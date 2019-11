DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kayseri'de yaşayan Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaldıkları evlere gece operasyon düzenledi. Operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alınırken, evlerdeki dijital materyallere el konuldu.

Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi göçük altında

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dere kenarında altyapı çalışmasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde Kartepe Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki köprünün altına boru hattı döşendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Toprak kayması sonucu Doğan Parlar isimli işçi göçük altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Boğazından bıçaklanan kadın, ambulansta eşinin saldırdığını söylemiş

Adana'da sokakta yürürken boğazından bıçaklanan Burcu T.'nin (32) hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine kendisini eşi Sezer T.'nin (36) bıçakladığını söylediği ortaya çıktı.

Olay, 27 Kasım'da Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Burcu T., sokakta barakada kebapçılık yapan eşi Sezer T. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Burcu T., kebapçıdan ayrılıp, yolda yürümeye başladı. Bu sırada arkasından gelen bir kişi, kadını boğazından bıçaklayıp kaçtı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burcu T., Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Burcu T.'nin, hastaneye kaldırılırken sağlık ekiplerine, kendisini eşi Sezer T.'nin bıçakladığını söylediği ortaya çıktı. Hastaneye gelen sağlık ekipleri de bu bilgiyi polisle paylaştı.

İddialar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan Sezer T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Adım adım 1915 Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını, 318 metrelik yüksekliğiyle de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Köprü ayakları 7'nci blokların da tamamlanmasıyla 50 metre yüksekliğe ulaştı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı 2023 metre olacak köprü, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' olacak.

Temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı için ilk olarak Gelibolu'da Sütlüce, Lapseki'de ise Şekerkaya mevkileri arasında uzun süre denizde sondaj çalışması yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü için Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde şantiye kuruldu. 2'si Türk, 2'si Kore olmak üzere toplam 4 firma tarafından ortaklaşa yapılan köprünün ayaklarının deniz içerisindeki temelini oluşturacak her biri neredeyse futbol sahası büyüklüğünde 2 kule kesonu kuru havuzda inşa edilirken, bir yandan da köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakıldı.

ÇEVRE HASSASİYETİ

Çevreye karşı da hassas davranılarak, köprü ayakları için kazık çakımının yapıldığı alandaki su altı gürültüsünden olumsuz etkilenmemesi için dürbünle gözlem yapan görevliler, yunusların alana 500 metreden fazla yaklaştığını tespit ettiği anlarda çalışmalara ara verildi. Köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanında bulunan ve Akdeniz'de koruma altında olan 'Pinna nobilis' türü yaklaşık 1000 midye, zarar görmesin diye dalgıçlar tarafından toplanarak denizde güvenli bölgeye taşındı.

2019'DA AYAKLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Kuru havuzdaki kule kesonlarının inşası ile deniz içerisine kazıkların çakılması işlemi 2019 yılı başında tamamlandı. Ardından da deniz içerisine batırılacak 74x 83 metre boyutlarında, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonları törenle, kuru havuzdan ıslak havuza alındı. Köprünün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Geçen Mayıs ayında ise, kule kesonları denize batırıldı. Kule kesonlarının denize batırılma işlemi 24 saat sürdü. Ardından da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı.

AYAKLARIN YÜKSEKLİĞİ 50 METREYE ULAŞTI

Deniz içinde 318 metrelik köprü kulesini oluşturacak kırmızı renge boyalı 4 kule bloğu, Temmuz ayında Gelibolu Sütlüce'deki köprü şantiyesine ulaştı. Ağustos ayında ise, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen 318 metrelik ayakları oluşturacak ilk bloklar, kule kesonları üzerine yerleştirildi. Eylül ayında da kule kesonları üzerine ilk blokların yerleştirilmesiyle yükselmeye başlayan ayaklar arasına bağ kirişi montajı yapıldı. Gelinen son noktada Gelibolu ve Lapseki yakasındaki kesonlar üzerine, 7'nci bloklar yerleştirildi ve ayakların yüksekliği 50 metreye ulaştı.

BOĞAZ BİRÇOK KEZ TRAFİĞE KAPATILDI

Köprü çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı, birçok kez transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bazen de hassas çalışmalar nedeniyle gemilerin köprü çalışması olan bölgede 10 knot yerine 8 knot altında hızla seyretmeleri istendi.

GEÇİŞ SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, köprünün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresinin 6 dakikaya ineceğini müjdeledi. Çanakkale Köprüsü inşaatıyla bölgenin kaderinin değişime uğradığını belirten Lapseki Belediye Başkanı Ak Parti'li Eyüp Yılmaz, köprü ayaklarının görülmeye başlanmasının da yatırımcıların bölgeye talebini artırdığını açıkladı.

