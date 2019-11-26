DHA YURT BÜLTENİ- 5

'Akbaba' operasyonuyla yakalanan çete şüphelileri adliyede

Adana'da, suç örgütü kurarak çiftçilerin arazilerine el koyan, sahte belge düzenleyerek gerçek sahipleri adına kredi çeken ve polisin 'Akbaba' adı verdiği operasyonla yakalanan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, 22 Kasım'da Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belgeyle destekleme kredisi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. 'Akbaba' adı verilen operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında 5'i kamu görevlisi olan 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, 4 av tüfeği ile kredi çekmek için düzenlenen 43 sahte belge ele geçirildi. 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan çetenin, Karataş ilçesindeki bir mahallede görev yapan muhtar S.K. ile işbirliği yaparak 74 vatandaşın 65 parsel arazisine zorla el koyduğu saptandı. Yine S.K. tarafından düzenlenen sahte evraklarla tarla sahiplerinin haberi olmadan toplamda 3 milyonluk destekleme parası alındığı öğrenildi.

Kente uzun yıllar önce ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak gelip, 5 dönüm tarla aldığı öğrenilen S.K.'nın, yaşa dışı yollarla 3 bin dönüm tarla sahibi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca vatandaşlardan zorla aldığı 2 bin dönüm tarlayı da eken S.K. ve ailesinin 105 milyonluk mal varlıkları olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktan, diğen 5 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

=========================

Sıcak hava, balığı ve balıkçıları vurdu

Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, tezgahtaki balık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Antalya'da, hamsinin kilogram fiyatı 15 TL'yi bulurken, yok denecek kadar az sayıda tezgaha çıkan palamutun tanesi 30 TL'den alıcı bekliyor.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde su sıcaklığının yeterince düşmemesi nedeniyle avlanmakta zorlanan balıkçılar, bu yıl başta hamsi ve palamut olmak üzere çok sayıda balık çeşidinin hem geç hem de az çıktığını söyledi. Antalya'nın en büyük kapalı semt pazarlarından birinde tezgah açan balıkçılar, yüksek hava sıcaklığının tezgahtaki balıkların hem fiyatına hem miktarına olumsuz yansıdığından yakındı.

'HAMSİ GEÇ GELDİ, PALAMUT YOK DENECEK KADAR AZ'

Balık satışı yapan bir firmaya danışmanlık yapan su ürünleri mühendisi Nazif Ay, soğuk suya göre hareket ettiği için özellikle kış aylarında avlanan hamsinin, kasım ayı sonuna gelinmiş olmasına rağmen az miktarda çıktığını anlattı. Nazif Ay, bu nedenle Akdeniz balıklarının tezgahları doldurduğunu söyledi. Hamsi olmayınca onu avlamak için peşinden gelen ve avlanan palamutun da az olduğunu kaydeden Ay, "Hamsinin tezgahlarda fiyatı 15 TL. Vatandaş memnun değil ama az tutulduğu için fiyatı böyle. Aralık ayına girmek üzereyiz ancak hava hala sıcak. Hava soğumayınca deniz de soğumadı ve balık kıyıya gelmedi. Şu an balık tutmak tekneciler için zor. Palamut neredeyse yok denecek kadar az. Hamsi olmayınca onu avlayacak palamut gibi balıklar da az oluyor. Palamutun tanesi 30 TL. Geçen sene 15 TL'ye kadar düşmüştü. İklim ve bilinçsiz av balığı vurdu" diye konuştu.

10 yıldır balıkçılık yapan Ümit Güzel (29) ise tezgahlarda balık fiyatlarının genelde aynı olduğunu, 15 TL'den satıldığını söyledi. Havanın sıcak ve balık avının az olması nedeniyle yarım kilogram ya da taneyle alışveriş yaptıklarını, hamsinin tezgahlara çıkmasını beklediklerini, ancak 15 TL'lik fiyatı nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyleyen Güzel, hem balıkçıların hem de vatandaşların durumdan memnun olmadığını anlattı.

Pazarda balık alan vatandaşlar ise fiyatın yüksek olması nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------

Balık tezgahından görüntü

Röp: Balıkçılar

Röp: Balık alanlar

Balıklardan detay

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA

=========================

Köyde, birleştirilmiş sınıfta ilkokul eğitimi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Seçme köyündeki ilkokulda görevli öğretmenler Mehmet Doğru ve Özal İnci, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İnci, birleştirilmiş 2 sınıfta eğitim gören ilkokul öğrencilerinin zorluk çektiğini söyledi.

