AKS 110 ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatın ardından İzmir İtfaiyesi uzmanları tarafından ev yangınlarına müdahale konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-İzmir İtfaiyesi'nin Türk Telekom Hizmet Binası'nda gerçekleştirdiği yangın tatbikatı'ndan genel ve detay görüntüler

İZMİR,

======================

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaklaşık bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çömlekçi Köyü yaylasında İlhan Eliaçıkel'e ait 4 keçi, yaklaşık 1 hafta önce arazide kayboldu. Bir süre sonra kayalıklarda görülen keçilerin kurtarılması için AFAD'dan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin, sarp ve dik arazide yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-AFAD ekibinin kayalıklara gidişi

-Keçilerin olduğu yere halat ile inmesi

-Mahsur kalan keçilerin görüntüsü

-Keçilerin halat ile yukarı çekilmesi

SÜRE: 02'20"

Haber: Adnan ÇELEBİ-Kamera: NİĞDE,