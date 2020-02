DHA YURT BÜLTENİ - 5

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (5)

VALİ BİLMEZ: DEPREMDE 8 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin yaşandığı Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunup, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Bilmez, "Can kaybının yaşanmasına neden olan bir hasar meydana gelmiştir. Az önce AFAD, Jandarma, Çevre Şehircilik Müdürlerimizle birlikte hava yoluyla depremin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunduk. En çok can kaybı Özpınar Mahallesi'nde yaşandı. Şu an ordayız. Şu anda köylerde enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı, her 4 köyümüzde de yıkımlar gerçekleşmiştir. Özpınar köyünde 4'ü çocuk, 3'ü yetişkin ve Güvenli köyünde de bir kişi olmak üzere toplam 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye sevk edilen 18 vatandaşımız mevcuttur. Özellikle bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Ahırların daha çok zarar gördüğünü tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 18 yaralımız da hastaneye ulaştırılmıştır. Hepimizi geçmiş olsun, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağılığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılalara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Köylerimiz elbirliği ile birbirlerine destek olarak yaralarını sarmaya çalışıyorlar" dedi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN

==============================

Heyelan nedeniyle 9 kişinin yaşadığı bina boşaltıldı

ZONGULDAK'ta, 9 kişinin yaşadığı 3 katlı binanın önünde yaşanan heyelan nedeniyle, bina AFAD ekiplerince geçici olarak boşaltıldı.

Dün, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 3 ailenin yaşadığı 3 katlı binada hasar oluştu. AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Bunun üzerine 9 kişinin yaşadığı 3 katlı bina geçici olarak boşaltıldı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, toprak kaymasının devam ettiğini söyledi. Binayı geçici olarak tahliye ettiklerini söyleyen Güngör, "Yağan yağmurlarla birlikte Mithatpaşa Mahallesi'nde küçük bir heyelan oluştu. 3 katlı ve 9 kişinin yaşadığı evle ilgili hem belediyeye yazı yazacağız. Hem de geçici bir boşaltma vereceğiz. Çünkü heyelan devam ediyor. Tedbirleri aldıktan sonra aile tekrar evlerine dönebilecek." dedi.

Binada oturan Ali Kaya, daha önce bir heyelan meydana geldiğini ve beton bloklarla güçlendirme yaptıklarını anlattı. Ancak dün tekrar toprak kayması yaşandığını belirten Kaya, "En son dün sabah yine göçtü. Burada 9 kişi yaşıyoruz. 3 aile var. Ben, oğlum ve kiracım var. Gece yatamıyoruz. Korkuyoruz, ev çöker veya kayar diye sürekli dışarıdayım. Sürekli evin etrafını geziyorum. Bir an önce yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

==============================

Park halindeki araçtan 71 bin lira hırsızlık anı kamerada

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3 şüphelinin park halindeki hafif ticari araçtan 71 bin 950 lirayı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cuma günü Kızıltepe ilçesi Eski Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, park halindeki hafif ticari aracın arka kapısını açıp, poşet içerisindeki 71 bin 950 lira parayı alarak kaçtı. Bir süre sonra aracının yanına gelen ismi açıklanmayan kişi, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görüntülerden, 3 şüphelinin araçla Diyarbakır'a gittikleri belirlendi. Plakası tespit edilen aracın bulunması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlatıldı. Aracın yeri tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Polisleri fark eden 3 şüpheli, aracı terk edip kaçtı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 30 bin lira para bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Haber: Mehmet Ali DİNLER-Kamera: MARDİN,

==============================

Kuyumcudan 40 bin liralık hırsızlığın şüphelisi: Ne yaptım ki?

ANTALYA'da, kuyumcu dükkanından 40 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ö. (40), adliyeye sevk edildi. Mustafa Ö., gazetecinin "Pişman mısın?" sorusuna "Ne yaptım ki?" karşılığını verdi.

Olay, 14 Şubat günü, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1264 Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İçeri giren kimliği belirsiz kişi, yaklaşık 40 bin liralık altın ve ziynet eşyası çalarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede ve dükkanda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden, hırsızlık şüphelisinin, Mustafa Ö. olduğu tespit edildi. Mustafa Ö., polisin dün Elmalı Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün evinde yapılan aramada; altın ve ziynet eşyaları ile yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddeyi kullanmak için hazırlanan aparatlar ele geçirildi. Mustafa Ö., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Ö., gazetecinin "Pişman mısın?" sorusuna "Vay be, ne yaptım ki?" karşılığını verdi.

==============================

Otomobiliyle iş yerine giren sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolünden çıkan otomobille bir iş yerine giren Yavuz Yılmaz (53) yaşamını yitirdi. Yavuz Yılmaz'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi istikametinden gelen Yavuz Yılmaz'ın kullandığı 07 TT 132 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hızla caddede bulunan Ali Ay'ın bisiklet tamir atölyesine girdi. İş yerinin kepenginin parçalandığı kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza sebebiyle ağır yaralanan Yavuz Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yavuz Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yavuz Yılmaz'ın cenazesi morga konuldu. Kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı tahmin edilen Yavuz Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm sebebi belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Yavuz Yılmaz'ın kullandığı otomobil, hızla gelerek iş yerine çarptığı yer aldı.

