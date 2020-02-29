DHA YURT BÜLTENİ - 5

Şehit annesi oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), cenazesi Samsun 'daki evine getirildi. Şehit annesi Menşure Gürdal, oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılarak gözyaşı döktü.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in cenaze gece askeri uçakla memeleketi Samsun'a getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Peker'in cenaze sabah saatlerinde Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehit babası Hüseyin Peker ayakta durmakta güçlük çekti, annesi Menşure Gürdal ise bir süre oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan acılı anne gözyaşı döktü. Hellalik alınmasının ardından Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in cenazesi cenaze töreni için Büyük Cami'ye götürüldü.

Tek çocuk ve bekar olan Şehit Peker'in eşinden ayrı olan annesi Menşure Gürdal ile birlikte Samsun'da yaşadığı zaman zaman ise İstanbul'da yaşayan babası Hüseyin Peker'in yanına gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Şehit cenazesinin evine getirilmesi

-Dua edilmesi

-Helalik alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

============================

Göçmenlere Yunanistan'ın gazlı müdahalesi havadan fotoğraflandı

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan fotoğraflandı.

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor. Gazlı müdahale havadan da fotoğraflandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali AKSOYER/EDİRNE,

=============================

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(2)

GAZDAN ETKİLENEN GÖÇMENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere gaz bombası ile müdahalesini sürdürüyor. Askerlerin attığı goz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Gazdan kaçan göçmenler zor anlar yaşarken, nefes almakta güçlük çekti.Yaşanan arbedede arada kalan çocuk ve kadınlar ağladı. Bazı çocuklar ise ailelerini kaybetti. Sınır kesiminden uzaklaşıp gazın etkisinden kurtulan göçmenler, gaz atılmasının kesilmesinin ardından yeniden tel örgülerin önüne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Yunan askerlerinin gaz atması

-Gazdan etkilenen göçmenler

-Yaşanan arbede

-Ağlayan çocuklar

-Kargaşadan detaylar

-Muhabir Beyza Nur Güler anons

-Detaylar

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE,

===============================

Deniz yolundan vazgeçen göçmenler yağış ve fırtına sebebiyle Edirne'ye yöneldi

İZMİR'de güvenlik güçleri, deniz yoluyla Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle geri gönderdi. Geri dönen göçmenler, kara yoluyla Edirne'ye doğru harekete geçti.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye'nin 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Yunanistan'a gidebilmek için harekete geçti. Kendi aralarında organize olan ve otobüs kiralayan göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçebilmek için yola koyuldu. Sakız Adası'na yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Çeşme Pırlanta Koyu'na gitmenin hesaplarını yapan göçmenlere, güvenlik güçleri engel oldu. İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle, güvenlik güçleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri sahillere yaklaştırmadı ve olası bir facianın önüne geçildi. Deniz yoluyla Yunanistan'a geçemeyen göçmenlerin, bunun üzerine kara yoluyla Yunanistan'a geçmek için yola koyulduğu öğrenildi.

BASMANE BOŞ KALDI

İzmir'de mültecilerin en fazla yaşadığı yerler arasında yer alan Basmane semtinde de göçmenler ayrılmaya başladı. Genellikle bölgede bulunan otellerde kalan göçmenlerin büyük bir çoğunluğu Avrupa'ya gitme hayaliyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yola çıktığı öğrenildi. Çoğu zaman boş oda dahi bulunamayan birçok otelin boşaldığı belirtilirken, bölgede kalan az sayıda göçmenin de ilerleyen günlerde gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Bölgede esnaflık yapan Mehmet Faruk Noyan (44), göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun sırt çantalarıyla birlikte ayrıldığını belirterek, "İki gündür büyük bir hareketlilik var. Bölgede oldukça az sayıda göçmen kaldı. Normalde bu park çok kalabalık olurdu. Fakat artık akşamları tek tük göçmen oluyor. Özellikle dün akşam sırt çantalarıyla birlikte yola çıktılar" dedi. Varol Topal (57) da, göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun ayrıldığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Basmane'den görüntü

Otellerden görüntü

Çeşme sahilden görüntü

Anons

Haber: Tolga TAHÇI- Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

==============================

TIR sürücüleri Gürbulak'taki sahra hastanesinde gözetim altında tutuluyor

'KORONAVİRÜS' nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran'a açılan kapıların kapatılmasıyla sınırda kalan 300'e yakın Türk TIR şoförünün Türkiye'ye alımına başlandı. Türkiye'ye giriş yapan şoförler Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde gözetim altına alınıyor.

Türkiye'den yükledikleri malları İran'a götüren Türk TIR şoförleri, koronavirüs engeline takıldı. İran'ın kara sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine, 300'e yakın Türk TIR'ı gümrükte kaldı. 23 Şubat günü Türkiye'nin de İran'a açılan sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı üzerine mağdur olan 300'e yakın Türk TIR şoförü yurda alınmaya başlandı. Sabah saatlerinde 6 aracın geçişi sağlanan Gürbulak Sınır Kapısında, şoförler kurulan sahra hastanesinde gözetim altında tutulduktan sonra Türkiye'ye giriş yapabilecek. Ayrıca yurda giriş yapan vatandaşların araçları da dezenfekte ediliyor. İran Bazergan'daki 300 aracın girişinin ardından, Türkmenistan sınırında bekletilen 1200 Türk TIR'ının alımlarına başlanacak.

