DHA YURT BÜLTENİ-5

Bodrum 'da 3 saatlik yangında 4 ev kül oldu

Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki altında depo bulunan evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, bitişikteki binalara da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 ev, kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki alt katı depo olan evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark edenler, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın, bitişikteki 3 binaya da sıçradı. Yangın sırasında evlerinde bulunanlar, son anda dışarı çıkarak, canlarını kurtardı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu saat 05.30'da kontrol altına alınıp, söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, 4 ev kullanılmaz hale geldi.

3 KEDİSİNİ DE YANMAKTAN KURTARMIŞ

Kirada oturdukları evi ve eşyaları yanan, emekli hemşire Sevim Kara, "Oğlum ve 3 kedimi alarak dışarı çıktım. Biz çıkarken evimiz yanıyordu. Kedileri kurtaralım, derken, evden hiçbir şeyimizi alamadık. Emekliyim, çocuğum için hazırladığım çeyiz vardı, o da yandı" dedi.

Bitlis'te kardan 75 köy yolu kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte dün etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle kent genelinde 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarını yürütürken, karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezinde yoğun bir çalışma başlattı.

Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı (2)

SALDIRGAN 2 KARDEŞ YAKALANDI

Alanya'da otomobilden ateş açarak, kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz'un başlarından yaralanmasına neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin bulunduğu aracın plakasını belirledi. Antalya plakalı olduğu tespit edilen otomobil, yapılan takip sonrası Hocalar Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde ruhsatsız 9 milimetre tabanca ele geçirilirken, araçta bulunan H.A. ve T.A. kardeşler gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden H.A., savcılıkça serbest bırakılırken, ateş ettiği öğrenilen T.A. ise savcılığının tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin provasına katıldı. Herkese mesaj gönderen Öykü Arin, "Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin. Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

VÜCUDUNDA PUL PUL DÖKÜLMELER, KIZARIKLIKLAR OLUŞTU

Öykü Arin, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 'Romeo ve Juliet' gösterisi provasını ailesiyle birlikte izledi. Kızının sağlık durumu hakkında bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, vücudunda pul pul dökülmeler ve küçük kızarıklıklar olduğunu söyledi. Yazıcı, "Pul pul dökülmeler ve kızarıklıklar ilik savaşı sürecinde oldu. Şu an sadece ellerinde var. Hafif düzeyde giderek azalıyor. Durumu daha iyiye gidiyor" dedi.

10,5 AY SONRA KATETERİ ÇIKTI

Lösemi tedavisi süresince kateterle ilaç verildiğini belirten Eylem Şen Yazıcı, "Öykü'nün 10,5 ay sonra kateteri çıkartıldı. Kateter çıkartıldıktan sonra ilik savaşı başladığı için bir talihsizlik oldu. Çok sık kan vermek zorunda kaldı. Şu an gayet iyi, keyfi yerinde. İlik savaşı süreci büyük ölçüde atlatıldı. Umarım böyle devam edecek" diye konuştu.

Kateteri çıkan Öykü'nün tepkisini anlatan Yazıcı, "Kateterin çıkması Öykü'yü çok mutlu etti. Çünkü kateter sürekli pansuman demek. Öykü pansuman yaptırmaktan pek hoşlanmıyordu. Hareketi açısından engel teşkil ediyordu. Sarkan uçların bir yere değmemesi onu sürekli eldivenlerinin içine takıp saklıyor olmamız bizi de kaygılandırıyordu. 10,5 ay boyunca kateter taktı, enfeksiyon kapma riski yüksekti, o da bize ciddi problemler yaratabilirdi. Kateterden kurtulduğu için daha rahat hareket ediyor. İlik savaşı riski azaldığı için dışarıya daha sık çıkıyoruz" diye konuştu.

'ÖYKÜ'NÜN HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE İNANIYORUM'

Öykü'nün yaratıcı bir çocuk olduğunu belirten Eylem Şen Yazıcı, her seferinde kendisini şaşırttığını anlattı. Evde çeşitli etkinlikler yaparak vakit geçirdiklerini söyleyen Yazıcı, "Öykü'ye kuş evi yapmaya başladık. Biz kuş evi yaparken Öykü şarkılar besteliyor. Her anı çok keyifli, çok güzel bir çocuk. Onu bu şekilde görmek beni umutlandırıyor. Her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KAMPANYA BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Öykü'ye lösemi teşhisi konulduktan sonra 'Öykü Arin'e donör ol, umut ol' kampanyası düzenlediklerini, bu sayede binlerce kişinin donör olmak için adım attığını anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Kampanya süresinde donör olmuş 2 kişi daha eşleşti. Gerçekten bunlar umut verici. Bazen vazgeçen insanlar olduğunu duyuyoruz, inanın bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz donör olmadığınız sürece bir kişinin hayatını kurtarmayarak onu hastalığa belki de hayatını kaybetmesine bile neden oluyorsunuz. Dolayısıyla bence donör olmak keyfi bir şey değil, mecburiyettir. O yüzden donör olun, kök hücre bağısı yapın ve sakın vazgeçmeyin. Birilerinin hayatını kurtarma şansınız var. Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Kampanya süresinde tahminen 200- 250 bin kişiyi buldu. Biz kampanyayı mümkün olduğunca sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün kendiniz için bir şey yapın birinin hayatını kurtarın donör olun" diye konuştu.

ÖYKÜ ARİN: DONÖR OLUN, UMUT OLUN VE ASLA VAZGEÇMEYİN

Öykü Arin ise neşeli halleriyle dikkat çekti. Herkese mesaj gönderen minik Öykü, "Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin. Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum" dedi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 'Romeo ve Juliet' provasını ilgiyle izleyen Öykü Arin, prova aralarında gösteri salonunda orkestrayla ve kuliste oyuncularla sohbet etme fırsatı yakaladı. Gösteri sonrasında Öykü'nün tepkisini sosyal medya hesabında paylaşan Eylem Şen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Öykü Arin, heyecan içinde hazırlandı, fakat olaylar geliştikçe çok üzülmeye başladı. Bu nedenle hazin sonu görmemesi için son perdeye kalmadık. Uyumadan önce 'Acaba Romeo ve Juliet devam ediyor mudur' diye sordu. Çok etkilendi gerçekten. Müzikler, dans yine çok güzeldi. Sizi seviyoruz Antalya Devlet Opera ve Balesi. İyi ki varsın Melda Özkan. Seni pek çok seviyoruz. Öykü Arin, Romeo'nun sana aşık olması gerektiğini düşündüğü için sürekli 'Acaba Romeo Melda'yı görmüş müdür' gibi sorularla Juliet'i diskalifiye etmeye çalıştı bir ara."

