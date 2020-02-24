DHA YURT BÜLTENİ - 5

İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi-EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldaki öğrencilerin bayrak töreninden görüntü

-Öğrencilerden genel ve detay

-Milli Eğitim Müdürü pansiyon çevresini incelerken

-Yıkılan yerin genel ve detay görüntüleri

-Kayan toprak görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

-Müdür ile röp.

-Mahalle sakinleri ile röp.

Haber-Kamera: Mithat Ünal/ANAMUR,(Mersin),

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Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurgun şüphelileri adliyede

ADIYAMAN'da, engelli, hasta ve yaşlılar için topladıkları 10 milyon lira yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman dahil 22 kentte faaliyet gösteren Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin, kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin 22 ilde düzenlediği operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri de ortaya çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası aralarında Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 49 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Şüphelinin getirilişi

-Şüphelilerin acile götürülmesi

-Şüphelilerin acilden çıkışı

-Şüphelilerin adliye getirilmesi

-Şüphelilerin adliye götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

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Şanlıurfa'da uyuşturucuya 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği 3 operasyonda, 241 kilo esrar ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı otomobillerde gizlenmiş 241 kilo esrar ile 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheliler adliyeye çıkarılması

Eğitimli kopek kamyonette arama yapması

Ele geçen uyuşturucu maddesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak ve dünya gündeminde bu değerlere dikkat çekmek için 2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 'Patara Yılı' ilan edilmesi, Patara Mahallesi'ndeki 'Likya Yörükleri Patara Grubu' tarafından bayram gibi kutlandı.

Likya Yörükleri Patara Grubu, 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesini kutladı. 20 kişilik grup, Patara Antik Kenti'nde Yörük göçünü canlandırdı. Grup, önde develer, ortada grup ve arkada atlar ile Patara Antik Kenti girişinden başlayarak, davul ve zurna eşliğinde yürüyüşe geçti. Grubu, Patara girişinde, Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve Prof. Dr. Fahri Işık karşıladı. Grup, Patara takı önünde halk oyunları gösterisinin ardından Likya Birliği Meclisi binası ve Patara Antik Kenti ana caddesine kadar yürüyüşe devam etti. Burada halk oyunları gösterisi yapıldı. Teke ve Ege yöresi halk oyunlarından örnekler sunuldu. İki genç kız, at üstünde ana caddede gezerek, gösteri yaptı. Meclis binası önünde temsili deve güreşlerinin ardından grup, Patara Plajı'na geçti. Burada hep birlikte 'Denizin Dibinde Hatçem' türküsü söylendi. Plajda develerle, atlarla yürüyüş yapılmasının ardından etkinlik sona erdi.

Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Bugün benim için son derece özel günlerden biri oldu. Likya'nın antik kültürünü, kendi öz kültürümüzle buluşturduğumuz bir gün oldu. Bunu mümkün kılan sevgili hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Tarih böyle bir şey işte. Geçmişten gelenlerin üzerine yenilerinin eklendiği, onlardan feyz alarak ilerlediği, kendine ait kültürleri onunla harman ettiği bir şey. Bunu Patara'da yaşıyoruz. Patara'nın Likyalı Yörükleri kendi öz kültürlerini, müziklerini, develerini, atlarını, göç kültürünü, hepsini bugün bu antik dünyanın içine taşıdı. Son derece mutluyum. 2020 Patara yılı onlar içindi zaten. Umarım güzel bir yılı hep birlikte paylaşmış olacağız" dedi.

Likyalı Yörükler Patara Grubu Başkanı Muzaffer Otlu, "2020 Patara yılı ilan edildi. Onun için Cumhurbaşkanımıza, Pataralılar olarak gönülden teşekkür ediyoruz. Biz de Likyalı Yörükler Patara ekibi olarak bunu kendi çapımızda taçlandırmak istedik. Bizim bir ekibimiz var, 'Likyalı Yörükler Patara' diye. Geldik burada onu taçlandırmaya çalışıyoruz. Amacımız geçmişteki yaşam biçimini kendi kültürümüzle birleştirerek, gelecek kuşağa aktarmak" diye konuştu.

Patara Grubu'nda Türk halk oyunlarını oynayan Hollandalı Marianne van Weezel de "Bu köyde yaşıyorum. Bulunduğum bölgeyi tarihi, doğası ve deniziyle çok seviyorum. 2020, Patara yılı ilan edildi. Benim de katkım olsun diye buradayım. Bu yıl Patara'ya daha çok kişinin geleceğini düşünüyorum. Dünyanın ilk demokratik parlamentosu olan Likya Birliği Meclisi binasından bütün dünyaya barış diliyorum. Herkesi bu kente çağırıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüşün başından

Farklı yerlerdeki gösteriler

Deve güreşleri

Plajda türkü ve yürüyüş

Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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