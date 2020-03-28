DHA YURT BÜLTENİ - 5

Boşandığı eşini öldürmeden, sosyal medyadan mesaj vermiş

RİZE'de, boşandığı Hatice Kurt'u (46), caddede yürüdüğü sırada, sosyal medya hesabı açtığı gerekçesiyle başından tabancayla vurarak öldüren Ali Rıza Havuz'un (61) 3 farklı sosyal medya hesabından birinde, 'Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Havuz'un Kurt'u vurduktan saniyeler sonra polis tarafından yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede ablasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı Ali Rıza Havuz, tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak, ağır yaralandı. Olay anında caddeden geçen polis ekibi, Ali Rıza Havuz'u yakalayarak, gözaltına aldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Polisteki ifadesinde, Hatice Kurt'u sosyal medya hesabı açtığı ve fotoğraflarını paylaştığı için vurduğunu söyleyen Ali Rıza Havuz'un 3 farklı sosyal medya hesabı olduğu belirlendi. Havuz'un sosyal medya hesaplarından birinde, 23 Mart günü, 'Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin' paylaşımı yaptığı görüldü.

BÖYLE YAKALANDI

Katil zanlısı Ali Rıza Havuz'un olaydan saniyler sonra polis ekiplerince yakalandığı ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun üzerine atlayarak, tabancayla etkisiz hale getirdiği Havuz, kalabalığın arasından alınarak polis otosuna götürülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rize Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Ali Rıza Havuz, sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Havuz ile beraberindeki 2 polis memurunun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ali Rıza Havuz'un adliyeye sevk edilmesi

Ali Rıza Havuz'un dünkü olay sırasında yakalanma anı fotoğrafları

Haber-Kamera: Fatrih TURAN-Mehmet Can PEÇE/ RİZE

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Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra karantinaya alındıkları kız yurdunda, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, daha önce yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran ve devleti aşağılayan ifadelerde bulunan 2 kişi, protesto edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımları yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı duyuruldu.

Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçen günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı. Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devleti aşağılayan ifadelerde bulundu.

Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı. Bolu'da sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi. Grup, burada Türk bayrağı açıp videodaki kişilere karşı söylemlerde bulundu. Yurtta kalan başka kişiler de protesto edenlere destek verdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu'da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yayından görüntü

-Protestodan görüntüler

-Yurtta kalanların camlara çıkması

-Protestoya destek verenler

-İsmail Akgül'ün açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Başkan, belediye hoparlöründen halka seslendi: Evlerimizden çıkmayalım

Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, belediye hoparlöründen vatandaşlara, evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara, 'evde kal' çağrısı yaptı. Belediye hoparlöründen vatandaşlara seslenen Başkan Zeybek, yapılan uyarılara dikkat edilmesini ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını istedi.

Başkan Zeybek, "Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Bizim inancımız odur ki tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Lütfen devletimize yardımcı olalım. Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başkan anons öncesi notlar aldı

Vatandaşlara belediye ilan hoparlöründen halka seslendi

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde üretiliyor

ŞANLIURFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 kişilik ekip, günlük 200 litre el dezenfektanı üretiyor.

Türkiye'de, koronavirüs salgınının yayılmasının ardından el dezenfektanı kullanma eğiliminin artması üzerine Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kendi bünyesinde tedbir almaya başladı. Hastanenin eczane bölüm görevlisi Hakan Hocaoğlu ve ekibi, en çok ihtiyaç duyulan el dezenfektanını üretmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu'nu baz alarak, hijyenik ortamda günlük 200 litre dezenfektan hazırlayan ekip, hastane yönetiminin takdirini kazandı.

Hastane eczanesinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar el dezenfektan üretimi yaptıklarını ifade eden Hakan Hocaoğlu, "Hastane bünyesinde 8 kişilik ekiple Sağlık Bakanlığı'nın 'El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu'nu örnek alarak, kendi hastanemizde, ihtiyacımız olan el dezenfektanı hazırlıyoruz. Süreç ilerledikçe, ihtiyaç devam ederse kapasitemizi 2- 3 kat artırabiliriz. Piyasada satılan el antiseptiklerine oranla daha ekonomik olarak mal ettiğimiz dezenfektanlar ile hastanemizin ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastane personelleri

El dezenfektanı yapan personeller

Hastane eczana birim sorumlusu Hakan Hocaoğlu röp.

