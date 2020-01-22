DHA YURT BÜLTENİ - 5

İzmir 'de fırıncılardan simitte fiyat artışı isteği

İZMİR'de simit fiyatlarının 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa çıkarılması için İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na teklif sunulmasına karşın artışın hala gerçekleşmediğini belirten fırıncılar, zararına satış yaptıklarını belirterek simit fiyatının artması için acil harekete geçilmesini istedi. Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, "Malzeme artışlarına göre bu 25 kuruşluk zam da yetersiz" dedi.

İzmir'de, iki yıl 1 lira 25 kuruştan satılan ve 1 Kasım 2018'den itibaren 1 lira 50 kuruşa yükseltilen simitte fiyat artışı yeniden gündeme geldi. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, özellikle İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na zam yapılması için teklif sundu. Ancak artışın hala gerçekleşmediğini belirten İzmirli fırıncılar, zarar ettiklerini söyledi.

Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, gevrek, boyoz gibi unlu mamullere her yıl zam yapıldığını ama dolar kurunun yükselmesi ile malzeme fiyatlarının daha hızlı bir artışa geçtiğini savundu. Esnafın sıkıntıda olduğunu belirten Orhan, kaliteli ürünün ucuza satılamayacağına, maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'de simit 1,5 lira. Önümüzdeki günlerde 1,75 olacak. Ama malzeme artışlarına göre bu 25 kuruşluk zam da yetersiz " dedi.

Sektörde rekabetin çok fazla olduğunu anlatan Orhan, "Serbest piyasa koşulları elimizi kolumuzu bağlıyor. Yıllardır aynı yerde hizmet veren bir esnafın karşısına kalitesiz malzemeden ürün hazırlayarak ucuza ürün satan bir işletme kuruluyor. Maliyetleri aşağı çekerek haksız rekabete neden oluyorlar. Tarifeye göre İzmir'de gevreğin bir süre sonra 1 lira 75 kuruştan satılmasını bekliyoruz. Ama hala 1 lira, hatta 75 kuruşa satanlar var" ifadesini kullandı.

YAKIN MESAFEDEKİ İŞ YERLERİNE DENETİM TALEBİ

Üretici olmalarına karşın aynı zamanda birer tüketici olduklarını bildiren esnaf Metin Köroğlu da, her birinin çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aileleri bulunduğunu hatırlatarak, "Son 1,5 yılda hammaddede fiyatları arttı. Ama biz zam yapamıyoruz. Kaliteli ürünün ucuza alınmayacağını herkes bilsin. Biz her ne kadar üretici olsak da aynı zamanda tüketiciyiz. Çok yakın mesafelere iş yeri açılmamasını arzu ediyoruz. Örneğin bu civarda aynı işi yapan birbirine yakın 20 mekan var. Pastanın bölünmesi söz konusu. Devletimizden belli kilometrede bölgenin nüfusu göz önünde bulundurularak ikinci üçüncü mekanın açılmasıyla ilgili denetim bekliyoruz" dedi.

İzmirli vatandaşlar ise fiyatlardan memnun. Simitin 1 lira 50 kuruştan satılmasına devam edilmesi gerektiğini savunan Ali Yürekler, "Asgari ücretin 2 bin lira civarında olduğu bir ülkede simitin 2 liradan satılması büyük yanlıştır. 1 lira 50 kuruş olan fiyata devam edilmeli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Simit ve boyoz yapılırken görüntü,

Fırından çıkan simit tepsisinden görüntü,

Burhan Orhan ile röp,

Metin Köroğlu iler röp,

Vatandaş röpü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Rektör Çomaklı: FETÖ kamuya sızmak için 'tavşan aday' taktiğini uyguluyor

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ üyelerinin devlete yeniden sızmak için 'tavşan aday' taktiğini kullandığını ve örgütün bu yöntemle bir kuruma yüksek puan alan birden fazla adayın başvurmasını sağlayarak mutlaka kendi adamlarını yerleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Çomaklı, "100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla, birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gazetecilerle Senato Toplantı salonunda bir araya gelerek, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından sürdürülen 'Sosyal Medya Terörizmi FETÖ Örneği Analizi' çalışmasının ön araştırma sonuçlarını açıkladı. FETÖ'nün kamuya sızmada 'tavşan aday' adını verdikleri taktiği kullandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, "FETÖ mensupları, kendi belirledikleri tavşan adayları devlete entegre etmek için çalışma yapıyorlar. Özellikle kendi yapmış oldukları planlamalar dahilinde geçmişte meslek sınavlarından hileli şekilde yüksek puan aldırmış oldukları kişileri kamuya yerleştirmeye çalışıyorlar. 100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla, birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz" dedi.

