DHA YURT BÜLTENİ - 5

Cipte ölü bulunan kişinin beyin kanaması geçirdiği belirlendi

İZMİT'te, Seka Devlet Hastanesi'nin otoparkında Hollanda plakalı bir cipin içinde ölü bulunan Nuri İnan Ağyar'ın (52) ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün öğleden sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Hollanda plakalı KS-037-P plakalı bir cipte bir erkeği baygın şekilde görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek cipin sağ arka camını indirip kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler hemen önlem amaçlı kapıyı kapatarak aracın camını bantladı. Polis ekipleri cip içerisinde yaptıkları incelemelerde ölen kişinin Nuri İnan Ağyar olduğunu belirledi.

MUAYENE OLMAK İÇİN HASTANEYE GELMİŞ

Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağyar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici ile otoparka götürüldü. Nuri İnan Ağyar'ın ön otopsi raporunda yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle öldüğü belirlendi. Hollanda'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olarak İzmit'e taşınan Nuri İnan Ağyar'ın tedavi için hastaneye geldiği, aracının içerisinde rahatsızlanarak öldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER KODU: 200304235

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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Halı yüklü TIR alev alev yandı

OSMANİYE'de, halı yüklü TIR'ın dorsesi, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Yangın, sabah saatlerinde E90 Otoyolu Düziçi Turnikeleri mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana istikametine seyir halinde olan Mesut K. idaresindeki 27 R 9021 plakalı halı yüklü TIR'ın dorsesi, bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Sürücü çekiciyi dorseden ayırıp durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Osmaniye ve Düziçi Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dorse ise içerisindeki halılarla birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TIR'ın alev alev yanması

Alevlere müdahale eden bir görevli

Dorse içerisindeki halıların yanması

İtfaiye tankından TIR'a su sıkılması

Araç içinden yangının olduğu bölgenin görüntüsü

Haber- Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

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HDP önündeki eylemde 185'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 119 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 185'inci günde de sürdürdü. 2015 yılında kaybolan kızı Aysun (20) için oturma eylemi yapan Aydan Arslan, "Kızımı daha 15 yaşındayken kandırıp, götürdüler. Kızımın gözünü korkutuyorlar" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

Alsalkım köyünden HDP binası önüne gelip, 2015 yılının Nisan ayında kaybolan kızı Aysun için oturma eylemine başlayan Aydan Arslan, "Kızımı daha 15 yaşındayken kandırıp, götürdüler. Kızımın gözünü korkutuyorlar. Kızım, beni duyuyorsan gel anneciğim. Ben 185 gündür buradayım. Kızımı almadan dönmeyeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Aydan Arslan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Özbek soyguncu: Kendimi öldürmeyi düşündüm

ANTALYA'da elinde kurusıkı tabancayla özel bir banka şubesine girip içerideki erkek çalışanları rehin alan ve polis tarafından ikna edilen Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orzıev hakkındaki iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Jamoliddin Orzıev, tüm parasını Erol T. isimli kişiye kaptırdığını, ardından girdiği dar boğazdan böbreğini satarak kurtulmayı ve sonrasında intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.

Olay, geçen yıl 17 Aralık günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel banka şubesine gelen kişi, silahını çıkararak, banka güvenlik görevlisini rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine giren kişi, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Şube boşaltılırken, içeride güvenlik görevlisi ve çaycı kaldı. Polisin geldiğini gören silahlı kişi, rehin aldığı 2 kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı. Bir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orzıev'i bir saat sonra ikna etti ve gözaltına aldı.

'ELİNDE SİLAHINI GÖRDÜM'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'işyerinde silahla yağmaya teşebbüs' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Şikayetçi sıfatıyla iddianamede ifadesine başvurulan banka yetkilisi Nigar Y., içeride hareketlilik yaşandığını belirterek, "Bir şahsın güvenlik görevlimizin silahını aldığını öğrendim. Bunun üzerine polisi aradım. Polis gelmeden şahıs tarafından dışarıya çıkarıldık. Çıkarken şüpheli şahsın önünde bir çanta ve elinde silah gördüm. Ayrıca, şahsın bel kısmında bant ile sarılı bomba görünümlü düzeneği fark ettim" dedi.