Şoförlerden Emrah Süer, "Sınırların kapatılmasının ardından yoğunluk nedeniyle ilk olarak yaya geçişlerine izin verildi. Yaklaşık 8 gündür Türkiye- İran sınırı tampon bölgesinde beklemekteyiz. Biz bir taraftan hastalık kapma korkusu yaşarken, ailelerimiz de o tarafta başımıza bir şey gelecek korkusu ile yaşıyordu. Bugün alımların başlaması bizleri sevindirdi. Kendi ülkemizde olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Şu an herhangi bir rahatsızlığımız yok. Ancak yine de biz burada karantinada kalacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Sınırda bekleyen tırlar

-Tırların geçişi

-Sahra hastanesinde yatanlar

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),

==============================

Edirne'de 'koronavirüs' iddiasına yalanlama

KEŞAN Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İranlı göçmenin ilçedeki devlet hastanesinde koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Edirne'nin, Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzenlediği basın toplantısında; Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Helvacıoğlu, "Canlarımız yandı, Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum başımız sağ olsun. Belediye olarak bugünlerde yapacağımız tüm etkinlikleri iptal ettik. Acımız çok büyük" dedi.

'DURUMUN KORONAVİRÜS İLE İLGİSİ YOK'

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesi'nde İran vatandaşı bir kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarmamız, başsavcımız ve hastane müdürümüzle bir toplantı gerçekleştirdik. Keşan Devlet Hastanesi'nde İranlı bir vatandaş ishal nedeniyle tedavi görüyor. Vatandaş İranlı olunca hemen koronavirüs olarak algılanıyor ve telaş başlıyor. Keşan'da koronavirüs yok ve bu çok net. İranlı vatandaş var ve taburcu oldu. Durumun koronavirüs ile ilgisi yok. Bu İranlı vatandaş Keşanlı bir kadın ile evli, 5 senedir İran'a hiç gitmemiş" diye konuştu.

"ACİL EYLEM PLANI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Keşan ve çevresinde de göçmen yoğunluğu yaşandığına dikkat çeken Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Bizim sınırımıza kadar gelmişler, buraya da gelmeyecek diye bir şey yok. Kaymakamlıkta göçmenlerimiz ve oluşabilecek durumlar ile ilgili olarak acil eylem planı toplantısı gerçekleştirdik. Hastanemizde göçmenlerin yol güzergahında olduğumuz için alarm seviyesi üst düzeyde. Paniğe gerek yok. Keşanlı hemşehrilerimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi alalım ve kişisel hijyenimize dikkat edelim. Okullarımıza ve camilerimize devam edelim. Göçmenlerin Keşan'a girmeden dış güzergahı kullanmaları konusunda yönlendirmelerimizi yapıyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

================================

Hırsızlık şüphelisi kaçarken böyle düştü

ANTALYA'da 3 ayrı iş yerinden ve park halindeki bir kamyonetten hırsızlık olayını gerçekleştiren Ü.Ş (40), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kaçarken düşme anı kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayları, 25 Şubat günü Muratpaşa ilçesi Kışla mahallesinde meydana geldi. 3 ayrı iş yerinden ve park halindeki kamyonetten bir miktar para ve cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçarken düşme anı güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Güven' timleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı Ü.Ş olduğunu belirleyip, aynı mahallede gezerken yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Ü.Ş, sorgusunun ardından 4 ayrı hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Hırsızın iş yeri içinde dolaşması

Hırsızın kaçmak isterken demirde düşmesi (güv km)

Yakalanan hırsızın Polislerle yürüyüp aramaya binmesi

Emniyet Müdürlüğü dış plan görüntüsü

Detaylar

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

==============================

Bodrum Belediyesi'nden çok özel eğitim

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yüzme dersleriyle şampiyonalara hazırlıyor.

Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda haftanın 2 günü, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara ücretsiz yüzme dersleri verilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 4 yıldır bedensel, zihinsel, otistik ve down sendromlu çocuklara gönüllü olarak eğitim veren yüzme antrenörü Yelda Tuğba Gür'ün verdiği dersler, her hafta salı ve perşembe günleri gerçekleştiriliyor. Bu dönem eğitime yaklaşık 20 özel çocuk katılım sağladığı belirtildi. 15.00- 16.00 saatleri arasında ağır otizm, serabral palsi gibi yüzme bilmeyen çocuklara, 16.00- 17.00 saatleri arası ise suda durabilen, teknik almaya başlamış ve yarışlara hazırlanan miniklere yüzme derslerinin verildiği kaydedildi.

Bodrum'da yaşayan özel çocuklara yüzme antrenörlüğü yapan Yelda Tuğba Gür, kurslara bir çocukla başladıklarını ve kısa zamanda 20 özel sporcuya ulaştıklarını belirterek, "1- 3 Mayıs'ta Göcek'te yapılacak 12. Uluslararası Arena Aquamasters Açık Deniz Yüzme Şampiyonası'na iki çocuğumuzla katılacağız, bu bir ilk olacak. En az bir madalyayla döneceğimize inanıyoruz. Bize güvenen ve çocuklarımıza böyle bir imkan veren Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklarının havuz eğitimlerinden çok mutlu ayrıldıklarını ve kısa zamanda büyük gelişme kaydettiklerini belirten veliler ise, "Çocuklarımız, sporla ve özellikle de yüzerek bir şeyleri aşabileceklerine inanıyorlar. Bunun da ötesinde evden çıkıp sosyal hayata karışıyorlar. Yüzmek çocuklarımız için bir terapi gibi. Bize bu imkanı sunan Belediye'ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

Eğitimlerden görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),