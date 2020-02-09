DHA YURT BÜLTENİ - 5

Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 kızı öldü

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında, Nisan Tur (34) ile 1 ila 7 yaşları arasındaki 3 kızı yaşamını yitirdi.

Mazıdağı ilçesinde dün gece saatlerinde Tur ailesinin oturduğu evde yangın çıktı. Evde bulunan Nisan Tur ile kızları Miran, Lorin ve Ecrin, yangına uykuda yakalandı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Nisan Tur ile çocukları Miran, Lorin ve Ecrin'in cansız bedenleriyla karşılaştı. Anne ve 3 kızının cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada, yangın sırasında baba Yunus Tur'ın işte olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden görüntü

Acil servisten görüntü

Ambulanslar

Morgdan görüntü

Morgun önündeki cenaze taşıma aracı

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 kızı öldü (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliği Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan, anne ve 3 kızının yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"9 Şubat 2020 günü saat 04.00 sıralarında Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi Okul Caddesi No: 14/3 sayılı adreste meydana gelen yangın olayına itfaiye görevlileri intikal ederek yangına müdahale etmiş ikamette bulunan Nisan Tur (34), Miray Ayaz Tur (1), Lorin Tur (5) ve Gül Ecrin Tur (7) isimli şahısların ilk müdahale için ambulans aracılığı ile Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiştir. Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalede hayati tehlikesi bulunan 4 şahsın da yangından kaynaklanan karbonmonoksit gazından zehirlenerek saat 05.10'da hayatlarını kaybettikleri anlaşılmıştır. Konuyla ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinin muhafaza altına alınarak, olay yeri inceleme çalışmasının yapılmasına başlanmıştır."

Haber: Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Kayıp operatörü arama çalışmaları devam ediyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin kaybolan operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları devam ediyor. Gölyaka Kaymakamlığı olay yerine yakın bölgeleri gösteren bir kamerada net olmayan bir cisme rastlandığı bildirildi.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar Köyü'ndeki Aksu Deresi yatağında, geçen salı günü meydana gelen heyelan sonrası çalışma yapan iş makinesi dereye yuvarlandı. Operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapılarak, kayboldu. Yapılan tüm aramalara rağmen Muhammet Yılmaz bulunamadı. Bölgeyi gösteren kamera kayıtları incelenmeye alındı.

Gölyaka Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada derede ve kıyıda arama çalışmalarının yapıldığı belirtilerek, "Termal sensor donanımlı teknik arama cihazıyla olay yerinden itibaren takribi 12 kilometrelik alanda arama yapıldı, herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Olay yeri yakın bölgelerini gösteren kamera kayıtlarını incelemeye devam edildi. Günün bulgusu olarak su içerisinde çok net olmamakla beraber akıntıda bir cisim tespit edildi incelemeye alındıö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aramalardan görüntü detaylar

Bölgede çekilen görüntü, su içerisinde net olmayan bir cisim var

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

İZMİR'in Bornova ilçesinde alkol alıp, evi ateşe vermek istediği öne sürülen Aytekin Albayrak, kendisine engel olmak isteyen babası Ali Albayrak'ı (58) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Güntekin Albayrak'ı da elinden yaraladı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Aytekin Albayrak, eve alkollü geldi. Albayrak, aldığı alkolün de etkisiyle evi ateşe vermek istedi. Uzun yıllar market işlettikten sonra emekli olan Ali Albayrak, oğluna engel olmak isteyince kavga çıktı. Aytekin Albayrak, kavga sırasında eline geçirdiği bıçakla babasını kalbinden, araya girmeye çalışan kardeşi Güntekin'i de elinden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Albayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ali Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Aytekin Albayrak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın meydana geldiği evin dışarıdan görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Durak ve otobüslerde yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, duraklarda ve bindiği otobüslerde yankesicilik yaparak, 10 kişiyi mağdur eden ve araç içi kamerası görüntülerinden yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te son aylarda 10 kişi, kent merkezindeki duraklarda ya da bindikleri otobüslerde cüzdan ve telefonlarının çalındığını söyleyerek, polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların şikayetlerinin ardından başlattığı çalışma ile durak ve otobüslerdeki kameraları inceledi. Bunun üzerine durakta bekleyen ya da otobüste yolculuk yapan 10 kişinin telefon veya cüzdanlarının aynı şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Polisler, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, 'yankesicilik yöntemiyle hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Durakta yankesicilik yapan şüpheli

