DHA YURT BÜLTENİ-5

Şanlıurfa 'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kent merkezi yönünde gittiği, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait askeri araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

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Dilara deprem anını anlattı: Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kurulan çadırlarda gündelik hayatını sürdürüyor. Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalan Dilara Korkut (13), depremde çok korktuğunu belirterek, "Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza. Büyük ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben, bir de büyük ablam içeride kaldık. Deprem yavaşlar yavaşlamaz dışarı çıkmaya çalıştık. Merdivenlerimiz kırılacak gibi oldu. O sırada hemen dışarı çıktık, evimiz de toprak olduğu için zaten çok sallanıyordu" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen Cuma saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadırlar kuruldu. Artçı sarsıntıların sürdüğü ilçelerde, evlerine giremeyen vatandaşlar, kurulan çadırda gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Isıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, yiyecek, içecek ve giyeceğin dağıtıldığı depremzedeler, mahalle ve sokak başlarında ateş yakarak, depremden etkilenen ve dışarıda yaşayan hayvanların ısınmasını sağlıyor.

'BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ, ACI İÇERİSİNDEYİZ'

Depremde yaşamını yitiren anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say'ın yakını Yaşar Say, büyük korku ve panik yaşadıklarını kaydederek, "Büyük bir üzüntü acı içerisindeyiz ama Allah'tan gelen bir şey olduğu için şükür ediyoruz. Gündelik yaşamda kullanabileceğimiz ne varsa devletimiz tarafından bize verildi, Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

'HİÇBİR EŞYAMIZ KALMADI'

Depremde, 3 kızı ve eşi yaralanan Mahir Korkut ise kendi evinin yıkıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi geldi, bizi yalnız bırakmadılar. Bizlere eşya getirdiler, Allah razı olsun" dedi.

'KAFAMIZA TAŞLAR DÜŞTÜ'

Mahir Korkut'un kızı Dilara Korkut (13), depremde yaşadıklarını anlatarak, "Eve gelir gelmez banyo yaptım ve saçım ıslaktı o sırada birden sarsıntı oldu. Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza. Büyük ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben, bir de büyük ablam içeride kaldık. O sırada taşlar düşmeye başladı, bizim kafamıza taşlar düşmesin diye annem bizi bir kenara çekti. Deprem yavaşlar yavaşlamaz dışarı çıkmaya çalıştık. Merdivenlerimiz kırılacak gibi oldu. O sırada hemen dışarı çıktık, evimiz de toprak olduğu için zaten çok sallanıyordu. Ben depremde çok korktum, ben ömrümde böyle deprem yaşamadım. Ekipler sağ olsun bize çadır verdi, herkesten Allah razı olsun, çadırda yaşıyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırlardan görüntü

Ateş yakanlar

Yaşar Say röp.

Mahir Korkut röp.

Dilara Korkut röp.

Çadırların içinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Çin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik

İZMİR'de, Çin seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen K.Ü. (30), 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlandı. Yapılan tetkikler sonucu K.Ü.'nün 'coronavirüs' taşımadığı belirlendi. K.Ü.'nün gözlem altında olduğu belirtildi.

İzmir 'e, 10 gün önce iş seyahati için gittiği Çin'den dönen K.Ü., dün gece, öksürük ve ateş şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. K.Ü., 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekipleri, özel sedyede taşıdıkları K.Ü.'yü hastaneye getirirken özel kıyafet giydi. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske dağıtılırken, K.Ü., tek kişilik odaya alındı.

Yapılan araştırmalarda, K.Ü.'nün iş için gittiği şehrin, virüsün ortaya çıktığı Wuhan'a 600 kilometre uzaklıkta olduğu ve burada 'coronavirüs' vakası görülmediği belirlendi. Tetkikler sonucunda K.Ü.'de yüksek ateş tespit edilemezken, solunum sıkıntısı bulgusuna da rastlanılmadı.

İzmir Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "27 Ocak 2020 tarihinden önce özel hastaneye, sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne öksürük ve ateş yakınması ile başvuran bir hasta, burada önlem amacıyla tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınmıştır. Hastanın 10 gün önce Çin'e iş seyahati yaptığı belirlendiğinden n-CoV hastalığı yönünden değerlendirilmesine karar verilmiştir. Hastanın, hastalığın görüldüğü Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edilmiştir. Hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmemiş, solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanmamıştır" denildi.

