DHA YURT BÜLTENİ - 5

HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise A.(32) ve Mehmet Emin A.(21), ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'daki HDP binası önüne Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur A., 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin, Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelen Şahize A. ise 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise A. için oturma eylemine katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün 2 terörist ile birlikte terör örgütü PKK'dan kaçan Halise A.ve Mehmet Emin A., Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'a getirilerek, ilk ifadeleri alınan A. ve A., bugün ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Mehmet Emin'in annesi Cahide A. da yer alırken, duygusal anlar yaşandı.

178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda kaybolan Suriyeli Necip Şireki (41) ve 10 yaşındaki oğlu Beşar Şireki'yi arama çalışmaları sürüyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Suriyeli Necip Şireki) dün akşam oğlu Beşar Şireki'yi de yanına alıp, balık tutmak için Aksu Çayı kıyısına gitti. Küçük çocuk balık tutmaya çalıştığı sırada, dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba da suya atladı. Ancak, bir süre sonra baba ve oğlu suda kayboldu. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Su altı ekiplerinin aramaları sürerken, Aksu Çayı derinliklerindeki kum ve çakıllar da iş makineleri tarafından boşaltılıyor. Böylelikle su seviyesinin düşürülmesi ve akıntının yönünün değişmesi amaçlanıyor. Suriyeli baba ve oğlunun yakınları ise arama çalışmalarını izliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Drone Görüntüsü

Dalgıçların çalışmaları

Ekiplerin tekne ile araması

İş makinesinin çalışmaları

Jandarma ekipleri

Yakınlarının beklemesi

Genel ve detay görüntüler

Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ,

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Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

ADANA'da, yol ortasından ters istikamete dönmek isteyen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Sabit Şekercioğlu (23), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Adana Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa E., 01 DEÖ 81 plakalı hafif ticari aracı ile bulvar üzerinden, ters yola dönmek istedi. Bu sırada hızla gelen Sabit Şekercioğlu'un yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Şekercioğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ADANA,

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HDP önündeki eylemde 178'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 101 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 178'inci günde de sürdürdü. Oğlu Vedat (28) için oturma eylemine devam eden Şeyhmus Kaya, evladını çok özlediğini belirterek, "Oğlum 5 senedir PKK'nın elinde. Bunlar oğluma ne yapacak? Artık oğlumu bıraksınlar" dedi

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'in Derik ilçesine giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat Kaya için eşi Emine Kaya ile birlikte 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, oğlunun bir an önce bırakılmasını istediğini söyledi. Kaya, "Eğer vicdanınız varsa merhamet varsa bu çocuğu bırakın. 5 sene oldu. Nedir bu zulüm? Yeter artık, ben çocuğumu istiyorum. Artık dayanamıyoruz. Eşimle ikimiz hastayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Şeyhmus Kaya'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince sahte içki ürettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alınırken, 10 ayrı adreste yapılan aramalarda 472 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak ve sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 9 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekiplerince 10 ayrı adres yapılan aramalarda 472 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 615 adet şişe kapişon etiketi, 95 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı içki, 62 adet alkol yapımında kullanılan kit ve aroma, alkol yapımında kullanılan galvaniz tank, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sahte ve kaçak alkol tüketimi halk sağlığını tehdit ederek ölümlere, görme kayıplarına, hayati organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamalarına neden olduğunu ifade ederek, "Merdiven altı üretimler insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanca ve vergi kaybına sebebiyet vermektedir. KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin emniyetten çıkması

-Bir otomobilde yapılan arama

-Sahte içki üretim yerlerine baskın

-Ele geçirilen içki ve malzemeler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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İslahiye'de ortaokul öğrencileri jandarmayı tanıdı

İSLAHİYE İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine tanıtım yapıldı. Öğrenciler, askerlerin kullandığı silahları ilgiyle inceledi.

İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu tarafından olarak okula davet edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komando Taburu'nda görevli askerler kullandıkları son teknoloji silahlar, araçlar ile okul bahçesinde stantlar açtı. Ekipler, öğrencilere jandarma olay yeri inceleme, drone ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçleri komandolar ise operasyona tam hazır şekilde katıldıkları etkinlikte kullanılan silahlar da tanıtıldı.

Zırhlı araçlara binme fırsatı da yakalayan öğrenciler, son olarak rehine kurtarma operasyon köpeği 'Çakı'nın gösterisini heyacanla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cumhuriyet Ortaokulu

Jandarmanın öğrencilere tanıtım yapması

Öğrencilerin araçlara binmesi

Öğrenciler silahları tanımaları

Köpeğin gösterisi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Tokat'ta öğrencilere solunum yolu hastalıklarından korunma eğitimi

TOKAT'ta Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde okullarda solunum yolu hastalıkları ile ilgili tedbirlerini içeren video gösterimi yapılarak, alınacak önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı 81 il ve ilçelerindeki okullara yönelik virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirici afiş ve broşürler gönderdi. Tokat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da il genelindeki öğrencilere broşür dağıtılarak virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı korunmak için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Kent merkezinde bulunan Alpaslan İlköğretim Okulunda ise sınıflarda akıllı tahtalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları' adı altında hazırlanan video izletildi. Öğretmenler, nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında öğrencilere uyarılarda bulundu. Öğrencilere ellerini sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamaları, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık mendil ya da kağıt ile örtmeleri, kullanılan mendili derhal çöpe atmaları, soğuk algınlığı veya grip semptomları olan kişiler ile yakın temastan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan görüntüler

-Video gösterimi

-Öğrencilere hastılka ilgil iblgiler aktarılması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Manavgat Adliyesi Müzik Korusu kuruldu

MANAVGAT Adliyesi'nde, adliye personeli ve avukatlardan oluşan müzik korusu kuruldu. Çalışmalarına devam eden koro, ilk konserini 13 Mart akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde verecek.

Manavgat Adliyesi çalışanlarının girişimiyle kurulan ve haftanın 3 günü adliyede mesai sonrası çalışmalarını sürdüren koroyu Başsavcı Ramazan Yılmaz ziyaret etti. Müzik korosunun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başsavcı Yılmaz, adliye personeli, avukatlar ve koroya dışarıdan destek veren ekibe teşekkür etti. Bu tip sosyal faaliyetlere katılmanın zor bir iş olduğunu, medeni cesarete sahip olanların yapabileceğini anlatan Başsavcı Yılmaz, "Biz bunu destekliyoruz. Mesai saatleri sonrasında gerek ailelerinizden, gerek yakınlarınızdan vakit ayırıp, sosyal etkinlik projesi çerçevesinde bir araya geliyorsunuz. Hem adliyemizin bütünlüğünü göstermek bağlamında hem sanatsal aktivite hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde bu çok önemli ve çok da güzel bir olay" dedi.

Koroda bulunanlar da Başsavcı Ramazan Yılmaz'a kendilerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Koronun kurulmasını önemsediğini ve teşvik ettiğini söyleyen Başsavcı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Bu koro, mesai dışında da bir ve beraber hareket etme bağlamında oluştu. Güzel işlere ve güzel projelere imza atacaklarını düşünüyorum. Böyle bir birlikteliğin adliye çatısı altında oluşmasına biz destek verdik. Adliye çalışanlarımızda insan, onların da sosyal aktivitelere ihtiyacı var. Ben kendilerini canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz'ın korodakilerle konuşması

Koro çalışmalarından detay

Ramazan Yılmaz'ın açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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