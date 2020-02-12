DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kırmızıda geçen otobüs, öğrenci servisine çarptı: 5 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otobüs, öğrenci servisine çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Tozkoparan Zahit Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, D-750 karayolu üzerinde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen Halit Çabat yönetimindeki 34 LDL 84 plakalı otobüs, Necmi Çanga yönetimindeki ortaokul öğrencilerine taşıyan 33 S 5013 plakalı minibüse çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, minibüste bulunan Mümin Hasan Yıldız, İpeksu Berahmen, İlayda Yağız, Faruk Kökdil ile Verda Özturhan yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavşakta bekleyen araçlar

-Kavşaktan geçen araçlar

-Kırmızı ışıktan geçen otobüs

-Otobüsün minibüse çarpması

-Genel ve detay

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS(Mersin),

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Hasta yakınlarından, hastane özel güvenlikçilerine darp suçlaması

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 20 özel güvenlik görevlisinin, hasta yakınlarını darp ettiği iddia edildi. Hasta yakınları şikayetçi olurken, başhekim, hasta yakınlarının randevu sistemi dışına çıkmak istemesi nedeniyle arbede yaşandığını söyledi.

Olay, iddiaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Pazartesi günü meydana geldi. Kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ahmet Oğuz'un refakatçilerinden bir kadın, fenalaşınca oğlu Yusuf Oğuz tarafından doktora muayene ettirildi. Kadın, muayene sonucunda doktorun talebi üzerine MR çektirmek için 2'nci kata götürüldü. İddiaya göre, gürültüden rahatsız olan güvenlik görevlileri, hasta ile hasta yakınlarına önce sözlü ardından fiziki şiddette bulundu. Yaklaşık 20 güvenlik görevlisinin kendilerine saldırdığını öne süren Yusuf Oğuz, babası Tahsin Oğuz ve kuzeni Semih Oğuz, hastane yönetimi ile özel güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal ise, hasta yakınlarının randevu sisteminin dışına çıkmak istemesi ve görevli personele hakaret etmesi nedeniyle arbedenin yaşandığını söyledi. 'Beyaz kod' tehdidi üzerine güvenlik görevlilerinin olaya müdahil olduğunu belirten Başhekim Baysal, şiddet iddialarını kabul etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane içi

Yaşanan arbede

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Freni boşalan otomobil duvara çarparak durdu

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, park halindeyken freni boşalarak yokuş aşağı yaklaşık 30 metre ilerleyen otomobil, kaymakamlığın bahçe duvarına çarptı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Arslan (70), 48 R 4671 plakalı otomobilini alışveriş yapmak için park etti. Aracından inen ve markete giren Arslan'ın otomobili, geriye doğru hareket etmeye başladı. Yaklaşık 30 metre ilerleyen otomobil, kaymakamlık binasının bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anında aracın kimseye çarpmaması sevindirdi. Kaza anı ise, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin geriye doğru hareket edip bahçe duvarına çarpması yer aldı. Aracında hasar oluşan Ömer Arslan, "Markete girmiştim. Otomobil geri gitmiş. Duvara çarpmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Otomobilden detaylar

Vatandaşlardan detay görüntüler

Ömer Arslan'ın konuşması

Haber-Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ Çameli, DENİZLİ

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8 yavru köpek zehirlenerek öldürüldü, hayvanseverler kurtulan yavruya sarılıp ağladı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 8 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeklerin bakımını üstlenen Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, kurtulan 1 yavru köpeğe sarılarak gözyaşı döktü.

Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, ilçe merkezinde yuva yaparak bakımını üstlendikleri 8 yavru köpeğe dün bakmaya gittiklerinde, hayvanların rahatsızlandıklarını gördü. İlçedeki veteriner kliniğine götürdükleri köpeklerden 7'si telef oldu, 1 yavru köpek ise veterinerin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Veteriner hekim, köpeklerin zehirlenerek öldüğü yönünde rapor tuttu. Raporu alan hayvanseverler Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Platform üyesi Hasret Ünal, dün yiyecek vermek için köpeklerin yuvasına gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını anlatarak, "Her gün olduğu gibi yemek vermeye gittim. Yuvalarının içinde bir tek kucağımdaki köpek dışarıdaydı. İkisi can çekişiyordu. Onları gördüğümde anlatamam çok kötü durumdaydım. Hemen aldık, veterinere götürdük. Diğerlerini kurtaramadık. Bu meleğimi kurtardık. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Uzun zamandır emek veriyoruz. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

