DHA YURT BÜLTENİ-5

Minibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldü

Gaziantep 'te, gece kaza yaptığı minibüsünü sabah çektirmek için gelen Ahmet Alkurt'a, bu sırada yoldan geçen iş makinesinin yerinden çıkan kepçesi çarptı. Alkurt olay yerinde hayatını kaybederken, iş makinesinin çarptığı otomobildeki 4 kişi de yaralandı.

Ahmet Alkurt, kendisine ait 34 FT 3879 plakalı minibüsü ile dün akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesinde bariyerlere çarptı. Alkurt, kaza sonrası çalışmayan minibüsünü bırakıp evine döndü. Alkurt, bu sabah çekiciyle servise götürmek için yeniden minibüsünün yanına geldi. Alkurt, cep telefonu ile konuştuğu sırada yoldan geçen operatörünün kimliği öğrenilemeyen 35 AFE 837 plakalı iş makinesi kontrolden çıkarak 07 ZZ 707 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin yerinden çıkan kepçesi ise yol kenarında telefonla konuşan Ahmet Alkurt'a çarptı. Alkurt, kepçenin çarpmasıyla yere yığılırken, kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alkurt'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, iş makinesinin çarptığı otomobilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alkurt'un cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. İş makinesi operatörünün gözaltına alındığı kazayla ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polislerin çalışması

Ahmet Alkurt'un cesedi

Kaza yapan araçlar

İş makinesinin kepçesi

Ambulans

Polis araçları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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Evinde yakaladığı hırsızı dövdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Engin D. (35), hırsızlık yapmak için girdiği evde uyanan ev sahibi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Engin D., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Topuz Sokak'taki bir eve hırsızlık amacıyla giren Engin D., sesi duyup uyanan ev sahibi tarafından yakalandı. Ev sahibi Engin D.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Gürültüye uyanan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öfkeli ev sahibinin elinden kurtarılan Engin D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da gözaltına alınan Engin D., emniyete götürülürken basın mensuplarının 'Hırsızlık mı yaptınız' sorusuna 'Sana ne, size mi soracağım' diye cevap verdi.

Engin D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızın hastaneye götürülmesinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bektaş köyü Sivrice sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Güney Afrika uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor

Erzincan'da Munzur Dağları'nın eteklerindeki Ergan Kayak Merkezi'nde kayakseverler, ışıklandırılan pistte gece kayağı yapmanın keyfini yaşıyor.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, 12 kilometre pist uzunluğuna sahip Ergan Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından kayak sezonu başladı. Kar kalınlığının 32 santimetre ölçüldüğü bölgede, gündüz yapılan kayağın yanı sıra kayakçılar, aydınlatılan pistlerde gece de kayak yapma fırsatı buluyor. Kayakseverler soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce kayıyor.

Gece kayağı yapan Soner Kavaklı, "Hava çok soğuk ama gece kayak yapmak çok güzel. Cuma ve cumartesi geceleri gece kayağı yapabiliyoruz. Ergan'da kaymak güzel bir duygu. 2 bin 970 rakıma kadar çıkıp oradan kendimizi kayak takımlarımızla piste bırakıyoruz. Gerçek anlamda enerjili bir parkur burası ve hız isteyenlerin, adrenalin isteyenlerin yeri. Herkesi Erzincan'a davet ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayak merkezinin drone ile görüntüsü

-Kayak yapanların genel detay görüntü

-Kayakçıların açıklamaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Rus turistler, Demre'de kış ortasında yazı yaşadı

Antalya'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, yat turunda tarihi yerleri görmenin yanı sıra denize girip eğlendi.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Demre'ye yeni yılın ilk günlerinde de Rus turistler geleye devam ediyor. Gelen Rus turistler ilçede önce Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından güzel havayı gören Ruslar, Çayağzı Limanı'ndan dünya cenneti olan Kekova'ya yat turuna çıktı. Yatla önce Batık Kent'i gezen turistler, denizin içindeki tarihle denizin güzelliğini kayıt altına aldı. Ardından tarihi adıyla Simena Antik Kenti'ni, bugünkü adıyla Kaleköy'ü gören turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Bir süre sonra yat, yüzme molası verdi. Hava sıcaklığının 15 derece, su sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede, Rus turistlerden bazıları kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Kış aylarında denize girmenin mutluluğunu yaşayan turistler, turu yine Çayağzı Limanı'nda tamamladı.

'İNANILMAZ BİR DUYGU'

Kekova turunda denize giren Rus Svetlena Zaychik, "Yeni yıla denizde yüzerek girmek benim için tarif edilemez, inanılmaz bir duygu. Çok mutluyum. Burası gerçekten bir cennet. Kış ortasında yazı yaşadım. Çok çok mutluyum" dedi.

'BURASI BİR CENNET'

Rus Evgene İgor ise, "Bu mevsimde denize girmek, yüzmek benim için bir rüya. Benim ülkemde her yer kar buz içinde. Bu havayı yazın bile bulmak zor. Burası bir cennet. Burayı herkese anlatacağım. Türkiye'ye ve Kekova'ya yine geleceğim" diye konuştu.

'ŞEHRİMDE HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30 DERECE'

Denizin en çok tadını çıkaran Rus Emil Polina da "Benim için burada, bu ayda denize girmek bir rüya. Şu anda benim şehrimde hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu söylersem, bunun benim için önemini anlarsınız. Deniz çok güzeldi. Kekova ise bir cennet. Yine geleceğim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tekneye turistler binerken

Yatın yol alışı

Teknede turistler

Batık Kent'te gezi

Simena Antik Kenti

Denizde yol alan başka yatlar

Denize girenler, atlayanlar, yüzenler

Balık tutanların tekneleri

Dönüş

Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Ayak parmağında kırık olan Merve Özbey'den Bursa konseri

Bursa'da konser veren şarkıcı Merve Özbey, ayak parmağındaki kırığa rağmen 2,5 saat sahnede kalarak, hayranlarını eğlendirdi.

Şarkıcı Merve Özbey, Bursa'da sahne alarak, hayranlarıyla buluştu. Sol ayak serçe parmağında kırık olan Özbey, ayağı bandajlı olarak konser verdi. Sahnede çoğu zaman oturarak sevilen şarkılarını seslendiren Özbey, bazen ayağa kalkıp, dans da etti. Sahnede 2,5 saat kalan Özbey, kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu ve Neşet Ertaş'ın da eserlerini seslendirdi. Merve Özbey, konser sonunda kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Merve Özbey'in konserinden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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