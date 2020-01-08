DHA YURT BÜLTENİ - 5

Mersin'de sağanak yağışta yol çatladı

MERSİN'de yaşanan kuvvetli sağanak yağış sırasında Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Silifke- Mut karayolu ortadan ikiye ayrıldı. 50 metre uzunluğunda 2 metre derinliğinde çatlak ve yer yer çökme olan yol araç trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de pazartesi başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, sabah saatlerinde durdu. Sel baskınlarının yaşandığı, binlerce dönüm tarım arazisi ile seraların sular altında kaldığı Mersin'de Valilik tarafından oluşturulan Kriz Masası, hasar tespit çalışmasına başladı. Kuvvetli sağanak yağışın ardından Silifke ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kargıcak Mahallesi'nde geçen Konya'ya ulaşımı sağlayan Silifke-Mut karayolunun çatladığı ortaya çıktı. 50 metre uzunluğunda 2 metre derinliğinde çatlak oluşan yol araç trafiğine kapatıldı. Yolda yer yer de göçükler meydana geldi. Karayolları ekipleri, bölgede önlem alıp, çalışmalarına başlarken Mersin-Konya ulaşımı ise Gülnar ilçesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

ANAMUR'DA DENİZDEN ÇIKAN ODUNLARI TOPLADILAR

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde ise etkili olan sağanak yağışla birlikte fırtınanın denizde dev dalgalar oluştu. Bozyazı Sini Çayı, Anamur'daki Kocaçay ve Sultan çaylarının Torosların yamaçlarından getirdiği odunlar önce nenize ulaştı, sonra da dev dalgalar tarafından kıyıya sürüklendi. Yağmurun kesilmesinin ardından sahile akın eden vatandaşlarda odun ve ağaç parçalarını yakacak olarak toplandı. Bozyazı'da eşi ile odunları toplayan 48 yaşındaki Şener Çetin, "Sel gitti, odunlar bize kaldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldan genel görüntü

-Yoldaki çatlaklar

-Olay yerindeki vatandaşlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

Görüntü Dökümü

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-Anamur Mamure Kalesi dalgalarla görüntü

-Anamur Genel görüntü

-Bozyazı'da odun toplamaya çalışan vatandaş

-Dev dalgalar

-Şener Çetin eşi ile odun toplarken

-Çetin ile röp.

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

ELAĞIZ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı, 24 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi yapıların korunması yönelik çalışma başlatıldı. Palu ilçesinde koruma altında bulunan sit alanında kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, koruma altında bulunan sit alanında kaçak kazı yapan O.D., R.V., T.Ö., N.Ş. ve A.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerde yapılan aramada 24 sikke, 3 ok ucu ve kazıda kullandıkları malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Malzemelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ

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Ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, ehliyeti olmayan Eray Sarıöz (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 06.30 sıralarında, Karasu Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eray Sarıöz idaresindeki 67 VA 287 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Eray Sarıöz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ehliyeti olmayan Eray Sarıöz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

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Kadın kılığına girip, 260 bin liralık cep telefonu çaldılar

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Şehit Duran Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen kadın kılığına girmiş 2 kişi, buradan 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çaldı. Telefonları ellerindeki poşetlere dolduran şüphelilerin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine, soruşturma başlatan polis, şüphelilerden hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan E.D.'yi (46) yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kadın kılığına girip, başörtüsü taktıkları öğrenildi.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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Emekli öğretmen evini müzeye çevirdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mail Yılmaz(61), teknoloji karşısında yok olmaya yüz tutmuş eski eşyalarla evinin iki odasını müzeye çevirerek kendi yaptığı tahta eşyalarla birlikte sergilemeye başladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mail Yılmaz, öğretmenliği sırasında gittiği her yerde eski günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri topladı. Yılmaz, evinin iki odasını müzeye çevirerek 28 yıllık birikimi olan eski eşyaların yanı sıra tahtadan yaptığı eşyaları da sergilemeye başladı. Yaklaşık 15-20 yıldır torunları için ahşap oyuncak yapmaya başlayan Yılmaz, daha sonra atıl ağaç dallarını ve tahtaları işleyerek, çeşitli eşyalara dönüştürmeye başladığını söyledi.

