DHA YURT BÜLTENİ - 5

Bergama'da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü gizli buzlanma nedeniyle karşıdan gelen TIR'la çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Bergama-Ayvalık Karayolu üzerindeki Selçuk Mahallesi, Kozak Caddesi'nde meydana geldi. Çukuralan mevkisindeki altın madeninden gece vardiyasından çıkan işçileri Bergama'daki evlerine götüren Cemal Vahapoğlu'un (35) kullandığı 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre yoldaki gizli buzlanma nedeniyle karşıdan gelen Ömer Faruk Özdemir (41) yönetimindeki 35 F 9896 plakalı TIR ile çarpıştı. Ortalık bir anda can pazarına döndü. Servis minibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü, Mehmet Ali Çakmak (63), İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri Emre Parmaksız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Cemal Vahapoğlu ile işçiler Yahya Kartal (41), Erkan Aktürk (43), Önder Karakaya (39), Erkan Yıldız (34) ile TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir ve yanındaki yabancı uyruklu Jonii Samkaraozon (31) ve kardeşi Simo Samkaraozon (28) yaralandı. Yaralılar, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Cesetlerin getirilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cevdet ŞEN - Davut CAN - Kamera: Oben ULU - Mücahit BEKTAŞ/ BERGAMA (İzmir),

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Şanlıurfa'da otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolu Kızlar Mahallesi yakınlarınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen Ahmet Akçiçek'in (42) idaresindeki 42 TP 617 plakalı otomobil, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontolden çıkıp önünde ilerleyen Vedat Demirel'in (44) kullandığı 72 EK 398 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Akçiçek ile yanında bulunan Ömer Akçiçek, Sadriye Akçiçek ve Zülfikar Akçiçek'i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet, Ömer ve Sadriye Akçiçek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zülfikar Akçiçek ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kamyon şoförü Vedat Demirel'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acil servise gelen ambulans

Hastaneye gelen jandarma

Kazaya karışan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Park halindeki TIR'ın altına girdi: 3 yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, park halindeki TIR'ın dorsesine çarparak altına giren otomobilde 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ulaş Uysal yönetimindeki 35 DD 849 plakalı otomobil, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Uysal'ın direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, yol kenarında park halinde duran 68 KL 902 plakalı TIR'ın dorsesine çarpıp altına girdi. Kazada sürücü Uysal ile otomobilde bulunan Ali Sönmez ve Berhat Köklü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye, araçta sıkışan yaralıları 45 dakikalık bir çalışma sonrası kurtardı. Ardından yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Uysal ile Ali Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Arka koltukta sıkışan yaralıyı kurtarma görüntüsü

Ön koltukta sıkışan yaralıyı kurtarma görüntüsü

Ambulans gidişi

Haber- Kamera: Ümit YILDIZ/ KEMALPAŞA (İzmir),

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Kütahya'da Faslı gelin operasyonu: 6 gözaltı

KÜTAHYA'da Faslı kadınları Türkiye'ye getirip evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile 4 Faslı kadın, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Ş.Ş.'nin, çıktığı bir televizyon programında aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığını itiraf edince tutuklanan Mehmet Şimşek'in erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Faslı kadınları Türkiye'ye getiren şüphelilerin komisyon olarak 25 bin lira aldıkları iddia edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fas'tan getirdikleri kadınlarla 'evlilik vaadiyle dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çıktığı bir televizyon programında Faslı kadınları aldığı komisyon karşılığında Türkiye'ye getirerek evlendirdiğini itiraf ettikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Şimşek'in erkek kardeşi Ş.Ş. ile A.K. ve Fas uyruklu kadınlar R.L., S.K., M.S., H.E.S. evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Faslı kadınların yanlarında, önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının da olduğu görüldü.

Şüphelilerin geçen ay İstanbul'da tutuklanan Mehmet Şimşek ile bağlantılı oldukları ve evlilik vaadiyle getirdikleri kadınlar için 25 bin lira komisyon aldıkları iddia edildi. Faslı kadınların ise evlilik vaadiyle görüştükleri damat adaylarından aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte bir süre sonra şehirden ayrılarak kaçtıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Faslı gelinler ve şüpheliler

-Yanlarınki çocuklar

-Adliyeye girişleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA

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Eşini öldüren kocaya 20 yıl hapsin gerekçesi: Bir anlık sinir, tasarlama yok

KONYA'da bir yıllık eşi Hanife Babayiğit'i (24) bir eğlence merkezinde çalıştığı için tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mesut Babayiğit'e (35), haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın bir anlık sinirle eline aldığı ve eşini korkutmak için doğrulttuğu tüfeğin, farkına varmadan ateş aldığı anlatılarak, olayda tasarlama bulunmadığı belirtildi. Genç kadının, eşinden uyuşturucu kullanmasına karışmamasını istediği, aksi takdirde başka erkeklerle yakınlaşacağını söylediği öne sürülen gerekçeli kararda, bu nedenle haksız tahrik indirimi yapıldığı ifade edildi.

