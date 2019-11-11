DHA YURT BÜLTENİ - 5

HDP önündeki eylemde 70'inci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 70'inci günde de sürdürdü. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için oturma eylemini sürdüren Cennet Kabaklı, çocukları kaçırılan diğer anne babalara seslenerek, eyleme katılmalarını istedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 70'inci günde 56 aile tarafından devam ettiriliyor.

'70 YIL DA OLSA BİZ BURADAN KALKMAYACAĞIZ'

2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için 28 Eylül günü Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, çocukları kaçırılan diğer anne babalara seslenerek, "Gelsinler evlatlarını beklesinler bizimle beraber. Burada otursunlar, korkmasınlar" dedi. Kabaklı, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Oğlum, usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda kaçırıldı ve 5 yıl oldu. Bu gün 70'inci gün, biz buradayız, 70 yıl da olsa biz buradan kalkmayacağız. Oğlumu bıraksınlar, bütün askerlerimizi, polislerimizi bıraksınlar. Diğer annelerin evlatlarını da bıraksınlar. Yazık artık, azıcık vicdanları varsa bıraksınlar. Kendi çocuklarını, evlatlarını gözlerinin önüne getirsinler. İnşallah kökleri de biter, PKK, HDP diye bir şey kalmaz. Bundan sonra başka anne babaların ciğerleri yanmasın. Buradan diğer anne babalara da sesleniyorum, gelsinler evlatlarını beklesinler bizimle beraber. Burada otursunlar, korkmasınlar" dedi.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

56- Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

-------

HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Cennet Kabaklı'nın röportajı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

=====================

Şiddet olaylarına karşı kurulan 'KADES' kadınlara tanıtıldı

Adana 'Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum' projesi kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi amacıyla tasarlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi İsmail Hazar Anaokulu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Kadınlara, aile içi şiddete maruz kalınması durumunda telefonlarına indirecekleri KADES uygulamasıyla tek bir tuşa basarak güvenlik güçlerine haber verebilecekleri anlatıldı. Daha önce eşlerinden ya da erkek arkadaşlarından şiddet görmüş bazı kadınlar da etkinlikte konuşarak, KADES programını kullanarak hayatlarında nelerin değiştiğini anlattı.

'DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Uzun bir süredir eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini söyleyen ve etkinliğe katılarak KADES programını indirdikten sonraki deneyimlerini katılımcılara aktararak N.O. (41), kadınların gördüğü şiddetin fiziksel boyutunun dışında psikolojik boyutunun da olduğunu söyledi. Birçok kez aynı kişi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten N.O., "Telefonumda artık KADES programı var. Bu program sayesinde bir tuşa basıyorsunuz ve 3 dakika içinde polis geliyor. Kendimi daha güvende hissediyorum" dedi. Boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından birçok kez darp edildiğini söyleyen F.Y. (31) ise yaşadığı şiddet olaylarından sonra KADES programıyla tanıştığını ve cep telefonuna indirdiğini söyledi.

KARŞILIKLI SEVGİ VE SAYGI

Tanıtıma Eşi Gülistan Işıltak (69) ile birlikte gelen Şahin Işıltak (69), 50 yılı aşkındır mutlu bir evlilikleri olduğunu belirterek, iki insanın uzun ömürlü bir evlilik yürütebilmesi için karşılıklı sevgi ve saygının en önemli kural olduğunu ifade etti. Eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını ve ona sonsuz saygısının olduğunu söyleyen Işıltak, "Şiddete karşıyız efendim. Eşlerimiz bizim emanetimiz. Biz bir bütünüz ve böyle güzeliz" diye konuştu.

Etkinlik daha sonra polislerin KADES uygulamasının cep telefonuna nasıl indirileceği ve kullanılacağını anlattığı seminerle son buldu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Toplantıdan görüntüler

-Kadınların telefonuna programı indirmesi

-Telefonlardaki programdan detay

-Etkinliğe katılan Şahin Işıltak ile röp.

-Şiddete uğrayan kadınlar ile röp.

-Toplantıya katılanlardan detaylar

SÜRE: 03'43" BOYUT: 412 mb

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

=====================

Kamyonet, tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Gürcan Güngör (31) idaresindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonette yolcu olarak bulunan Mesut Kösem'in (35) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Gürcan Güngör ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kamyonet altında kalarak hayatını kaybeden Mesut Kösem'in cesedi, İtfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

-----------------

-Kaza yeriden görüntüler

-Sağık ve itfaiyeden görüntüler

-cesedin taşınması

Süre: 1.49 Boyut: 223 MB

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,

======================

Kasnak meşesi ormanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesi sınırlarında bulunan kasnak meşesi ormanı, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Eğirdir ilçesinde bulunan kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Kararda, "Isparta ili Eğirdir ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bölge Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kasnak meşesi doğal olarak sadece Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırları içinde yetişiyor. 1987 yılında Tabiat Koruma Alanı ilan edilen Yukarı Gökdere köyü sınırları içindeki ormanda, boyu 30 metreyi aşan, 1.6 metreye ulaşan çaplarıyla 650 yıllık kasnak meşeleri bulunuyor. Küçük grup ve kümeler halinde bulunan kasnak meşesi, toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda en iyi gelişmeyi gösteriyor. Düzgün gövdesiyle kaplamacılıkta ve parkecilikte kullanılan ağaç, daha önce ağaç fıçı ve esnek malzeme yapımında kullanılması nedeniyle yöre halkı tarafından 'kasnak meşesi' ismiyle anıldı.