'TOPLUMA ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Emekli olduktan sonra kendisini tamamen ahşap işlemeye adadığını söyleyen Mail Yılmaz, "Emekli olduktan sonra, kahvehane kültürüm yok, eğitimci kimliğimizle de toplumda örnek bir yaşam biçimine sahip olmak zorundayız. Kendimi tamamen bu işlere verdim. Karşıma çıkan ağaç kökleriyle, dallarıyla ne yapabiliriz diyerek hayal olarak tasarladığımız ağaç köklerine dallarına, tahta parçalarına şekil vermeye başladık. 15-20 yıldır ahşapla uğraşıyorum. 10 yıl önce emekli olunca evimin bahçesine atölye kurdum, atölyem adeta benim dünyam oldu. Köyde, yolda ve çevremdeki komşularımdan atıl olan ağaç kökü, dallarını topluyorum, Çocuklarımız için oyuncak yapıyorum. Şimdiki oyuncakların birçoğu kanserojen içeriyor. Atölyemde aynı zamanda çocukluğumda yaşadığım ve günümüze kadar gelemeyen bazı eşyalarında minyatürünü yaparak müze evimde sergiliyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cumhuriyet Mahallesi

Ağaç dalını işlerken

Atölyede çalışırken

Mail Yılmaz ile röp

Evin Bahçesinde eski eşyalar

Müzeye çevrilen alanda eski eşyalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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HDP önündeki eylemde 128'inci gün; aile sayısı 66 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2014 yılında kaçırılan oğlu Mehmet Emin (30) için Muş'tan gelen Gülbahar Teker ile birlikte 128'inci günde 66 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki aile sayısı, 128'inci günde Muş'un Hasköy ilçesi Düzkışla köyünden gelen Gülbahar Teker ile beraber 66 oldu.

'KİMSEMİZ YOK DEVLET BİZE BAKIYOR'

2014 yılında Batman'da kaçırılan oğlu Mehmet Emin için Muş'tan gelen Gülbahar Teker, oğlunun Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü kamplarında olduğunu geçen yıl öğrendiğini söyledi. Teker, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Ben oğlum için geldim. Oğlum terör örgütü PKK'nın yanında durmasın, gelip teslim olsun. Kimsemiz yok devlet bize bakıyor. Oğlum 6 yıl önce Batman'da kayboldu. Geçen yıl Suriye'nin Kamışlı kentinde olduğunu öğrendik. Allah, Muhammed hakkı için gelsin, bize sahip çıksın. Kimsemiz yok devlet bize sahip çıkıyor. Beni bu halde bıraktın gittin oğlum niye gittin? Allah devletten razı olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP il binasından görüntü

-Oturma eylemindeki aileler

-Gülbahar Teker'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Öğrenciler ve belediye meclis üyeleri önce temizlik, sonra mangal yaptılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, öğretmen ve belediye meclis üyeleriyle sokak ve caddelerde çöp topladı.

İlçenin Yenişehir mahallesindeki Şehit Cuma İbiş Ortaokulu tarafından yürütülen, 'temiz çevre, temiz toplum' projesi kapsamında çevremizi temiz tutalım etkinliği gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ellerine eldiven takan öğrenciler, öğretmen ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla cadde ve sokaklarda mahallede bulunan parklarda çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdular. Mahallede yapılan temizliğin ardından okul idaresi ve öğrenciler açık havada mangal yakarak piknik yaptı. Proje koordinatörlerinden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sevgi Önsal, "Şehit Cuma İbiş Ortaokulu olarak bugün burada öğrencilerimizle birlikte düzenlediğimiz etkinlikte, evre bilincini kazandırmak için çöp topladık ve etkinliğimizin sonunda da öğrencilerimizle birlikte mangal keyfi yaptıkö dedi.