Seçme köyünde bulunan Saliha İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler Mehmet Doğru ile Özal İnci, zor şartlarda okuyan öğrencilerin kırtasiye, giyim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İlkokulun öğrencileri, birleştirilmiş 2 sınıfta eğitim görüyor. 1'inci ve 2'nci sınıflar bir sınıfta, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar ise diğer sınıfta bir arada ders işliyor. Meslekte 9'uncu yılına girdiğini belirten Mehmet Doğru, "Bizim okulumuz ilçeye 50 kilometre uzaklıkta. Burada bakkal yok, market yok. Okulumuzda 27 öğrenci var. Öğrencilerimiz, birleştirilmiş sınıflarda okuyor. 2 sınıfımız var. 1'inci ve 2'nci sınıflara ben bakıyorum. 3'üncü ve 4'üncü sınıflara da diğer öğretmen arkadaşım bakıyor. Çocuklar 4'üncü sınıfı bitirdikten sonra mezun olup ilçeye gidiyorlar" dedi.

'OKULUN EKSİKLERİ VAR'

4'üncü sınıftan sonra ortaokula devam etmek isteyen öğrencilerin zor şartlarda okula gittiğini anlatan Doğru, "Her gün gidiş geliş 100 kilometreyi çekmek zorunda kalıyorlar. Orada yatılı kalan öğrencilerimiz de var, servisle gidip gelen öğrencilerimizde var. Servis sıkıntımız var. Okulun eksikleri var; bilgisayarımız eksik. Çocuklara projeksiyondan ders anlatamıyoruz. Çocuklara daha çok faydalı olmaya çalışıyoruz, imkansızlıklar içinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var. Eksiklerimiz olduğu zaman ilçeye sadece cumartesi ve pazar gidebiliyoruz. Kendi aracımız olmadığı için gidiş geliş yapamıyoruz ve bu eksiklikleri göz ardı edemiyoruz. Öğrencilere yetişemiyoruz. Okul okumak için can atan çocuklarımız var. Bu okul 1974'te yapıldı ve binlerce çocuk okudu. Çocuklarımızın bir yere gelebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve inşallah başaracağız" diye konuştu.

Öğretmen Özal İnci ise "Öğrencinin dikkatini diğer tarafa verip diğer derse geçmek zor oluyor. 4'üncü sınıfların dikkatini bu tarafa yoğunlaştırdığımız zaman ister istemez 3'üncü sınıfların bazen dikkati dağılıyor, bu tarafa bakabiliyor. O zaman biz bir şekilde yine 3'üncü sınıflarla ilgileniyoruz, tekrar dersine bağlı tutuyoruz. Ondan sonra tekrar 4'üncü sınıflarla ilgileniyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Okuldan detaylar

-Sınıftan detaylar

-Öğretmen Mehmet Doğru Röp

-Öğretmen Özal İnci Röp

HABER: Cem KAYALAR/MUŞ,

=========================

1 kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeden döndü

Antalya'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), iş gereği gittiği Isparta'da hız sınırını 1 kilometre aşınca radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine mahkeme, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle cezayı iptal etti.

Antalya'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy, geçen 28 Ekim'de 07 AC 0151 plakalı otomobiliyle Isparta'ya gitti. Aksoy, 110 kilometre hız sınırı olan yolda 111 kilometre ile radara girdi. Ekipler tarafından yol üzerinde cezayı tebliğ etmek için durdurulan Aksoy'a 235 lira idari para cezası kesildi. Cezayı ertesi gün ödeyen Aksoy, eşinin itirazıyla dilekçe yazdı. Aksoy, 1 kilometre artı hızın kazaya yol açmayacağını ve bir anlık dalgınlıkla sınırı aştığını ifade ettiği dilekçeyi Isparta Sulh Ceza Mahkemesi'ne verdi. Aksoy'un itirazına 1 hafta sonra cevap geldi. İtirazı kabul edilen Aksoy'a mahkemeden gelen cevapta, 1 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük değerde olduğu, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi ufak hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceği, hukuka aykırı olması nedeniyle cezanın iptal edildiği belirtildi.

Muhammet Aksoy, "28 Kasım'da iş gereği Antalya'dan Isparta'ya gittim. Aslında radarı gördüm ancak anlık dalgınlıkla hız sınırını 1 kilometre aşarak radara girdim. İlerde ekipler beni durdurup 235 TL idari para cezası yazdı. Yasal itiraz süresi içerisinde Isparta Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundum" dedi. Kararla birlikte yatırdığı parayı geri alacağını söyleyen Aksoy, "1 hafta sonrasında mahkemeden yanıt geldi. Gelen kağıtta cezanın iptal edildiği yazıyordu. Mahkeme, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi 1 kilometrelik sapma olabileceği, sürücünün trafik durumunda onu hesaplayamayacağı, hız gösterge panelinde fark edilemeyecek kadar küçük bir değer olduğunu belirterek iptale karar verilmiş. Yatırdığım parayı zaten gözden çıkarmıştım. Parayı aldığım zaman bir ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulunacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

Muhammet Aksoy'dan detay

Muhammet Aksoy'un aracına binmesi

Mahkeme kararından detay

Röp: Muhammet Aksoy

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

=========================