Kamu idarecilerinin, başvuru yapan adayların son 10 yıllık puanlarına çok dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, "Bunlar zamanında, soru çalarak bu sınavlara girmiş, bu milletin hakkına girmiş kişiler. Bunlar mahrem imamların elindeki listelerde deşifre olmamış isimler. Ama bunları deşifre etmek çok kolay. Puana bakıldığında çok zeki görünen, ancak vasat olan kişiler olduğu görülüyor. Lisede çok vasat ama üniversite sınavında çok yüksek puan almış, üniversiteden mezun olurken çok düşük seviyede, ama meslek sınavında çok yüksek puan almış kişiler. Buna bakarak bile anlamak oldukça kolay" diye konuştu.

'3 MİLYON 250 BİN PAYLAŞIMIN SOSYAL AĞ ANALİZİ YAPILDI'

Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'ne bağlı SODİGEM bilim kurulu tarafından FETÖ/PDY üyelerine ait 899 hesap tespit edildiğini ve 3 milyonun üzerindeki paylaşımların incelendiğini söyledi. FETÖ/PDY üyelerinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'u terk ederek Instagram ve algı operasyonları için de Twitter'ı kullandığını belirten Çomaklı, şöyle konuştu:

"SODİGEM ekibi tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile bu 899 örneklem hesaba ait 3 milyon 250 bin paylaşım üzerinde detaylı sosyal ağ analizi yapıldı. FETÖ mensupları devlet nezdinde deşifre olunca, örgüt kendine yeni bir mecra arıyordu. Günümüzde kendileri için en uygun ve güncel mecra da sosyal medyaydı. Şu anda bütün gücünü sosyal medya üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Twitter'da herkese ulaşabilme imkanı farklı. Orada herkes istediği şekilde yazabiliyor. Trump'a da yazabiliyorlar, Cumhurbaşkanımıza da yazabiliyorlar. Algı oluşturmak istedikleri zaman bir grubu hedef alarak yüklenebiliyorlar. İstedikleri bir bilgiyi yayabiliyorlar. Twitter'da KHK ile ihraç edilmiş kesimin mağdur olduğuna ilişkin algı yaratıyorlar. Facebook'tan ise yavaş yavaş vazgeçiyorlar ve Instagram'a doğru geçiyorlar. Bunun yanı sıra Patreon ismindeki sosyal ağı deneyerek, finans kaynağı sağlıyorlar. YouTube tarzı bir uygulama olan Patreon üzerinden kendi görüşlerini sunuyorlar. Örgütün alt kademe üyeleri ise Pinterest uygulamasını kullanıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çomaklı'nın salona gelişi

-Salondan genel görüntü

-Çomaklı'nın açıklaması

-Tavşan aday afişi detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Kocaeli 'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

KOCAELİ'den Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları iddia edilen, yurda kaçak yollardan girdiklerinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli'den Suriye'ye giden, terör örgütü DEAŞ'a katılan kadınları takibe aldı. Aralarında, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş'in eşi olduğu öğrenilen H.G.'nin de bulunduğu 4 kadının kaçak yollarla Hatay'a geldikleri belirlendi. Jandarmanın operasyonu ile H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ye getirilen DEAŞ şüphelisi kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber Kodu : 200121054

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu

BAYBURT'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçülürken, Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kent sakinleri, donan gölün üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Kabaçayır köyünde ise çeşme ve dereler donunca hayvancılıkla uğraşanlar, buz tabakasını odunlarla kırmaya çalıştı.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu, ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçüldü. Kentte kar yağışının ardından Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, Kabaçayır köyündeki bazı çeşme ve dereler ise dondu.

DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

Hayvanlarının su ihtiyacını çeşme ve derelerden karşılayanlar, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk çekti. Hayvan sulakları da donunca köylüler, oluşan buz tabakasını odunlarla kırmaya çalıştı. Bazı kişiler ise buz tutan Gökçedere Gölü'nün üzerinde yürüyerek, fotoğraf çektirdi.

Kabaçayır köyünde hayvancılıkla uğraşan İsa Söylemez (25), çeşmeler donunca zorluk yaşadıklarını belirterek, "Çeşmeler buz tuttu, hayvanlar susuz kaldı. Hava çok soğuk ama biz alıştık, seviyoruz bu hayatı" dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKTILAR

Öte yandan Bayburt Kızılay Gençlik Kolları üyeleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için harekete geçip, belirli bölgelere yem ve yiyecek bıraktı. Gençlik Kolları Başkanı Hasan Türkoğlu, hayvanların aç kalmaması için belli dönemlerde böyle etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Buz tutan Gökçedere Gölü'nden detaylar

-Gökçedere Gölü'nün donan yüzeyinde yürüyerek, fotoğraf çektiren vatandaştan detaylar

-Kabaçayır Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan İsa Söylemez ile röportaj

-Buz tabakasını odunlarla kırmaya çalışan vatandaşlardan detaylar

-Doğaya yem bırakan Bayburt Kızılay Gençlik Kolları üyelerinden detaylar

Bayburt Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hasan Türkoğlu ile röportaj

Doğaya yem bırakan Bayburt Kızılay Gençlik Kolları üyelerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

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HDP önündeki eylemde 142'nci gün; aile sayısı 73 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 73'ü yükseldi. 2014 yılında kaybolan oğulları İbrahim (22) için Siirt'ten gelen Osman ile Cemile Erdoğan çifti, 142'nci günde oturma eylemine katıldı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. HDP önündeki evlat nöbetinin 142'inci gününde, eyleme yeni bir aile daha katıldı. Siirt kent merkezinden gelen Osman ile Cemile Erdoğan çifti, 8 Ağustos 2014'te kaybolan oğulları İbrahim için, bugün oturma eylemine başladı. Böylece eylem yapan aile sayısı 73'e çıktı.

'OĞLUMUZU GERİ İSTİYORUZ'

Oğluna kavuşmak umuduyla oturma eylemine katıldığını anlatan Cemile Erdoğan, "Buraya oğlum için geldim. 6 yıldır oğlum kayıp. 16 yaşından beri kayıp. Buraya annelere destek için geldim. Bir umut, ben de oğlum için geldim. Oğlumu istiyorum. Rica ediyorum. Beni gören varsa, sesimi duyan varsa rica ediyorum. Sesimi duyursunlar. 6 yıldır oğlumdan bir haber alamadım. Oğlumun HDP tarafından götürüldüğünü biliyoruz. Oğlumuzu geri istiyoruz, HDP'den istiyoruz. HDP oğlumu götürmeseydi, 16 yaşındaki çocuk nereye gidecekti. Oğlum arkadaş kurbanı oldu. Arkadaşlarının hepsi evine döndü, tek oğlum gelmedi. Oğlum eğer sen beni izliyorsan, beni görüyorsan, lütfen evine dön. 6 yıldır ne gündüzümüz var, ne gecemiz var. Biz bu acıyla yaşıyoruz. Çocuklarımızın hayaliyle yatıyoruz, hayalleriyle kalkıyoruz. Bütün kardeşleri üzgün. Sürekli onu soruyorlar. Acaba gelecek mi diye. Rica ediyoruz, evine dön oğlum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Cemile Erdoğan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Sahte 'Hızır Aleyhisselam'a, dolandırıcılıktan 7 yıl hapis istemi