'BU TÜR OLAYLAR ARTIK SON BULSUN'

Tuğba Avcı ise insanların biraz daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Bu bizim insanlık görevimiz. Bunlar bize emanet. Sayı fazla olduğu için çocuklar korktuğunu söylüyorlar. Çocukları hayvan sevgisiyle büyütmek gerekiyor. Biz bu avuç hayvansever bu köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Barınağımız yeni yapıldı. Biz buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Yetkililer bize destek olsun. Sık yaşıyoruz biz bunları ama artık yaşamak istemiyoruz. Devlet yardım etsin, birlikte kısırlaştıralım. İşbirliği halinde bu tür olayların yaşanmasının önüne geçelim. Bu yavruların başına gelen diğer yavruların başına gelmeyecek diyemiyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayatta kalan köpeği sevmeleri

-Hayvanseverlerden detay

-Köpekten detay

-Hasret Ünal ile röp.

-Tuğba Avcı ile röp.

-yuvadan görüntü

-Ölen köpeklerin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK

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Akaryakıt istasyonun çatısı çöktü

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde kapalı olan bir akaryakıt istasyonunun çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda çatının altında kalan bir araç hasar gördü.

Eynesil ilçesi Altınlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kullanım dışı olan akaryakıt istasyonunun çatısı bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında biriken kar nedeniyle çöktü. Akaryakıt istasyonunun boş olması nedeniyle olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, istasyonda park halinde bulunan bir araç ise çöken çatının altında kaldı. Araçta hasar oluştu.

'ŞANS ESERİ KURTARDIM'

Yağan kar nedeniyle aracını çatısı çöken istasyona park eden Mehmet Elmalı, "Bu sene çok kar yağdığı için ve araba bırakmaya yer olmadığı için buranın da kullanılmaması nedeniyle aracımı buraya park ettim. İlk başta çöken çatının altına çekmeyi düşündüm ancak önünde başka bir araç vardı. Onun çıkamayacağını düşünerek aracımız biraz daha ileriye park ettim. Bizim aracın üzerine düşmedi, şansımız varmış. Olay yerine geldiğimde çatının altında bir kamyonet vardı. Kepçe vasıtasıyla oradan çıkarıldı. Ben de aracımı almaya geldim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Kar fazla yağınca çatılar düşebiliyor. Hiçbir yer güvenli değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatısı çöken akaryakıt istasyonundan görüntüler

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolğa SAĞLAM GİRESUN

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Tekirdağ'da tarihi eserler ele geçirildi; 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 2 ayrı evde yaptığı aramada tarihi eserler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan S.T. ve O.Ç.'nin evlerinde tarihi eser olduğunu belirledi. İki evde eş zamanlı arama yapan jandarma, 2 tarihi anahtar, 3 heykel, 1 insan figürlü taş tablet,16 sikke, 1 kaşık, 1 yüzük ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçen eserler

-Heykel ve sikkeler

-Tarihi eserlerin sergilenmesi

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecek

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist'in (38), erken doğumla dünyaya gelmesi nedeniyle yoğun bakıma alınan ancak günlük tedavi ücreti 1500 lirayı bulan kızları Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde devam edecek.

İsveç'in Vara kentinden geçen yıl mayıs ayında Alanya'ya gelip, yerleşen Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak günü Antalya'da özel bir hastanede kız bebekleri dünyaya geldi. Erken doğumla 29 haftalıkken, 36 santim boyunda ve 910 gram ağırlığında doğan bebeğe, Alicia adı verildi. Kuvöze alınan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve midesinde ise gaz ve enfeksiyon bulunduğu belirlendi. Bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ted Nyquist ülkesi İsveç'te araba satışından elde ettiği gelirle bebeğin tedavi masraflarını karşılamaya çalıştı. Ancak tedavi gideri günde 1500 lirayı bulunca çift, sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya çok sayıda İsveçli ile İsveç'te yaşayan Türk destek verdi.

YARDIM KAMPANYASI SES GETİRDİ BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bebek için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Alicia, dün özel hastaneden kuvöz içerisinde alınarak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alicia'nın durumunun aynı olduğu belirtildi.