218 bitki türü tespit edilen koruma alanı içerisinde kasnak meşesinin yanı sıra saçlı meşesi, Makedonya meşesi, mazı meşesi, Lübnan sediri, karaçam, kızılçam, Toros köknarı, kakar ardıcı, boylu ardıcı, çınar yapraklı akçaağaç, akçaağaç, çiçekli dişbudak, sivri meyveli dişbudak gibi ağaçlar ile tilki, porsuk, sansar, kurt, yaban domuzu ve sincap gibi yaban hayvanları da yer alıyor.

TABLO GİBİ SONBAHAR MANZARASI

Isparta'ya 69, Eğirdir'e 32 kilometre uzaklıktaki 1300 hektarlık Kasnak Meşesi Ormanı, rengarenk görünümüyle tabloyu andırıyor. Kasnak Meşesi Ormanı, hüznün en yoğun hissedildiği sonbahar mevsimini de yoğun şekilde hissettiriyor. Özellikle hafta sonları bu güzelliği yaşamak için bölgeye gelen ziyaretçilerin bu güzellik karşısındaki yorumları ise dikkat çekiyor.

Liderliğini dağcı profesyonel rehber Cuma Gök'ün yaptığı Börtü Böcek Doğa Yürüyüş Dostları'ndan bir ziyaretçi, "Kasnak Meşesi Ormanı, 'Kasımda Aşk Başkadır'ın bir diğer adıdır" derken, bir başka ziyaretçi ise "İnanılmaz renkler arasında büyülü ve keyifli bir gün geçiriyoruz" dedi. Cuma Gök ise doğa dostlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikte, doğa yürüyüşü yaptıkları, sonbaharın renklerini fotoğrafladıklarını ve bölgede kısa süreli kamp yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------

Kasnak meşesinden görüntü

Ağaçlardan

Alanda gezenlerden

Röp: Gezenler

Drone detaylar

Haber: Selma KUNAR- Ali ÇEVİKBAŞ/ANTALYA-DHA)

======================

Hayvan Parkı'nın yeni misafirleri: Alpaka ve Koati

Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova'nın en büyük, en doğal ve tek hayvan parkı olma özelliğine sahip hayvan parkı, 'Rakungiller' familyasından Koati ve 'Devegiller' familyasından Alpaka, Tarsus Hayvan Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Getirilen iki yeni tür ile tür sayısı 83'e çıkan hayvan parkının popülasyonu ise 1706'ya yükseldi.

Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı olan çok sayıda hayvan türünü barındıran Tarsus Hayvan Parkı, bünyesine kattığı yeni türler ile her geçen gün genişliyor. Farklı bir kentten getirilen 2 Alpaka ve 2 Koarti ile birlikte Tarsus Hayvan Parkı'ndaki tür sayısı 83'e yükselirken, hayvan popülasyonu ise toplam bin 706'ya çıktı.

Alpaka ve Koatilerin kısa sürede Tarsus Hayvan Parkı'na uyum sağladığını ifade eden Veteriner Hekim Fırat Kabayel, "İki türümüzün de hayvan parkımıza getirdikten sonra tüy, tırnak bakımlarını yaptık. Rehabilitasyon süreçleri vardı. Hayvan parkımıza kısa sürede uyum sağladılar" dedi.

Akpakalar hakkında bilgi veren Kabayel, "Alpakalar çok sevecen ve sosyal hayvanlar olması dolayısıyla herkes tarafından sevilen oldukça sevimli hayvanlar. Bir çift getirdik. Yakın zamanda üremelerini bekliyoruz. Burada inşallah daha büyük bir aile olacaklar" diye konuştu.

Koatiler hakkında da kısa bilgi verdikten sonra iki türün de uyum sağlama sürecinin tamamlandığını ifade eden Kabayel, "Koatilerimiz de tırmanma kabiliyetine sahip çok güçlü hayvanlar. Bunun için de ağaçlık ortamları ve tırmanabilecekleri alanları çok seviyorlar. Alpakalar gibi çok sosyal hayvanlar. Onlar da yeni yaşam alanlarına çok kısa sürede uyum sağladılar. Bugünden itibaren vatandaşlarımız alpaka ve koatilerimizi görmeye gelebilirler" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------------

-Alpakadan genel ve detay

-Alpakalar gezerken

-Koatilerin genel ve detay

-Koatiler gezerken

-Veteriner Hekim Fırat Kabayel ile röp

(BOYUT: 514 MB) (SÜRE: 4,35 MB)

Haber-Kamera: MERSİN,

========================

Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Sivas'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara fidan dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Sivas Adalet Sarayı bahçesinde denetimli serbestlik yasası kapsamındaki Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler vatandaşlara 300 adet çam fidanı dağıttı. Fidan dağıtım programına Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, adliye personelleri ve hükümlüler katıldı. Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi.

Hükümlüler ile birlikte kampanyaya destek olmak için fidan dağıttıklarını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Milli Ağaçlandırma Günü seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm Türkiye'de saat 11.11'de 11 milyon fidanın topraklar buluşturma projesi kapsamında biz de adliyemizde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından 300 tane fidan dağıttık. Ağaçlar toprakla buluştuğunda her birisi bugün fidan, yarın her birimiz için nefes olacak. Bu ağaçlarımız yarın ülkemizin oksijeni anlamında, ülkemizin zenginliğine büyük katkı sağlayacak. Biz de projeye küçük bir katkımız olsun diye 300 fidanı dağıtıyoruz. Daha sonra da 100 fidanı da daha önce oluşturduğumuz Adalet Ormanımızda hükümlülerimiz ile toprakla buluşturacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Programdan görnütüler

-Fidan dağıtımı

-Başsavcının açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,