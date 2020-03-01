DHA YURT BÜLTENİ-5

Vapur faciasında ölen 392 kişi törenle anıldı

İZMİT Körfezi'nde 1 Mart 1958 günü, çoğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 600 yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi törenlerle anıldı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen olayda, yaklaşık 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru, fırtınaya dayanamayarak battı. Çoğunluğu lise öğrencisi olan 392 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Yolcuların yardımına Gölcük açıklarında demirli bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ile bir denizaltı yetişti. Birçok kişi denizden alınarak kurtarılırken resmi kayıtlarda geçen sayıya göre 392 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Vapur faciasının 62'nci yıldönümünde İzmit Marina'da bulunan 1 Mart Vapur İskelesi önünde faciada yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı. İzmit Lisesi öğrencileri, o dönem faciaya tanık olanlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının bulunduğu anma töreninde, hayatını kaybedenler için dualar okunduktan sonra, denize karanfil bırakıldı. İzmit Yelken Kulübü sporcuları ise ölenlerin anısına yelkenleriyle denize açılarak Türk bayrağı açtı.

Deniz faciasının yaşandığı sırada sahil kenarında bir inşaatta çalıştığını ve kazayı gördükten sonra arkadaşlarıyla beraber yardıma gittiğini söyleyen Yaşar Pekdemir, "Vapur denize açıldıktan sonra çok fazla fırtına ve yağmur başladı. Yağmur ve fırtına başladığı için biz de işimizi bırakıp bir kahvehaneye çekilmiştik. Bir arkadaşım vardı yanımda onunla beraber denizi seyrediyorduk ve geminin savrulduğunu gördük. Gemi bir anda fırtınayla birlikte savrulduktan sonra battı. Daha sonra kahvehanede bulunan herkes yardım etmek için sahile koştuk. Sahil kenarında bulunan bir fabrikanın botlarıyla denize açılıp yolcular deniz kenarına getirildi ve sahil kenarına bırakıldı. Bazıları da o sahil kenarında beklerken öldü. Bizim gördüğümüz acı bu, 62 senedir kalbim o acıyı yaşıyor." dedi.

Görüntü Dökümü

-Anma töreninden görüntüler

-Olayın tanığıyla röportaj

-Denize karanfil bırakılması

-Sporcuların yelkenleriyle denize açılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Çorum'da, DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı adliyede

ÇORUM'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Sorguları yapılan 4 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında terör örgütünün bombalı eylemlerine karışanlar ile DEAŞ'ın sözde Bağdat Valisi'nin korumasının da yer aldığı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

Adliye önünde geniş güvenlik önlemi

-Zanlıların adliyeye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Balkondaki kombi alev aldı

ADAPAZARI'nda bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda bulunan kombi alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Şirinevler Mahallesi Selvinaz Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında oturan Ayşe Dindar'a ait evin balkonunda bulunan kombi, öğle saatlerinde alev aldı. Yangını fark eden komşuları doğal gaz vanasını kapattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kombi kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detay

İtfaiye ekipleri çalışması

Evin balkonundaki komşular detay

Ev içi detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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HDP önündeki eylemde 181'inci gün; aile sayısı 108 oldu (2)

AİLE SAYISI 108 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı, 181'inci günde, 2016'da kaçırıldığını belirttiği oğlu Yunus (22) için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden gelen Naciye Ercan ile birlikte 108 oldu. Oğlu Yunus'tan, bankadan para çekmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadığını anlatan Ercan, "Oğlum Ankara'da çalışıyordu. İşi bitince Bismil'e döndü. Aralık 2016'da bankaya gidip para çekeceğini söyledi. Daha sonra ondan bir haber alamadık. Eğer oğlum beni izliyorsa bir an önce gelsin; babası, ağabeyi ve ben hastayım. O evin tatlısıydı, hepimiz onun yokluğunda, onun özlemiyle hastalandık" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Naciye ERCAN'NIN konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (2)

GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Edirne'de, bu sabah geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğle saatlerinde yeniden açıldı. Jandarma ekipleri, bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgede bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Veri izleme memurunun ilk müdahalesi, minik İsa'nın hayatını kurtardı

MANİSA'da, Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde görevli veri izleme ve kontrol memuru Hüseyin Sarıkaya (38), ailesi sıra numarası alıp, poliklinik kısmında beklediği sırada, yediği poğaçanın nefes borusunu tıkadığı İsa Akman'a (1,5) ilk müdahalede bulundu. Sarıkaya'nın, İsa'nın hayatını kurtardığı anlar, hastanenin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Saruhanlı ilçesinin kırsal Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu Halil- Emine Akman ailesi, 2 Ocak günü saat 07.30 sıralarında, pastanede yaptıkları kahvaltının ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne geçip, poliklinik sıralarının gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada, çizme üretim fabrikasında güvenlik görevlisi olan Halil Akman'ın (43) kucağındaki oğlu İsa Akman, bir anda bayıldı. Halil Akman, oğlunun kucağında uyuya kaldığını sanıp, başını düzeltmeye çalıştı. Oğlunun morardığını fark eden anne Emine Akman ise panikle çığlık atmaya başladı. Seslere koşan, hastanenin dahiliye polikliniğinde veri izleme ve kontrol memuru olarak çalışan, evli, 2 çocuk babası Hüseyin Sarıkaya, minik İsa'yı annesinin kucağından aldı. Sarıkaya, çocuğun nefes borusuna kaçan poğaça parçasını çıkarıp, yüzü koyun halde acil servise yetiştirdi.