Yapılan açıklamada, tanı için gerekli numunelerin alınarak, referans laboratuvarına gönderildiği de belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaş kamerasından görüntü

Hastaneden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Bitlis-Muş yolunda yoğun kar mesaisi

Bitlis'in Mutki ilçesi'nden Muş'a ulaşım sağlayan İkizler Bölgesi'ndeki karayolunun kar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Şefliği ekipleri, yoğun bir çalışma yürüyor.

Van, Bitlis ve Muş çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bölgede yüzlerce köy yolunun da kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasından sonra da yoğun bir çalışma başlatıldı. Bitlis'in Mutki ilçesi'nden Muş'a ulaşım sağlayan ve en yoğun kar yağışının olduğu İkizler Bölgesi'nde ise karayolları ekipleri yoğun çalışma yapıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Şefliği ekipleri, onlarca köye de ulaşım sağlayan Bitlis-Muş yolunun kapanmaması için geceli gündüzlü çalışma yapıyor.

Rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zorlu çalışma yapan ekipler, yolda mahsur kalan araçları da yardım ederek yolarına devam etmelerini sağlıyor. Ekipler, İkizler bölgesindeki çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki köylerde yaşayan çocuklar ise kızaklarıyla yollara çıkarak kışın ve karın tadını çıkarıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN

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Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi

BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi. Suçüstü yakalanan F.N. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Tevrat ise, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gönderildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekipleri, F.N. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan şüpheli ile iletişime geçen ekipler, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat'ı satın almak istediklerini belirtip, dün akşam saatlerinde müşteri olarak F.N.'nin evine geldi. Kaç yılına ait olduğu henüz bilinmeyen ve yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Tevrat için ilk başta pazarlık yapan ekipler, F.N.'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Gece boyunca emniyetteki işlemleri devam eden F.N., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Tevrat ise incelenmek üzere Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gönderildi.

Görüntü dökümü;

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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İslahiye'den sınırdaki İdliblilere 1 TIR yardım

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımların bulunduğu TIR, rejim saldırıları nedeni ile Türkiye sınırına gelen İdliblilere gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından bir süre önce 'İdlib umut ol' sloganıyla Türkiye Sınırına göç ederek yaşam mücadelesi vere İdlib'liler için Acil İnsan Yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek veren vatandaşlar, 12 günlük süreçte Demokrasi Meydanı'na kurulan çadıra gıda, giysi, battaniye ve yakacak yardımında bulundu. Kampanya kapsamında toplanan 1 TIR dolusu yardım bugün düzenlenen törenle sınır hattına gelen İdliblilere ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na hareket etti.

Yardımların gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Hayrat İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Hüseyin Çetin Çelik, "İdlib'den sınırlarımıza göç edip yaşam mücadelesi veren insanlar için gıda, giyim, yakacak ve battaniye gibi acil insani yardım malzemeleri topladık. Bu malzemelerin olduğu TIR Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek bu insanlara ulaştırılacaktır. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Sınırımızdaki Suriyeli kardeşlerimizinde inşallah acil kurtuluşlar nasip etsinödedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Demokrasi Meydanı

Yardımların TIR'a yüklenmesi

Hüseyin Çetin Çelik ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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"Doğa için temizle" grubu, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini onardı

İZMİR'de, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ormanlık alan ve sahillerdeki çöpleri toplayan 'Doğa İçin Temizle' grubu, bu kez ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı ve tadilatını yaptı.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve hemen her hafta İzmir'de ormanlık alan ya da sahillerdeki çöpleri temizleyen 'Doğa İçin Temizle' grubu, Bornova ilçesi Çınar Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı ve tadilatını yaptı. 25 kişinin katıldığı etkinlikte, evin iç ve dış cephesi onarıldı. Daha sonra yapılan boyama ve temizlik işleminin ardından evin anahtarı sahiplerine teslim edildi. Kış ayı itibariyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarma ve boyama kararı aldıklarını belirten Doğa için Temizle Grubu Proje Sorumlusu Şükrü Üzcan (36), "Bir nebze olsun insanları mutlu etmek bizim için çok güzel bir duygu. İşin sonunda yorulsak da o küçük çocukların mutluluğu ve sevinci her şeye yeter. Bizim için 'Allah razı olsun' demeleri yeterli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İhtiyaç sahibi ailenin evinin onarılması ve boyanması

Etkinlikten genel detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,