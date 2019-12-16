DHA YURT BÜLTENİ-5

'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin ve Sinat bölgelerindeki yüksek rakımlı alanlarda, 7 üs bölgesi kuruldu. Son teknoloji ve paratonerlerle donatılan üs bölgelerinde, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile önlem alınırken, terör hedefleri ise gelişmiş sistemlerle anında imha ediliyor.

TSK tarafından 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Harekatı' başlatıldı. Harekatın kapsamı genişletilerek, 12 Temmuz'da yine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 'Pençe 2 Harekatı' düzenlendi. TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine 'Pençe 3 Harekatı' başlattı. Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekat kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100'den fazla terörist, etkisiz hale getirildi. Çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.

7 ÜS BÖLGESİ KURULDU

'Pençe' harekatlarıyla özellikle teröristlerin yurda giriş yolları imha edilirken, Şırnak ve Hakkari ile sınırı bulunan Irak'ın kuzeyindeki Sinat ve Haftanin bölgelerinde, yüksek rakımlı alanlarda 7 üs bölgesi daha kuruldu. ASELSAN tarafından geliştirilen üs bölgelerinin çevresinde mevziler, içinde ise konteynerler bulunuyor. Etrafı zırhlı emniyet sistemiyle donatılan, modern altyapı ve teknolojiye sahip üs bölgelerinde keşif gözetleme cihazları, ihbar- ikaz sistemleri, ateş vasıtaları ile yaşam alanları bulunuyor ve birleşik yapıdan oluşuyor.

GEÇİŞ YOLLARI ATEŞ ALTINA ALINDI

Yerli imkanlarla üretilen araç, silah ve teçhizatın kullanıldığı üs bölgelerindeki askerler, Irak'ın kuzeyinden yapılması muhtemel saldırılara gelişmiş sistemlerle anında karşılık veriyor. Mevzilerde nöbet tutan askerler, karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, teröristlerin muhtemel geçiş yollarını belirledi. Koordinatları saptanan muhtemel geçiş yolları, uçaksavar ve hava savunma topları ile ateş altına alındı.

YILDIRIMA KARŞI ÖNLEM

TSK bünyesinde kurulan üs bölgeleri, yıldırım isabet etmesine karşı da paratonerlerle donatıldı. Meteorolojik gelişmeler, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile anbean izlenirken, alınan anlık uyarıyla alarm durumuna geçiliyor. Yıldırımın 200 metre doğrulukta yerini, akımını ve şiddetini bildiren uygulamadan alınan uyarı sonrası özellikle açık alanda bulunan askerler, güvenli bölgelerde vatan savunmasına devam ediyor.

7/24 GÖREV BİLİNCİ

23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı bünyesindeki 1850 rakımlı, geliştirilmiş modüler sistemle inşa edilen Sumaktepe Üs Bölgesi Komutanı Teğmen Tayfun Güngör, Türkiye ile Irak sınırındaki üs bölgesinde 7 gün 24 saat görev bilinciyle başta terör örgütü PKK mensuplarının eylemleri olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyete engel olduklarını söyledi. Güngör, "Üs bölgesi ASELSAN tarafından geliştirilmiş milli ve yerli bir proje olan modüler geliştirilmiş üs bölgesi kapsamındadır. Üs bölgesi etrafı zırhlı emniyet sistemiyle takip edilmiş, çevresinde mevziler içinde konteynerlerden oluşan ve her türlü ihtiyacı karşılayabilecek modern teknolojik altyapıya sahip bir sistemdir. Üs bölgesi çevre emniyeti, keşif gözetleme cihazları, ihbar ikaz sistemleri, ateş vasıtaları ve yaşam alanları olmak üzere birleşik bir yapıya sahiptir" dedi.

SALDIRI OLUŞMADAN İMHA

Türkiye'ye 3 kilometre uzaklıkta, Irak topraklarındaki 1986 rakımda yeni kurulan Şişetepe Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Berat Sungur ise olumsuz hava şartlarından etkilenmeden görev yaptıklarını kaydetti. Sungur, "Bulunduğumuz bölge, 'Pençe 3 Harekatı' kapsamında tutulan Şişetepe Üs Bölgesi'dir. Bulunduğumuz rakım, 1986 metre yüksekliktedir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına 3 kilometre mesafede, Irak'ın kuzeyinin içinde bir üs bölgesinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz bölgede paratonerler tesis ettik. Bunun amacı, şimşekli ve yıldırımlı havalarda herhangi bir bölgeye yıldırım düştüğünde, bu bölgedeki personele isabet etmeden paratonerin yıldırımı çekerek yalıtımını sağlamak. Bunun yanında yine yağmurlu ve gök gürültülü havalarda beton kalıplardan yapılan mevzilerimiz, personele maksimum koruma sağlıyor. Personelimiz burada gözetleme faaliyetlerine devam etmekte ve hava şartlarından hiçbir şekilde etkilenmemektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Irak'ın kuzeyindeki yüksek kesimli tepeler