'BENDEN PARA TALEP ETMEDİ'

Banka güvenlik görevlisi Gürkan Y. ise, kapşonlu ve sırt çantalı birinin banka şubesine girdiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Sıra alma makinesinin önünde dururken bir anda bana döndü. Montunun ön kısmını açtı. Karın bölgesine sarılı vaziyette bantlanmış bomba düzeneğine benzer düzeneği göstererek, belinden silahını çıkardı. Silahı sağ omzuma dayayarak, oturmamı istedi. Ben de oturdum. Şüpheli bu sırada üzerimdeki silahı aldı. Silahı alırken de 'ben kimseye zarar vermek istemiyorum' diyerek elindeki notu uzattı ve okumamı istedi. Notta, dolandırıldığını, kötü birisi ve terörist olmadığını, emniyet müdürü, belediye başkanı, vali, hakim, savcı vb kişilerle görüşmek istediğini, olay yerine gelmesini istediği yazıyordu. Şahıs sonrasında beni yüzüstü yere yatırdı. Ben bu sırada kendisine yardımcı olacağımı, bayanları ve çalışanları çıkartmasını istedim. Bunun üzerine şüpheli silahı personele doğrultarak gişe asistanı Fatih N. dışındakilerin çıkabileceğini söyledi. Sonra şüphelinin talimatıyla kapıyı kapattım. Ne istediğini sorduğumda, gelen yetkililere söyleyeceğini belirtti. Ardından Fatih N.'yi yanına çağırarak elindeki kağıda emniyet müdürü ve belediye başkanının adını yazdırarak 'bunlar buraya gelecek' dedi. Bir süre sonra da içeriye emniyet müdürlüğü personeli girdi ve şahsı ikna etti. Şüpheli benden para talep etmedi. Sadece silahımı gasp etti. Bu nedenle şikayetçiyim."

Mağdur sıfatıyla ifade veren bankanın müşteri danışmanı ve gişe asistanı Fatih N. de tanımadığı bir şahsın banka şubesini girdiğini belirterek, güvenlik görevlisi Gürkan Y.'nin ifadesi doğrultusunda beyanda bulundu.

'GERÇEK SİLAH EDİNEMEDİM'

Hakkında 11 yıl 4 ay ile 19 yıl 8 ay arasında hapis cezası istenen tutuklu Jamoliddin Orzıev (41) ise ifadesinde, daha önceden dolandırıldığını öne sürerek, şikayetçi olması ve yasal girişimlerde bulunmasına rağmen hakkını alamadığını söyledi. Ekonomik olarak zor durumda kaldığını ve senini duyurmak için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirten Orzıev, şunları söyledi:

"Yatırım yapmak amacıyla Özbekistan'dan getirdiğim parayı Erol T. isimli kişiye kaptırdım. Erol T. hakkında yaptığım tüm yasal girişimler sonuçsuz kaldı. Ekonomik dar boğaza girdim. Bu dar boğazdan çıkmak için Hindistanlı bir şahısla telefonla temasa geçerek böbreğimi satma konusunda anlaşmıştım. 400 bin dolar gönderecekti. Hatta parayı gönderdiğine dair makbuz da gönderdi. Para eşimin hesabına gelecekti. Ancak para gelmedi. Ben de bu dünyada herkesin yalancı, dolandırıcı olduğunu düşündüm ve söz konusu olayı yapmaya karar verdim. Bu bankada eşimin hesabı olduğu için de burayı tercih ettim. Bankayı soyup, para almak gibi bir amacım yoktu. Olaydan önce gerçek bir silah edinemediğim için kurusıkı tabancayla eylemi yapmaya karar verdim. Güvenlik görevlisinin silahını da elimde gerçek silah olsun diye aldım. Ancak, bu silahla kimseye zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Yetkili birini bankaya çağırıp, onların aracılığıyla beni dolandıranları banka şubesine getirmeyi düşündüm. Onlar banka şubesine geldiğinde paralarımı alıp, bir kısmını eşimin hesabına yatıracaktım. Geri kalanını da Özbekistan'da borçlu olduğum kişilere gönderip, ardından intihar edecektim. Bu nedenle, olaydan sonra kendimi öldürmeyi düşünüyordum."

Duruşma önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Süleyman EKİN/ANTALYA,

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TIR devrildi, tonlarca meyve yola saçıldı

DENİZLİ'de devrilen TIR'dan yola saçılan meyveler ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu. Kazada TIR şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Cahit Değirmenci, kullandığı 45 TY 512 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR devrildi. TIR şoförü Değirmenci, yaralandı. TIR'ın dorsesindeki portakal, mandalina ve domatesler yola saçıldı. Değirmenci, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, ayakta tedavi edilirken, kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan tonlarca meyvenin temizlenmesinin ardından trafik 1 saat sonra normal seyrine döndü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen TIR'dan görüntü

-Yere saçılan meyvelerde görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Rus savaş gemisi 'Ceasar Kunikov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov"un Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında çekilmiş genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ Çanakkale