DHA YURT BÜLTENİ-5

İzmir'de ağlatan anma

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında İzmir'de de anma törenleri düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerde, duygusal anlar yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla anıldı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'i geçe sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Araçlarında seyir halinde bulunan vatandaşlar, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu. Meydandaki kimi vatandaşların duygulanıp ağlamaları dikkat çekti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Resmi törenler, sabah saat 08.40'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri, il başkanları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, oluşturulan arama noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra meydana girdi. Tören sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile AK Parti eski İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın samimi sohbeti dikkat çekti. Törende çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. O anda tüm kentte adeta hayat durdu. Havada helikopter, körfezde deniz polisi, karada ise herkes o anlarda Atatürk'ü unutmadıklarını göstermek için saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bazı vatandaşlar, sirenlerin çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladı. Trafikte bulunan araç sürücüleri, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma anlarından

Meydandaki törenlerden

Sirenler çaldığı anda vatandaşların saygı duruşunda bulunmasından

Protokolden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Mustafa KÖPRÜLÜ-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Motor tutkunları Ata'yı 09.05 koreografisiyle andı

Edirne'de A2 Teker Motor Sporları Kulübü üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde, motorlarıyla Atatürk'ün ölüm saati 09.05 koreografisi oluşturarak andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'nci yılında, Edirne A2 Teker Motor Sporları Kulübü üyeleri bir araya gelerek andı. Edirne Tren Garı'nda motorlarıyla buluşan 35 motosiklet tutkunu, Atatürk'ün gözlerini dünyaya yumduğu saat 09.05'de

sonsuzluk 09.05 koreografisi oluşturup, Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Etkinliğe katılanlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyarak Ata'yı andı.

Edirne A2 Teker Spor Kulübü Başkanı Alper Doğruöz, "Yaptığımız Atatürk koreografisiyle de gençlere bir şeyler bırakmak istedik. Koreografimizde o hiç sevmediğimiz 09.05'i gösteren saati ve Ata'mızın bizim için sonsuzca yaşadığını temsil eden sonsuz işaretini yaptık. Atatürk posteri ve şanlı bayrağımızı da unutmadık. Biz her zaman Ata'mızın izindeyiz" dedi.

Motorcu Selda İnanç ise, "Bu etkinlikte hem motosikleti sevdirmek istedik hem de ölümsüz Ata'mızı da burada saat 09.05'i gösteren saati yaparak tüm Türkiye'ye örnek olmak istedik. Ata'mız yüreğimizde, hepimiz Atatürk'ün izinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:

Motorculardan genel

Motorculardan detay

Drone ile koregrafi oluşturmaları

Alper Doğruöz ile röp.

Farklı açılardan detay

Selda İnanç ile röp.

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Van, Hakkari ve Bitlis'te, Atatürk anıldı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Van, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Van'daki anma etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in çelenk koymasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Valilik önündeki programın ardından anma etkinlikleri, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

HAKKARİ'DE ATA'YA SAYGI

Hakkari'deki Atatürkü anma programı, Valilik binası önünde yapıldı. Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Piyade Komando Albay Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Valilik ve Belediye Başkanlığı çelengini Vali Akbıyık koydu. Hakkari'deki anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

ULU ÖNDER, BİTLİS'TE ANILDI

Bitlis'teki anma programı ise, Vali Oktay Çağatay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Çelenk koyma programına askeri erkan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından program, Bitlis Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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VAN

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-Törene katılanlar

-Atatürk anıtına çelenklerin sunulması

-Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması

-Detaylar

BİTLİS

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-Törene katılanlar

-Çelenklerin anıta sunulması

-Saygı duruşu

-Kültür Merkezindeki etkinliklerden genel ve detaylar

Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ,

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Gaziantep'te Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Gaziantep'te de törenlerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı ve törene katılanlar saygı duruşunda bulundu. Yoldan geçenlerin de saygı duruşunda bulunduğu anma töreni İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törene katılanlar

Çelenklerin konulması

Siren sesi

Saygı duruşunda bulunanlar

İstiklal Marşı'nın okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-

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Çanakkale'de Atatürk anıldı

Çanakkale'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine, protokol üyelerinin yanı sıra askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saat 08.55'te Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Boğaz Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekildi, daha sonra da yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında kentin caddelerinde hayat durdu. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları açtı. Tören sonunda, vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tören alanından detay genel görüntü.

-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından detay, genel görüntü.

-Vatandaşların Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasından detay genel görüntü.

-Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bırakanlardan genel detay görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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İnşaat ve temizlik işçilerinden Ata'ya saygı

Muğla'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde 2 katlı bir binanın inşaatında çalışan inşaat işçileri, sirenlerin çalmasıyla birlikte hazır ola geçip Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Menteşe Belediyesi'nde çalışan bir temizlik personeli de elinde süpürgesi ile saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Temizlik ve inşaat işçilerinin çalışırken görüntüsü

-Temizlik ve inşaat işçilerinin saygı duruşunda bulunması

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Zonguldak'ta 09.05

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Zonguldak'ta törenle anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte cadde ve sokaklardaki halk saygı duruşuna geçti.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma törenine Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. AFAD tarafından kente kurulan sistemden tüm mahallelerde siren çalındı.Siren sesini duyan, cadde ve sokaklarda yürüyenler saygı duruşuna geçti. İş yerlerinde çalışanlar ve araçlarında bulunanlar da dışarıya çıkarak saygı duruşuna katıldı. İsmet Paşa Parkı'nda bir ayakkabı boyacısı ve temizlik görevlisi de çalışmalarını yarıda bırakarak saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Törenin başlaması