-Olumsuz hava koşullarında üslere ulaşım

-Yeni kurulan askeri üsler

-Yıldırım takip sistemlerinin tanıtımı

-Üs komutanlarının açıklamaları

-Üslere takılan paratonerler

-Mücahit Yolcu anonslar

-Keşif gözetleme ve sim odası

-Yıldırım düşme uyarıları

-Askerlerin yıldırıma karşı önlem alması

-Belirlenen hedeflerin imha edilmesi için ateş açılması

-Havan toplarının ateşlenmesi

-Havan tespit radarı

-Konteyner revir

-Askerlerin zor koşullardaki nöbeti

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/ŞIRNAK,

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Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışıyor.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: Güven HASBAŞ/ERENLER(Sakarya),

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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 07.45'te transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Ayrıca, Gelibolu- Lapseki hattında feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Görüntü Dökümü

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-Gelibolu feribot iskelesinde sis görüntüsü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale),

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Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 43 sikke ile 1 kadın figürlü fildişi madalyon ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yaşayan 2 kişinin, Roma ve Bizans dönemine ait heykel ve sikkeleri satmak için alıcı aradığı ihbarını aldı. Yapılan takipte, şüphelilerin alıcılarla 13 Aralık Cuma günü merkez Kayapınar ilçesinde buluşacağını tespit eden ekipler, Peyas Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli tarihi eser satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, kadın figürlü fildişi madalyon, 3'ü altın, 5'i gümüş ve 35'i bronz olmak üzere 43 sikke ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin adrese düzenlediği operasyon anı

-Aramalarda ele geçirilen sikkeler

-Sikkelerin sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Değirmende üretilen elektrik camiyi aydınlatıyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Ağasar Deresi üzerindeki tarihi değirmene kurulan türbin sisteminin ürettiği 12 voltluk elektrikle, Acısu Merkez Cami'nin aydınlatılması sağlanıyor. Camide, daha önce ortalama 150 TL gelen elektrik faturası, kurulan sistem sayesinde 25 TL'ye düşüp, enerjide tasarruf sağlanılıyor.

İlçeye bağlı Simenli Mahallesi'nden akan Ağasar Deresi üzerindeki 200 yıllık değirmenin çarkı, köylülerin mısır ve buğdaylarını öğütüp, un haline gelmesi için dönüyor. Asırlık değirmen, köylülerin ürünlerini öğütmenin yanı sıra, yakında bulunan Acısu Merkez Cami'nin enerji ihtiyacını sağlıyor. Dere üzerindeki tarihi değirmene 15 yıl önce yöre sakinlerince kurulan türbin sistemiyle, 12-20 volt arası elektrik üretiliyor. Üretilen elektrikle caminin aydınlatılması sağlanıyor. Camide, daha önce ortalama 150 TL gelen elektrik faturası, kurulan sistem sayesinde 25 TL'ye düşüp, enerjide tasarruf ediliyor.

'CAMİDE TASARRUF SAĞLADIK'

Camii cemaatinden Rasim Demirci, üretilen elektrikle camide ciddi oranda tasarruf sağlandığını belirterek, "Mahallemizdeki tarihi değirmen zamanla deforme oluna tamiratı gündeme geldi. Tadilat işlemleri yapılırken, değirmene Cesarettin Karagül ve Adem Terzi'nin girişimleriyle bu sistem kuruldu. Allah razı olsun. Sistem sayesinde camimizin aydınlatma ihtiyacı karşılanıyor. Önceden camimize 120-150 TL gelen elektrik faturası, şimdi 20-25 TL arasında geliyor. Zamanlarda bu sistem daha da geliştirilebilir. Bu imkanlardan dolayı camide tasarruf sağladık" dedi.

'TASARRUF ÇOK GÜZEL BİR ŞEY'

Mahalle sakini Şenol Kahraman da, üretilen enerjinin sadece caminin aydınlatma ihtiyacını karşıladığını söyleyerek, "Değirmenimizde üretmiş olduğumuz elektriği camimizin aydınlatmasında kullanıyoruz. Su değirmenimizden elektrik sağlıyoruz. Tasarruf çok güzel bir şey, örnek alınmalı. Bu düzeneği ilerleyen zamanlarda daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Değirmenden görüntüler

-Camii içinden görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Osman KARAGÖZ/ŞALPAZARI (Trabzon),