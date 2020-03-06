DHA YURT BÜLTENİ - 5

Iğdırlı şehit, memleketine getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi uçakla Iğdır'a getirildi. Oğlunun cenazesini karşılayan baba Asker Kara, "Vatan sağolsun, mevzu vatansa şah damarımı keserim" dedi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi bugün saat 11.30'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Karakoyunlu İlçesi'nde yaşayan Nazlı-Asker Kara'nın 2 kız 2 erkek çocuğundan biri olan şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesini Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgenaral Yücel Özer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5'nci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, ilçe kaymakamları ile yakınları karşıladı. Oğlunun kamuflajını giyen şehidin acılı annesi Nazlı Kara, tören alanına kadın askerlerin yardımıyla getirildi. Ş

Ehlibeyt Alimleri Derneği üyesi Zeki Tümay'ın okuduğu duanın ardından bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın naaşı ambulansa konuldu. Bu sırada tören alanından ayrılan baba Asker Kara, "Vatan sağolsun, mevzu vatansa şah damarımı keserim" dedi. Şehidin cenazesi Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran Köyü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehidi bekleyen askerler

-Ağlayan annenin tören alanına getirilmesi

-Dua edilmesi

-Uçağın inişi

-Şehidin naaşının taşınması

-Şehidin ambulansa konuluşu

-Babanın tören alanından ayrılması

Haber-Kamera: Suat DENİZ-Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Tartıştığı erkeği tokatlayan kadının o anlar kamerada

Antalya'nın tarihi Kalekapısı'nda 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği tokatladığı anlar, olayın gerçekleştiği yerdeki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf yaklaşık 10 dakika süren tartışmada, kadının "Sıkıldım, bıktım senden" diye bağırarak, erkeğe vurduğunu anlattı.

Kalekapısı'ndaki meydanda 29 Şubat günü saat 23.00 sıralarında 20-25 yaşlarında iki kişinin tartıştığı görülen görüntüde, önce çantasını fırlatan kadın daha sonra tartıştığı erkeği defalarca tokatladı. Erkeğin olay yerinden ayrılması üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek, olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Yaklaşık 10 dakika süren tartışma sonrası kadın olay yerinden uzaklaştı, erkek de aynı yöne gitti.

Kaleiçi esnafından Bahtiyar Muradov, restoranı kapattıktan sonra çığlık sesi üzerine kadına şiddet olayı yaşandığını düşünerek dükkandan dışarı çıktığını anlattı. Yardım etmek için tartışan kadın ve erkeğin yanına gittiklerini aktaran Muradov, "Tam meydanın ortasına geldiğimizde hepimiz çok şaşırdık. İlk önce baktık ne oluyor diye. Biz kadına şiddet yaşandığını düşünmüştük ama o kız erkeğe vuruyordu. İlk önce anlamadık nasıl yardım ederiz. Ablayı zaten durdurabilene aşk olsun. Sandalye masa ne varsa hepsini kafasına indirmeye çalıştı. Masa sandalye zincirli olduğu için çıkaramadı devirdi. 'Abla yapma vurma' dedim. Ayırmaya çalışırken polis geldi, müdahale etti. Çocuk kızın çantasını taşıyordu. Ablamız bir şeyden memnun değil sanırım ondan kavga çıktı" diye konuştu.

Bahtiyar Muradov, "Kadın 'Sıkıldım senden, bıktım senden' dedi. Çocuk elinde kızın çantasını taşıyordu. 10 dakika dövdü çocuğu. Polis yardım etti. Çocuk tepki göstermedi, zaten canını zor kurtardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kalekapısı meydanından genel

İşyeri güvenlik kamerası detay

RÖP: Esnaf Bahtiyar Muradov

Güvenlik kamerasında ekrandan olayın kamera ile çekimi

Esnaf Nurettin Ateş'in bilgisayar ekranında olayı anlatması

4.00'//441 mb

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA, -

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Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi

EDİRNE'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilerek, para ve üzerindeki giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.

Türkiye tarafına geçen yarı çıplak geçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyacını karşılamaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sınırda yarı çıplak yürüyen göçmenler

Göçmenlerin yürümesi

Minibüsteki çıplak göçmenler

Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,-

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HDP önündeki eylemde 186'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 119 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 186'ıncı günde de sürdürdü. 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın (22) için Kocaeli'den gelen Fadime Aksu , "Ailen seni unutmadı. 5 yıldır sesini hiç duymadım. Ölü müsün, diri misin? Bilmiyorum. Gel devletimize sığın" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'5 YILDIR HER YERE GİTTİM'

2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın için Kocaeli'den gelen Fadime Aksu, oğlunu bulmak için gitmediği yer kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne olduğunu bilmiyorum. Allah rızası için. Ben Diyarbakır'a geldim. Ailen seni unutmadı. 5 yıldır sesini hiç duymadım. Ölü müsün, diri misin? Bilmiyorum. Gel devletimize sığın. Askerlerimize sığın, polisimize sığın. Ne olursun Allah rızası için gel. Ben daha dayanamıyorum. Ne olursun dön gel. Kardeşlerin evde perişan. Hep seni bekliyoruz. Ben seni hiç bırakmadım. 5 yıldır her yere gittim. Kapılarda yattım. Onlara güvenme. Onlar kötü örnek oluyor."

