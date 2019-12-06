DHA YURT BÜLTENİ-5

CEREN'İN KATİLİ, ŞIRNAK'TAKİ BİR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı

ORDU'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20), yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren'in sosyal medya hesaplarına duygu dolu kutlama mesajları yağıyor. Tutuklanan Özgür Arduç ise güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç (35) olduğu belirlendi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un 14 yılında yine Ordu'da bir çocuğu bıçakladığı, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Ceren'den geriye arkadaşlarına bıraktığı 'Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın' mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atararak Ceren'in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, 'Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki doğdun melek yüzlü melek', 'İyiki doğdun prenses' gibi ifadelere yer verildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Ceren Özdemir için 'İyi ki doğdun güzel kızım doğum günün kutlu olsun' mesajı paylaştı.

Nedim KOVAN- Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY- Ahmet BAYRAK/ORDU, -

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İntihar eden gencin organları 3 hastaya umut oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturduğu apartmanın girişinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son veren Mehmet Mete Ö. (24), organlarıyla 3 kişiye umut oldu.

Olay, önceki gün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yeşil Çayır Caddesi üzerindeki apartmanın girişinde meydana geldi. Psikolojik tedavi gören Mehmet Mete Ö., 2'nci kattaki dairesinden çıkıp apartman girişine indi. Burada, tabancasını başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyan aile, giriş kata indiğinde oğullarını kanlar içinde buldu. Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Mete Ö.'nün tüm müdahalelere rağmen, beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARIYLA, 3 HASTAYA UMUT OLACAK

Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Mehmet Mete Ö.'nün ameliyatla alınan karaciğeri, Bursa'da özel bir hastanede, böbrekleri ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen 3 hastaya umut oldu. Organ Nakil Koordinatörü Dr. Salih Gülten, "Maalesef bir kardeşimizi kaybettik. Kardeşimiz sayesinde üç kişi hayata tutunacak. Bu kardeşimizin organları organ bekleyen hastalara can olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Organların taşınması

-Hastaneden detaylar

-Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve 'kırmızı periler diyarı' olarak adlandırılan Erzurum'daki Narman peribacaları, Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla doğal sit alanı olarak tescil edildi.

62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında 'Doğu'nun Kapadokya'sı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, doğal sit alanı ilan edildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan kararda, "Erzurum ili, Narman ilçesi, Narman Peribacaları nitelikli doğal koruma alanına ait düzeltilmiş yeni sınırlar, bakanlık makamının 20 Kasım 2019 tarihli ve 273461 sayılı 'olur'u ile tescil edilmiştir" denildi. 3 Aralık'ta Resmi Gazete'de Bakanlık kararıyla Narman Peribacaları'nın tescili kesinleşmiş oldu.

VALİ MEMİŞOĞLU: ÇOK GURURLUYUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peribacaları'nın muhteşem bir coğrafya olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kapadokya da bizim güzelliğimiz orası da dünya çapında bir yer. Lakin Narman Peribacaları'nın jeolojisi, topoğrafyası biraz daha farklı. Kırmızı periler diyarı olarak geçiyor. Muhteşem bir güzergah, yürüyüş ve doğal alanları var. Geçen yıl göreve başladığımda ziyaret ettim, çok etkilendim. Büyüleyici bir atmosfer. Ancak hiçbir tesis yoktu. Sadece doğaseverlerin gidip faydalanabileceği bir yerdi. Hemen kolları sıvadık, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Narman Belediyemiz bir proje yaptık. 2 katlı o mimariye uygun müthiş bir proje. En az 4-5 tur otobüsünün gelip orada yemeğini, ihtiyaç giderebileceği bir tesis. Atlı safari, ATV safari, bisiklet safari, doğal yürüyüş turları yapacağız. Hatta balon safari de Kapadokya'da olduğu gibi bunu da planlıyoruz. Bunun için önce bir bina yapmamız gerekiyordu. Binanın ihalesini geçtiğimiz gün Narman Belediyesi de yaptı. Nisan ayında hemen işe başlıyoruz. 3-4 ay içerisinde binayı bitirip turizm sezonunu açacağız. Türkiye'nin tüm tur firmaları gelip bu güzellikleri hep beraber görecekler. Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla da doğal sit ilan edildi o bölge. Muhteşem bir yer, bütün o güzellikleri çok daha yüksek bir şekilde hem Erzurum'da yaşayan vatandaşlarımızın hem de kente dışarıdan gelen turistlerin hizmetine sunacağız. Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz, çok keyifliyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Peribacalarının dronela çekimi

-Genel, detay

-Hümeyra Pardeli'nin anonsları

-Vali Okay Memiş'in açıklaması

-Okay Memiş'in peribacalarını ziyareti

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Ardahan buz kesti

Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'ın Çıldır ilçesi sıfırın altında 23,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dondurucu soğuklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bir iş yeri açılış için astığı balonlar tamamen buzla kaplandı. Çıldır ilçesinde termometreler sıfırın altında 23,4 dereceye kadar düştü. Termometrelere, yine sıfırın altında olmak üzere Göle'de 22, Hanak'ta 18,3, Damal'da 17,9, Ardahan merkezde 17,5, Posof'ta 10,8 dereceyi gösterdi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Erzurum, Ezincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Buz tutan balonlardan görüntü

-Kırağı tutan ağaçlardan görüntü

-Battaniye ile örtülen araçtan görüntü

-Buz sarkıtlarından görüntü

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ARDAHAN,

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Tunceli'de bulunan kara akbabaya tedavi

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, tedaviye alındı.

Avrupa'nın en yırtıcı kuş türü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, Tunceli'de bitkin halde bulundu. Kara akbabayı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulanlar, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bitkin halde buldukları kara akbabayı tedavi edilmek üzere Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Aç kaldığı için bitkin düştüğü değerlendirilen kara akbabanın tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden görevli Murat Özel, kara akbabanın göçmen bir kuş olmasına rağmen bölgede yiyecek bulduğu için göç etmediğini söyledi. Özel, tedavisinin ardından kara akbabayı doğaya bırakacaklarını belirterek, "Tunceli bölgesinde daha önce Pülümür ile Sansa vadilerinde kara akbabaya birçok kez rastladık. Göçmen bir akbaba türü olmasına rağmen Tunceli bölgesinde kalıcı olmuş bir akbaba türüdür. Bölgede yiyecek bulduğu için göç etmiyorlar. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde daha önce var olduklarına dair hiçbir kanıt yoktu. Bir vatandaşın haber vermesinden sonra Munzur Vadisi Milli Parkı içinde bitkin halde bulduğumuz kara akbabayı derhal koruma altına aldık ve tedavisine başladık. Leşçil bir hayvan olduğu için kötü bir üne sahip ancak çok asil bir canlı türü. Şu an durumu çok iyi tedavisi çok iyi gidiyor. Yakın zamanda tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kara akbaba

Murat Özel'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,