Bu anlar, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Gözlem amacıyla 3 gün çocuk servisinde tutulan minik İsa, daha sonra taburcu edildi. Akman ailesi, hastaneyi ziyaret edip, çocuklarının hayatını kurtaran Hüseyin Sarıkaya ve Başhekim Salim Babuş'a teşekkür etti.

'O ÇIĞLIĞA KİM OLSA ELİNDEN GELENİ YAPARDI'

Saruhanlı Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği'nde 16 yıldır veri izleme ve kontrol memuru olarak görev yapan Hüseyin Sarıkaya, yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah hastaneye gelmiştik. Bilgisayarları açıyorduk. Bu sırada, "İsa, İsa" diye bağrışmaları duyup, dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda, çocuğun solunumu durmuştu. Yüzü simsiyah olmuştu. Solunumun açılması için elimizden geleni yaptık. Oradan acile servise götürüp, gerekli tedavilerinin yapılmasını sağladık. O çığlığa kim olsa elinden geleni yapardı. Biz de elimizden geleni yaptık. Geç kalınmış olsaydı, çocuğu kaybedebilirdik. Çünkü çocuğun boynundan yukarısı simsiyahtı. Annesi de o anı görünce elden, ayaktan düştü. Yere yığıldı. Hastanelerde olsun, fabrikalarda olsun her zaman için ilk yardım eğitimi veriliyor. Herkese ilk yardım eğitimi almalı. Bu sadece başkaları için değil, kendi çocuğumuz ve kendi anne ve babamız ya da bir başka yakınımız içinde ilk yardım bir gün gerekebilir. İlk yardımın hayat kurtardığı unutulmamalı."

'GEÇ KALINSA OĞLUM HAYATTA OLMAYABİLİRDİ'

Çocuğunun kucağında nefessiz kaldığını ilk an da fark edemediğini belirten Halil Akman ise "Allah, kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Oğluma ilk müdahaleyi yapan Hüseyin beyden Allah razı olsun. Kendisi gerçekten iyi bir insan. Ona sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Geç kalınsa oğlum şimdi hayatta olmayabilirdi" dedi.

'İLK YARDIM KURSUNA GİDECEĞİM'

Yaşadığı korku dolu anlardan sonra ilk yardım eğitimi almaya karar verdiğini belirten anne Emine Akman ise şunları söyledi:

"Olay günü karnı ağrısı şikayeti olan oğlum İsa'yı hastaneye getirmiştik. Başımıza talihsiz bir olay meydana geldi. Nefes borusuna poğaça kaçan oğlum az daha ölüyordu. Hüseyin bey, çocuğu bizden alıp, sırtına vurarak, nefes borusuna kaçan poğaçayı çıkarıp, bir yandan da acil servise götürdü. Hemen yoğun bakıma aldılar. Beni içeri sokmadılar. Çok korktuk. Neyse ki oğlumuz kurtuldu. Aileler çok çok dikkat etmeli. Çocuklarının boğazında bir şey kaldığında müdahale etmeleri gerekiyor. Ben tabi o müdahaleyi bilmediğim için yapamadım. Panik yaptığım için hiçbir müdahalede bulunamadım. Azeri olduğum için Türkçe okuma yazmam çok iyi değil. O nedenle kursa da gidiyorum. Diplomamı aldıktan sonra ilk yadım kursuna da gideceğim."

BAŞHEKİMDEN UYARI

Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Hastalıkları Uzman Doktoru Salim Babuş ise hastanelerinde yaşanan olayın iki önemli şeyi anlattığına dikkat çekip, "Birincisi, bir daha böyle durumların yaşanmaması için İsa gibi 3 yaşın altındaki çocuklarımızı beslerken hem verdiğimiz gıda maddelerine hem de onları yutup, yutmadıklarına dikkat edelim. Hastane çalışanımız Hüseyin beyin zamanında, uygun müdahalesiyle olmasa daha üzücü durumlar olabilirdi. Çocuğun bir süre oksijensiz kaldığı görülüyor. Bu süre uzasaydı kalıcı beyin hasarı gerçekleşebilir ve İsa'yı kaybedebilirdik. Özellikle bu tarz börek, poğaça gibi gıda maddeleri ile kuru yemişleri özellikle 3 yaşın altındaki çocuklara vermemeliyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Minik İsa Akman'a ilk müdaheleden görüntü

-Saruhanlı Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Çocuğun hayatını kurtaran Veri Kontrol Memuru Hüseyin Sarıkaya ile röp.

-Başhekim Salim Babuş ile röp.

-Anne Emine Akman ile röp.

-Baba Halil Akman ile röp.

-Akman Ailesi'nin hastaneyi ziyaret edip, teşekkür etmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL - Celal KÖKÇÜOĞLU/ SARUHANLI (Manisa),