Otobüste yankesicilik yapan şüpheli

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Kar yağışı bitti, Sibirya soğukları başladı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. 2 bin 299 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bölgede meteoroloji, çığ uyarısında bulundu.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde Cuma günü başlayan ve Cumartesi gün boyu devam eden kar yağışı sona erdi. Zaman zaman tipiyle birlikte etkili olan kar sebebiyle bölgede 2 bin 299 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Ağrı'da 407, Erzincan'da 210, Erzurum'da bin 276, Iğdır'da 20, Kars 70'ta, Muş'ta ise 316 yerleşim biriminin yolu kapandı. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, diğer illerde ise il özel idareleri kapalı yolları yeniden ulşamı açmak için çalışmasını sürdürüyor. İki gün boyunca etkili olan yağış sebebiyle bölge illerinde kar kalınlıkları Muş'ta 40, Ağrı'da 35, Kars'ta 30, Erzurum'da 22, Erzincan'da 3 santimetre olduğu belirlendi. Kar yağışı sonrası bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle oldu:

Palandöken Kayak Merkezi 85, Sarıkamış Kayak Merkezi 81, Ergan Dağı Kayak Merkezi 73, Konaklı Kayak Merkezi 48, Muş Kayak Merkezi 22 santimetre.

Yapılan ölçümlere göre dün gece bölgenin en soğuk kenti sıfırın altında 16,4 derece ile Erzurum oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre gece en düşük sıcaklıklar Ardahan'da -15, Kars'ta -13,2, Ağrı'da -11,8, Erzincan'da 11,5, Muş'ta -9,8, Iğdır'da ise -4,8 derece olarak ölçüldü.

KIZILAY KUMANYA DAĞITTI

Bu arada kar yağışının ulaşımı vurduğu bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Kurtarılmayı bekleyen araç sürücülerinin yardımına Kızılay ekipleri koştu.

METEOROLOJİ ÇIĞ UYARISI YAPTI

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu'da meteoroloji de çığ uyarısında bulundu. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, bugün saat 11.00 ile 14 Şubat 17.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bulunduğunü bildirdi. Açıklamada, "Yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ERZURUM'DA METREKAREYE 9 KİLOGRAM KAR DÜŞTÜ

Erzurum'da Cuma günü başlayan kar yağışı Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etti. Meteoroloji verilerine göre Cuma günü metrekareye 2 kilogram kar düşen Erzurum'a Cumartesi günü 7 kilogram kar yağdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri kent merkezindeki yolları temizlemeye başladı.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmakta zonlandı. Yetkililer, bölgede soğuk havanın cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erzurum kent merkezi

-Hava sıcaklığını yansıtan dereceden görüntü

-Erzurum'dan kış manzaraları

-Karlı kaplı araçlar

-Bir sürücünün aracını temizlemesi

-Aracı çalışmalar bir vatandaşla röp

-Bir işyerinde oluşan buz sarkıtları

-Buz sarkıtlarının kırılması

-Ekiplerin yol açma çalışmalarından detay

-Kızılay ekiplerinin kumanya dağıtması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Bitlis'te kar 2 metreyi aştı; araçlar ve evler kara gömüldü

BİTLİS'te 2 gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve evler kara gömüldü. 620 yerleşim biriminine ulaşıma kapandığı kentte yolda kalanlar için misafirhaneler açıldı.

Bitlis ve çevresinde geçen Cuma günü başlayan kar yağışı, etkisini sürdürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, son 2 günde yağan kar kalınlığının 2 metreyi aştığını, yüksek kesimlerde ise 4 metreye ulaştığını açıkladı. Kar yağışının bugünden itibaren aralıklarla hafif olarak devam edeceğini, Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini söyledi.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler, araçlar kar altında adeta kayboldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar altındaki araçlarını bulmakta zorluk çekti. Bitlis'te Mutki, Hizan, Hizan -Bahçesaray, Ahlat ve Ovakışla ilçe yollları çığ tehlikesine karşı trafiğe kapatılırken, valilikten yapılan açıklamada, yollarda kalan vatandaşlar için de öğretmenevi, polisevi ve misafirhanelerin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ise kar yağışı sonrasında 620 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının durması ile birlikte köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başlanacağını belirtti. Karla mücadele çalışmaları, 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar altında kalan araçlardan detay

