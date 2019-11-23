DHA YURT BÜLTENİ-5

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 14 ölü, 26 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Olay yerindeki yaralılar ise Tel Abyad ve Akçakale'deki hastanelere getirilmeye devam ediyor.

EKMEK SIRASINDAKİ SİVİLLER HEDEF ALINDI

Öte yandan saldırının Tel Abyad ilçe merkezinde ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen sivillere yönelik yapıldığı belirlendi. Fırından ekmek almak için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin sıra beklediği ve bu sırada bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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Seri katili güvenlik kamera kayıtları ele verdi

Ordu'da, gasp iddiasıyla tutuklandıktan sonra 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) köyündeki kendi evine kurduğu güvenlik kamera kayıtlarının yapılan incelemesinde cinayetlerle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Çayıroğlu'nun şüphelisi olduğu 5 olayın meydana geldiği geceleri, evinden kamuflajlı kıyafetle elinde el feneriyle ayrıldığı, sabah erkenden aynı şekilde eve döndüğü belirlendi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak şarküteri açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve tüpgazla zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra 10 Şubat 2018'de, Samsun'da işlediği iddia edilen Çayıroğlu'nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kuru sıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da Akkuş ilçesinde köyündeki evine götürerek burada depoladığı belirlendi. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun jandarma baskınıyla Akkuş'ta evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Hırsızlıkla çalındığı iddia edilen hayvanlar teşhis edilerek sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu belirlenen cep telefonları da incelendi. 10 Şubat ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da öldürülen, çoğunluğu yaşlı 12 kişiyle ilgili cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya da Çayıroğlu'nun evinden çıktı.

ÇAYIROĞLU'NUN BAĞLANTISI OLDUĞU ÖLÜMLER

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler serisinin ilki 10 Şubat 2018'de Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşandı. Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 24 Şubat 2018'de, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. 3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu'nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu belirlendi.

13 Temmuz 2018'de, Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018'de, Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı. 31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

GECELERİ KAMUFLAJLI EVDEN AYRILMIŞ

Tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 10 Şubat ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin ölümü ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evine kurduğu güvenlik kamera görüntüleri detaylı incelendi. Günlerce süren güvenlik kamera kayıtlarında, Çayıroğlu'nun şüphelisi olduğu olaylardan 5'inde gece yarısı kamuflajlı kıyafetle elinde el feneri ile evinden ayrıldığı, sabah erkenden aynı şekilde evine geri döndüğü belirlendi. Çayıroğlu'nun kurbanlarının evlerine yaya giderken normal yolları kullanmadığı, orman yollarından gidip döndüğü de saptandı.

-Görüntü Dökümü

-Muhabir anonsu

-Mehmet Ali Çayıroğlu adliyeye sevk edilirken görüntüsü

-Öldürülen kişilerin fotoğrafları

-Jandarma görüntüsü

-Öldürülen kişileri arama çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Hakan AKGÜN-ORDU-DHA

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Rusya'dan Türkiye'de kaybolan oğlunu bulmak için geldi

Rusya'dan iki yıl önce babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye çalışmaya gelen ve yaklaşık 5 aydır kendisinden haber alınamayan bilgisayar yazılımcısı Mussa Kecherukov'un (26) babası Oysun Kecherukov (53), oğlunu bulmak için şehir şehir geziyor.

Rusya'da yaşayan ve bilgisayar yazılımcısı olan Mussa Kecherukov, 2017 yılında şeker hastası olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye geldi. Mussa Kecherukov önce İstanbul, ardından Alanya'da bir süre çalıştı. Ancak ailesi kendisinden bir daha haber alamadı. Hayatından endişe duyan babası Oysun Kecherukov, otomobilini ve evini satarak oğlunu aramak için Türkiye'ye geldi. Baba Kecherukov, İstanbul, Alanya ve Yalova'da oğlunu aradıktan sonra son olarak Eskişehir'de Çerkez kökenli vatandaşların sayıca fazla olduğu yönünde bilgiler alması üzerine Eskişehir'e geldi. Çantasında taşıdığı Rusça-Türkçe sözlük ile oğlunu arayan Kecherukov yetkililerden oğlunun bulunması için yardım bekliyor.