KOCAELİ'de kendini 'peygamber', 'Hızır Aleyhisselam', 'evliya' gibi sıfatlarla tanıtan, Allah'la doğrudan görüştüğünü iddia ederek, 'yüz görümlüğü' adı altında para alan Şaban Özdil hakkında 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden anne- babanın şikayeti üzerine 'Rafet Efendi' olarak bilinen Şaban Özdil ile ilgili geçen yıl 22 Nisan'da soruşturma başlattı. Kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtıp, Allah ile doğrudan görüştüğünü iddia eden Şaban Özdil'in, kendisine inananlardan yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi. Hac ibadetini kabul etmediği, inananlarına namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Şaban Özdil'in kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı, ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, para ve mülk bağışlamaya zorladığı ortaya çıktı. Geçen yıl Ekim ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban Özdil ile birlikte 9 kişi tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma sonunda iddianameyi hazırladı. Savcı, Şaban Özdil'in 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

KREDİ ÇEKEN KİŞİYE 'GÜNAH' DİYEREK EVİ DEVRETTİRDİ

İddianamede, bankadan kredi kullandığını söyleyen İ.P.'nin, Şaban Özdil'in günaha girdiğini söylemesi üzerine, günahlarının af edilip, cezalandırılmaması amacıyla dubleks evini Özdil'in talimatı ile A.Y. üzerine devrettiği anlatıldı. Özdil'in banka hesap hareketlerinin de incelendiği kaydedilen iddianamede, hesap numarasına 100 TL ile 25 bin TL arasında paralar yatırıldığı ifade edildi.

PENCERE ÖNÜNDE 'NURLU'

Şaban Özdil'in telefondaki görüşme kayıtları da iddianameye girdi. Özdil ve A.K. isimli kadının birbirlerine aşk dolu sözler yazdıkları telefon mesajlarında, Şaban Özdil'in kadına pencerenin önünde ters ışığı da kullanarak çektiği fotoğrafı, "Sen hayatında böyle çok nurlu bir insan gördün mü?" notuyla gönderdiği, A.K.'nin de "O kadar nur ki, yüzünüz seçilmiyor efendim" diye cevap verdiği görüldü. A.K.'nin, "Bu güzel yolun en önemli 3 şartı vardı. 1- İman etmek, 2- Söz dinlemek, 3- Sadaka vermek miydi?" diye yazdığı, Şaban Özdil'in de "evet" diyerek karşılık verdiği belirlendi.

'ZAMANIN İMAMI'

Bir başka kadına da Şaban Özdil'in "Sizler tatlı tatlı bakıyorsunuz. Ben bal arısıyım, balımdan yiyen adımı uzatabilir ama tadımı asla" diye yazdığı, kadının ise, "O bala doymayalım inşallah" diye cevap verdikten sonra, "Sabah namazını sizin dediğiniz gibi kıldım. 'Döndüm kıbleye uydum zamanın imamına' dedim. Doğru anlamışım değil mi? Başka bir şey eklemeden öyle niyet ettim" diye yazdığı görüldü.

'GÖNLÜNÜ VERMİŞ GİBİ AMA MAAŞINI VEREMEDİ'

Bazı kişilerin maaşlarını, mesai paralarını da telefon mesajlarıyla bildirdikleri Şaban Özdil'in kendisine para yatıran Enes isimli kişiye, içerisinde 42 kalp emojisi bulunan mesajı göndererek, "Sema bunu göndermiş bana. Gönlünü vermiş gibi ama maaşını veremedi" diye yazdığı görüldü. Şaban Özdil'in ayrıca bazı kişilere kredi kartı borcunu, aracının vergisini, telefon faturasını ödettiği tespit edildi.

OYUN KONSOLUNU SATTI

Bir kişinin, Şaban Özdil'in telefon borcunu ödemesini istemesi üzerine, "Hemen hallediyorum efendim. Teşekkür ederim iyilik yapmamı sağladığınız için" diye yazdığı, Şaban Özdil'in bunun üzerine bankamatik kartının fotoğrafını göndererek, "Şu karta 100 TL gönderebilir misin?" diye yanıt verdiği kişinin, "Efendim bende oyun konsolu var biliyorsunuz. Büyük ihtimalle 1000 veya 1100 TL eder. Eğer birine hediye etmek isterseniz verelim, yoksa satayım. Size sadaka vermek istiyorum izninizle" yanıtını verdiği, Şaban Özdil'in de, "Satalım gitsin. Sadaka daha önemli değil mi?" diye cevap verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ARŞİV görüntüler

Haber: Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),

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