-Kar altındaki tek katlı evlerden görüntü

-Aracını kar altından çıkarmaya çalışan vatandaşlardan detay

-Kar altında kaybolan araçlardan detaylar

-Yolda yürümeye çalışan vatandaşlardan detay

-Karda ilerleyen araçlardan detaylar

-Kar temizleme çalışmalarından detaylar

-Özel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Kahramanmaraş'ta 2 hayırsever, mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 kişi, gittikleri bir mahalledeki bakkalları dolaşıp 'Veresiye defterinizde borcunu ödeyemeyenler var mı?' diye sordu. Bunun üzerine bakkallar defterlerini açıp borcunu ödemekte zorluk çekenleri belirledi. Hayırsever olduklarını belirten 2 kişi, borçları ödeyip, müahalleden ayrıldı, Karacasu mahallesindeki esnaflardan bakkal Hanifi Aslan, Cuma günü 2 kişinin bakkala girip borcunu ödeyemeyenlerin borçlarını ödeyip gittiğini söyledi. Hayırseverlerin kim olduklarını söylemediğini belirten Aslan, şöyle dedi:

"Cuma namazından yarım saat önce 2 kişi gelip selam verdi. Bana, 'Bakkalda borcunu ödemekte zorlananlar, ödeyemeyenler var mı?' diye sordular. Ben de 'Var tabi, 5 senedir ödeyemeyip borcu olanlar da var' dedim. Onlar da 'Tamam, istediğimiz yere gelmişiz. Veresiye defterini çıkar da ödeyelim' dedi. Borcunu ödeyemeyenlerin borçlarını topladım, adamlar da parasını verip gitti. Hem ben çok memnun kaldım hem de alacaklı olduğum kişiler çok sevindiler. 'Allah sayılarınızı artırsın, çok güzel oldu. 6 senedir bakkallık yapıyorum daha böyle bir şey görmedim' dedim. Borcunu ödeyemeyen 13 kişinin toplam 5 bin lira tutan borcunu ödeyip gittiler. Bir aceleyle geldiler. İsimlerini sorunca da onemli değil. Çabuk ol başka yerlere de yetişeceğiz' dediler."

7-8 KİŞİNİN BORCUNU ÖDEYİP GİTTİLER

Hayırseverlerin uğradığı bir diğer bakkal Mehmet Kırcı da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Kırcı, "Cuma günü öğle saatlerinde 2 vatandaşımız buraya gelip, borcunu ödemekte zorluk çekenlerin borcunu ödemek istediler. İsimlerini vermeden 7-8 kişinin 3 bin lira olan hesabını kapatıp gittiler. Kim olduklarını sorduğumda 'hayırsever' deyip gittiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hanifi Aslan'ın sebzelerin üzerini açması

Veresiye defterine bakması

Defteri göstermesi

Hanifi Aslan ile röp.

Aslan'ın müşteriyle ilgilenmesi

Mehmet Kırcı'nın müşteriyle ilgilenmesi

Kırcı ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ

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Bolu Dağı havadan görüntülendi

BOLU Dağı'nda kar yağışı ulaşımda çileye neden olurken, muhteşem güzelliği havadan drone ile görüntülendi.

D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, kar yağışı çileye dönüştü. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yol zaman zaman TIR'ların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutabilmek için çaba harcadı. Trafik ekipleri dondurucu soğukta görev yaparak araçları yönlendirdi. Yaşanan tüm çilelere rağmen çam ağaçlarıyla kaplı Bolu Dağı güzelliği ile etkiliyor. Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplanınca daha da güzel oldu. Bolu Dağı'nın muhteşem güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bolu Dağı drone görüntüsü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Mersin'e kar yağdı

MERSİN'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye kar yağdı.

Denizi ve güneşi ile ünlü Mersin'de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü. Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Merkez Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde kar yağarken

Haber-Kamera: Soner AYDINMERSİN,

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