-Saygı duruşunda bulunanlar

-Ayakkabı boyacısının saygı duruşunda bulunması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Bingöl'de ulu önder Atatürk anıldı

Bingöl'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Ekinci ve 49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, anıta çelenk koydu. Çelenklerin konulmasının ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Görüntü Dökümü

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Atatürk büstüne çelenk konulması

Saygı duruşu

İstiklal Marşı'nın okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Yazın fındığa dadanan 'kahverengi kokarca'da kış tedirginliği

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, dadandığı bahçelerde yapraklarını yiyip suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik mücadelenin de başlatılması planlanıyor. Yaz mevsiminde özellikle fındık bahçelerini mesken tutan zararlı böceğin, havaların soğumasıyla, ev ve ahır gibi kapalı ortamlarda yuvalanmaya başlaması üreticileri tedirgin ediyor. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, uyarılarda bulanarak, "Kahverengi kokarca, kışı evlerde saklanarak geçirmeye hazırlanıyor. Üreticiler bu istilacıyı gördükleri yerde yok etsinler, ağıllar ve evlerinin çevresini ilaçlasınlar" dedi.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılarla ilgili başlatılan mücadele sürüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımına zarar veren ve yörede 'vampir' olarak bilinen 'ricania simulans' adlı kelebek ile fındık üretiminde rekolte kaybına yol açan 'drakula' adlı 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' türünün ardından, fındık bahçelerinde dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü de, tehdit oluşturuyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği saptanan ve günde 30 kilometre yol kat eden böcek türü, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünün kurumasına neden oluyor. Fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirtilen istilacı böceğe karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra yurt dışından ithal edilecek olan 'japonika' isimli arı türü ile biyolojik mücadele yapılması planlanıyor. Yaz mevsiminde özellikle fındık bahçelerini mesken tutan zararlı böceğin, havaların soğuması ile ev ve ahır gibi kapalı ortamlarda yuvalanmaya başlaması ise üreticileri tedirgin ediyor. Üreticiler, zararlı böcek için biran önce sahada biyolojik mücadelenin başlatılmasını istiyor. Bölgede, böcek türü ile ilgili ihbar hattı da oluşturulurken üreticilerin bahse konu böceğe rastlamaları halinde '444 0208' numaralı hatta ihbarda bulunması ve gördükleri yerde ise yok etmeleri isteniyor.

'KIŞI EVLERDE SAKLANARAK GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR'

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, tedbirlerin alınmaması halinde 'kahverengi kokarca'nın fındığa zararının artacağını söyledi. Kışın kapalı ortamlara yönelecek olan böcek türü için ilaçlama uyarısında bulunan Arslantürk, "Kahverengi kokarca, Türkiye'de son 4 yıldır görülüyor. Gürcistan'dan gelip Artvin ilimizden bölgemize yayıldı. Bugünlerde de kışlığa gidiyor. Kışlık olarak da genellikle ev ve ağıl çevrelerini tercih ediyorlar. Son günlerde oldukça ihbar almaya başladık kahverengi kokarcalar, insanların artık evlerinde girmeye başladı. Fındıkta tehdit oluşturan bu böcek kışı evlerde saklanarak geçirmeye hazırlanıyor. Üreticiler, bu istilacıyı gördükleri yerde yok etsinler, ahır ve evlerinin çevresini mutlaka ilaçlasınlarö dedi.

'BİYOLOJİK MÜCADELEYE BAŞLANMALI'

Kahverengi kokarca ile ilgili kimyasalın yanı sıra biyolojik mücadeleye de bir an önce başlanılması gerektiğini kaydeden Arslantürk, "Biz bu zararlı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını sık sık uyarıyoruz. Kimyasal mücadele ile çok fazla sonuç alınamaz oldu. Biz üreticilere evlerinizin çevresinde gördüğünüz zaman mutlaka yok edin diyoruz. Miktarını ne kadar düşürürsek gelecek yılda verecek olduğu zararı o kadar düşürmüş oluruz. Bakanlığa başvuruda bulunduk. Biyolojik mücadele edilmesi gerektiğini ve 'Japonika' isimli bir arı türünün bu böceği yok ettiğini söyledik. Yıllardır söylüyoruz, ama bir adım bile bu konuyla ilgili atılmıyor. Bu tür istilacılar sadece fındığa değil 350 meyve ve sebzeye zarar veriyor. Mutlaka ciddi ve hızlı adım atılması gerekiyorö diye konuştu.

'GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE YOK EDİYORUZ'

Üretici Mehmet Navdar ise, zararlı böcek türünün kışın ev ve ahırlarına yönelmesiyle endişe yaşadıklarını, yetkililerin konuyla ilgili önlem almasını istedi. Navdar, "Bu böcek sadece tarlada değil evlerin içerisinde, ambarlarda, ahırlarda da görülüyor. Böcek fındığı kurutmaya, verim ve kalitesinde düşüklüğe neden oluyor. Biz gördüğümüz yerde yok ediyoruz. Milyonlarca kahverengi kokarca var. Öldürerek yok edemiyoruz. Baş etmemiz mümkün değil. Evlerimizde de oturamaz olduk. Ciddi bir istila söz konusu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fındık bahçeleri drone detay

-Kahverengi kokarca adlı böcek türünden detay

-Böceğin zarar verdiği fındık yapraklarından detay

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı röportaj

-Fındık Üreticisinden Röportaj

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aleyna Keskin TRABZON-

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Adapazarı'nda kazada aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı

ADAPAZARI'nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yaşamlarını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzcan Uğurlu idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 54 S 2046 plakalı işçi servisine çarptı. İşçi servisi ise önünde ilerlemekte olan 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan 10 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.

Polis meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Ekiperden görüntü

Araçlardan görüntü

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,