'GELSİN YA DA BİZE SAĞ OLDUĞUNU BİLDİRSİN'

Türkiye'de gittiği illerde hastaneleri, cezaevlerini ve karakolları gezdiğini ancak bir sonuç alamadığını söyleyen baba Kecherukov şöyle konuştu:

"Oğlum Türkiye'ye yaklaşık 2 yıl önce gelmişti. 5 aydır kendisinden haber alamıyoruz. Ben şeker hastasıyım ve insülin iğnesi kullanıyorum. Oğlum bu yüzden benim tedavilerimi karşılamak için Türkiye'ye gelmişti. Sürekli annesi ile irtibat halindeydi. Oğlumla aramız iyiydi. Ben hastanede yatıyordum. Oğlumdan uzun süre haber alamayınca arabamı, evimi sattım ve çevremden borç para alıp eşimle önce İstanbul'a geldim. Antalya'da da çalışmıştı. Orayı da gezdim. Kendime bir Rusça-Türkçe sözlük aldım. Çünkü çok fazla Türkçe bilmiyorum. Ben Kafkas kökenliyim ve öz Türkçe kullanıyorum. Oğlum önce İstanbul'da, daha sonra Alanya'da çalıştı. Oradan çıkıp Yalova'ya geçtiği haberini almıştık. Eskişehir'e gelmiş olma ihtimali vardı. Çünkü burada da çok fazla Kafkas-Çerkez kökenli hemşehrilerimiz var. Hastaneleri, cezaevlerini, karakolları gezdim fakat bir sonuç alamadım. Rus Konsolosluğu'na da gittim. Yanımda Rusya pasaportu var. Onlardan da bir haber çıkmadı. Gören veya duyan biri varsa Türk vatandaşlarımızdan duyarlı olmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Eğer kendisinin ailemize karşı bir kırgınlığı varsa buradan oğlum Mussa'ya sesleniyorum. Gelsin ya da sağ olduğunu bize bildirsin. Biz Eskişehir'deyiz."

Görüntü dökümü:

-Oysun Kecherukov ile röp

-Oysun Kecherukov cep telefonundan oğlunun fotoğrafını gösterirken

-Oysun Kecherukov sözlüğü incelerken

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA

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Osmaneli konakları turizme kazandırılıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konakları yeniden restore edilerek turizme kazandırılıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 150'si tarihi tescilli 500'e yakın konak olduğunu ifade ederek, "Bu restorasyonları bitirdiğimizde doğal güzellikleri de içerisine kattığımızda parklarımızla, köprüleriyle, camileriyle, konaklarıyla, kilisesiyle öne çıkan bir ilçe konumuna gelecek. Turizm anlamında da Safranbolu, Baypazarı ve Odunpazarı gibi çok önemli bir yere sahip olacağız" dedi.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tescili bulunan tarihi konaklar zamana direniyor. Osmaneli Belediye Başkanlığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projelerle konakları yeniden restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede 150'si Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde tarihi tescili yapılmış 500'e yakın konak bulunuyor. Osmaneli Belediyesi, konaklar için kurduğu ekipler restorasyon çalışmalarına devam ediyor. 350 bin metre kare SİT alanı olan ilçede tarihi konakların restorasyonu tamamlandığında Safranbolu, Baypazarı ve Eskişehir'deki tarihi Odunpazarı evleri kadar turizme değer katması amaçlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleri ile gerek sokak çalışmaları gerekse konaklardaki restorasyonlar devam ettiğini ifade etti. Tarihi Osmaneli konaklarının Romalılardan, Anadolu Selçuklulardan ve Osmanlılardan kalan dönemlere ait olduğunu belirten Şahin, "Şu anda SİT alanımız 350 bin metre kare. Bu SİT alanı içerisinde tescilli 150 tane tarihi konak var. Ancak, tescillenmemişleri de koyduğumuz zaman yaklaşık 500-600 tane bu anlamda konağın olduğunu görüyoruz. Şu anda biz özellikle belli bir bölgede restorasyonlara odaklandık. Bunları süratle turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle özellikle sokak sağlıklaştırma çalışması yaptık. Şu anda burada restorasyonlara devam ediyoruz. Bu konakları bir taraftan restore ederken diğer taraftan da bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı bölgede yine Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte tarihi çarşının canlandırarak iş geliştirme merkezi olarak yapılması konusunda çalışmamız devam ediyorö dedi.