Selçuklu ilçesinde 31 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Mesut Babayiğit, bir yıllık eşi Hanife Babayiğit'i, eğlence merkezinde çalıştığı için tüfekle vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Mesut Babayiğit hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, olay sabahı Hanife Babayiğit'in, Mesut Babayiğit'i telefonla arayarak 'çocuğu almaya geliyorum' dediği, Babayiğit'in de eşinin beraberinde birileri ile geleceği düşüncesiyle tüfeğini spor çantasına koyduğu anlatıldı. İkilinin daha sonra konuşmak için taksiyle olayın yaşandığı boş araziye gittikleri kaydedilen iddianamede, Hanife Babayiğit'in, eşine barda çalışmasına müsaade etmemesi halinde, alkol alıp, başka erkeklerin kendisine yaklaşmasına izin vereceğini söylediği öne sürüldü. İddianamede bu tartışma üzerine Mesut Babayiğit'in çantasından çıkartıp, eşine doğrulttuğu tüfeğin farkında olmadan ateş aldığı iddia edildi. Kocanın, boynundan yaralanan eşini hastaneye bırakıp kaçtığı, Hanife Babayiğit'in ölmeden önce kendisini, eşinin vurduğunu söylediği ifade edildi. İddianamede, Mesut Babayiğit'in ifadesinde, eşinin kendisini tahrik ettiğini, erkeklerle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları gönderdiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

20 YIL HAPİS CEZASI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın geçen 26 Aralık günü görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 24 yıla, iyi hal indirimiyle de 20 yıla indirildi.

GEREKÇELİ KARARDA TASARLAMA YOK, BİR ANLIK SİNİRLE OLDU

Mahkeme Mesut Babayiğit'e verdiği hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın olayı tasarlamadığı, cinayeti bir anlık sinirle gerçekleştirdiği belirtilen gerekçeli kararda, "Hanife'nin Mesut'a tekrar gazinoda çalışmasına müsaade etmezse, alkolüne, eroinine karışırsa başka erkeklerin de kendisine yakınlaşmasına izin vereceğini söylediği, bu durumu destekler nitelikte resimlerin dosyada mevcut olduğu, bunun üzerine Mesut'un sinirlenip, tüfeği eline aldığını, amacının Hanife'yi korkutmak olduğunu, ancak tüfek elindeyken hiç farkına varmadan tüfeğin bir anda ateş aldığını beyan etmesi nedeniyle olayda tasarlamanın olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLENMİŞ

Gerekçeli kararda Mesut Babayiğit'in suçu haksız tahrik altında işlediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Mesut Babayiğit'in yargılama aşamasında istikrarlı ve birbiri ile çelişmemek üzere Hanife'nin uyuşturucu kullandığını, uygunsuz bir hayat sürdüğünü, Hanife'nin başka erkeklerle dudak dudağa resimlerinin olduğu, tanık beyanlarına göre Mesut'un zaman zaman Hanife'nin tehditlerine maruz kaldığı, tanığı olmayan olayda aksi sabit olmayan savunma içeriğine göre Hanife'nin olay öncesi Mesut'a yönelik tehditlerin, başka erkeklerle dudak dudağa çekilmiş fotoğraflarını Mesut'a göndermesi, Hanife'nin olaydan hemen önce Mesut'a küfür etmesi, Mesut'un ifadesine göre Hanife'nin Mesut'tan uyuşturucu kullanımına karışmaması istediği, aksi taktirde başka erkeklerle yakınlaşacağını belirtmesi üzerine Mesut'un sinirlendiği, olayı bir bütün olarak değerlendirildiğinde olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kabul edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheliden detay

-Takside polisin inceleme yapması

Haber: Tolga YANIK KONYA

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Kazada ölen Irmak'ın babası: Kızım hemşire olmak istiyordu

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpıp, hayatını kaybetmesine neden olduğu 12 yaşındaki Irmak Aktaş'ın babası Tuncay Aktaş (50), "Benim çocuğum öldü, yarın komşunun çocuğu ölmesin. Kazadan yarım saat önce kızımla görüştük. Beni öpüp, gitti. Hemşire olmak istiyordu" dedi.