Şişelere doldurulan dezenfektanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL - ŞANLIURFA

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Kemer'in kadınlarından videolu 'evde kal' çağrısı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kadınların kurduğu 'Kemer'in Kadınları Platformu' üyeleri eşleriyle ve çocuklarıyla hazırladıkları videoyla 'evde kal' çağrısında bulundu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli önlemler alınırken, Kemer'de sosyal medya üzerinden 'Kemer'in Kadınları Platformu' adıyla bir araya kadınlar, insanlara sokağa çıkmamaları uyarısında bulunmak için bir video hazırladı. Kadınlara çocukları ve eşlerinin de eşlik ettiği videoda çeşitli söylemlerle insanlara 'evde kal' çağrısında bulunuldu. Görüntüde bir kadın da işaret diliyle "Evde kalın" mesajı verdi.

Platformun kurucusu İpek Şefik, "Virüsle mücadelemizde ilk önceliğimiz Türkiye birliğidir. Halk ve devletimiz birlikte verdiği bu mücadelede inşallah başarıyla kurtulacağız. Bu adımda halkımız evlerinde kalarak desteğini sürdürmelidir. Kemer ilçesi olarak başta kadınlarımıza iş düşmekte. Hijyen ve temizlik açısından, çocuklarımızı korkutmadan, kaygılarımızın önüne geçerek onları bilinçlendirecek yönde yönlendirerek ve sosyal ortamdan iletişimi sağlayıp evde kaldıkları halde güzel bir sohbet alanı olabileceğini göstererek, bunu Kemer'in kadınları olarak yapıyoruz. Bu sayede mativasyonumuzu bozmuyor ve Kemer olarak devletimize desteğimizi sağlıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kemer'in kadınlarının paylaştığı videolar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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İzmir'de yasak öncesi son seferler yapıldı

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yasak öncesi son seferler yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görülmeye devam eden koronavirüs salgınına karşı alınan bir dizi tedbirler kapsamında, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin seferleri de Valilik onayına bağlandı. Bugün saat 17.00'da başlayacak yasak sonrasında, şehirlerarası zorunlu olarak seyahat etmek durumunda olan vatandaşlar valiliklerin koordinesinde olacak olan seyahat izin kurullarına müracaatta bulunacak ve talebi onaylanan kişilere izin belgesi verilecek.

İzin sürecine tabi tutulmak istemeyen yolcular ise, gitmek istedikleri şehirlere hemen bilet aldı. Sefer sayılarının, salgın öncesine gören yüzde 80 oranında düştüğü İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de, yasak öncesi son seferler yapıldı.

Vatandaşlardan Turgay Felek, "Bence geç kalınmış, olumlu bir karar bu. Otobüsler aslında tehlike arz etmiyor, ancak insanlar önlemlerini almazlarsa elbette otobüs içinde de bulaşma riski oldukça yüksek ve tehlikeli. Yani otobüsleri tehlikeli yapanların insanlar olduğunu söyleyebilirim. Günde 5 bin 7 bin test satısı yetersiz. En az 20 bin 30 bin yapılması lazım ki bu salgının önüne geçilebilsin. Ben 2 gün önceden biletimi ayırttım, bulana kadar da zorlandım. Memleketim Milas'a gidiyorum. Son gün gitmiş olduk" dedi.

'ÖNCEDEN UYARMALARI GEREKİYORDU'

Memleketi Muğla'nın Bodrum ilçesine gidecek olan Fuat Duyar ise, "Bilet almakta çok zorlandım. Bodrum'dan Ankara'ya gittim göz ameliyatı için. Hastanede randevular iptal olunca geri dönmek zorunda kaldım. Ankara'da zor bindim otobüse, ancak İzmir'e geldim buradan gidiyorum. Bu seyahat olayında önceden herkesi uyarmaları gerekiyordu. Yolda olanlar evlerine dönmeliydi, bir anda kesilmemeliydi. Biraz mağdur olan insanlar var. Neyse ki son anda da olsa ben dönebiliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vatandaşlardan görüntü

Otogarlardan görüntü

Maske takanlardan görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Kaynak: DHA