Görüntü Dökümü

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HDP İl binası önünden detay

Ailelerin oturma eyleminden detay

Fadime Aksu'nun konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Kar maskeli soyguncu, marketten 10 bin liralık sigara çaldı

ADIYAMAN'da, kar maskeli kişi, levyeyle kapısını açtığı marketten 10 bin lira değerinde sigara çaldı.

Olay, dün gece Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şahin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu, içerideki sigaraların çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlarda, kar maskeli bir kişinin levye ile kapıyı kırarak iş yerine girdiği, raflarındaki sigaraları alarak kaçtığını saptadı.

Polis, iş yerinden 10 bin lira değerinde sigara çalan şüphelinin eşkalini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Güvenlik kamerası görüntüsü

Şüpheli içeri girmesi ve rafı boşaltması

Mehmet Şahin ile röp.

Kırılan kapı kilidi

Boşalan raflar

Sigaraları torbaya doldurması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Dev gemi balık çiftliğine çarptı: 2 milyon balık denize kaçtı

MUĞLA'nın Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki limana feldispat madeni yüklemek için gelen kuru yük gemisi balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Çipura ve levrek havuzlarının parçalandığı kazada 2 milyon balık denize kaçtı.

Geçen pazar günün meydana gelen olayda, Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında Malta bayraklı 139 metrelik Navaho isimli kuru yük gemisi kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 200 ile 600 gram arasında değişen 2 milyon balık denize kaçtı. 3 çipura ve 1 levrek havuzunun hasar gördüğü kazada zararın yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvuruldu. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açtığı ileri sürüldü.

Balık üretim firmasının yetkilileri, "Zararımız çok büyük. Şu anda tam olarak maddi zararımızın ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Limanda demirleyen kuru gemisinin görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MİLAS, Muğla

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Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yılı kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yılı törenle kutlandı.

Saat 10.00'da İbrahim Parlar Caddesi Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan protokol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler, askeri erkan ve halk, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile 6 Mart Atatürk Caddesi'ni takiben Ata'ya saygı yürüyüşünde bulundu. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Cumhuriyetrk'ün Isparta'ya gelmesini isteyen Ispartalı devlet büyüklerimizin daveti üzerine Atamız, 'Sevgili Ispartalılara selamlarımı götürünü ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Atatürk'ün 90 yıl öncesi Isparta'yı şereflendirdiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, şöyle dedi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatüz. Bir fırsatını bularak şehrinize geleceğim' demiştir ve sözünü kısa sürede tutarak Ispartalılara 6 Mart 1930 günü bu gururu yaşatmıştır. O gün hemşehrilerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü heyecan ve sevgiye karşılamış ve bağrına basmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanını karşılamak ve yakından görmek için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadirşinas Ispartalı saygı ve sevgilerini Ata'sına göstermiştir."

Bugün 90 yıl öncesini yeniden yaşadıklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, "O günün valisi, belediye başkanı nasıl bir heyecan yaşadıysa inanın bizler de aynı heyecanı yaşıyoruz. O günün valisi Ekrem bey, Paşamızı karşılama görevini yerine getirmiş, bugün de sayın valimiz burada aynı görevi yerine getiriyor. O gün Belediye Başkanımız Hilmi Çakmakçı, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmiş. Bugün de biz aynı gururla görevimizi yerine getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde ağırlamanın onurunu biz 90 yıldır yaşıyoruz" diye konuştu.

TÖRENDE İLGİNÇ ANLAR

Törende ilginç anlar da yaşandı. Bir sokak köpeği, protokolün çelenk koyma merasimine eşlik etti, saygı duruşu sırasında meydanda bekledi. Bu anlar hem basın mensuplarının hem de cep telefonları ile kamera görüntüsü alan vatandaşların ilgisini çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çelenk konulurken

köpek meydanda

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada

Antalya Cumhuriyet Caddesi'nde bir sokak kedisi ile farenin birbirlerini kovalaması, ilginç görüntüler oluşturdu, izleyenleri güldürdü.

İlginç görüntüler, sabahın erken saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki tramvay yolunda ilerleyen fareyi gören sokak kedisi, hışımla önüne kesiyor. Duraksayan fare de zıplayıp kediye karşı kendini savunmaya çalıyor. Farenin savunma şekli ve hareketleri, bir dönemin fenomen çizgi filmi Ninja Kaplumbağaları'nın mutant faresi 'Usta Splinter'ı akıllara getirdi. Fare, daha sonra tramvay güzergahında yoluna devam ediyor.

27 saniyelik bu görüntü, 'Antalya Hakkında' adlı instagram sitesinde yayınlandı ve çok sayıda beğeniyle yorum aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Farenin tramvay yolunda koşması

Kedinin gelişi ve farenin önüne atlaması

Farenin kediye saldırması

Kedinin ürkmesi ve geri çekilmesi

Farenin gidişi

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir villaya düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 2 İranlı, adliyeye sevk edildi.

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde bulunan bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alan Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili, villada yaşadığı belirlenen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeden genel görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilme anı

HABER: Burcu MUTLU- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,

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