Acı kaza, geçen pazartesi günü Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Aktaş'a otomobil çarptı. Sürücü, otomobiliyle uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza yerinde yaptığı incelemede, kırık tampon parçaları buldu. Parçalardan yola çıkan polis, kazaya karıştığı belirlenen 26 ACL 801 plakalı otomobili Eskişehir-Ankara Karayolu'ndaki Oto Galericileri Sitesi'nde terk edilmiş buldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobili kullandığı saptanan Ali Özkan'ı (30) evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KIZIM HEMŞİRE OLMAK İSTİYORDU'

Kazanın olduğu çevre yolu üzerindeki üst geçitin güvenli olmadığı için vatandaşların, karayolundan geçtiğini anlatan Aktaş, kızıyla ölümünden yarım saat önce görüştüğünü söyledi. Kızının hemşire olmak istediğini belirten baba Aktaş, "Benim çocuğumun canını aldı, gitti. Çarptıktan sonra kaçmış. Bu davada sonuna kadar uğraşacağım. Kızım karşıdan karşıya geçiyormuş. Üst geçitte hiçbir koruma yok. Her ay burada insanlar ölüyor. Çocuklarımızın canı tehlikede. Yaşlılarımız üst geçide çıkamıyor. Benim çocuğum öldü, yarın komşunun çocuğu ölmesin. Kazadan yarım saat önce kızımla görüştük. Beni öpüp, gitti. Kızımla aram çok iyiydi. Hemşire olmak istiyordu" dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazanın olduğu çevre yolu

-Üst geçidin görüntüsü

-Baba Tuncay Aktaş ile röp.

-Yoldan karşıya geçenler

-Ölen kızın fotoğrafı

-Otomobilin hasarlı fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR

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Anne-baba ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne-baba ve 4 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Bahattin Aykutlu (46) sabah, baş ağrısı ve mide bulantısı ile uyandı. Hemen eşi ve çocuklarını uyandırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Hızla adrese gelen ekipler, baba Bahattin, anne Yıldız (38) ile çocukları Gülnur (16), İsminur (14), Muhammet Mustafa (10) ve Sümeyya Aykutlu'ya (1) müdahale etti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane dış plan görüntü

Acil servis girişi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Namaz için kalkan müezzin faciayı önledi

AKSARAY'da, sabah namazı öncesi camiye gitmek için uyanan müezzin İbrahim Akçoş, yaşadığı binanın dumanla dolduğunu görünce hem ailesinin hem de komşularının hayatını kurtardı. Binanın girişindeki trafoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Küçük Bölcek Mahallesi 2648 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan müezzin İbrahim Akçoş, sabah namazı için uyandı. Camiye gitmek için hazırlanmak isteyen müezzin, evde elektrik olmadığını fark etti. Daire kapasını açtığında da binanın dumanla dolduğunu gördü. Binada yangın çıktığını fark eden Akçoş, eşi ve çocukları ile komşularını uyandırıp, dışarı çıkarttı.

Apartmanda yaşayanlar, bina girişideki elektrik panosunda çıkan yangını görüp, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri, yangını hemen söndürdü. Alevlerin bir bisiklete de zarar verdiği belirlendi. Komşularını uyandırmak isterken dumandan etkilenen Akçoş'a, sağlık ekipleri müdahale etti. Müezzin İbrahim Akçoş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde ışığı yakmak istedim. Elektrik yoktu ve bir koku vardı. Binayı kontrol için daire kapısını açtığımda yoğun bir duman vardı. Yangın çıktığını fark edince eşim ve çocuklarımı uyandırdım. Ardından da ailemle birlikte diğer komşularımızın kapısını çalarak, uyandırıp hepsini tahliye ettim. Namaza kalkmasaydım binada tüm komşularım dumandan etkilenir ve zehirlenirdi. Ben komşularımı uyandırmak isterken dumandan etkilendim. Ambulansta bana müdahale ettiler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın çıkan binaya itfaiye ekiplerini müdahalesi

-Bina sıkakinlerinin dışarıda beklemesi

-Yanan pano ve elekrikli bisikletin görüntüsü

-Bina sakinlerini tahliye eden Müezzin İbrahim Akçoş röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY