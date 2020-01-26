DHA YURT BÜLTENİ-5

Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sinanpaşa Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, dün Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öztürk kurtarılamadı. Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ün naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi, burada yapılan işlemlerin ardından memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan cenazeyi almaya gelen Gökhan Öztürk'ün ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uzman çavuş için dualar okunması

Uzman çavuşun naşının cenaze aracına taşınması

Acılı annenin görüntüleri

Cenaze nakil aracının çıkışı

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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HDP önündeki eylemde 146'ncı gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 146'ncı günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce 2015'te kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için oturma eylemine katılan Şirin Sungur, evladına bir an önce kavuşmak istediğini belirterek, "Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 ailenin oturma eylemi 146'ncı günde de devam etti.

Bingöl'de, 2015'te vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman için 18 Eylül'den bu yana oturma eylemine devam eden Şirin Sungur, evladına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Sungur, "Oğlumu Lice'de kaçırdılar. 146 gündür ben burada evlat nöbetindeyim. Oğlumu istiyorum. Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Şirin Sungur'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Köpeğin ilginç uluması gülümsetti

İzmit'te, durakta bekleyen bir köpeğin ilginç şekilde uluması görenleri gülümsetti.

Dün gece, İzmit Cedit Mahallesi Santral mevkiindeki otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, bir sokak köpeğinin ulumasını tebessümle izledi. Köpek adeta şarkı söylercesine ulurken, o anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köpeğin ulamasından görüntüler

HABER: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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Bakan Soylu: Sürsürü Mahallesi'nde 6 kişi enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazı altında kalan son vatandaşın çıkarıldığını belirterek, "Mustafa Paşa Mahallesi arama faaliyetleri bitti, tarama faaliyetleri başladı. Sürsürü Mahallesi'nde ise değerlendirmemize göre 6 kişi enkazın altında. Bizim ümidimiz var. Hala ümit saatleri içerisindeyiz. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ uluşmayı temenni ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri ortak basın toplantısıyla Elazığ ve Malatya'daki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Toplantıda ilk söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazda arama çalışmalarının tamamlandığı belirterek, tarama faaliyetinin devam ettiğini söyledi. Bakan Soylu, konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, başladı. 4'ü Malatya'da, 31'i de Elazığ'da olmak üzere 35 kişinin depremde hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu saate kadar göçük altında 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğün üzerinde 20 adet artçı deprem meydana geldi. Toplamda bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremlerin devam ettiğini söylemek istiyorum. Enkaz kaldırma çalışmalarımız ile arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda son vatandaşımızı da çıkardık. Şu an arama kurtarma faaliyeti bitti, tarama faaliyetleri sürüyor. Sürsürü Mahallesi'nde ise değerlendirmemize göre 6 kişi enkazın altında. Bizim ümidimiz var. Hala ümit saatleri içerisindeyiz. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ uluşmayı temenni ediyoruz."

'BÖLGEYE 10 BİNİN ÜZERİNDE ÇADIR SEVK ETTİK'

Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya'ya ulaştırmak üzere 10 bin çadırın sevk edildiğini belirterek, vatandaşlara toplu barınma merkezlerinde kalmaları için çağrıda bulundu. Bakan Soylu, "Arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra ki; büyük bölümünün tamamlandığını beyan ettim, şimdiden itibaren barınma, temel ihtiyaçlarının karşılanması, ısınma, yiyecek, için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın kurulumunu Elazığ ve Malatya'da sağladık. Bu çadırların içerisine acil bir şekilde ısıtıcıları da gönderiyoruz. Buradan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, muhakkak artçı depremler devam ediyor, biz de çadırlarımızı sevk ediyoruz, ama taziye evlerimiz, spor salonlarımız açık, AŞ evlerimizi var. Bunlarla birlikte ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Kışın geceleri çok soğuk olduğu biliyoruz, bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğer toplu barınma merkezlerinde barınabilirsek işimizi daha da kolaylaştıracağız. Ama çadır sevkiyatımız aynı şekilde devam etmektedir" dedi.

'AFAD YÖNLENDİRME YAPMADAN BİR ŞEY GÖNDERMEYİN'

Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgeye ulaştığını anlatan Bakan Soylu, 'AFAD yönlendirme yapmadan kimse Elazığ ve Malatya'ya bir şey göndermesin' uyarasıda bulundu. Bakan Soylu, yarın depremzedelere 20 milyon lira yardımın da yapılacağını belirterek, "Burada lojistik grubumuz hazır ve başarılı bir şekilde sevkiyatını yapmaktadır. Hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hem AFAD, Elazığ ile Malatya valiliklerine nakdi yardımlar çıkarmıştır. AFAD'dan 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon, 5 milyon da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, depremde etkilenenlere aile başı nakit yardımlar verilecek. Bu da yarın sabah itibariyle sağlanacaktır. Elazığ'ın içerisindeki hasarlı binalar bakanlığımız tarafından taranacaktır. Bu, afet çerçevesi içerisinde olacaktır. Pütürge'de, Sivrice'de, Doğanyol'da, Maden'de bunları sağlayacağız" diye konuştu.