Ortaokul öğrencilerine destek vermek için öğrenciler ile birlikte çöp toplayan Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ise öğrencilere farkındalık oluşturmak için yaptıkları projede olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çöp toplayan öğrenciler

Mahallede temizlik yapan öğretmen ve belediye meclis üyeleri

Toplanan çöplerin çöp bidonuna atılması

Öğrencilerin konuşması

Öğretmenin konuşması

Başkan yardımcısının konuşması

Öğrencilerin mangal yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK/ ŞANLIURFA

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Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar

ANTALYA, Türkiye'ye 1970'li yıllarda getirilen avokadoda yüzde 81 üretim oranıyla birinci sırada. Özellikle Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da üreticinin büyük rağbet gösterdiği avokado fidanının temini için bir yıl önceden sıraya girmek gerekiyor.

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte son yıllarda tropikal ve subtropikal meyve üretiminin yaygınlaştığı Akdeniz iklimine sahip Antalya'da, muz, mango, ejder meyvesi de denilen pataya gibi meyvelerin yanı sıra, avokado da ciddi bir üretim potansiyeline ulaştı. Avokado ile Türkiye'yi tanıştıran Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) yıllık 10- 15 bin fidan üretimi bulunuyor. Bu fidanlardan almak isteyen üreticiler ise bir yıl önceden sıraya giriyor.

ANTALYA'NIN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ

1970'li yıllarda ülkemize giriş yapan ve uluslararası literatürdeki dört türün Antalya'da BATEM tarafından adapte edildiğini açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Akdeniz sahil bandında 2018'de 3 bin 100 ton olan üretim miktarının, 2019'da 4 bin 200 tona yükseldiğini belirterek, "Antalya, coğrafi işaretli ürün olan avokado üretiminde yüzde 81'lik oranla Türkiye birincisi" dedi.

'ÜRETİMDE 10 BİN TONU GÖRÜRÜZ'

Son yıllarda üretim alanlarında özellikle Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Mustafa Özen, "Önümüzdeki yıllarda üretim miktarı anlamında sadece Antalya olarak 10 bin tonu görürüz diye beklentimiz var. Çünkü son zamanlarda çok ciddi şekilde Manavgat, Gazipaşa ve Alanya bölgelerinde ekim yapıldı. Bunlar 2- 3 yıl sonra meyve vermeye başladığında daha fazla üretimimiz olacak" diye konuştu.

ÜRETİM ALANI 5 BİNDEN 8 BİN DÖNÜME YÜKSELİYOR

Antalya bölgesinde şu anki üretim alanının 5 bin dönüme yakın olduğuna işaret eden Özen, iki yıl sonra üretim alanında 3 bin dönüme yakın artış beklediklerini kaydetti. 1 dönüme yaklaşık 30 ağaç dikimi yapılabildiğini belirten Özen, "Genel itibarıyla meyveye yatış 5- 6 yılda olur, ama 3-4 yıl sonra da ürün alımına başlanır. Ağaç başına verim ortalaması 50- 60 kilogram. 3-4 yılda ise yarısı kadar meyve alınabilir" dedi.

TÜKETİMİ TÜRKİYE'YE YAYILDI

Avokadonun son yıllarda aroması, lezzeti ve sağlık açısından faydalarıyla iç pazarda yeni tanınan bir ürün olduğunu dile getiren Özen, "İklim değişikliklerine bağlı ilimizde alternatif ürünleri geliştirmemiz gerekiyor. Avokadonun güzel bir pazarı oluştu ve tüketimi Türkiye geneline yayıldı. Üreticilerimiz de para kazandığı için yönelme var. Hangi ürün olursa olsun, birim alandan daha fazla kar edecek ürünler yetiştirmemiz gerekiyor. Antalya olarak da tropik ve subtropik meyvelerin adaptasyonunda ciddi mesafe kat ettik" diye konuştu.

1983'TEN BERİ 100 FİDAN ÜRETİLDİ

Avokadonun Türkiye'ye 1970'li yıllarda BATEM tarafından getirildiğini aktaran BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, bugün üretimi yapılan çeşitlerin Hass, Reed, Wurtz, Zutano, Fuarte, Pinkerton, Ettinger, Bacon olmak üzere 8 tür olduğunu kaydetti. Türler arasında hasat dönemleri, lezzet ve şekil farklılıkları olduğundan bahseden Abdullah Ünlü, 1983 yılından bugüne üreticilere 100 bin fidan dağıtıldığını kaydetti.

