DHA YURT BÜLTENİ-5

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Çorlu- Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasına imha için getirilen çöplerin bulunduğu alanda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöplüğün tamamına yayılan yangına müdahale eden ekipler, alevleri fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan iş makinelerinin de yardımıyla güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bu arada, fabrikada geçen yıl Ağustos ayında yangın çıkmış ve tesiste büyük zarar meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fabrika ve çevresinden detaylar

-Yanan fabrikadan görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Fabrikadan yükselen dumanlar

Detaylar

Haber-Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Epilepsi hastası Onur, kar üstü araçla hastaneye götürüldü

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmeli Koç köyünde yaşayan, epilepsi hastası Onur Işık (9), yolların kardan kapalı olması nedeniyle kar üstü araçla evinden alınarak, hastaneye götürüldü.

Ağrı 112 Acil Servis'i dün saat 11.30 sıralarında arayan Devlet Işık, epilepsi hastası oğlu Onur'un fenalaştığını, köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremediklerini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, paletli kar üstü araçla ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kamil Kom mezrasına saat 14.00 sıralarında ulaşabildi. Yaklaşık 1 metre karın bulunduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki kurtarma operasyonunda ekipler, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra kar üstü araçla Diyadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Onur Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar üstü aracın gidişi (video)

-Çocuğundan evinden alınıp ve karüstü araçla hastaneye götürülmesi ise çekilen fotoğraflar

Haber-Kamera: AĞRI,

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Bariyere çarpan motosikletteki 2 kuzen öldü

GAZİANTEP'te, bariyere çarpan motosikletteki Abdulkadir Since (26) ile kuzeni Serkan Koç (23) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Havalimanı yolu Yeşilvadi kavşağında meydana geldi. Abdulkadir Since ile halasının oğlu Serkan Koç, birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek için motosikletle yola çıktı. Since yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kuzenler, yola savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma ile Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Ancak iki kuzen de doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedenleri, yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim adildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kuzenlerin Fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracı

Cenazelerin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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20 traktör ile evlenme teklifi

KAYSERİ'de çiftçi Ahmet Sönmez (25), kız arkadaşına, 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harf ile soru işaretinin üzerinde bulunduğu 20 traktör ile evlilik teklifinde bulundu.

Melikgazi ilçesinde çiftilik yapan Ahmet Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayşe Durmuşoğlu'na (18) sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sönmez, çiftçi arkadaşlarının yardımıyla 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harfin üzerinde bulunduğu toplam 20 traktör ile kız arkadaşının yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ne geldi. Sönmez, daha sonra kız arkadaşını dışarı çağırdı. Ayşe Durmuşoğlu'nun alana geldiği sırada, yan yana duran 20 traktörün aynı anda farları yakıldı. Meşalelerin de yakıldığı sürpriz evlenme teklifinde Ayşe Durmuşoğlu, diz çökerek, evlilik teklifi eden Ahmet Sönmez'e 'evet' yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evlilik teklifi görüntüsü (cep telefonu)

-Üzerinde Benimle Evlenirmisin yazan traktörlerden görüntü (Cep telefonu)

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Aracın çarptığı 'Umut' adı verilen köpek, tedaviye alındı

MERSİN'de araç çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, tedaviye alındı. Köpeğe 'Umut' adı verildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat akşamı ihbar hattına gelen yaralı köpek çağrısıyla harekete geçti. Gözne yolunda aracın çarpması sonucu bacağından ve başından yaralanan sokak köpeği, bakımevinde veteriner hekim Oğulcan Karakuş tarafından ameliyat edildi. Çok kan kaybeden köpeğe, 'Umut' adı verildi.

Veteriner hekim Oğulcan Karakuş, yaralı köpeğin bakımevine geldiği ilk dakikalarda durumunun kritik olduğunu ve çok kan kaybettiğini belirterek, "Köpeğin ilk genel muayenesini yaptığımda kafa travması olduğunu gördüm. Başının üst kısmında yaklaşık 7-8 santimlik bir yırtık söz konusuydu. Detaylı muayenede sol gözünün hasar aldığını, boyun altında yaklaşık 30 santimlik yırtık olduğunu gördüm. Arka sağ bacakta kırık mevcuttu, kemik kasları delerek dışarı çıkmıştı. Hemen gerekli enjeksiyonlarını yaptık. Daha sonra baş bölgesinden başlayarak dikişleri atıldı. Uyanmasını bekledik, uyandıktan sonra tedavilerine devam ettik. Şu an gayet iyi" dedi.

Bakımevine son zamanlarda trafik kazası geçiren çok fazla kedi ve köpeğin geldiğini ifade eden Karakuş, sürücülerden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı köpeğin görüntüsü

Veterinerin köpekle ilgilenmesi

Köpeğin başındaki yara izi

Köpeğin gözünün görüntüsü

Barınaktan genel ve detay

Veteriner Oğulcan Karakuş konuşması

Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Soğuk havaya aldırmadan denize girip, poşete dolanan martıyı kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde poşete dolanan martı, soğuk havaya rağmen üzerindekileri çıkarıp, şortuyla suya atlayan Mehmet Demirdağ (30) tarafından kurtarıldı. Torba Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilen martının veteriner kontrolünde olduğu ve doğaya bırakılacağı belirtildi.

Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya yakın alanda çırpınan martıyı görünce Bodrum Belediyesi görevlilerine haber verdi. Martının poşetten kurtulma mücadelesine şahit olan çevredekilerden Mehmet Demirdağ, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen üstündeki kıyafetleri çıkarıp, şortuyla denize girdi. Gaga darbelerine maruz kalan Demirdağ, sahile çıkardığı martının boynuna ve ayaklarına dolanan poşeti de çevredekilerin yardımıyla çıkardı. Demirdağ, "Martıyı kurtarmış olmak, benim için güzel bir şey. Lütfen denizlere poşet, pet şişe ve çöplerimizi atmayalım" dedi.

Martı, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirilen martının doğaya salınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Martının poşetten kurtulmaya çalıştığı anın görüntüsü

-Mehmet Demirdağ'ın denize girmesi ve martıyı sahile getirişi

-Martının dolaştığı poşetten kurtarılması

-Martıyı kurtaran Mehmet Demirdağ ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),