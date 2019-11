DHA YURT BÜLTENİ - 5

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Karaman'da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Binici (30), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karaman-Konya karayolu Otogar alt geçidi girişinde meydana geldi. Hasan Binici yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Binici, araç içinde sıkışırken, otomobil de çarpmanın şiddetiyle hurdaya döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Binici, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Binici, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

11 kilo metamfetamin operasyonuna 3 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri en az 3.5 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 kilogram 450 gram metamfetamin uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan Hüseyin Karakaya, Hakan Sümen ve İran uyruklu Davar Salamat Ravandi tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen hafta bir kişinin ilçeye şehir dışından uyuşturucu madde getirerek satma hazırlıkları yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu maddenin Hüseyin Karakaya tarafından alınacağı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek vermesiyle uyuşturucunun yurt dışından getirileceği belirlendi.

İran üzerinden 65 NV 650 plakalı TIR'la Türkiye'ye getirilmek istenen uyuşturucu maddenin alıcısının Hüseyin Karakaya olduğunu tespit eden jandarma ekipleri fiziki takip başlattı. TIR'dan cumartesi günü D400 karayolu kenarında park halindeki 07 LNF 58 plakalı otomobile çuvalla aktarım yapıldığının görülmesi üzerine operasyona başlandı.

Uyuşturucu maddeyi otomobilin bagajına koyarak ayrılan TIR, jandarma tarafından Alanya ilçesinde yapılan operasyonla durduruldu. TIR şoförü Hakan Sümen gözaltına alındı. Kiralık olduğu belirlenen 07 LNF 58 plakalı otomobilde yapılan aramada ise TIR şoförü tarafından konulan çuval içinde paketler halinde piyasa değeri en az 3.5 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 kilogram 450 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Otomobili kiralayan ve uyuşturucu maddenin alıcısı olduğu belirlenen Hüseyin Karakaya ile uyuşturucu maddenin satıcısı olan İranlı Davar Salamat Ravandi jandarma tarafından Çavuşköy'de birlikte gözaltına alındı. Diğer yandan operasyonda ele geçirilen metamfetaminin, Antalya'da bir defada ele geçirilen en yüksek, Türkiye'de ise ikinci yüksek miktar olduğu belirtildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler dün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Karakaya, uyuşturucu maddeyle ilgisinin olmadığını, diğer şüphelileri tanımadığını iddia etti. Davar Salman Ravandi, Türkiye'de ikamet izninin bulunduğunu, vatandaşlık almak için girişimi olduğunu böyle bir suça karışamayacağını iddia ederek, uyuşturucudan haberinin olmadığını belirtti. TIR şoförü Hakan Sümen ise kendisine bir çuval verildiğini ve çuvalın içinde ne olduğunu bilmediğini, tanımadığı insanların telefonla kendisini yönlendirerek, otomobilin bagajına bırakmasını istediklerini anlattı.

Şüpheliler savcılıkta yapılan sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından ifadeleri alınan Hüseyin Karakaya, Hakan Sümen ve Davar Salman Ravandi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi

SAMSUN'da yaşayan Ö.A. (38), kendisine ait aracı ateşe verdi. Gözaltına alınan Ö.A.'nın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.A., bilinmeyen nedenle sokakta bağırmaya başladı. Seslerden rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bağırmaya devam eden Ö.A., bir süre sonra kendisine ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi. Kısa sürede alev alan araç, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın köyünde öğrencileri için odun kırıp, soba yakıyor

VAN'da, ilk görev yeri olan Köçgüden İlkokulu'nda hem müdür hem de öğretmen olarak çalışan Esra Diribaş (26), okulun temizliğini yapmasının yanı sıra, kış aylarında odun kırıp, soba yakarak öğrencilerini sıcak bir ortamda geleceğe hazırlıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan 400 nüfuslu ve 36 öğrencisi bulunan Koçgüden İlkokulu'na gelen Esra Diribaş, iki yıldır mahalle ilkokulunda görev yapıyor. İlk görev yeri olan okulunda hem yetkili müdür, hem öğretmen olarak çalışan Diribaş, öğrencileri üşümesin diye baltayla odun kırıp, soba yakıyor. Öğrencilerini sıcak bir ortamda geleceğe hazırlayan Diribaş, her gün erken geldiği okulda sobayı yaktıktan sonra öğrencilerini bekliyor. Okula gelen minik öğrenciler, Esra öğretmenin yaktığı sobanın etrafında ısındıktan sonra yerlerine oturup dersbaşı yapıyor.

'ODUN KIRIP, SOBA YAKMAYI BURADA ÖĞRENDİM'

Diribaş, üniversiteden mezun olduktan sonra ilk defa geldiği Van'ın Gürpınar ilçesindeki mahallede alışılmadık bir yaşam tarzıyla karşılaştığını belirterek, "Burası ilk görev yerim. Manisalıyım. Eşim Doğubayazıt'ta öğretmen. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tanıştık ve geçtiğimiz yaz ayında evlendik. 2017'de mezun oldum. Tercih dışı geldim. Benim için sürpriz oldu. Kafamda çok soru vardı. Acaba nasıl bir yer, ne yapacağım, nasıl edeceğim diye. Buraya geldikten sonra alıştım. Her şey yoluna giriyor bir şekilde. İlk geldiğimde çok zorlandım. Çünkü Manisa sıcak bir yer. Burası çok soğuk. Ömrümde hiç bu kadar kar görmemiştim.Geven nedir, tezek nedir bilmiyordum. Odun kırmayı, soba yakmayı burada öğrendim. Her gün okula erken gelerek, odunları kırıp sobayı yakıyorum. Sonra da derslere başlıyoruz. Her gün bu şekilde devam ediyor "dedi.

'ÇOCUKLAR BENİ GÖRDÜKLERİNDE SARILIYOR'

Her sabah çocukların kendisine sarıldığını anlatan öğretmen Diribaş, "Mutlu oluyorum. Sobada ısınmış oluyorlar. Bir günüm çocuklarla bol bol okuma, yazma etkinliği yaparak geçiyor. Dışarıda oyun oynuyoruz. Buradaki vatandaşlar da sağ olsunlar okulda herhangi bir tadilat işi olduğunda bize yardımcı oluyorlar. Anneler de ekmek süt, otlu peynir gönderiyorlar. Teşekkür ediyorum "diye konuştu.

'SICAK ORTAMDA GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ'

Mutlu bir şekilde okula gelen öğrenciler, "Sabah okula geldiğimizde öğretmenimiz sobayı yakıyor. Sınıfımız sıcacık oluyor. Bizi sıcak bir ortamda geleceğe hazırlayan öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz" dedi.

Adana'da kivi hasadı başladı

ADANA'nın Feke ilçesinde yetiştirilen 'yeşil altın' olarak tabir edilen kivi hasadına başlandı. 15 yıl önce ekimine başlanan kiviyi pazarlamada zorlandıklarını belirten çiftçiler, ürünlerinin kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirtti.

Feke ilçesinin mikroiklim özelliği taşıyan Yeşildüşmüş Mahallesi'nde çiftçiler, 110 dönüme ekimini yaptıkları kivileri hasat etti. Benzer iklim özelliklerine sahip Dürelli, Bahçeler ve Belenköy mahallelerinin de belirli bölgesinde kivi yetiştirildi. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla alanda üretimi yaygınlaşan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor.

Feke İlçe Tarım Müdürü Hakkı Sarıoğlan, yaklaşık 15 yıl önce bir çiftçi tarafından ekilen kivinin verimli olduğunu görünce çalışma başlattıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kivi fidesi talebinde bulunduk, çiftçilerimize eğitim verdikten sonra fideleri toprakla buluşturduk. Kivi çardağı yapımı için yüzde 70'i hibe olmak üzere malzeme desteği verdik. Üretilen kivi kalite olarak çok değerli. Sadece pazarlama sıkıntımız var. Feke için bulunmaz bir nimet. Bahçede kilosu 3 ile 4 lira arasında gidiyor" dedi.

Sarıdoğan, yıllık ortalama dönüm başına 3 ton verim alındığını sözlerine ekledi.

Korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi

HATAY'ın İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.

İskenderun Gastronomi Derneği (İSKGAD ) ve İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (KMÇYD) ortak etkinlikte buluştu. Derneğin üyesi korunmaya muhtaç çocuklar, tekne turu, yöresel yemek ardından giyim kuponları ve lunapark biletleri hediyeleri ile eğlenceli bir hafta sonu geçirdiler. Tekne gezisi sırasında Haluk Levent'in İzmir Marşı ile coşan çocuklar, bir ağızdan İzmir Marşı'nı coşkuyla söylediler.