BİR YIL ÖNCEDEN SIRAYA GİRİYORLAR

Üretim kapasitesinin ise dört tescilli anaçtan verdikleri tohuma göre yıllık 10-15 bin fidan olduğunu söyleyen Ünlü, çok yoğun talep olması nedeniyle fidan almak isteyen üreticilerin başvurularının bir yıl önceden alınmaya başlandığını açıkladı. Her yıl ağustos ayında alınan taleplere göre üreticilerle sözleşme yapıldığını dile getiren Abdullah Ünlü, "Talep çok daha fazla. 40-50 bin gibi talep var. Ancak üretim kapasitemiz 10-15 bin adet. Ayrıca özel sektör de üretim ve satış yapıyor" dedi.

TANESİ ORTALAMA 6 LİRA

Avokadonun üreticiye para kazandıran bir ürün olduğuna dikkati çeken Ünlü, şöyle konuştu:

"BATEM olarak biz kilosunu 38 liradan satıyoruz. Ancak piyasada 60- 80 lirayı buluyor. Genellikle marketlerde ve pazarlarda tane satışı yapılıyor. Ortalama tane fiyatı 6 lira. Şu anda iç tüketime ancak yetiyor. Ama yavaş yavaş Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna'ya da ihracat başladı. Üretim miktarı arttığında ihracatın artmasını bekliyoruz."

'GÜNDE EN AZ BİR TANE YEMEKTE FAYDA VAR'

Avokadonun sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, "Özellikle A, B ve E vitaminleri ile doymamış yağ asitleri açısından çok zengin. İnsan sağlığı açısından da en önemli kısmı bu. Avokadonun aynı zamanda vücutta zararlı maddeleri etkisiz hale getiren ve antioksidan bir besin olduğu belirtiliyor. Kalsiyum ve vitamin değerlerinin çok yüksek olması nedeniyle çocuk gelişimi açısından da çok önemli bir ürün. Günde en az bir tane yemekte fayda var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Avakado detay

Bahçedeki ağaçlar

Drone görüntü

Detaylar

Röp: Mustafa Özen

Röp: Abdullah Ünlü

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

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Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, planlı bir olay ihbarı üzerine okula gelen polislere kartopu sürprizi yaptı. Polislerle öğrencilerin karşılıklı kartopu oynadığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İmranlı Kaymakamlığı polisler ile ilçede öğrenim gören öğrencilerin arasındaki bağı güçlendirmek için yaptığı çalışma kapsamında Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kartopu etkinliği planladı. Okul yönetimi polisi arayarak okulda bir olay yaşandığı ve müdahale edilmesi gerektiği ihbarında bulunuldu. Bu sırada öğrenciler, okul bahçesinde bulunan kardan tepenin arkasına saklanarak polisleri bekledi. Bir süre sonra okula gelen polis ekipleri araçlarından indiği sırada öğrenciler kartopu ile polisleri karşıladı. Polis ile öğrenciler bir süre kıyasıya bir kartopu oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, öğrencilerin polislere sarılması ile sona erdi.

'UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK'

Etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, "Bizim etkinlikteki amacımız, ilçe polisimiz ile öğrencilerimiz arasındaki bağı güçlendirmek. Amacımıza da ulaştığımızı zannediyorum. Çocukken biz de çok kartopu oynardık. Çocukların bu etkinlikle polislere olan bakış açılarını iyi yönde güçlendirmek istedik. Bu etkinlik şimdi çocuklar için unutulmaz bir anı olacaktır" dedi.

Kar topu savaşına katılan öğrenciler ise heyecanlı anlar yaşadıklarını belirterek, polisleri çok sevdiklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan görüntüler

-Polislerin okula gelişi

-Saklanan öğrencilerin kartopu ile karşılaması

-Polis ve öğren9cilerin bir süre kartopu oynaması

-İlçe Milli Eğitim Müdürünün açıklaması

-Öğrencilerin konuşması

Haber-Kamera: Yasin KIRAS-Rahmi MEYVECİ/İMRANLI(Sivas),

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