'TURİZMDE ÖNEMLİ BİR KONUMA GELECEK'

Osmaneli Belediyesi'nde restorasyon için yaklaşık 25-30 kişilik bir ekip kurulduğunu kaydeden Şahin, "Bu ekiple çok daha uygun maliyetlere bunları yapabilmiş oluyoruz. Çünkü restorasyonlar gerçekten çok faklı maliyetlere gidiyor. Herkes eskiden SİT alanından çıkmayı talep ederdi, şuanda da sahip çıkıyor. Turizm anlamında çok yakın bir gelecekte Safranbolu, Baypazarı, Odunpazarı gibi çok önemli bir konuma geleceğiz. Bu restorasyonları bitirdiğimizde doğal güzellikleri de içerisine kattığımızda parklarımızla, köprüleriyle, camileriyle, konaklarıyla, kilisesiyle öne çıkan bir ilçe konumuna geliyorö diye konuştu.

Yeniden restore edilen Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konakları tarihi konaklar, turizme oteller, kafeteryalar ve müze olarak hizmet verecek.

Görüntü Dökümü:

-Tarihi konakların olduğu sokaklar

-Konaklardan detaylar

-Restorasyon çalışmaları

-Restore edilmiş konaklar

-Konakların içi ve detaylar

-Münür Şahin ile röp.

-Restorasyon çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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Öğretmenler için 2 bin 100 metrelik zirvede saygı duruşu

Osmaniye'de bir grup doğasever, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla, Amanos Dağları üzerinde bulunan 2 bin 100 metre rakımlı Keldaz mevkisinde zirveye tırmanıp, saygı duruşunda bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafede bulunan Zorkun Yaylası'nda toplanan 48 doğasever motokros üyesi, 11 motosikletlinin önderliğinde tırmanışa geçti. Yerleşik hayatın olmadığı orman denizindeki yürüyüş esnasında Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) 'Taze Bayatlar' projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya 50 kilo salam, 30 kilo unlu mamulleri bırakıldı. 15 kilometrelik orta zorluktaki parkur 2 saatte tamamlanırken, zirvede yıpranmış olan Türk bayrağı ise yenisi ile değiştirilerek, bayrak direği sağlamlaştırıldı. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "HAYTAP olarak kış şartlarına yavaş yavaş alışmaya çalışan yabani hayata küçük bir katkımız olması için doğa yürüyüşçülerine taze bayatlardan vererek katkımızı sunuyoruz" dedi.

DUYGU DOLU ANLAR

Dev Türk bayrağı etrafında toplanan doğaseverler 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından yürüyüşçüler, dönüş yolculuğuna başlayarak etkinliği sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ormanlık alanda katılımcıların yürüyüşü

-Ağaçlar alandaki kuru gazeller

-Etkinliğe katılan motorlu katılımcılar

-Doğaya salam sosis ve unlu mamullerden bırakılması

-Ali Laçinbala'nın taze bayatlar kampanyası ile ilgili konuşması

-Etkinliğe katılanlardan genel görüntü

-ODOY Lideri Osman Demirkaynak'ın konuşması

-Türk Bayrağı dalgalanırken

-Amanoslardan genel görüntü

-Arazide ilerlemeye çalışan motorlu ekip

-Zirvede konuşma yapan katılımcı

-Zirveye tırmanış yapan katılımcılar

-Türk Bayrağının yenisiyle değiştirilmesi

-İstiklal Marşı okunması

-Dönüş yolu, zirveden iniş yapılması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da polis, bir eve düzenlediği baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi. Evde bulunan C.K. gözaltına alındı. Sahte rakılar imha edilirken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polisin eve girmesi

Varillerdeki sahte rakıdan görüntüler

Bahçeden görüntü

Ele geçirilen şişelenmiş sahte rakıların fotoğrafları

Haber-Kamera: ADANA,

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Ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşak yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Tevfik Özbay (46), hayatını kaybetti.

Kaza, 01.00 sıralarında Orhangazi ilçesindeki ana yol Göl kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine doğru giden Tevfik Özbay yönetimindeki 10 ZF 338 plakalı otomobil, Göl kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Orta refüje giren ve tavan bölümünden ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Tevfik Özbay ise araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından Tevfik Özbay'ın cenazesi araç içinden çıkarılarak, cenaze aracına kondu. Savcılık ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Kaza yerinden detaylar

-Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Savcı incelemesi

-Cesedin araç içinden çıkarılması

-Aracın kaldırılması, cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),