KÖPRÜ AYAKLARI, 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kesonlar üzerindeki kule kurulumunun alçak kısımlarına bloklar yüzer vinç yardımıyla konuldu. 6'ncı bloklardan sonra bağ kirişi üzerine monte edilen tırmanan vinç yardımıyla panel şeklinde 7'nci blokların montajı tamamlandı. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Eber Gölü'nde su, günden güne azalıyor

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün su seviyesi düştü. Geçmişte 150 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 12'nci tatlı su kaynağı olan gölün kuruma tehlikesinin olduğu belirtildi. Göl kıyısındaki Çayırpınar köyünün muhtarı İbrahim Kıyar, "Kuş cennetiydi burası. Bölgeye has endemik türler var. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilememişiz. El birliğiyle yok etmişiz. Yetkililerin buna radikal çözüm bulması gerekiyor" dedi.

Akarçay, Çay Deresi, Sultandağı Deresi ile Sultan Dağları'nın kaynakları ve yağışlarıyla beslenen Eber Gölü'nün su seviyesi, son dönemde ciddi oranda düştü. Gölü besleyen kaynakların kesilmesi ve çeşitli atıkların göle bırakılması, su seviyesinin azalmasına neden oldu. 150 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 12'nci tatlı su kaynağıyken, bugün kuruma tehlikesi olan Eber Gölü'nde su seviyesi, 1,5 metre derinliğe kadar düştü.

'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu' gereğince 1'inci derecede doğal sit olarak tescillenen göldeki kamışları biçerek, geçimini sağlayan bölge halkı ise su çekildiği için kayık yolaklarının düzeltilememesi ve göle girmenin zorlaşması nedeniyle kamış toplayamaz hale geldi. Suyun çekilmesi sonucu ortaya çıkan araziyi ekip biçemeyen, göldeki su azaldığı için mevcut tarlalarında başta pancar olmak üzere ürün de yetiştiremeyen bölge sakinleri, tarımdan büyük oranda vazgeçti. Eber Gölü'nün su seviyesi gün geçtikçe azalırken, 4 belde ve 14 köydeki 30 bin kişi de verimsiz ve çorak arazi nedeniyle zor duruma düştü.

'GÖL, SON NEFESİNİ VERİYOR'

Eber Gölü kıyısına sınırı olan, 453 nüfuslu Çayırpınar köyünün muhtarı emekli polis İbrahim Kıyar, "11 yıldır muhtarım. Gençliğim ve çocukluğum bu gölde geçti. Eskiden çok temizdi. Bu suyu içiyorduk, kirlilik yoktu. Kimyasal, evsel kirlilik yoktu, sanayi atıkları yoktu. Ama maalesef son 40 yılda aşırı kirlilikten yok olmak üzere. Son nefesini veriyor Eber Gölü" dedi.

'KUŞ CENNETİYDİ BURASI'

Gölde öncelikle kirliliğin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan İbrahim Kıyar, "Evsel, çevresel ve sanayi kirliliği, kimyasal kirliliğin bertaraf edilmesi gerekiyor. Ondan sonra çevreden düzenli yağışlarla beraber, kaynaklarla normal seviyede tutmak gerekiyor. O zaman kendine gelir mi? Gelir diyorum. Ama şu haliyle pek iç açıcı görüntü yok. İnsanlar katma değer de üretemiyor. Ürettiği malı sağlıklı bir şekilde pazarlayamıyor da. Gözlem amaçlı gelenler de içeriyi tam manasıyla göremiyor. Bir kuş cennetiydi burası. Bölgeye has endemik türler var. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilememişiz. El birliğiyle yok etmişiz. Yetkililerin buna radikal bir çözüm bulması gerekiyor. Başta kirlilik, ondan sonra da sırayla rantabl bir şekilde suyun debisini verimli halde yükseltmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yetkililerden gölün ve çevrenin korunması yönünde girişim beklerken, halkın da çevresine sahip çıkması gerektiğini belirten Kıyar, "İnsanların yaşadığı yeri imar etmesi gerekiyor. Her şeyi devletten bekleyemezsin. Kirlettiğin yeri temizleyeceksin. Çöpünü atmayacaksın. Oraya konteyner koyduk, bütün pislikler burada. Vatandaşta da var kabahat kirlilik ve çevre yönünden. Bizim gençliğimizde sazanlar, turnalar, tatlı su kerevitleri vardı. İhraç oluyordu. Suyu çok temizdi. Arıların beslenmesi mükemmeldi. Hepsi birbirine bağlı, zincir ekosistem koptu" dedi.