HASTANELERDE TEDAVİLERİ SÜREN YARALI SAYISI 104

Bakan Soylu'nun ardından söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu an hastanelerde 104 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyledi. Bakan Koca, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı diyaloğa da değinerek, sağlık görevlilerin yaptıkları diyalogla 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını ifade etti. Bakan Koca, şunları söyledi:

"Hastanelere başvuranların sayısı bin 607. Bu hastaların üçte ikisi ağırlıklı panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti. Yaralı olan hasta sayımız, toplam 594 kişi oldu. ve şu an hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı ise 104'e kadar düştü. Her geçen saatlerde hastanelerde yatırdığımız ve takip ettiğimiz ve yoğun bakım takibini yaptığımız hastalarımızın sayısının giderek azaldığını söylemek istiyorum. Dün Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayımız 34 olduğunu söylemiştim. 13 sayısına kadar düşmüş oldu. ve bu 39 saatlik zaman diliminde özellikle hem UMKE ekibimiz, hem 112 acil ekibimiz toplam 2 bin 625 kişi, sahada hizmet veriyor. UMKE ekibine özellikle burada söylemek istiyorum. Dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip tek gönüllü en büyük sağlık kuruluşudur. ve sahada olağanüstü başarılar ortaya koyduklarını hepimiz gördük. Özellikle hepimizin yakından görmüş olduğu bizim çalışanımız olan Emine Kuştepe'nin ATT mezunu, Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. ve bu diyalog bütün ülkeyi ve hepimizi son derece duygulandırdı. Azize Çelik üzerinden diyalogla kurtarılan hasta sayısı 6 kişi oldu. ve Azize Çelik, 2 oğlu ile birlikte eşi, toplam aileden de 4 kişi sağ olarak kurtarılmış oldu. Azize Çelik şu an anestezi yoğun bakımda, yaygın travmaları var. Genel durumu iyi, ciddi bir sorunu yok. Her iki çocuğu ve eşinin de serviste takipleri devam ediyor. Yine dün kurtarma çalışmalarında hepimizi duygulandıran 2,5 yaşındaki evladımızın durumuydu ve Yüsra Yıldız devamında annesine ulaştığımızı söylemiştim dün. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını maalesef kaybettik, ama Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız'ı da dün sağ olarak kurtardık."

BAKAN KOCA: ACİL YIKILMASI GEREKEN 12 BİNAMIZ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da deprem meydana geldiğinde Türkiye Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda 500'ü aşkın bir ekiple sahada çalışmalara başladıklarını belirterek, Elazığ'da yapılan çalışmalar kapsamında acil yıkılması gereken 12 binanın olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını süratle hem Elazığ'da, hem Malatya ilinde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz tespitlerden Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde toplam 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı ve 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var. Bu 12 bina ile ilgili de valiliğimiz kanalıyla tebligatlarımızı yapıyor ve yıkım süreçlerini de başlatmış durumdayız. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde toplamda 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut, 529 ağır hasarlı binamız var, orta hasarlı 5 ve az hasarlı da 199 binamız mevcut. Diyarbakır'ın Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkığımız, 16 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı ve 232 de az hasarlı binalarımız mevcut. Depremin şiddeti sebebiyle birçok bölge ilimiz ve ilçelerimizi etkilemiş durumda" dedi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE BU YAPILARIN YAPIMINA GİRECEĞİZ'

Enkaz çalışmaları tamamlandığında barınma ihtiyacını kalıcı çözmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çalışmalar başlattıklarını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Mustafa Paşa Mahalle'miz 2 yıkığımızın olduğu 23 bin metrekarelik alanı şu an arkadaşlarımız bugün sabah itibarı ile taramaya başladılar. 57 bina var bu alanda ve 641 konut, 26 dükkandan oluşan bölgede bütün binalar gezici laboratuvarlarımız, mevcut laboratuvarlar ve bölge illerinden yönlendirdiğimiz laboratuvar neticesinde hızlı bir şekilde kanıt numuneleri alınarak binaların durumları tespit edilecek ve bu bölgede zemin artı 4'ü 5'i geçmeyecek, yöre mimarisine uygun konutlarımız inşa edilecek. Diğer taraftan yine Sürsürü Mahalle'mizde mevcut enkaz çalışmaları süren binamızda ve etrafındaki 14 bin 500 metrekarelik alanda 10 adet binada, arkadaşlarımız 184 konuttan oluşan sitelerde hasar tespit çalışmalarına başladılar. Burada da yine şehir merkezinde hızlı bir şekilde bu yapıların yapımına gireceğiz. Malatya Doğanyol'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı, bölgeye yakışır tek katlı çelik konsorsiyum veya betonarme, yanında yine vatandaşlarımızın hayvancılık işlerini yapabilecekleri ahırların da olduğu projeleri yapacağız. Elazığ merkezimizde 400 tane rezerv konutumuz var. Vatandaşlarımıza bu konutlarımızı verebilecek durumdayız."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA/ELAZIĞ,