Dha yurt bülteni - 5

Okul önünde döner bıçaklı kavga kamerada

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir okulun önünde esnafların döner bıçaklı kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 2 Ekim Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre kantinci esnafı ile okul önündeki esnaflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında bir diğer esnafta olay yerine elinde döner bıçağI ile gelerek kavgaya dahil oldu. Kavga anını okulun duvarından izleyen öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Okul önündeki kavgadan görüntüler

-Döner bıçaklı saldırganın görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,)

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Doktor hastaneye giderken kaza yaptı: 6 yaralı

Aksaray'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan doktor Ayşe Betül Öztürk'ün (37) bir çocuğa müdahale için hastaneye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Nevşehir kavşağında meydana geldi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk cerrahı olarak görev yapan Ayşe Betül Öztürk, ameliyat ettiği çocuk hastayı kontrol etmek için hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Öztürk yönetimindeki 38 AC 610 plakalı otomobil, kavşakta Teyyar Kıran (43) yönetimindeki 27 L 5361 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Doktor Öztürk ile diğer aracın sürücüsü Teyyar Kıran ve yanındaki Kudret Kıran (41), Esma Kıran (16), Tuğba Kıran (20), Fatuma Barre Ali Fatumo (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan doktor Ayşe Betül Öztürk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı doktorun araçtan çıkartılması

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Hırsızlık şüphelisi, polis aracının önüne düştü

Adana'da girdiği evde hırsızlık yapmak isterken ev sahibine yakalanan Mansur K. (30), kaçmaya çalıştığı sırada balkondan atlayıp, polis aracının önüne düşünce yakalandı.

Olay, Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı hırsızlık yapmak için bir eve giren Mahsur K., ev sahibiyle karşılaştı. Ev halkının bağırmasıyla panikleyen hırsız, 2 katlı müstakil evin balkonundan atlayarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki şüpheliyi yakamalak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Mansur K., birkaç sokak ileride bulunan başka bir müstakil eve tırmanarak girdi. Burada da uyanık olan ev halkı ile karşılaşan Mahsur K., bir kez daha kaçmak için kendini balkondan yola attı. Şüpheli, mahallede devriye gezen polis ekip aracının önüne düşünce yakalandı. Gözaltına alınan Mansur K.'nın hırsızılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Mansur K. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının emniyet binasından çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

SÜRE: 41" BOYUT: 75 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,

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41 yıldır ağaçlardan eşya yapıyor

KAYSERİ'de 41 yıldır el oymacılığı ile uğraşan Şükrü Koç (55), ceviz, gürgen, maun ve çam ağaçlarından masa, sandalye, tepsi, heykel ve hediyelik eşyalar yapıyor.

Evli, 2 çocuk babası Şükrü Koç, merkez Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Bölgesinde bulunan atölyesinde ürünleri sipariş üzerine üretiyor. Koç, ağaç köklerini, dallarını ve gövdelerini orijinal şeklini bozmadan değerlendirerek, birer sanat eserine dönüştürüyor. El oymacılığının sabır ve azim gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken Koç, meslekte çırak yetişmemesinden yakındı.

'BİR SANTİMETRE KARESİNE 3 SAAT UĞRAŞABİLİYORUZ'

Koç, yapılan işte el emeği ve alın terinin olduğunu ifade ederek, "Küçük yaşlardan itibaren ahşap ile uğraşmayı seviyorum. El oymacılığı çok zor olan bir meslek, sabır ve azim gerektiriyor. Azim olmazsa ortaya herhangi bir şey çıkaramazsınız. Bazen bir santimetre karesine 3 saat uğraşıyoruz. Bizim bir sene uğraştığımız işler de oluyor. İstenilen işe göre ise zaman değişiyor. O derece de sabır isteyen bir iştir. Bu işte alın teri, el emeği ve göz nuru var. Tek yönlü kapatma ile bitmiyor. Onunla uğraşırken, dizaynı hoşunuza gitmezse saatlerce uğraşırsınız. O güzelliği bulmak için de çalışıyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA'DA BU MESLEK BİTTİ'

Şükrü Koç, vatandaşların plastik malzemelerden yapılan ürünlerden vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Ürünlerimizi yaparken ceviz, gürgen, maun ağacı ve çam gibi ağaçlardan yararlanıyoruz. Yurtdışına açılırsak yapılan emek daha çok anlaşılır. Orada bu meslek şuan bitmiştir. Bizim burada da artık bitti. Bu kadar emeğe ise fiyatlarımız pahalı değildir. Yurtdışına özel siparişlerimiz oluyor. Şuan burada yaptığım tavan göbekleri de İngiltere'de bir restorana gidecek. Yurtdışından başka teklifler geldiğinde ise değerlendiririz. Ağacın sıcaklığı hiçbir zaman kaybolmaz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şükrü Koç'un çalışması

-Yapılan ürünlerden detaylar

-Şükrü Koç ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 5,50 - 654MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Alkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ekipleri yakaladı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak denetimlerde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü asayiş şubesine bağlı motorlu yunus ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan sürücünün yapılan alkol testinde 1.95 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptılar. Mergiç Mahallesi Melen-Su Park mevkiinde yapılan uygulama sırasında bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan sürücü motorlu yunus ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalandı. Yakalanan sürücü yine polis ekipleri eşliğinde uygulama yapılan alana getirildi. Otomobilden indirilen sürücü ayakkabılarına kadar aranırken, yapılan alkol testinde 1.95 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan polis ekipleri yaptıkları denetimler sırasında şüpheli araçları durdurarak araçları ve kişileri aradılar. Yapılan denetimlerde herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denetimlerden görüntü

Polis ekiplerinin araçları ve şahısları ararken görüntüsü

Polisten kaçan sürücünün polis ekipleri eşliğinde getirilmesi

Kaçan şahsın ayakkabılarının çıkarılarak aranması

Polisin alkol muayenesi ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,