Anne Ida Svarvarefelt, Alicia'ya tüm testlerin yeniden yapılacağını söyledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Erol AKKIR/ANTALYA,

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Kayseri 'de 4 bin yıllık kil tabletler replikalarla tanıtılıyor

KAYSERİ'de Kültepe Ören Yeri'nde sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan 4 bin yıllık kil tabletlerin (Eski çağ uygarlıklarında çivi yazısını yazmak için kullanılan kilden yapılmış levha) replikaları yapılmaya başlandı. Replikalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından farklı ülke ve kentlerden gelen özel konuklara hediye ediliyor.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri, aynı zamanda 4 bin yıllık ticaret geçmişiyle ülkenin önemli kentleri arasında yer alıyor. Tarihe ışık tutmak amacıyla 72 yıldır Kültepe bölgesinde yapılan kazılarda üzerinde ticaret anlaşmalarının yazılı bulunduğu 4 bin yıllık kil tabletler bulundu. Ankara Anadolu Medeniyet Müzesi başta olmak üzere Amerika, İngiltere ve son olarak Kayseri'de yapılan arkeoloji müzesinde sergilenen kil tabletlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınarak replikası yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine, yaklaşık 1 aydır Kayseri Mesleki Edindirme Kursları'nda (KAYMEK) kil tabletlerin, replikaları yapılmaya başlandı. Nevşehir'in Avanos ilçesinden gelen çamurlarla yoğrularak yapılan replikalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından farklı ülke ve kentlerden gelen konuklara hediye ediliyor.

'1 AYDA 20 TANE KİL TABLET REPLİKASI YAPTIM'

KAYMEK tesislerinde eğitmen Murat Filiz (45) kil tabletlerin replikalarını yapabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 aydır Sümer tesislerinde kil tabletlerin replikalarını yapıyorum. Avanos'tan gelen kili önce kıvamlandırıyorum daha sonra havasını alarak kesiyorum. Kesilen kili, kendi oluşturduğum alçı kalıplara bastırmak suretiyle yatırıyorum. Burada kalıptan çıkarılan kil, birleştirildikten sonra keskin uçlu metallerle yazılar derinleştiriliyor. En sonunda da fırınlanarak pişmesi sağlanıyor. Oluşturulan bu hediyelikler Büyükşehir Belediyesi makamına gönderiliyor. 1 ay içinde 20 tane kil tablet replikası yaptım. Bu replikalardan 3'ü tablet 1'i zarf şeklindedir" dedi.

KÜLTEPE ÖREN YERİ

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkan ve atölyelerin kalıntıları görülüyor. Kültepe, Anadolu'daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla ön plana çıkıyor. Asur çivi yazısı ile yazılan bu tabletlerde, dönemin siyasi ve hukuki ilişkilerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri var.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tablet replikaların yapılışın görüntü

Tablet replikaların yapılmış hali

Kayseri Arkeoloji müzesinde bulunan orjinal tabletler

Kil Tabletlerin replikasını yapan usta ile röportaj

Yapılan tablet replikaların kutulu hali

Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

KAYSERİ'de geçen yıl Temmuz ayında Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda bulunan 7, 5 milyon yıllık zürafa kafatası, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzman antropologlar tarafından temizleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 2018 yılının Eylül ayında Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Aynı bölgede geçen yıl Temmuz ayındaki kazılarda ise, zürafa kafatası bulundu. Yaklaşık 3 gün süren kurtarma kazıları neticesinde 7, 5 milyon yıllık zürafa kafatası alçı ceket yöntemiyle topraktan çıkarıldı. Temizlenmesi için Kayseri Bilim Merkezi'ne getirilen zürafa kafatası, yapılan çalışma ile önce alçıdan arındırıldı. Büyüklüğü ile dikkat çeken zürafa kafatasının şu ana kadar yüzde 60'ı temizlendi.

'KORUNMA DURUMU ÇOK İYİ'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, zürafa kafatasının 7,5 milyon yıllık geçmişi ile önemli bir tür olduğunu söyleyerek, "Taşhan bölgesinde yaptığımız kazılarda zürafaya ait kafatasını bulduk. Kafatasına zarar gelmemesi için alçı ceket yöntemi uyguladık. Fosili laboratuvar ortamına getirdik. Kafatasının 7,5 milyon yıllık olmasına rağmen korunma durumu çok iyi. Kafatasında herhangi noksanlık ve kırıklık yok. 25 gündür zürafa kafatasının konservasyon işlerini yapıyoruz. Fosilin tanımlanması, incelenmesi laboratuvar ortamında yapılıyor" dedi. Öte yandan, fosilin 2 ay içinde temizlenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-7,5 milyon yıllık zürafa kafatasından görüntü

-Uzman antrapolog ömer Dağ ile röportaj

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